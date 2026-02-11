Китайский бренд Zeekr, входящий в состав Geely, представил гибридный кроссовер 8X. Автомобиль выполнен в стиле Rolls-Royce и способен развивать мощность до 1381 лошадиной силы

Китайский бренд Zeekr (входит в группу Geely) представил новый флагманский кроссовер 8X, занимающий промежуточное место между моделями 7X и 9X. Автомобиль отличается роскошным дизайном, вдохновлённым Rolls-Royce, и гибридной силовой установкой практически рекордной мощности.

Источник: www.carscoops.com

В отличие от полностью электрических собратьев, 8X использует подключаемую гибридную систему. 2-литровый турбодвигатель сочетается с тремя электромоторами и аккумуляторными батареями на выбор: 55 кВт*ч или 70 кВт*ч. Согласно данным китайского издания Autohome, топовая версия развивает до 1381 л.с., что соответствует уровню флагманской модели 9X.

Внешне кроссовер выполнен в узнаваемом стиле Zeekr: массивная хромированная решётка радиатора, конструктивно сложные светодиодные фары и сплошная «единая» световая панель в задней части кузова. Спортивная версия отличается чёрной решёткой, колёсами несколько другого дизайна, выкрашенными в оранжевый цвет суппортами и увеличенным спойлером.

Интерьер, как и у других моделей марки, ожидается технологичным и роскошным, с изобилием экранов и качественными материалами. Будут доступны варианты с пяти- и шестиместной компоновкой салона. Премьера Zeekr 8X показывает рыночную стратегию бренда по охвату различных сегментов рынка. Zeekr пытается «забрать» рынок и доступных электромобилей, и сверхмощных гибридных моделей премиум-класса.