Вступление

2025 год выдался достаточно тяжёлым. Кризис на кризисе и кризисом погонял. Под конец года покупка обычного компьютера превратилась в квест по поиску модулей памяти DDR5 по приемлемой цене или поиску подходящей платформы под DDR4. Потихоньку этот кризис может дотянуться до всех устройств, где есть память, например, до видеокарт. Нечто похожее уже было в эпоху майнинг-бума и вот теперь на горизонте начала маячить новая проблема.

Хорошо хоть, что на рынок видеокарт ворвался ещё один игрок, который изрядно отстал, но теперь семимильными шагами начал настигать лидеров. Речь, конечно же, о компании Intel. Причём я из тех людей, которые не просто держали в руках видеокарту на базе чипа Intel i740, но и использовали её в момент выхода. Было это где-то в декабре 1998 года или даже январе 1999, и мы с приятелем совершили обмен: я ему отдал Matrox Millennium II, а он мне noname плату на базе Intel i740. В чём тогда был прикол? AGP был ещё не так распространён, приятелю была нужна PCI карта. С той картой я тогда изрядно попотел, но надо признать, что всё очень бурно развивалось, включая API: Direct3D, OpenGL, Glide и прочие.

С тех пор прошло много времени, Intel свернула с рынка дискретных видеокарт в сторону интегрированной графики. Так продолжалось долго, пока не случился бум майнинга. Тут, видимо, в руководстве компании прозрели и увидели, что эта денежная лавина течёт в другую сторону, и решили ворваться на этот рынок. Это выглядит логичным и закономерным, но бывает так, что со своим продуктом нужно быть уже сейчас, а завтра всё может поменяться. Пока разработаешь и выпустишь свой чип, может пройти год. Недаром говорят, что генералы готовятся к прошлой войне. Примерно так и получилось, первое поколение Intel Arc Alchemist появилось в 2022 году. Первым именно для настольных ПК выходит не флагман, а модель Arc A380. Это даже не средний уровень, а где-то около начального. Только в октябре-ноябре того же года появляется Arc A770. И? Тут же сразу выходит NVIDIA Ada Lovelace со своим новым DLSS и FG. Причём «зелёные» обычно стартуют с флагманов, а это GeForce RTX 4090.

Как бы там ни было, конкуренция положительно сказывается на ценах для конечного пользователя и таким гигантам, как AMD и NVIDIA, придётся считаться с третьим игроком и корректировать свои цены. Особенно это касается начального и среднего сегментов, где наблюдается наиболее высокий спрос. Например, эта экономия NVIDIA на памяти может вылезти ей боком, и пользователи предпочтут по этому параметру продукцию конкурентов. Что-то конкретное спрогнозировать трудно, но у пользователя есть выбор, и он вправе распоряжаться кошельком на своё усмотрение. Например, мы незаслуженно обходили стороной продукцию компании Intel, а между тем большой популярностью стало пользоваться второе поколение – Intel Arc Battlemage, где есть интересные решения. Например, Intel Arc B580.

Видеокарт эталонного дизайна по понятным причинам в России нет, зато представлены другие вендоры. У нас одно время были популярны ноутбуки и мониторы компании Acer, поэтому данный производитель на слуху и ему многие доверяют. В общем, я решил взять модель Acer Intel Arc B580 Nitro OC, которая доступна для покупки в магазине DNS, и попробовать эту новую архитектуру компании Intel.

Intel Arc Battlemage

Немного истории я уже рассказал, и мне изначально хотелось пропустить этот момент про архитектуру, поскольку всё уже сказано и изучено, а с момента анонса прошло много времени. Мне хотелось подчеркнуть, что компания съела не одну собаку на интегрированной графике и в этом направлении изрядно преуспела. Также, если смотреть на последние тенденции в её развитии, то какие-то нововведения в настольных архитектурах перекочёвывают из мобильного сегмента.

Тут далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить про появление Intel Core Ultra. Первое поколение появилось именно в мобильном исполнении. Или, где Intel сперва внедрила свой 10 нм техпроцесс, после долгого просиживания на 14 нм? Конечно, в мобильных процессорах Tiger Lake. Поэтому неудивительно, что с Intel Battlemage вышло нечто похожее. Дебют этой архитектуры состоялся в мобильном процессоре Lunar Lake, и потом она перебралась в настольный сегмент. Пет Гелсингер уже не успел к этому событию, но, скорее всего, приложил руку к его созданию.

На самом деле задача у Intel была сложная, ведь на рынке давно заправляли два гиганта – AMD и NVIDIA. Последняя далеко убежала в Hi-End сегменте и AMD даже перестала пытаться её догнать. В конце 2024 года выходит NVIDIA Blackwell и заходит прямо с козырей – RTX 5090. Бодаться с видеокартой такого уровня возможно, но экономически нецелесообразно. Для игр такие карты берут очень редко, а профессионалы точно знают, каким инструментарием будут пользоваться.

Основная борьба разворачивается в нижнем и среднем сегментах, и в силах NVIDIA было забороть конкурентов, если б не банальная жадность. Кроме того, выпуск сложного современного чипа – это мчащийся поезд, процесс уже запущен, вложены солидные деньги в производство и щелчком пальцев это всё не отменить. Поэтому продукт выйдет в любом случае, но насколько он будет успешен? Это зависит от множества факторов.

В Intel логично решили, что пользователю нужно дать больше за те же деньги. Это значит, что нужно не только заложить определённый потенциал в платформу, но и ускоренными темпами работать над программным обеспечением.

Сами чип делать не стали, а производство отдали на TSMC. Там от клиентов нет отбоя и свободных мощностей особо нет, поэтому скорее всего был найден компромисс, которым оказалась линия с техпроцессом N5, в то время как NVIDIA выпускалась на N4P. Понятно, что для нас это просто буквы и цифры, и мы сами со стороны Intel не подписывали бумаги. Возможно, так было дешевле, а может все линии N4P были заняты, и нужно было ждать.

В любом случае получилось так, и поэтому 19.6 млрд транзисторов занимают 272 кв. мм площади. Неплохо, но у RTX 5070 при его площади 263 кв. мм уже 31.1 млрд транзисторов. Если посмотреть на схему организации чипа, то она смутно что-то напоминает, особенно если название CUDA заменить на XMX. Не думаю, что тут плагиат, но определённое сходство прослеживается.

20 Xe ядер, каждое из которых включает по 8 XMX блоков и по 1 модулю RT на каждое ядро. Также рядом с каждым XMX блоком находится ещё один векторный XVE. Также был переработан медиадвижок, который тут состоит из двух многоформатных кодеров/декодеров MFX. Общий кэш L2 – 18 Мбайт, который связан с контроллером памяти GDDDR6 с шириной канала 192 бит.

В целом всё это давно известно, поэтому можно переходить непосредственно к видеокарте Acer.

Упаковка и комплектация

В моём понимании компания Acer всегда была производителем готовых решений, как HP или Dell. В своё время у меня был системный блок Acer и еще какое-то время я пользовался видеокартой HP RTX 3060 Ti. Однако выясняется, что теперь Acer продаёт видеокарты для розницы под своей торговой маркой. Название серии может напомнить о другом производителе. Но у Acer все просто: есть премиум-линейка Predator и более демократичная — Nitro.

Коробка Acer Intel Arc B580 Nitro OC достаточно простая, хоть и с цветной полиграфией.

Фон упаковки чёрный. Спереди мы видим какую-то абстракцию. Понятно, что производитель скорее всего намекал на стилизованную букву N, которая является логотипом линейки Nitro, но похоже это слабо. Я сам пока не увидел логотип на кожухе видеокарты, думал, что это причудливый узор.

Что касается оформления, то оно перекликается с графическими ускорителями NVIDIA или AMD. Выражается это в том, что в правом нижнем углу есть вставка с названием GPU. Логотип производителя размещен в левом верхнем углу, а снизу есть группа значков, которые поясняют нам за технологии. Чуть не забыл о золотистой вставке Overclocked в правом верхнем углу. Это означает, что данная версия с заводским разгоном.

Если вы ждали более подробной информации с обратной стороны, то можете успокоиться: тут этого нет. Просто перечислены ключевые особенности, есть схематичное изображение видеовыходов и отдельно в окошке перечислены минимальные системные требования.

Что там интересного? Процессор Intel 10-поколения или AMD Ryzen 3000-серии, но скорее Ryzen 5 3600, чем Ryzen 5 3400G. Ещё от нас просят наличие функции Resizable Bar, минимум 8 Гбайт оперативки, а лучше 16 Гбайт, и блок питания на 600 Вт. Разумеется, нужна Windows 10 или 11.

Внутри скрывается каркас из тёмного вспененного полиэтилена

В нём находится сама видеокарта, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В комплекте поставки ничего нет, кроме инструкции.

Дизайн и особенности видеокарты

Внешне устройство смотрится солидно, несмотря на то, что нет подсветки или чего-то необычного. Такой строгий дизайн, который был бы скучноват без серебристой вставки под металл сверху. Ещё есть два крупных радиатора и металлический «бэкплейт» сзади. В итоге получилось хорошо и без помпезности.

Видеокарта не очень лёгкая, основную часть этого веса составляет система охлаждения, которая занимает практически два слота. Габариты устройства составляют 268 х 113 х 40 мм.

С обратной стороны карты можно заметить металлическую пластину. Может показаться, что она также участвует в процессе охлаждения, но на самом деле она больше предназначена для жёсткости конструкции и защиты. Можно было поставить пару термопрокладок, но производитель не посчитал это нужным. Видимо, дела с охлаждением и так идут неплохо.

Пластина изготовлена из алюминия и окрашена в чёрный цвет. На ней присутствуют узоры и надпись Nitro. Также можно заметить множество отверстий, через которые насквозь через радиатор проходит поток воздуха. Ещё сквозь неё можно заметить, что печатная плата не такая длинная и занимает чуть больше половины её длины.

Изнутри ничего нет кроме защитной плёнки и нескольких кубиков пористого материала. Кстати, чтобы её снять, сперва нужно разобрать видеокарту, а точнее снять с неё кулер. Сама пластина крепится к кулеру только двумя винтами в задней части видеокарты. В остальном она крепится непосредственно к печатной плате.

Я никого не призываю к разбору карты, поскольку можно лишиться гарантии. Кто-то хочет что-то там продуть или поменять пасту, но зачастую всё это бессмысленно.

Чтобы снять кулер, тут достаточно открутить четыре подпружиненных винта и те самые два винта с краю.

После демонтажа системы охлаждения можно увидеть, что она сделана очень достойно и по всем канонам. Никакого прямого контакта тепловых трубок, разные пластины для памяти и GPU, нет подсветки, кожух с вентиляторами снимается отдельно.

Радиатор выполнен по классической схеме и даже тепловые трубки не стали никелировать. Мы видим четыре тепловых трубки, которые проходят через два массива алюминиевых пластин. Они припаяны к медному теплосъёмнику, который контактирует с графическим процессором.

Сам он расположен практически по центру ещё одной металлической пластины, которая отводит тепло от микросхем памяти и пары транзисторов. Также на радиаторе припаяна ещё одна пластина, которая предназначена для отвода тепла от транзисторных сборок.

Чем-то особенным радиатор не примечателен, он разумно и качественно изготовлен. Нет никаких излишеств, всё максимально просто и эффективно. К радиатору крепится пластиковый кожух с двумя вентиляторами. Они одинаковые, диаметром 90 мм.

Это устройства компании FirstD, модель FD9015U12D на 12 В, 0.55 А. Максимальная скорость вращения – 3500 об/мин. Обычно в нагрузке она не поднимается выше 1500 об/мин, поэтому запас тут солидный.

Как уже говорилось, металлическая задняя пластина крепится к печатной плате. Крепление осуществляется через специальные отверстия в ней.

После того, как все элементы с платы сняты, можно посмотреть на саму печатную плату с обеих сторон.

Спереди плата не выглядит совсем пустой, а вот сзади элементов не так много.

Питание выполнено по формуле 6+2. На каждую из шести фаз приходится по одной микросхеме DrMOS, Alfa&Omega AOZ5517QI.

В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Alpha&Omega Semiconductor AOZ71137QI.

По центру распаян графический процессор Intel BMG-G21, он же B580. Кристалл расположен несимметрично на подложке. TSMC, 19.6 млрд транзисторов и площадь 272 кв. мм. Потребление всей видеокарты составляет ~190 Вт, что примерно на уровне RTX 3060 Ti.

12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 представлено шестью микросхемами производства компании Samsung. Интерфейс обмена данными – 192 бит.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через один разъём 8-pin PCI-e.

На задней панели находится стандартное количество видеовыходов.

Три портп Display Port;

Один порт HDMI.

Несмотря на то, что видеокарта устанавливается в стандартный слот PCI-e x16, задействованы всего 8 линий. Соответственно карта может работать максимально в режиме PCI-e x8 Gen4.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC проводилось на следующей конфигурации:

Материнская плата: MSI MAG B850M Mortar WIFI;

Процессор: AMD Ryzen 7 9700X;

Охлаждение: PCCooler RT500 TC ARGB;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000 Asgard (Micron);

Видеокарта: Acer Intel Arc B580 Nitro OC 12 Гбайт (2685 / 2248 МГц (ядро/память));

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;

Блок питания: MSI MAG A850GL PCIE5.

Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, а шум составлял 27,3 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта Acer отлично устанавливается в материнскую плату, никаких проблем с совместимостью нет. Теперь запустим устройство и посмотрим на работу системы охлаждения в нагрузке.

В «бублике» вентилятор вращается со скоростью примерно 1500 об мин, уровень шума составляет 37.2 дБ с расстояния 30 см. На мой взгляд результат хороший, поскольку в играх и приложениях ситуация ещё лучше.

Я установил последние драйвера, и при их скачивании меня больше всего поразил их размер – примерно 1.2 Гбайт. Я ещё удивлялся, что «дрова» от NVIDIA пухнут как на дрожжах, а тут, оказывается, бывает ещё более запущенный случай.

Зато в комплекте есть свой софт, через который можно осуществлять различные настройки и даже разгон.

С этим делом я достаточно долго возился и в этом вопросе приложение ведёт себя не совсем корректно. Мне приходилось часто перезагружать систему.

Пора переходить к тестам.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Time Spy:

Superposition FHD Medium:

Superposition FHD High:

Cyberpunk 2077, QHD, Ультра, RT выкл., XeSS выкл.:

Cyberpunk 2077, QHD, Трассировка минимальная, XeSS качество:

Cyberpunk 2077, QHD, Трассировка ультра, XeSS качество:

Разгон у видеокарты есть и неплохой, но мне пришлось повозиться с софтом. Она может уйти за 3 ГГц по графическому процессору и при этом потребление может достигнуть около 210 Вт. Память почти не гонится, но любой разгон зависит от конкретного экземпляра. Система охлаждения с этим вполне справляется.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Time Spy:

Superposition FHD Medium:

Показатели тепловизора во время работы FurMark подтвердили мою догадку.

Самое горячее место внутри устройства показывает 74°C при температуре графического процессора 65°C. Кулер можно было смело делать меньше.

Заключение

Acer Intel Arc B580 Nitro OC оказалась вполне достойной видеокартой. Много было шума, связанного с драйверами, но при её эксплуатации в различных приложениях мне не довелось столкнуться с трудностями.

В чём основной секрет успеха Intel Arc B580? На мой взгляд, Intel попала как раз в определённую аудиторию и момент перехода с разрешения Full HD на QHD. Если смотреть на объем видеопамяти, Intel Arc B580 больше нацелена на QHD. Стоимость таких мониторов заметно снизилась, и сейчас на рынке представлено великое множество игровых моделей. Наметилась тенденция перехода с FHD на QHD. Пользователь заходит в популярный трёхбуквенный магазин и видит, что Acer Nitro B580 с объемом 12 Гбайт стоит дешевле, чем Palit GeForce RTX 5060 8 Гбайт. Тут может прийти мысль, что для QHD, наверное, лучше 12 Гбайт, чтобы игры не упирались хотя бы в объём памяти, а уж с качеством всё равно придётся химичить при помощи XeSS или DLSS.

Разница в производительности в разрешении QHD между Intel Arc B580 и NVIDIA GeForce RTX 5060 примерно 5-7% в пользу последней. Однако в моменте, когда заканчивается память, начинается катастрофическое падение производительности. Это сугубо моё личное мнение, которое не претендует на истину в последней инстанции.

Вернёмся к герою обзора. В исполнении Acer получилось достаточно тихое устройство. Во многом это объясняется тем, что потребление не очень высокое, а система охлаждения выполнена с заметным запасом. Ранее я думал, что фишкой с укорачиванием печатных плат занимается только NVIDIA и её партнёры, а оказывается это общий тренд. Тут система охлаждения тоже заметно выходит за габариты платы и также реализована система прохождения воздуха сквозь всю конструкцию. Это такой момент при использовании воздушного охлаждения процессора, а в случае СЖО он заметно не влияет.

Качество изготовления Acer Intel Arc B580 Nitro хорошее. Используются знакомые компоненты, в частности DrMOS’ы компании Alfa&Omega, и в целом подсистемы питания достаточно для покорения рубежа в 3 ГГц по GPU. Компоновка на плате вполне привычна, вся силовая часть смещена в левую часть карты. В работе модель Acer достаточно тихая и холодная даже при высокой нагрузке.

