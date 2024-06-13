Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность

Системные требования игр за последние годы выросли в разы, а вот про качество картинки этого сказать чаще всего не получается.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Геймеры, которые начали свою игровую карьеру на ПК в начале нулевых годов, помнят выход в 2007 году игры Crysis, которая произвела самую настоящую революцию в графике. С выходом этой игры произошел скачок в технологиях и другие игровые хиты только лишь спустя несколько лет смогли приблизится по красоте картинки к той, что рисовала Crysis. И даже сегодня, спустя 17 лет после выхода эта игра смотрится вполне неплохо, а в плане разрушаемости игрового окружения и физики объектов даст фору большинству новых игр.

Но поиграть в этот хит на максимальных настройках графики большинство геймеров не смогли ни в 2007, ни в 2008, ни даже в 2010 году. Только в 2011 году популярная видеокарта GeForce GTX 560 Ti смогла обеспечить хотя бы 30 FPS на максимальных настройках графики в Crysis, но без сглаживания и анизотропной фильтрации. В наше время революций в компьютерной графике, подобных выходу Crysis, давно не случалось, и даже технология трассировки лучей дает постепенное и поступательное улучшение качества графики в играх.

реклама



Но время идет, и если сравнить графику игр 2019 года и года 2024-го, то разница уже заметна, даже несмотря на то, что большинство игровых хитов сегодня приходят на ПК с гораздо более слабых в графическом плане консолей. И сегодня я предлагаю посмотреть на самые требовательные игры последних лет на ПК, запуск которых станет серьезным испытанием для видеокарты, особенно в разрешении QHD или 2560x1440, которое становится все более и более популярным. И начнем мы с игры 2020 года, которая все еще остается эталоном в плане графики.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

реклама



Несмотря на то, что игра Cyberpunk 2077 вышла в 2020 году, она все еще остается крепким орешком для большинства видеокарт среднего уровня, если включить в ней трассировку лучей. Но, после появления в игре с патчем 1.62 технологии трассировки пути или полностью трассированного рендеринга, она снова бросает вызов самым мощным видеокартам. Даже GeForce RTX 4080 в разрешении Full HD не может обеспечить в таком режиме стабильные 60 FPS без задействования DLSS.

The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1 — порт популярной игры с консоли PlayStation 5 про выживание в постапокалиптическом мире будущего. И то, что игра попала в наш список, заслуга не только красивой графики, но и не самой лучшей оптимизации.

Starfield

реклама



Еще одна игра, отличающаяся слабой оптимизацией — Starfield от компании Bethesda. Игру очень ждали игроки, но их ожидания оказались обманутыми — играть в Starfield оказалось не интересно из-за пустого и скучного открытого мира. Но, чтобы поиграть в нее с комфортом в разрешении Full HD на средних настройках графики, нужно запастись видеокартой GeForce RTX 4060.

Hogwarts Legacy

А вот игра Hogwarts Legacy, вышедшая в 2023 году и которая позволит вам побыть волшебником во вселенной Гарри Поттера, и в плане геймплея хороша, и визуально выглядит на пять с плюсом.

Remnant 2

реклама



Эта игра 2023 года для любителей серии Dark Souls, но не в фэнтезийном сеттинге, а в постапокалиптическом, с разнообразными пушками и рассчитанная в первую очередь на кооперативное прохождение. Трассировки лучей в Remnant 2 нет, но, несмотря на это для комфортной игры в разрешении Full HD желательны видеокарты Radeon RX 7600 или GeForce RTX 3080.

Dragon’s Dogma II

Еще одна игра 2023 года с отличным геймплеем — RPG Dragon’s Dogma II, которая даже для игры в разрешении 1080p требует видеокарту уровня GeForce RTX 3060 Ti.

Dying Light 2 Stay Human

Игра Dying Light 2 Stay Human, в которой вам придется бороться с зомби в открытом мире, довольно нетребовательна к видеокарте, но только до тех пор, пока вы не включите трассировку лучей. А в этом режиме потребуется, как минимум, GeForce RTX 3070 для разрешения 1920х1080.

Baldur's Gate 3

Графика в игре Baldur's Gate 3 не особо впечатляет, но это лучшая RPG последних лет, в которой можно провести сотни часов и именно ради таки игр часто покупают новые видеокарты. А системные требования Baldur's Gate 3 довольно высокие, и для комфортной игры в разрешении Full HD нужна видеокарта GeForce RTX 3060, а лучше — GeForce RTX 4060.

A Plague Tale: Requiem

А вот для того, чтобы поиграть в мрачную адвенчуру A Plague Tale: Requiem, вышедшую в 2022 году, потребуется еще более мощная видеокарта — как минимум, GeForce RTX 4060 Ti. Но игра того стоит, в ней и картинка хороша, и геймплей отличный.

Horizon Forbidden West

Примерно на такую же производительность стоит рассчитывать и в новой игре Horizon Forbidden West, отличном продолжении великолепной игры Horizon Zero Dawn. Это увлекательная экшен RPG, которая затягивает на десятки часов, а графика по сравнению с первой частью стала еще красивее.

Alan Wake II

И, наконец, игра, которая претендует на лавры Crysis, но только в части высоких требований к видеокарте, а не увлекательности геймплея. Alan Wake II использует трассировку лучей с новомодной трассировкой пути, за счет чего, даже на GeForce RTX 4070 без активации DLSS в разрешении Full HD в ней не удастся получить 60 стабильных FPS. А за счет использования меш-шейдеров производительность старых видеокарт, GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 5700 XT, падает просто катастрофически.

Итоги

А теперь давайте посмотрим, сколько придется отдать за возможность поиграть в эти новинки, взяв для примера цены видеокарт на маркеплейсе Яндекс Маркет. Большинство игр из этого блога вполне можно пройти и на недорогой видеокарте, но только если не выкручивать настройки графики на максимум, отключить трассировку лучей и ограничиться разрешением Full HD и 60 кадрами в секунду. Стартовой моделью станет Radeon RX 6600, модель, вышедшая в 2021 году, но все еще остающаяся актуальной.

Radeon RX 7600 обогнала в производительности даже Radeon RX 6600 XT, почти дотянувшись до GeForce RTX 3060 Ti, но только в играх без трассировки лучей.

GeForce RTX 4060 — золотая середина в 2024 году, недорогая, с небольшим энергопотреблением и поддержкой всех "фич" DLSS 3.0.

Radeon RX 7600 XT заняла ступеньку между GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti, и может похвастаться объемом видеопамяти в 16 ГБ, которого хватит еще очень и очень надолго.

Но GeForce RTX 4060 Ti, несмотря на 8 ГБ видеопамяти, все же быстрее, особенно в играх с трассировкой лучей.

Но у нее есть очень серьезный конкурент от AMD — Radeon RX 7700 XT, модель с 12 ГБ видеопамяти и сопоставимой производительностью даже в трассированных играх.

А еще более мощная GeForce RTX 4070 SUPER позволит без проблем поиграть во все игры из этого блога с высоким FPS.

И позвольте порекомендовать вам для прочтения три моих новых блога:

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000 

Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году 

7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель 

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

игры видеокарта трассировка лучей игровой компьютер системные требования трассировка пути
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
10
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
17
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупные китайские автомобильные компании рассматривают вариант перезахода на российский авторынок
9
Китай продемонстрировал отслеживание полета F-22 через спутник
6
В конце весны россияне приобрели рекордный с декабря 2023 года объем валюты
+
Был MAN, стал БАЗ: в Петербурге начали выпуск кабин грузовиков Брянского автозавода
3
В РФ представили тяжелый дрон Х-89, при собственной массе в 15 кг он поднимает 12 кг
1
Высококлассные телефоны Samsung Galaxy первыми получат июньское обновление Android
1
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
4
К 2041 году в Сибири построят новую атомную электростанцию суммарной мощностью 2 510 МВт
+
Анонсированы Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2 для iPhone, iPad и Mac
+
НАСА: даже космическому телескопу «Джеймс Уэбб» будет трудно найти пригодные для жизни планеты
+
Новое поколение карт AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» оснащено графическим процессором Navi 48 XTX
5
На выставке HeliRussia 2024 показали разведывательный конвертоплан "Стрепет" с функцией VTOL
2
Совместный бренд Geely и Volvo анонсировал свой первый полностью электрический седан Zero
+
Ростех продемонстрировал улучшенный комплекс обнаружения атакующих ракет
+
БАМ продолжает свое успешное развитие, добавляя десятки километров новых основных путей
1
Reuters: NASA решило перенести возвращение космического корабля Starliner с МКС
2
Исследование предсказывает мегаземлетрясение магнитудой 9 баллов на западном побережье США
+
Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
4
Стали известны детали о Redmi Note 14, а также будущих флагманах Realme и Honor
+
Основатель Binance стал самым богатым заключённым в истории США
+

Популярные статьи

"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
9
Эксперт Аткинсон: Вступив в бой с РФ, Запад проигрывает войну на четырех фронтах
5
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
13
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
27
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
6
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
8
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
17
О Петербургском международном экономическом форуме
12
США лихорадочно суетятся пытаясь догнать Россию и Китай в гиперзвуковой гонке — Asia Times
3

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
14:58
Ты свой клюв прикрой пока реально с тебя не спросили за твои базары и ники прошлые,где ты Шакро молодой и прочее.ты не то что на бутылку,ты под шконку забит был бы и обоссан.петушила и сношатель ослов...
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Блейд
14:57
Я смотрю тебя надо набутылить. Ты провокатор. А как известно, провокатор - хуже гада. Проси прощения пока не поздно
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Александр Еремеев
14:56
Хуанг то подсдулся. Тем не менее предполагаю что отметку в 4 триллиона первой преодолеет именно нвидиа, а не эпл или микрософт.
Apple удалось обойти Microsoft по величине капитализации
Demiurg666
14:55
"...бюджетных систем премиум-класса" 🤣
Basemark анонсировала новый графический тест Breaking Limit
Nvidia&Intel Hater
14:54
ты уважаемое ток среди своих чмырей побратимов,для остальных ты петух зашкваренный и защекан.Тебя видно с бутылки недавно ток сняли,тот давно не видно было
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Александр Еремеев
14:53
Два старых фильма так себе, а "ирландец" - хорош! Гангстеры - по детски схематичный фильмец с неудачно подобранными актерами, неприкасамые - просто сказочная фантазия на тему, так как реальный несс ни...
"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
OgoGoLog
14:52
3 месяца назад так же говорили про 120, и 6 месяцев назад, и год назад. Разговоры только вот с реальностью не сходятся.
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
pavka_k
14:51
Рыкса тащит в отличие от зелёного обрезка.
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Блейд
14:51
Рот закрой свой, с тобой вообще-то уважаемые люди общаются. А за твой базар можно как с петуха спросить. И на копейку посадить. Проще будь
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
14:50
с патчами уже на 1060 не видел.
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем