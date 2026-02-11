Недавнее обновление ядра Linux добавило поддержку Vulkan API для старых видеокарт на уровне драйвера RADV «из коробки». До этого для включения поддержки Vulkan API на этих видеокартах приходилось прописывать специальную строчку (radeon.si_support=0, amdgpu.si_support=1) в параметры запуска ядра, которая включала старый драйвер (RadeonSI), в противном случае Vulkan API для этих видеокарт был недоступен.

Но благодаря субподрядчику Valve Тимуру Кристофу и его серии патчей для ядра Linux больше не нужно использовать старый драйвер, и всё работает без дополнительных манипуляций. По предварительным данным, повысилась и производительность работы драйвера до 30%.

Но так ли это и работает ли это? Давайте попробуем узнать в этом материале.

В момент написания статьи (11.02.2026) большинство дистрибутивов Linux только осуществляет переход на ядро 6.19, репозитории в большинстве случаев используют ядро 6.18 и пакеты, собранные для него. Так что при проведении тестирования придется устанавливать ядро 6.19 в принудительном порядке, и такое тестирование будет иметь предварительный характер, так как спустя неопределенное количество времени всё может измениться в лучшую или худшую сторону.

Тестовая конфигурация

Процессор: Core i5 3470;

Кулер: комплектный боксовый кулер;

Материнская плата: Foxconn 2ABF;

Оперативная память: 2х4 ГБ Samsung PC-12800;

Видеокарта: Intel HD Graphics 2500 + Powercolor HD 7770 GHz Edition 1Gb;

Жесткий диск: SATAII Samsung HD161HJ 160Гб;

Блок питания: FSP ATX-400PNR;

Операционная система: Manjaro Xfce 26.0.2;

Драйвера видеокарты: Mesa 25.3.5.

Фото тестового системного блока

Для проведения тестирования был выбран дистрибутив Manjaro по той простой причине, что в российском сегменте интернета активно блокируется дистрибутив CachyOS и его репозитории. С Manjaro в данный момент меньше проблем в этом плане, но они также присутствуют у моего интернет-провайдера. И возможно, что процедура полной блокировки и Manjaro с его зеркалами — это вопрос времени...

Предварительная настройка операционной системы

Для получения максимального уровня быстродействия в параметрах запуска ядра была прописана строчка «mitigations=off» для отключения защит от аппаратных уязвимостей процессора. Также отключен композитор, чтобы снизить нагрузку на видеоподсистему, и картинка выводилась через видеоядро процессора.

Скриншот прохождения одного из тестов в комплексном бенчмарке Hardinfo2 (аналог AIDA64)

Возможно также отключить изоляцию ядра, что тоже положительно скажется на быстродействии. Но так как данный материал, посвященный дистрибутиву Manjaro, уже третий по счету, то данную манипуляцию было принято решение не проводить.

Тестирование

Тестирование проводилось в два этапа. Первый этап проходил с использованием драйвера RadeonSI и стабильных репозиториев. Во втором этапе тестирования канал обновлений был переключен на тестовый, и была произведена принудительная установка ядра Linux 6.19, а драйвер RadeonSI отключен. Последняя манипуляция была проделана, чтобы приблизиться к той возможной картине, когда большая часть дистрибутивов перейдет на новое ядро. Но только лишь приблизиться, поэтому тестирование имеет предварительный характер, так как в будущем результат может стать лучше или хуже.

Начнем нашу тестовую сессию с бенчмарка игры Sniper Elite 2 в FHD разрешении.

Исходя из теста, видим, что результат держится на уровне погрешности. Данная видеокарта не справляется с FHD-разрешением в этой игре.

Во втором бенчмарке наблюдаем паритет между нативным и устаревшим драйвером. В данном бенчмарке результат выше порога «играбельности» в 30 кадров.

В этом бенчмарке устаревший драйвер вырывается вперед на ~1,6%, что значительно ощутимо в цифрах и в более редких случаях ощутимо в визуальном восприятии. Результат держится выше порога «играбельности».

Завершает нашу тестовую сессию более легкий бенчмарк, который демонстрирует паритет между устаревшим и актуальным драйвером.

Скриншот прохождения бенчмарка Sniper Elite 2 с мониторингом

В FHD разрешении результаты бенчмарков расположились от более низкого к более высокому. В предыдущем материале при разрешении 1360х768 мы наблюдали совершенно другую картину.

Заключение

В реалиях современного российского интернета тестирование некоторых дистрибутивов Linux превращается в игру на выживание, так как скачать или обновить тот или иной дистрибутив с каждым днем все сложнее и сложнее.

Что же касательно нашей темы? В предварительных новостных сводках шла речь о 30% приросте производительности, в данном тестировании мы наблюдали, что в одном из бенчмарков устаревший драйвер оказался даже немножечко быстрее. Но определенно наличие поддержки старого оборудования актуальным драйвером — это большой плюс для пользователя. Больше не нужно прописывать специализированную строчку ядра, чтобы включить устаревший драйвер. А это очень сильно снижает порог вхождения в Linux начинающих пользователей.

Также напомню, что тестирование предварительное и в будущих обновлениях картина может стать лучше, когда актуальные дистрибутивы перейдут на новое ядро. Тимур Кристоф продолжает выпускать патчи для старых видеокарт Radeon, часть из них уже анонсированы для будущего ядра 7.0 для AMD APU, использующих графическую архитектуру GCN 2.0. Параллельно не стоит работа над драйвером Terakan для видеокарт, базирующихся на архитектуре TeraScale, которую ведет Triang3l. Так что в будущем нас ждет много всего интересного в среде Linux. На этом материал подошел к концу.