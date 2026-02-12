Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Natilus представила проект двухпалубного пассажирского самолёта Horizon Evo
Компания Natilus стремится произвести прорыв в авиации со своим самолетом Horizon Evo и составить конкуренцию Airbus и Boeing.

Компания Natilus представила новую версию своего самолета со смешанным крылом и фюзеляжем, получившего название Horizon Evo. Согласно последней концепции, самолет будет иметь два этажа (или «палубы»). Смешанное крыло и фюзеляж (Blended Wing Body, BWB) — перспективная аэродинамическая схема самолета, где фюзеляж плавно переходит в крыло, создавая подъемную силу всей конструкцией.
Источник: скриншот с Youtube-канала NatilusПассажиры будут размещаться на верхней палубе, а груз будет загружаться на нижней. Это решение значительно увеличит вместимость самолета. Он призван позиционироваться как конкурент Boeing 737 MAX и Airbus A321.

Компания также недавно завершила раунд финансирования в размере 28 миллионов долларов. Инвесторы представляют аэрокосмический, оборонный и глобальный логистический секторы, включая Type One Ventures, The Veterans Fund и Flexport.

Может быть интересно

Horizon Evo рассчитан на перевозку до 250 пассажиров и крейсерскую скорость 0,78 Маха. Natilus упоминает использование либо обычного керосина, либо синтетического экологически чистого авиационного топлива (SAF).

Два года назад Natilus представила грузовой самолет Kona. Horizon основан на такой же конструкции. Сроки разработки самолета, безусловно, амбициозны: первый полет Kona запланирован на ближайшие 24 месяца.

Эти самолеты имеют смешанное крыло и фюзеляж (BWB). В BWB переход между фюзеляжем и крыльями происходит плавно. Фюзеляж способствует созданию подъемной силы, что приводит к большей эффективности по сравнению с обычными самолетами, где фюзеляж создает сопротивление. Кроме того, самолеты могут летать на больших высотах. Там меньше сопротивление воздуха, что, в свою очередь, также повышает эффективность.

Кроме того, такая конструкция увеличивает вместимость. Причина в том, что плавный переход между фюзеляжем и крыльями обеспечивает больше места для груза и пассажиров, поскольку крылья больше не служат исключительно топливными баками.

Недостатки самолетов со смешанным крылом включают меньшую подъемную силу на малых скоростях и сниженную устойчивость полета. Кроме того, установка двигателя представляет собой проблему. Также требуются более сложные планы эвакуации.

#авиация #boeing #самолет #airbus #natilus #horizon evo
Источник: prnewswire.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Петербурге изготовили последнее рабочее колесо гидротурбины для модернизации Чебоксарской ГЭС
1
Программист Джон Кармак предложил использовать оптоволокно как замену оперативной памяти для ИИ
3
Nvidia дарит покупателям видеокарт GeForce RTX 50 копию Resident Evil Requiem в Steam
15
Средняя цена видеокарт GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в Германии повысилась уже до 700 €
+
Серверы Escape from Tarkov и сайт игры стали недоступны для игроков из России
8
Флагман линейки Intel Core Ultra 400K получит 52 ядра и пиковую мощность 700 Вт
37
Энтузиаст нашёл на свалке электронных отходов качественные комплектующие для компьютера
1
PC Gamer назвали топ-5 видеокарт в феврале 2026 года
2
В Китае представлено десятиместное летающее такси вертикального взлёта и посадки
1
Китай в четвёртый раз успешно запустил в космос многоразовый челнок «Шэньлун»
+
Linux выпустила новую версию ОС и анонсировала крупное обновление до версии 7.0
7
ComputerBase: цены на GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ быстро приближаются к уровню цен на GeForce RTX 5070
3
Процессоры AMD Ryzen MAX 500 Medusa Halo получат поддержку LPDDR6
+
Samsung может резко нарастить долю процессоров Exynos 2700 в составе аппаратов Galaxy S27
+
Microsoft напоминает о необходимости обновления сертификатов Secure Boot для пользователей Windows
4
Демоверсию научно-фантастического экшена Pragmata от Capcom скачали свыше миллиона раз
+
В Роскомнадзоре подтвердили ограничение работы мессенджера Telegram
3
Пиковая кратковременная мощность флагманского процессора Intel Nova Lake-S может превышать 700 Вт
7
РИА Новости: Греф заявил о необходимости платить госслужащим «нормальную зарплату» вместо льгот
4
Samsung представит 25 февраля смартфоны Galaxy S26 с поддержкой ИИ
+

Популярные статьи

Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
13
Избавляемся от «мыла» на PlayStation 3 — чистим картинку подручными средствами
2
Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
2
«Лаборатория Касперского» подвела итоги года и «заглянула» в будущее
+
Linux 6.18 RadeonSI против Linux 6.19 RADV на примере Radeon HD 7770 1 Гб
7
Обзор аниме «Постапокалиптическое путешествие» – успокаивающая повседневность с привкусом видеоигр
1
Pixel World – полноценная 3D игра прямо в Telegram c NFT-оружием и предметами: полный обзор
+
«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
+

Сейчас обсуждают

Avenger
11:17
Назвать это конченое уе..ище кончем ,это считай сильно похвалить.У него все посты о говне ,очке и прочих дырках.Дружок Кити и Бернигана.Весь сайт над ними глумится
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
RangerXP
11:03
Новые процессоры Intel Core Ultra 400 могут оказаться существенно дороже предшественников
IRanPast
10:58
Мне срать на тебя машка полотёрка, ты конч из кончи тут. У вас своя компашка, с ними и туси. Понос свой словесный научись контролировать лучше.
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
Papant
10:55
Насчёт конструкции турбин сформулировано не очень корректно. На Чебоксарской ГЭС с самого начала стояли поворотно-лопастные турбины. Но работали не так, как надо и были зафиксированы в одном положении...
В Петербурге изготовили последнее рабочее колесо гидротурбины для модернизации Чебоксарской ГЭС
Котэ
10:41
Ты даже не в состоянии контролировать то дерьмо которое постоянно из тебя вытекает, не говоря уже о контроле куда установить загрузчик.
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
Котэ
10:37
...Многим пользователям ПК знакома неприятная ситуация при установке Windows, когда она добавляет загрузчик не на тот SSD... Такое бывает у дал6ае6ов вроде Zystax и IRanPast, которые никуя не понимают...
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
test1
10:28
так у интела тоже ддр5 основная,ддр4 вроде есть,но и оно подорожало + часть чипов больше не производят
На фоне напоминаний Кремля о выполнении законов РФ в Госдуме требуют отчета о блокировках Telegram
Purga
10:20
И чтобы по дороге, у них у всех руль заклинил.
Минпромторг предложил ввести НДС в 22% на покупку иностранных товаров через российские маркетплейсы
lion77815
10:05
Энтузиаст нашёл на свалке электронных отходов качественные комплектующие для компьютера
lion77815
09:43
А вот это вот всё разом пихать?
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter