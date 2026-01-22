Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC

Мы рассмотрим интересный вариант, основанный на архитектуре Arc Battlemage. В чём основной секрет успеха Intel Arc B580? Возможно, в том, что если смотреть на объем видеопамяти, эта видеокарта больше нацелена на QHD.
Страница 1 из 1
1

Оглавление

Вступление

2025 год выдался достаточно тяжёлым. Кризис на кризисе и кризисом погонял. Под конец года покупка обычного компьютера превратилась в квест по поиску модулей памяти DDR5 по приемлемой цене или поиску подходящей платформы под DDR4. Потихоньку этот кризис может дотянуться до всех устройств, где есть память, например, до видеокарт. Нечто похожее уже было в эпоху майнинг-бума и вот теперь на горизонте начала маячить новая проблема.

Хорошо хоть, что на рынок видеокарт ворвался ещё один игрок, который изрядно отстал, но теперь семимильными шагами начал настигать лидеров. Речь, конечно же, о компании Intel. Причём я из тех людей, которые не просто держали в руках видеокарту на базе чипа Intel i740, но и использовали её в момент выхода. Было это где-то в декабре 1998 года или даже январе 1999, и мы с приятелем совершили обмен: я ему отдал Matrox Millennium II, а он мне noname плату на базе Intel i740. В чём тогда был прикол? AGP был ещё не так распространён, приятелю была нужна PCI карта. С той картой я тогда изрядно попотел, но надо признать, что всё очень бурно развивалось, включая API: Direct3D, OpenGL, Glide и прочие.

С тех пор прошло много времени, Intel свернула с рынка дискретных видеокарт в сторону интегрированной графики. Так продолжалось долго, пока не случился бум майнинга. Тут, видимо, в руководстве компании прозрели и увидели, что эта денежная лавина течёт в другую сторону, и решили ворваться на этот рынок. Это выглядит логичным и закономерным, но бывает так, что со своим продуктом нужно быть уже сейчас, а завтра всё может поменяться. Пока разработаешь и выпустишь свой чип, может пройти год. Недаром говорят, что генералы готовятся к прошлой войне. Примерно так и получилось, первое поколение Intel Arc Alchemist появилось в 2022 году. Первым именно для настольных ПК выходит не флагман, а модель Arc A380. Это даже не средний уровень, а где-то около начального. Только в октябре-ноябре того же года появляется Arc A770. И? Тут же сразу выходит NVIDIA Ada Lovelace со своим новым DLSS и FG. Причём «зелёные» обычно стартуют с флагманов, а это GeForce RTX 4090.

реклама



Как бы там ни было, конкуренция положительно сказывается на ценах для конечного пользователя и таким гигантам, как AMD и NVIDIA, придётся считаться с третьим игроком и корректировать свои цены. Особенно это касается начального и среднего сегментов, где наблюдается наиболее высокий спрос. Например, эта экономия NVIDIA на памяти может вылезти ей боком, и пользователи предпочтут по этому параметру продукцию конкурентов. Что-то конкретное спрогнозировать трудно, но у пользователя есть выбор, и он вправе распоряжаться кошельком на своё усмотрение. Например, мы незаслуженно обходили стороной продукцию компании Intel, а между тем большой популярностью стало пользоваться второе поколение – Intel Arc Battlemage, где есть интересные решения. Например, Intel Arc B580.

450x239 24 KB. Big one: 967x513 88 KB

Видеокарт эталонного дизайна по понятным причинам в России нет, зато представлены другие вендоры. У нас одно время были популярны ноутбуки и мониторы компании Acer, поэтому данный производитель на слуху и ему многие доверяют. В общем, я решил взять модель Acer Intel Arc B580 Nitro OC, которая доступна для покупки в магазине DNS, и попробовать эту новую архитектуру компании Intel.

Intel Arc Battlemage

Немного истории я уже рассказал, и мне изначально хотелось пропустить этот момент про архитектуру, поскольку всё уже сказано и изучено, а с момента анонса прошло много времени. Мне хотелось подчеркнуть, что компания съела не одну собаку на интегрированной графике и в этом направлении изрядно преуспела. Также, если смотреть на последние тенденции в её развитии, то какие-то нововведения в настольных архитектурах перекочёвывают из мобильного сегмента.

