Компания Natilus стремится произвести прорыв в авиации со своим самолетом Horizon Evo и составить конкуренцию Airbus и Boeing.

Компания Natilus представила новую версию своего самолета со смешанным крылом и фюзеляжем, получившего название Horizon Evo. Согласно последней концепции, самолет будет иметь два этажа (или «палубы»). Смешанное крыло и фюзеляж (Blended Wing Body, BWB) — перспективная аэродинамическая схема самолета, где фюзеляж плавно переходит в крыло, создавая подъемную силу всей конструкцией.

Источник: скриншот с Youtube-канала NatilusПассажиры будут размещаться на верхней палубе, а груз будет загружаться на нижней. Это решение значительно увеличит вместимость самолета. Он призван позиционироваться как конкурент Boeing 737 MAX и Airbus A321.

Компания также недавно завершила раунд финансирования в размере 28 миллионов долларов. Инвесторы представляют аэрокосмический, оборонный и глобальный логистический секторы, включая Type One Ventures, The Veterans Fund и Flexport.

Horizon Evo рассчитан на перевозку до 250 пассажиров и крейсерскую скорость 0,78 Маха. Natilus упоминает использование либо обычного керосина, либо синтетического экологически чистого авиационного топлива (SAF).

Два года назад Natilus представила грузовой самолет Kona. Horizon основан на такой же конструкции. Сроки разработки самолета, безусловно, амбициозны: первый полет Kona запланирован на ближайшие 24 месяца.

Эти самолеты имеют смешанное крыло и фюзеляж (BWB). В BWB переход между фюзеляжем и крыльями происходит плавно. Фюзеляж способствует созданию подъемной силы, что приводит к большей эффективности по сравнению с обычными самолетами, где фюзеляж создает сопротивление. Кроме того, самолеты могут летать на больших высотах. Там меньше сопротивление воздуха, что, в свою очередь, также повышает эффективность.

Кроме того, такая конструкция увеличивает вместимость. Причина в том, что плавный переход между фюзеляжем и крыльями обеспечивает больше места для груза и пассажиров, поскольку крылья больше не служат исключительно топливными баками.

Недостатки самолетов со смешанным крылом включают меньшую подъемную силу на малых скоростях и сниженную устойчивость полета. Кроме того, установка двигателя представляет собой проблему. Также требуются более сложные планы эвакуации.