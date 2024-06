Геймеры, которые начали свою игровую карьеру на ПК в начале нулевых годов, помнят выход в 2007 году игры Crysis, которая произвела самую настоящую революцию в графике. С выходом этой игры произошел скачок в технологиях и другие игровые хиты только лишь спустя несколько лет смогли приблизится по красоте картинки к той, что рисовала Crysis. И даже сегодня, спустя 17 лет после выхода эта игра смотрится вполне неплохо, а в плане разрушаемости игрового окружения и физики объектов даст фору большинству новых игр.

Но поиграть в этот хит на максимальных настройках графики большинство геймеров не смогли ни в 2007, ни в 2008, ни даже в 2010 году. Только в 2011 году популярная видеокарта GeForce GTX 560 Ti смогла обеспечить хотя бы 30 FPS на максимальных настройках графики в Crysis, но без сглаживания и анизотропной фильтрации. В наше время революций в компьютерной графике, подобных выходу Crysis, давно не случалось, и даже технология трассировки лучей дает постепенное и поступательное улучшение качества графики в играх.

Но время идет, и если сравнить графику игр 2019 года и года 2024-го, то разница уже заметна, даже несмотря на то, что большинство игровых хитов сегодня приходят на ПК с гораздо более слабых в графическом плане консолей. И сегодня я предлагаю посмотреть на самые требовательные игры последних лет на ПК, запуск которых станет серьезным испытанием для видеокарты, особенно в разрешении QHD или 2560x1440, которое становится все более и более популярным. И начнем мы с игры 2020 года, которая все еще остается эталоном в плане графики.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Несмотря на то, что игра Cyberpunk 2077 вышла в 2020 году, она все еще остается крепким орешком для большинства видеокарт среднего уровня, если включить в ней трассировку лучей. Но, после появления в игре с патчем 1.62 технологии трассировки пути или полностью трассированного рендеринга, она снова бросает вызов самым мощным видеокартам. Даже GeForce RTX 4080 в разрешении Full HD не может обеспечить в таком режиме стабильные 60 FPS без задействования DLSS.

The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1 — порт популярной игры с консоли PlayStation 5 про выживание в постапокалиптическом мире будущего. И то, что игра попала в наш список, заслуга не только красивой графики, но и не самой лучшей оптимизации.

Starfield

Еще одна игра, отличающаяся слабой оптимизацией — Starfield от компании Bethesda. Игру очень ждали игроки, но их ожидания оказались обманутыми — играть в Starfield оказалось не интересно из-за пустого и скучного открытого мира. Но, чтобы поиграть в нее с комфортом в разрешении Full HD на средних настройках графики, нужно запастись видеокартой GeForce RTX 4060.

Hogwarts Legacy

А вот игра Hogwarts Legacy, вышедшая в 2023 году и которая позволит вам побыть волшебником во вселенной Гарри Поттера, и в плане геймплея хороша, и визуально выглядит на пять с плюсом.

Remnant 2

Эта игра 2023 года для любителей серии Dark Souls, но не в фэнтезийном сеттинге, а в постапокалиптическом, с разнообразными пушками и рассчитанная в первую очередь на кооперативное прохождение. Трассировки лучей в Remnant 2 нет, но, несмотря на это для комфортной игры в разрешении Full HD желательны видеокарты Radeon RX 7600 или GeForce RTX 3080.

Dragon’s Dogma II

Еще одна игра 2023 года с отличным геймплеем — RPG Dragon’s Dogma II, которая даже для игры в разрешении 1080p требует видеокарту уровня GeForce RTX 3060 Ti.

Dying Light 2 Stay Human

Игра Dying Light 2 Stay Human, в которой вам придется бороться с зомби в открытом мире, довольно нетребовательна к видеокарте, но только до тех пор, пока вы не включите трассировку лучей. А в этом режиме потребуется, как минимум, GeForce RTX 3070 для разрешения 1920х1080.

Baldur's Gate 3

Графика в игре Baldur's Gate 3 не особо впечатляет, но это лучшая RPG последних лет, в которой можно провести сотни часов и именно ради таки игр часто покупают новые видеокарты. А системные требования Baldur's Gate 3 довольно высокие, и для комфортной игры в разрешении Full HD нужна видеокарта GeForce RTX 3060, а лучше — GeForce RTX 4060.

A Plague Tale: Requiem

А вот для того, чтобы поиграть в мрачную адвенчуру A Plague Tale: Requiem, вышедшую в 2022 году, потребуется еще более мощная видеокарта — как минимум, GeForce RTX 4060 Ti. Но игра того стоит, в ней и картинка хороша, и геймплей отличный.

Horizon Forbidden West

Примерно на такую же производительность стоит рассчитывать и в новой игре Horizon Forbidden West, отличном продолжении великолепной игры Horizon Zero Dawn. Это увлекательная экшен RPG, которая затягивает на десятки часов, а графика по сравнению с первой частью стала еще красивее.

Alan Wake II

И, наконец, игра, которая претендует на лавры Crysis, но только в части высоких требований к видеокарте, а не увлекательности геймплея. Alan Wake II использует трассировку лучей с новомодной трассировкой пути, за счет чего, даже на GeForce RTX 4070 без активации DLSS в разрешении Full HD в ней не удастся получить 60 стабильных FPS. А за счет использования меш-шейдеров производительность старых видеокарт, GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 5700 XT, падает просто катастрофически.

Итоги

А теперь давайте посмотрим, сколько придется отдать за возможность поиграть в эти новинки, взяв для примера цены видеокарт на маркеплейсе Яндекс Маркет. Большинство игр из этого блога вполне можно пройти и на недорогой видеокарте, но только если не выкручивать настройки графики на максимум, отключить трассировку лучей и ограничиться разрешением Full HD и 60 кадрами в секунду. Стартовой моделью станет Radeon RX 6600, модель, вышедшая в 2021 году, но все еще остающаяся актуальной.

Radeon RX 7600 обогнала в производительности даже Radeon RX 6600 XT, почти дотянувшись до GeForce RTX 3060 Ti, но только в играх без трассировки лучей.

GeForce RTX 4060 — золотая середина в 2024 году, недорогая, с небольшим энергопотреблением и поддержкой всех "фич" DLSS 3.0.

Radeon RX 7600 XT заняла ступеньку между GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti, и может похвастаться объемом видеопамяти в 16 ГБ, которого хватит еще очень и очень надолго.

Но GeForce RTX 4060 Ti, несмотря на 8 ГБ видеопамяти, все же быстрее, особенно в играх с трассировкой лучей.

Но у нее есть очень серьезный конкурент от AMD — Radeon RX 7700 XT, модель с 12 ГБ видеопамяти и сопоставимой производительностью даже в трассированных играх.

А еще более мощная GeForce RTX 4070 SUPER позволит без проблем поиграть во все игры из этого блога с высоким FPS.