Тут далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить про появление Intel Core Ultra. Первое поколение появилось именно в мобильном исполнении. Или, где Intel сперва внедрила свой 10 нм техпроцесс, после долгого просиживания на 14 нм? Конечно, в мобильных процессорах Tiger Lake. Поэтому неудивительно, что с Intel Battlemage вышло нечто похожее. Дебют этой архитектуры состоялся в мобильном процессоре Lunar Lake, и потом она перебралась в настольный сегмент. Пет Гелсингер уже не успел к этому событию, но, скорее всего, приложил руку к его созданию.

450x196 36 KB. Big one: 1452x634 296 KB

На самом деле задача у Intel была сложная, ведь на рынке давно заправляли два гиганта – AMD и NVIDIA. Последняя далеко убежала в Hi-End сегменте и AMD даже перестала пытаться её догнать. В конце 2024 года выходит NVIDIA Blackwell и заходит прямо с козырей – RTX 5090. Бодаться с видеокартой такого уровня возможно, но экономически нецелесообразно. Для игр такие карты берут очень редко, а профессионалы точно знают, каким инструментарием будут пользоваться.

реклама



Основная борьба разворачивается в нижнем и среднем сегментах, и в силах NVIDIA было забороть конкурентов, если б не банальная жадность. Кроме того, выпуск сложного современного чипа – это мчащийся поезд, процесс уже запущен, вложены солидные деньги в производство и щелчком пальцев это всё не отменить. Поэтому продукт выйдет в любом случае, но насколько он будет успешен? Это зависит от множества факторов.

В Intel логично решили, что пользователю нужно дать больше за те же деньги. Это значит, что нужно не только заложить определённый потенциал в платформу, но и ускоренными темпами работать над программным обеспечением.

450x232 31 KB. Big one: 1500x772 219 KB

Сами чип делать не стали, а производство отдали на TSMC. Там от клиентов нет отбоя и свободных мощностей особо нет, поэтому скорее всего был найден компромисс, которым оказалась линия с техпроцессом N5, в то время как NVIDIA выпускалась на N4P. Понятно, что для нас это просто буквы и цифры, и мы сами со стороны Intel не подписывали бумаги. Возможно, так было дешевле, а может все линии N4P были заняты, и нужно было ждать.

В любом случае получилось так, и поэтому 19.6 млрд транзисторов занимают 272 кв. мм площади. Неплохо, но у RTX 5070 при его площади 263 кв. мм уже 31.1 млрд транзисторов. Если посмотреть на схему организации чипа, то она смутно что-то напоминает, особенно если название CUDA заменить на XMX. Не думаю, что тут плагиат, но определённое сходство прослеживается.

450x192 23 KB. Big one: 1500x641 134 KB

20 Xe ядер, каждое из которых включает по 8 XMX блоков и по 1 модулю RT на каждое ядро. Также рядом с каждым XMX блоком находится ещё один векторный XVE. Также был переработан медиадвижок, который тут состоит из двух многоформатных кодеров/декодеров MFX. Общий кэш L2 – 18 Мбайт, который связан с контроллером памяти GDDDR6 с шириной канала 192 бит.

В целом всё это давно известно, поэтому можно переходить непосредственно к видеокарте Acer.

Упаковка и комплектация

В моём понимании компания Acer всегда была производителем готовых решений, как HP или Dell. В своё время у меня был системный блок Acer и еще какое-то время я пользовался видеокартой HP RTX 3060 Ti. Однако выясняется, что теперь Acer продаёт видеокарты для розницы под своей торговой маркой. Название серии может напомнить о другом производителе. Но у Acer все просто: есть премиум-линейка Predator и более демократичная — Nitro.

Коробка Acer Intel Arc B580 Nitro OC достаточно простая, хоть и с цветной полиграфией.

450x305 22 KB. Big one: 1500x1015 130 KB

Фон упаковки чёрный. Спереди мы видим какую-то абстракцию. Понятно, что производитель скорее всего намекал на стилизованную букву N, которая является логотипом линейки Nitro, но похоже это слабо. Я сам пока не увидел логотип на кожухе видеокарты, думал, что это причудливый узор.

Что касается оформления, то оно перекликается с графическими ускорителями NVIDIA или AMD. Выражается это в том, что в правом нижнем углу есть вставка с названием GPU. Логотип производителя размещен в левом верхнем углу, а снизу есть группа значков, которые поясняют нам за технологии. Чуть не забыл о золотистой вставке Overclocked в правом верхнем углу. Это означает, что данная версия с заводским разгоном.

450x235 20 KB. Big one: 1500x782 133 KB

реклама





Если вы ждали более подробной информации с обратной стороны, то можете успокоиться: тут этого нет. Просто перечислены ключевые особенности, есть схематичное изображение видеовыходов и отдельно в окошке перечислены минимальные системные требования.

450x237 24 KB. Big one: 1500x791 184 KB

Что там интересного? Процессор Intel 10-поколения или AMD Ryzen 3000-серии, но скорее Ryzen 5 3600, чем Ryzen 5 3400G. Ещё от нас просят наличие функции Resizable Bar, минимум 8 Гбайт оперативки, а лучше 16 Гбайт, и блок питания на 600 Вт. Разумеется, нужна Windows 10 или 11.

Внутри скрывается каркас из тёмного вспененного полиэтилена

450x259 32 KB. Big one: 1500x863 269 KB

В нём находится сама видеокарта, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В комплекте поставки ничего нет, кроме инструкции.

450x326 21 KB. Big one: 1500x1085 157 KB

Дизайн и особенности видеокарты

Внешне устройство смотрится солидно, несмотря на то, что нет подсветки или чего-то необычного. Такой строгий дизайн, который был бы скучноват без серебристой вставки под металл сверху. Ещё есть два крупных радиатора и металлический «бэкплейт» сзади. В итоге получилось хорошо и без помпезности.

450x332 23 KB. Big one: 1500x1107 155 KB

Видеокарта не очень лёгкая, основную часть этого веса составляет система охлаждения, которая занимает практически два слота. Габариты устройства составляют 268 х 113 х 40 мм.

450x222 32 KB. Big one: 1500x741 239 KB

С обратной стороны карты можно заметить металлическую пластину. Может показаться, что она также участвует в процессе охлаждения, но на самом деле она больше предназначена для жёсткости конструкции и защиты. Можно было поставить пару термопрокладок, но производитель не посчитал это нужным. Видимо, дела с охлаждением и так идут неплохо.

450x323 30 KB. Big one: 1500x1078 220 KB

Пластина изготовлена из алюминия и окрашена в чёрный цвет. На ней присутствуют узоры и надпись Nitro. Также можно заметить множество отверстий, через которые насквозь через радиатор проходит поток воздуха. Ещё сквозь неё можно заметить, что печатная плата не такая длинная и занимает чуть больше половины её длины.

Изнутри ничего нет кроме защитной плёнки и нескольких кубиков пористого материала. Кстати, чтобы её снять, сперва нужно разобрать видеокарту, а точнее снять с неё кулер. Сама пластина крепится к кулеру только двумя винтами в задней части видеокарты. В остальном она крепится непосредственно к печатной плате.

450x149 13 KB. Big one: 1500x496 77 KB

Я никого не призываю к разбору карты, поскольку можно лишиться гарантии. Кто-то хочет что-то там продуть или поменять пасту, но зачастую всё это бессмысленно.

Чтобы снять кулер, тут достаточно открутить четыре подпружиненных винта и те самые два винта с краю.

450x173 28 KB. Big one: 1500x576 239 KB

После демонтажа системы охлаждения можно увидеть, что она сделана очень достойно и по всем канонам. Никакого прямого контакта тепловых трубок, разные пластины для памяти и GPU, нет подсветки, кожух с вентиляторами снимается отдельно.

450x157 26 KB. Big one: 1500x522 244 KB

Радиатор выполнен по классической схеме и даже тепловые трубки не стали никелировать. Мы видим четыре тепловых трубки, которые проходят через два массива алюминиевых пластин. Они припаяны к медному теплосъёмнику, который контактирует с графическим процессором.

Сам он расположен практически по центру ещё одной металлической пластины, которая отводит тепло от микросхем памяти и пары транзисторов. Также на радиаторе припаяна ещё одна пластина, которая предназначена для отвода тепла от транзисторных сборок.

450x155 28 KB. Big one: 1500x518 243 KB

Чем-то особенным радиатор не примечателен, он разумно и качественно изготовлен. Нет никаких излишеств, всё максимально просто и эффективно. К радиатору крепится пластиковый кожух с двумя вентиляторами. Они одинаковые, диаметром 90 мм.

Это устройства компании FirstD, модель FD9015U12D на 12 В, 0.55 А. Максимальная скорость вращения – 3500 об/мин. Обычно в нагрузке она не поднимается выше 1500 об/мин, поэтому запас тут солидный.

450x165 22 KB. Big one: 1500x549 133 KB

Как уже говорилось, металлическая задняя пластина крепится к печатной плате. Крепление осуществляется через специальные отверстия в ней.

450x196 27 KB. Big one: 1500x654 191 KB

После того, как все элементы с платы сняты, можно посмотреть на саму печатную плату с обеих сторон.

450x348 52 KB. Big one: 1500x1161 381 KB

Спереди плата не выглядит совсем пустой, а вот сзади элементов не так много.

450x338 54 KB. Big one: 1500x1128 377 KB

Питание выполнено по формуле 6+2. На каждую из шести фаз приходится по одной микросхеме DrMOS, Alfa&Omega AOZ5517QI.

450x223 43 KB. Big one: 1500x742 284 KB

В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Alpha&Omega Semiconductor AOZ71137QI.

450x389 53 KB

По центру распаян графический процессор Intel BMG-G21, он же B580. Кристалл расположен несимметрично на подложке. TSMC, 19.6 млрд транзисторов и площадь 272 кв. мм. Потребление всей видеокарты составляет ~190 Вт, что примерно на уровне RTX 3060 Ti.

450x370 28 KB. Big one: 1500x1234 256 KB

12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 представлено шестью микросхемами производства компании Samsung. Интерфейс обмена данными – 192 бит.

450x268 37 KB. Big one: 1500x894 317 KB

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через один разъём 8-pin PCI-e.

450x140 17 KB. Big one: 1500x466 119 KB

На задней панели находится стандартное количество видеовыходов.

450x173 21 KB. Big one: 1500x576 155 KB
  • Три портп Display Port;
  • Один порт HDMI.

450x229 17 KB. Big one: 1500x763 136 KB

Несмотря на то, что видеокарта устанавливается в стандартный слот PCI-e x16, задействованы всего 8 линий. Соответственно карта может работать максимально в режиме PCI-e x8 Gen4.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC проводилось на следующей конфигурации:

  • Материнская плата: MSI MAG B850M Mortar WIFI;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 9700X;
  • Охлаждение: PCCooler RT500 TC ARGB;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000 Asgard (Micron);
  • Видеокарта: Acer Intel Arc B580 Nitro OC 12 Гбайт (2685 / 2248 МГц (ядро/память));
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: MSI MAG A850GL PCIE5.

450x300 48 KB. Big one: 1500x999 347 KB

Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, а шум составлял 27,3 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта Acer отлично устанавливается в материнскую плату, никаких проблем с совместимостью нет. Теперь запустим устройство и посмотрим на работу системы охлаждения в нагрузке.

В «бублике» вентилятор вращается со скоростью примерно 1500 об мин, уровень шума составляет 37.2 дБ с расстояния 30 см. На мой взгляд результат хороший, поскольку в играх и приложениях ситуация ещё лучше.

450x272 18 KB. Big one: 1500x907 111 KB

Я установил последние драйвера, и при их скачивании меня больше всего поразил их размер – примерно 1.2 Гбайт. Я ещё удивлялся, что «дрова» от NVIDIA пухнут как на дрожжах, а тут, оказывается, бывает ещё более запущенный случай.

450x272 17 KB. Big one: 1500x907 99 KB

Зато в комплекте есть свой софт, через который можно осуществлять различные настройки и даже разгон.

450x272 19 KB. Big one: 1500x907 118 KB

С этим делом я достаточно долго возился и в этом вопросе приложение ведёт себя не совсем корректно. Мне приходилось часто перезагружать систему.

450x161 22 KB. Big one: 1500x538 171 KB

Пора переходить к тестам.

3DMark Speed Way:

450x228 26 KB. Big one: 1500x760 180 KB

3DMark Steel Nomad:

450x228 27 KB. Big one: 1500x760 180 KB

3DMark Steel Nomad Light:

450x228 27 KB. Big one: 1500x760 174 KB

3DMark Port Royal:

450x228 26 KB. Big one: 1500x760 171 KB

3DMark Solar Bay:

450x228 31 KB. Big one: 1500x760 209 KB

3DMark Time Spy:

450x228 28 KB. Big one: 1500x760 184 KB

Superposition FHD Medium:

450x219 27 KB. Big one: 1500x729 216 KB

Superposition FHD High:

450x219 26 KB. Big one: 1500x729 217 KB

Cyberpunk 2077, QHD, Ультра, RT выкл., XeSS выкл.:

450x253 15 KB. Big one: 1500x844 98 KB

Cyberpunk 2077, QHD, Трассировка минимальная, XeSS качество:

450x253 17 KB. Big one: 1500x844 110 KB

Cyberpunk 2077, QHD, Трассировка ультра, XeSS качество:

450x253 17 KB. Big one: 1500x844 112 KB

Разгон у видеокарты есть и неплохой, но мне пришлось повозиться с софтом. Она может уйти за 3 ГГц по графическому процессору и при этом потребление может достигнуть около 210 Вт. Память почти не гонится, но любой разгон зависит от конкретного экземпляра. Система охлаждения с этим вполне справляется.

3DMark Speed Way:

450x229 26 KB. Big one: 1500x763 171 KB

3DMark Steel Nomad:

450x225 27 KB. Big one: 1500x750 174 KB

3DMark Steel Nomad Light:

450x225 27 KB. Big one: 1500x750 179 KB

3DMark Port Royal:

450x225 27 KB. Big one: 1500x750 173 KB

3DMark Solar Bay:

450x225 31 KB. Big one: 1500x750 207 KB

3DMark Time Spy:

450x225 28 KB. Big one: 1500x750 189 KB

Superposition FHD Medium:

450x218 27 KB. Big one: 1500x727 212 KB

Показатели тепловизора во время работы FurMark подтвердили мою догадку.

450x200 31 KB. Big one: 1500x667 149 KB

Самое горячее место внутри устройства показывает 74°C при температуре графического процессора 65°C. Кулер можно было смело делать меньше.

450x200 28 KB. Big one: 1500x667 139 KB

Заключение

Acer Intel Arc B580 Nitro OC оказалась вполне достойной видеокартой. Много было шума, связанного с драйверами, но при её эксплуатации в различных приложениях мне не довелось столкнуться с трудностями.

В чём основной секрет успеха Intel Arc B580? На мой взгляд, Intel попала как раз в определённую аудиторию и момент перехода с разрешения Full HD на QHD. Если смотреть на объем видеопамяти, Intel Arc B580 больше нацелена на QHD. Стоимость таких мониторов заметно снизилась, и сейчас на рынке представлено великое множество игровых моделей. Наметилась тенденция перехода с FHD на QHD. Пользователь заходит в популярный трёхбуквенный магазин и видит, что Acer Nitro B580 с объемом 12 Гбайт стоит дешевле, чем Palit GeForce RTX 5060 8 Гбайт. Тут может прийти мысль, что для QHD, наверное, лучше 12 Гбайт, чтобы игры не упирались хотя бы в объём памяти, а уж с качеством всё равно придётся химичить при помощи XeSS или DLSS.

Разница в производительности в разрешении QHD между Intel Arc B580 и NVIDIA GeForce RTX 5060 примерно 5-7% в пользу последней. Однако в моменте, когда заканчивается память, начинается катастрофическое падение производительности. Это сугубо моё личное мнение, которое не претендует на истину в последней инстанции.

450x260 30 KB. Big one: 1134x655 113 KB

Вернёмся к герою обзора. В исполнении Acer получилось достаточно тихое устройство. Во многом это объясняется тем, что потребление не очень высокое, а система охлаждения выполнена с заметным запасом. Ранее я думал, что фишкой с укорачиванием печатных плат занимается только NVIDIA и её партнёры, а оказывается это общий тренд. Тут система охлаждения тоже заметно выходит за габариты платы и также реализована система прохождения воздуха сквозь всю конструкцию. Это такой момент при использовании воздушного охлаждения процессора, а в случае СЖО он заметно не влияет.

Качество изготовления Acer Intel Arc B580 Nitro хорошее. Используются знакомые компоненты, в частности DrMOS’ы компании Alfa&Omega, и в целом подсистемы питания достаточно для покорения рубежа в 3 ГГц по GPU. Компоновка на плате вполне привычна, вся силовая часть смещена в левую часть карты. В работе модель Acer достаточно тихая и холодная даже при высокой нагрузке.

Видеокарта Acer Intel Arc B580 Nitro OC доступна для покупки в магазине DNS.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Реклама.
ООО "ПРЕМИКОМ", ИНН 5047152336, erid: 2SDnjetk3Wg

Добавить в закладки

Теги

intel обзор тест wildchaser acer arc battlemage intel arc b580 nitro acer nitro acer intel arc b580 nitro oc intel bmg-g21

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
1
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
4
Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
2
TechPowerUp: Поставки серверов для ИИ вырастут на 28% в 2026 году
1
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
+
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
+
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Танки Leopard 2A8 для Литвы, Нидерландов, Чехии и Хорватии оснастят системами активной защиты Trophy
1
В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
1
Компания AOC представила серию игровых мониторов B3 QHD IPS 144 Гц стоимостью от $146
+
Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» от мощного солнечного радиационного шторма
1
Стендовые испытания второго 542-сильного трактора BELARUS 5425 начнутся в конце января
+
Известия: Цены на услуги и логистику выросли до 20% с начала года из-за повышения НДС
+
В Челябинске наладили производство рельсов для высокоскоростных ж/д магистралей
1
Южная Корея выводит на боевое дежурство баллистическую ракету Hyunmoo-5
2
Ветеран Microsoft объяснил приём с быстрой перезагрузкой в Windows 95 при удерживании клавиши Shift
+
Названы системные требования видеоигры Marathon: минимум GeForce GTX 1050 Ti и 8 ГБ памяти
+
Intel завершит поддержку процессоров Core 12-го поколения в следующем году
+
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
Tech4Gamers: Rockstar разрешила больному фанату поиграть в GTA 6 до релиза
+
Глава Anthropic: Разрешение продавать Китаю NVidia H200 сравнимо с поставками ядерного оружия в КНДР
1

Сейчас обсуждают

lighteon
10:29
Организации не имеют желания связываться с этим геморроем и поэтому посылают на точку "и краткая" на оси координат X и Y. В России посылать умеют (:
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Обратная Связь
10:20
Я и так знаю, что в течении 7 дней, после подписания бумажек о приёме если через ЕИС. Без ЕИС до 10 рабочих дней. Не вижу проблем вообще.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
10:16
Если государство разработало закон для своих государственных предприятий, то тогда откуда у тебя "принудиловка" вдруг выскочила, "принудили" сами себя и тебя забыли спросить что и как им надо было дел...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Project_Raiden
10:05
просто автор топика любит пользоваться ненадёжными железками + советовать их другим.)
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Иннокентий Васильевич
10:05
Узнай, для начала, как и когда бюджетники оплачивают товар Походу твои поклоннки-плюсометы тоже не в теме
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Павел Ломин
10:00
Не вижу никакого толка от такого закона. Это все - сборка и прочее должно не законом регулироваться а самим рынком. Условия создать не смогли и просто закон сделали. Законы, запреты, принудиловка = вл...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
spoonch
09:55
Купил себе позавчера арку за 25200р карточка огонь супер тихая и холодная по производительности все устраивает
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
Константин Губер
09:31
У меня как раз были и самсунги и китайские хсяоми и htc, из всего этого лучше себя показывают самсунги , через полтора года китайца выкидываешь их был смысл брать когда они в 2 раза дешевле стоили, се...
Поставки китайских смартфонов в Россию упали в полтора раза
Зю
09:28
Спасибо, хорошая статья. Много всего почерпнул для себя: — современные дистрибутивы жрут ресурсов больше или столько же, сколько и Windows — у половины проблемы уже на стадии установки — Linux д...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
nonses84
09:28
Самсунг давно уже го..нише. только идиоты берут эту фирму.
Поставки китайских смартфонов в Россию упали в полтора раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter