Оглавление

Вступление

Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге, и на этот раз поговорим о наболевшем в 2026 году – об оперативной памяти. Речь пойдет о памяти стандарта DDR3-SDRAM, которая благодаря событиям последних месяцев из статуса «ретро» имеет все шансы вернуться в актуальный low-end «народных» сборок на Xeon.

О значимости оперативной памяти и самых скоростных комплектов для оверклокеров, начиная со стандарта SDRAM и до DDR3 SDRAM, уже была написана мною статья (ссылка внизу). И вот уж не думал, что конец 2025 и начало 2026 года преподнесёт всем такой «памятный» сюрприз, поэтому возвращаю DDR3 в строй!

Из всех стандартов оперативной памяти, начиная со времен SDRAM, наиболее интересными с точки зрения оверклокинга, разнообразия представленных производителей, микросхем памяти, их скоростных характеристик, на мой взгляд являются стандарты DDR1 и DDR3 SDRAM.

Шествие стандарта DDR3 официально началось в далеком 2007 году. Стандарту в этом году стукнет 19 лет, и его актуальность все ещё сохраняется, благодаря дефициту производства современных микросхем памяти, навеянному бурным ростом AI индустрии. Но в самом начале своего пути JDEC приняла стандарт, в котором описывались характеристики и тактовые частоты DDR3 SDRAM, которые стартовали с отметки 800 МГц и далее по спецификации дошли до 1066 и 1333 МГц.

Немного истории

В те времена моя основная система была построена на базе DDR первого поколения, но в подавляющем большинстве мне встречались комплекты DDR3 с частотами 1066 и 1333 МГц. Хотя, погуглив изображения, я нашел представителей DDR3 SDRAM в ноутбучном и десктопном исполнении с частотой 800 МГц или стандарта PC3-6400 с CAS latency = 6.

OCZ PC3-6400 6-6-6 1.5v OCZ3G8004GK Kit 2x2Gb.

Достаточно емкий комплект OCZ суммарным объемом 4 Гбайт с частотой 800 МГц и CL=6. Напряжение памяти всего 1.5 В, для аналогичного набора DDR2 понадобилось бы уже от 1.8 до 2.0 В. Напомню, что DDR2 закончила свой прогресс на частоте 1300 МГц для самых скоростных модулей памяти с аналогичными таймингами, как у OCZ, но с рабочим напряжением 2.2–2.35 В.

SODIMM DDR3 Kingston ValueRAM KVR800D3S8S6/2G с частотой 800 МГц.

Помимо снижения рабочего напряжения оперативная память стандарта DDR3 хорошо масштабировалась в объемах. И к концу своего существования в десктопном сегменте можно было приобрести 8 Гбайт модули с частотами, превышающими JDEC, а в серверном сегменте вообще были доступны 32 Гбайт модули с частотами 1866 МГц, которые сейчас как никогда актуальны для «синих» сборок на чипсетах Intel X79/X99.

Модуль памяти DDR3 с частотой 1866 МГц и объемом 32 Гбайт.

Процессоры Intel Xeon E5-2678 v3, E5-2686 v3 и прочие вновь становятся бестселлерами на маркетплейсах, как и материнские платы Huananzhi и другие на базе чипсета Intel X99 с поддержкой DDR3.

Huananzhi Gaming X99-TF (DDR3 + DDR4).

И вот мы подошли к одной из основных характеристик, отвечающих за быстродействие модулей памяти. Если с объемом и напряжением все понятно, то с ростом тактовых частот было не всё так просто. Первыми системами с поддержкой данного типа памяти у «зеленых» стал Socket AM3, который уже в своем наименовании содержал намёк на поддерживаемый тип памяти.

Процессоры, выпущенные специально для материнских плат AM3, поддерживали на уровне интегрированного контроллера памяти оба стандарта оперативной памяти: DDR2 и DDR3. Их также можно было устанавливать в AM2/AM2+ материнские платы, главное, чтобы в них была реализована поддержка на уровне BIOS. А вот обратно – никак, из-за разного количества ножек в сокетах AM2+ и AM3. Позже с выпуском процессоров AM3+ AMD лишила встроенный контролер памяти процессора поддержки устаревшего стандарта DDR2 SDRAM.

ASUS Crosshair IV Extreme, Socket AM3, AMD 890FX, DDR3-1066/1333/1600.

В «синем» лагере чехарды с сокетами не было, был несменяемый LGA 775 и первым чипсетом с поддержкой DDR3 памяти стал Intel P35 Express, который поддерживал DDR3 с частотами 800 и 1066 МГц, а также весь спектр частот DDR2 SDRAM. В 2008 году с выходом набора системной логики Intel X48 появилась официальная поддержка модулей памяти с частотой 1333 МГц. Но оверклокеры к этому времени давно уже преодолели эту частоту, да и производители памяти также не сидели сложа руки на месте.

Так, во второй половине 2007 года, Kingston представил «заряженный» оверский набор DDR3-1375 с задержками CL5 и рабочим напряжением 1.75 В. Пара модулей памяти с объемом 1 гигабайт каждый с маркировкой KHX11000D3ULK2/2G оценивалась производителем в $800.

Corsair также не отставала и представила один из самых высокочастотных наборов с частотой 1800 МГц с маркировкой TWIN3X2048-1800C7DF с суммарным объемом 2 Гб по рекомендованной цене $640. Super Talent представила DDR3 память с частотой 1600 МГц с таймингами 7-7-7-18. Набор из двух планок по 1 Гб тогда оценивался в $648. Как видите, цены на старте продаж DDR3 ничем не отличаются от нынешних DDR5, разве что объем кратно вырос.

И еще немного интересных примеров. OCZ представила комплект DDR3 с частотой 1600 МГц, оснащённый системой охлаждения FlexXLC, которая подразумевает водяное охлаждение модулей. Модули памяти предлагали низкие задержки 6-6-6-18 и высокое рабочее напряжение 2.05 – 2.10 В. Рекомендованная цена – $720.

Такие модули памяти были по построены на базе чипов Micron, которые могли выдерживать напряжения в районе 2-х вольт и даже выше.

В начале 2008 года рубеж 2000 МГц был взят, многие уважающие себя производители выпустили свои комплекты, в ряде случаев напряжение возросло до 2.15 В, как у набора Kingmax с таймингами 9-9-9-24, но объем одного модуля составлял уже целых 2 Гб(!) вместо привычных одного. Далее благодаря переходу на более тонкий тех. процесс производства чипов памяти, к середине 2008 появляются первые 4 Гб наборы. С появлением сокета LGA1366 появляются 3-х канальные наборы памяти с частотами вплоть до 2200 МГц, а с наступлением эры Sandy Bridge DDR3 память с частотами 2133 МГц становится реальностью.

Далее следуя стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» каждый год прибавляются по 5% процессорной производительности и растет тактовая частота поддерживающих платформами модулей памяти. Если первый гигагерц был разменен достаточно легко и быстро, то второй оказался задачей со звездочкой. Получить 3 ГГц хотели все, покорение этой вершина началось со времен выхода процессоров Intel Ivy Bridge.

Процессоры семейства Ivy Bridge были представлены весной 2012 года. Тех. процесс после Sandy Bridge c 32 нм уменьшился до 22 нм, кардинально изменился тип используемых транзисторов процессора, вместо планарных стали использовать новые Tri-Gate транзисторы. Процессоры получили еще и другие усовершенствования, например встроенный контроллер PCI Express 3.0, но была и ложка дегтя в виде термопасты под крышкой, тем самым подтолкнув энтузиастов к массовому скальпированию этих процессоров.

Но основным подарком оверклокерам был значительно переработанный интегрированный контроллер памяти, который вышел за пределы JDEC (последняя поддерживаемая официальная JDEC частота - 2133 МГц) и стал в состоянии поддерживать память вплоть до гипотетических на то время 3200 МГц, а также получил поддержку низковольтной DDR3L (1.35 В) памяти.

Можно выделить два основных усовершенствования в работе интегрированного контроллера памяти. Первое - множитель, отвечающий за получение результирующей частоты работы памяти, он получил большую свободу. Во времена Sandy Bridge максимально достижимым по частоте режимом памяти выступал режим DDR3 2400 МГц. В Ivy Bridge появились более быстрые режимы, теперь DDR3 SDRAM могла работать на частотах вплоть до 3200 МГц и даже выше с разгоном по шине. Во-вторых, в схеме задания частоты памяти появился дополнительный переменный коэффициент, позволяющий к привычной 266-мегагерцевой дискретности добавить и другой вариант изменения частоты DDR3 SDRAM с шагом 200 МГц. Итого: благодаря новым процессорам гонка за 3-мя гигагерцами официально была открыта.

В сети сразу начали появляться сравнения производительности различных планок оперативной памяти, основанных на разных чипах: PSC, Elpida, Micron, Samsung, Hynix, Nanya и других. А сейчас в 2026 году мы довольствуемся всего тремя производителями памяти, которые производят чипы.

Частоты вплоть до 2800 МГц в большинстве случаев удавалось получить методом разгона большинства процессоров, но выше — уже была целая проблема. Компания Corsair одной из первой ввязалась в эту гонку.

Для того чтобы память стабильно работала на частоте 3000 МГц, необходимо было решить две проблемы. Первая заключалась в поиске процессора, контроллер памяти которого будет в состоянии стабильно работать на такой тактовой частоте. Вторая – отобрать чипы памяти, которые без ошибок будут в состоянии работать на такой частоте при заданном напряжении равным 1.65 В. И в качестве бонуса материнская плата также должна быть готова к таким испытаниям.

В недрах компании началась работа по ручному отбору микросхем памяти производства Hynix (MFR), которые удовлетворяли бы всем вышеуказанным требованиям.

Процесс ручного тестирования микросхем памяти на заводе Corsair.

По данным самой Corsair, в результате тщательной четырехэтапной внутренней проверки, проводимой инженерами Corsair, менее чем одна из 50 микросхем памяти способна стабильно работать на частоте 3 ГГц. Проверка производительности проводилась на отобранных для этих целей материнских платах на базе чипсета Intel Z77. В этот список входили: ASUS P8Z77-I DELUXE и ASRock Z77 OC Formula, компонентная база которых и их BIOS были готовы к режиму такой работы.

В результате, для создания одного такого модуля памяти необходимо было проверить вручную около тысячи чипов памяти, что составляло 1-2% самых удачных микросхем от общего объема всех проверенных чипов памяти.

И вот, когда количества «золотых» чипов набралось для очень ограниченного количества таких специальных оверклокерских наборов, компания Corsair 14 марта 2013 официально заявила, что выпустила самые быстрые модули памяти стандарта DDR3 SRAM на планете Земля с названием Corsair Vengeance Extreme.

Для привлечения настоящих энтузиастов Corsair включила в комплект поставки охладителей Kingpin Cooling для охлаждения памяти с помощью жидкого азота.

Для такого уникального комплекта памяти Corsair назначила цену, равную $749.99 за 8-Гбайт набор DDR-3000 с маркировкой CML8GX3M2A3000C12R и таймингами 12-14-14-36. При такой ценовой политике, 8-Гбайт комплект DDR3-2800 из серии Dominator Platinum Series, который стоил $294.99, казался тогда не совсем дорогим.

Купить такой набор в то время могли единицы, а еще необходимо было найти соответствующий процессор Ivy Bridge 3770K, так как по статистике самой Corsair, только один из 25-ти вручную отобранных процессоров был в состоянии работать с такой памятью на её частоте.

Для тех, кто не застал тех времен, напомню, что для того, чтобы установить частоту памяти 3 ГГц, необходимо было изменить ещё и частоту BCLK до 102.3 МГц. А это уже настоящий разгон! Так как последний пресет для выбора частоты оперативной памяти в BIOS на платах Intel Z77 и всех последующих равен 2933 МГц.

Но в ряде материнских плат были пресеты, выбрав которые, вместе с изменением делителя для оперативной памяти изменялась еще и частота BCLK, параллельно выставлялись напряжения на VCCSA в районе 1.25 - 1.35 В и на саму оперативную память подавалось 1.65 В.

Доступные для выбора частоты памяти в ASRock Z77 OC Formula.

Три гигагерца были взяты, но гонка тактовых частот DDR3 SDRAM продолжилась. На смену третьему поколению процессоров Intel Core Ivy Bridge пришло четвертое — Haswell. Процессор получил массу улучшений, но в обзорах тех лет сообщалось, что несмотря все улучшения, подсистема памяти в процессорах Haswell работала чуть медленнее, чем в LGA 1155-системах прошлого поколения (Ivy Bridge).

Быстродействие памяти в плане пропускной способности у обоих поколений были почти идентичны, но латентность подсистемы памяти у Haswell оказалась примерно на 9 процентов выше, чем у Ivy Bridge. Это была плата за полученную возможность асинхронного тактования кольцевой внутрипроцессорной шины по отношению к L3-кэшу и контроллеру памяти. У процессоров Sandy Bridge и Ivy Bridge кольцевая шина вместе с кэш-памятью третьего уровня работала синхронно с вычислительными ядрами процессора.

Еще одним существенным изменением, касавшимся работы подсистемы оперативной памяти на новой платформе, являлось конструкционное исполнение материнских плат c Socket LGA 1150. Разработанный Intel эталонный дизайн разводки для слотов DIMM стал основываться на T-топологии, которая уравнивала слоты DIMM, подключенные к каждому из каналов, в правах. Это улучшало стабильность контроллера памяти и обеспечивало его совместимость с более широким набором различных модулей памяти и их конфигураций.

Контроллер памяти процессоров Haswell получил возможность поддерживать скоростные режимы работы памяти даже при использовании четырёх двухсторонних модулей, установленных во все доступные слоты DIMM. Тем самым у пользователей появилась возможность использовать 32 Гб высокочастотной памяти с низкими задержками.

После процессоров Haswell появились процессоры Haswell Refresh, случилось это в Мае 2014 года. Обычным не «К» процессорам накинули дополнительные 100 МГц тактовой частоты, что в ряде случаев прибавило порядка 2-3 процента к общей производительности, да и то не везде. А процессоры со свободным множителем добрались до стоковой частоты равной 4 ГГц. Обновленные процессоры получили кодовое имя Devil’s Canyon, но никаких архитектурных изменений по сравнению с Haswell в них не было. Сам кристалл в Devil’s Canyon остался неизменным, как и степпинг – C0 у Haswell первой волны.

Все улучшения заключались в возросшем частотном потенциале, замене состава внутреннего термоинтерфейса – посредственной термопасты и усовершенствования питающей схемы за счет добавления на обратной стороне процессора дополнительных конденсаторов, что повлияло на стабильность разгона этих процессов. Интегрированный контроллер памяти не был затронут какими-либо усовершенствованиями, однако производители памяти старались выпустить максимально возможные комплекты памяти, когда из DDR3 SDRAM будут выжаты все соки.

Производители памяти, такие как Hynix, продолжали совершенствовать техпроцесс производства чипов памяти. Количество более удачных чипов, способных работать на частоте выше 3 ГГц, заметно увеличилось, что дало возможность производить не мелкосерийные комплекты как Corsair Vengeance Extreme, которые можно было заказать только на сайте Corsair, а полноценные линейки памяти, доступные во всех торговых сетях.

Все основные производители, такие как G.Skill, Corsair, Avexir, Adata и другие выпустили безумно высокочастотные и безумно дорогие комплекты на чипах Hynix MFR. Так появилась серийные наборы Corsair Dominator Platinum DDR3-3000 с суммарным объемом 8 Гб с поддержкой XMP 1.4 профилей и с CAS latency 12T при напряжении 1.65 В.

G.Skill летом 2013 представил аналогичный набор TridentX DDR3 3000MHz 32GB (4 x 8GB) memory kit с таймингами 12-14-14-35-CR2 и напряжением 1.65 В по цене $1,700 на Newegg. А также комплект из 2-х модулей за $799.99. Для сравнения аналогичный комплект G.Skill TridentX DDR3-2933 объемом 8 ГБ продавался тогда на Newegg за $369,99. Неплохая такая наценка за дополнительные 70 МГц.

Но постепенно цена на такие комплекты всё же снижалась, потому что были выпущены еще более скоростные комплекты с частотой 3100 и даже 3200 МГц! ADATA представила свой набор XPG V3 3100MHz с таймингами 12-14-14-36 и напряжением 1.65 В по более скромной цене $869.99.

Ну и вишенкой на торте можно считать 3200 МГц наборы, упоминаний об их стоимости уже не найти, но если опустить эту составляющую, можно представить, что далеко не каждый процессор не в каждой материнской плате будет в состоянии работать с памятью на такой частоте.

G.Skill TridentX [F3-3200C13D-8GTXDG] DDR3-3200, CL13-15-15, 1.65 В.

Мне посчастливилось приобрести абсолютно новый комплект Corsair Dominator Platinum DDR3-3000 [CMD8GX3M2A3000C12] суммарным объемом 8 Гб, напряжением 1.65 В и с таймингами CL12-14-14-36. Полный комплект, который включает два модуля памяти, систему охлаждения модулей и сопутствующую документацию.

Этот набор станет основой тестового стенда и проверкой быстродействия DDR3 SDRAM. В качестве запасного варианта будет выступать набор Corsair Vengeance Pro с частотой 2800 МГц (CMY8GX3M2B2800C12R) с таймингами аналогичными предыдущему набору, которые попали ко мне после соревнований TECHLABS CUP 2013 проходивших в Москве.

В качестве материнской платы я подготовил ASUS Maximus VI Extreme на чипсете Intel Z87 и Gigabyte GA-Z97X-SOC на Intel Z97. Необходимо было выбрать лучший инструмент для такого деликатного разгона, моя первоначальная ставка была поставлена на Gigabyte GA-Z97X-SOC.

Но после близкого знакомства c данной платой, включая гораздо меньший объем необходимых настроек и пресетов в BIOS, по сравнению с ASUS Maximus VI Extreme, моя чаша весов качнулась в сторону представительницы Republic of Gamers.

На Gigabyte не чувствовалось полной стабильности, набор пресетов для памяти гораздо меньше чем у ASUS и старт через раз заставили меня в итоге взять плату на Z87 в качестве основы тестового стенда.

Оверклокерские профили для разгона высокочастотной DDR3 у Gigabyte GA-Z97X-SOC.

Возможно, если в качестве платы была модель SOC Force, результат мог быть и лучше, но в моем распоряжении её не было.

Пару слов о выборе процессора для этого эксперимента. У меня было пара процессоров Intel Pentium Processor G3258. И хотя они относятся к семейству Devil's Canyon, который был выпущен в 20-летнему юбилею марки Pentium и обладал свободным множителем, память на частоте 3000 МГц ни один процессор так и не смог завести. Далее был установлен Intel Core i5-4690K который тоже относится к Haswell Refresh.

Старт памяти на 3000 МГц уже был, но не совсем уверенный, возможно попался не настолько удачный экземпляр, тем более столько лет прошло, и как этот процессор использовался предыдущие 12 лет – неизвестно.

Я решил поставить точку в этом вопросе и приобрел Intel Core i7-4770K, который, по словам предыдущего владельца, никогда не скальпировался и все время работал в одном ПК. И в результате все завелось с первой попытки!

В результате разгона комплект Corsair Dominator Platinum DDR3-3000 стабильно работал на частоте 3150 МГц, а вот на 3200 МГц завести его мне не удалось. Напряжение более 1.70 В я не хотел подымать на такой раритетный комплект, и сильно мучить завышенным напряжением контроллер памяти имеющегося Intel Core i7-4770K также не хотелось.

Возможно, дело было в конкретном экземпляре процессора, но чтобы это проверить, желательно иметь хотя бы с десяток таких экземпляров.

Тестовый стенд

Процессор: Intel Core i7-4770K, Haswell, 4000 МГц, 22 нм, Socket LGA 1150;

Материнские платы:

ASUS Maximus VI Extreme, чипсет Intel Z87;



Gigabyte GA-Z97X-SOC, чипсет Intel Z97;

Оперативная память:

Corsair Dominator Platinum DDR3-3000 (CMD8GX3M2A3000C12), 3000 МГц, 4 Гбайт x2;



Corsair Vengeance Pro DDR3-2800 (CMY8GX3M2B2800C12R), 2800 МГц, 4 Гбайт x2;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2090 Ti Super Cyberpunk 2077 Edition, 22 Гбайт (GeForce 452.06 WHQL);

Система охлаждения: Be quiet! Dark Rock 3;

Блок питания: Corsair AX650 Gold, 650 Ватт.

Тестирование проводилось в Windows 10 x64 с помощью следующего ПО:

Super Pi mod. 1.5XS;

7-Zip 19.0;

Cinebench R11.5 x64;

Cinebench R15;

Cinebench R23;

3DMark 2006 v.1.1.1;

Geekbench v.3.4.1;

Geekbench v.5.5.1;

ALLBenchmark Catzilla, 1080p;

Doom 3 Timedemo 1;

AIDA64 6.70.6000.

Все тесты проводились при зафиксированном множителе процессора x40, что соответствовало тактовой частоте ЦП в 4000 МГц. Все технологии энергосбережения были отключены, как и технология динамического разгона – Turbo Boost. Hyper Threading оставался включенным. Частота UnСore была жестко зафиксирована на значении 4000 МГц для пресетов, не требующих изменения частоты BCLK.

В качестве базы были выбраны 13 пресетов оперативной памяти, для которых вручную устанавливалась её частота и первичные тайминги. Вторичные и третичные тайминги были установлены в AUTO и выставлялись автоматически алгоритмами материнской платы. Напряжение во всех состояниях было равно 1.65 В, за исключением частоты 3150 МГц для которой было выставлено 1.70 В. Command Rate во всех пресетах был выставлен равным 1T.

Итоговый список тактовых частот памяти и её таймингов выглядел следующим образом:

1066 МГц, 7-7-7-20;

1333 МГц, 7-7-7-20;

1600 МГц, 8-8-8-24;

1866 МГц, 9-9-9-27;

2133 МГц, 10-10-10-31;

2400 МГц, 12-12-12-32;

2600 МГц, 12-12-12-32;

2666 МГц, 12-12-21-32;

2800 МГц, 12-13-13-34;

2800 МГц, XMP Corsair Vengeance Pro 2800;

2933 МГц, 12-14-13-35;

3000 МГц, XMP Corsair Dominator Platinum 3000;

3150 МГц, 12-14-14-35.

Из нюансов разгона и пресетов памяти следует ещё учесть следующие: так как настройка пресета на 3000 МГц для памяти требует изменения частоты BCLK, что значительно повышает частоту процессора с множителем x40, и ставит в неравные условия остальные пресеты, множитель для этой позиции был снижен до х39, что в итоге дало близкую к 4.0 ГГц тактовую частоту процессора равную 3990 МГц.

Для частоты памяти 3150 МГц частота BCLK была повышена до 107.5 МГц, множитель процессора понижен до х38. В итоге процессор работал на частоте 4084 МГц, что выше на 84 установленного номинала. Но, так как это последний рубеж разгона, посмотрим даст ли это ощутимую фору по отношению к другим результатам.

Результаты тестирования

Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M)



Время, минуты

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



По результатам данного теста уже видно, что, несмотря на увеличивающуюся частоту оперативной памяти, её производительность не растет линейно. Хорошая динамика роста производительности наблюдается вплоть до частоты 2400 МГц, а далее идет спад, в котором результат, полученный с работающей на 2800 МГц памятью хуже, чем с 2600 МГц, а 3 ГГц ровно так и вовсе хуже 2400 МГц.

7-Zip 19.0



Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В 7-Zip ситуация близкая к предыдущему тесту, элитный комплект памяти с 3000 мегагерцами расположился посреди значений 2133 и 2400 МГц. Не помогли занять первое место результату с 3150 МГц для оперативной памяти и на 84 МГц больше тактовой частоты у процессора. В лидерах гонки оказался пресет с 2800 МГц без XMP профиля.

Cinebench R11.5 x64



Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Наконец-таки предельный разгон памяти позволил получить максимальную производительность в данном тесте, а трех гигагерцовый комплект выступил одинаково с 2400 и 2600 МГц.

Cinebench R15



Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В обновленной версии Cinebench 3150 МГц также оказались впереди, скорее всего свою лепту внесли дополнительные 84 МГц тактовой частоты процессора, 3-х гигагерцовый комплект опять оказался равен результату с 2400 МГц.

Cinebench R23



Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В еще более современном рендеринг-тесте результат «платиновых» модулей сильно просел, даже 1600 МГц пресет оставил его позади. Но в лидерах опять результат с 3150 МГц, который совсем немного уступает 2133 МГц.

3DMark 2006 (v.1.1.1)



Итоговый балл

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Казалось бы, тест ничего общего с предыдущим не имеет, однако включение XMP на 3000 МГц не дает никакого прироста, снова второе место, правда, с конца.

Geekbench v.3.4.1



Итоговый балл

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В этом тесте хорошо видно, что 2400 МГц это практически конец роста общей производительности, зависящей от частоты оперативной памяти. Результат с 2600 и 2666 мегагерцами разместились как раз вокруг этого значения, а более высокие частоты ОЗУ так и вовсе спустились вниз.

Geekbench v.5.5.1



Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В Geekbench 5 ситуация несколько изменилась, результат с 2400 МГц опустился чуть ниже, но 2600 и 2666 МГц память занимает лидирующие позиции, а 3 ГГц ровно вообще где-то в середине списка.

ALLBenchmark Catzilla, 1080p



Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Это больше 3D бенчмарк и по результатам теста видно, что 2400 МГц выглядят очень близко с 2933, 2666 и 2800 МГц, это означает, что точка насыщения производительностью как раз находится в этом месте.

Doom 3, timedemo1



Average FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



С минимальных тактовых частот оперативной памяти FPS в DOOM 3 начал быстро и уверенно расти и дойдя до рубежа 2400 МГц остановил свой ритмичный рост. И, как не странно, результат, полученный на 2800 МГц с XMP, вывел комплект Corsair Vengeance Pro DDR3-2800 в лидеры этого теста.

AIDA64 6.70.6000



Чтение, Мбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Здесь чистая синтетика, и быстрее всего память работает на частоте 2400 МГц, а как же хорошо начиналась эта история…

AIDA64 6.70.6000



Запись, Мбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Если чтение из памяти замедлилось на отметке 34 Гб/с, то запись в память продолжает расти вплоть до 2800 МГц, хотя лучшая латентность как раз у частот 2600 и 2933 МГц (это можно увидеть ниже на общем скриншоте).

Cache and Memory benchmark

На данном скриншоте вы можете увидеть детальные данные скоростей чтения, записи, копирования из памяти, а также рост или падение латентности памяти в зависимости от её частоты и таймингов.

Нажмите для увеличения.

Заключение

Ситуация с очень высокочастотными и очень дорогими комплектами оперативной памяти получилась неоднозначная, хотя в обзорах тех лет картина была схожая.

Если использовать Corsair Dominator Platinum DDR3-3000 в режиме XMP, то это совсем не означает лучший результат, и можно даже недоумевать, на что потрачены деньги. С другой стороны, сам набор сделан добротно, чего не скажешь о Corsair Vengeance Pro 2800, радиаторы которого хлипкие, а металл больше напоминает фольгу. Верхний гребешок, который держит правую и левую боковину модулей, к тому же имеет хороший люфт. В Dominator’ах все сидит как влитое.

Покупая высокочастотную память, нужно отдавать себе отчет, что лучший вариант её использования — ручная настройка. На сегодняшнем примере видно, что из неё можно получить любой другой комплект, изменив тайминги и частоту по своему усмотрению, чем, собственно, оверклокеры и занимаются. Во времена Ivy Bridge это была более соревновательная дисциплина, и компания Corsair приложила немало усилий, чтобы сделать первые в мире трехгигагерцовые модули памяти, адресованные в первую очередь экстремальным оверклокерам. Во времена Haswell такую возможность получили все желающие из числа тех, кто мог потратить на такой скоростной комплект удвоенную и чаще утроенную сумму.

Что касается сухой производительности, то на рубеже 2500 МГц происходит резкое падение по чтению из оперативной памяти. Объяснений этому я в сети не нашел (возможно, кто-то подскажет в комментариях), такое впечатление, что происходит какое-то переключение на уменьшенный делитель или «Gear 2», хотя показатели записи из памяти растут вплоть до 2800 МГц. В любом случае такой комплект может дать энтузиасту хороший плацдарм для экспериментов, тогда как обыкновенному потребителю такая память будет противопоказана.

Казалось бы, точка в этом вопросе поставлена, но мне хочется ещё посмотреть на результат работы этих модулей в платах LGA 1151 c чипсетом Z170 с процессорами на микроархитектуре Skylake. А заодно можно будет сравнить результаты аналогичных процессоров с памятью стандарта DDR4, поскольку встроенный контроллер памяти новых процессоров окончательно не избавился от поддержки памяти стандарта DDR3 SDRAM, и существовали идентичные материнские платы под оба стандарта оперативной памяти. И так как эпоха DDR4 началась с отметки, далекой от 3000 МГц, где-то в районе 2133 МГц, тем интереснее будет посмотреть на итоговый результат.

Осталось найти несколько экземпляров Intel Core i7 6700K и желательно аналогичный комплект памяти Corsair Dominator Platinum DDR4 с частотой 3000 МГц. Пара необходимых материнских плат у меня уже есть.

Максим Романов aka Max1024