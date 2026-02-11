Это уже третий по счету блог, посвященный расширению функционала наших ПК и ноутбуков. В первом и втором блоге мы рассмотрели наиболее популярные устройства, а сегодня будут редкие, но не менее полезные. Чем больше я ищу всякие полезные платы расширения, адаптеры и переходники, тем больше идей приходит в голову на тему того, как применить их в своем компьютере. Тем более, что некоторые девайсы из тех, про которые рассказывается в этих блогах, я уже несколько лет использую и получаю от них массу пользы. И начну как раз с одного такого полезного устройства, который пригодится очень многим пользователям стационарных ПК.

Выключатель питания SATA накопителей

Многим пользователям ПК знакома неприятная ситуация при установке Windows, когда она добавляет загрузчик не на тот SSD, на который вы ее устанавливаете, а на другой, на котором уже есть загрузочная запись ранее установленной Windows. И если после этого отформатировать или убрать из ПК SSD со старой Windows, на котором теперь записаны оба загрузчика, то вы не сможете загрузить новую Windows. Это происходит из-за примитивного функционала установщика Windows, который, в отличие от Linux, не дает прямо указать диск для размещения загрузчика.

Единственный выход из этой ситуации — физически отключать SSD с уже имеющейся ОС Windows, а дело это весьма хлопотное, особенно для не сильно разбирающихся в устройстве ПК пользователей. И несколько лет назад я нашел недорогой и изящный адаптер питания для SATA SSD форм-фактора 2,5" и HDD, который позволяет включать или отключать нужный вам накопитель нажатием кнопки на задней панели корпуса. Я заказывал его на AliExpress, но сегодня такие устройства можно купить на Яндекс Маркете.

Изображение: Яндекс Маркет

Установка их проста, есть модели для задней панели ПК и передней панели корпуса компьютера с форм-фактором 5,25", а количество отключаемых накопителей варьируется от трех до шести. Еще одна полезная «фича», которую можно реализовать с помощью этого адаптера – создать полностью независимые конфигурации Windows и SSD для разных пользователей. Например, один SSD с Windows 10 для важной работы, а второй – для Windows 11, для установки игр, которым пользуются подростки и могут заразить систему вирусами и шифровальщиками из интернета.

Когда вам надо поработать — включаете свой SSD, а после завершения отключаете его и включаете «игровой». А еще одна полезная особенность данного адаптера — возможность включать жесткие диски с важными файлами только тогда, когда они вам нужны. Это позволит избежать бесполезной накрутки часов работы и сохранить HDD от программных сбоев и вирусов, а еще исключить фактор их повышенной уязвимости в рабочем состоянии для толчков, перепадов температуры и внезапных отключений питания.

Кронштейны для вентиляторов

Изображение: Яндекс Маркет

Кстати, если мест под жесткие диски в корпусе уже не осталось, можно расположить их и на месте для приводов 5,25" через специальный адаптер. Стоит он недорого и очень выручит пользователей с небольшими бюджетными корпусами, где любое посадочное место под накопитель на вес золота. Единственная проблема — как закрепить вентилятор для обдува HDD, установленного в такой адаптер.

Я поискал и нашел на Яндекс Маркете массу различных кронштейнов для вентиляторов, которые позволят закрепить их практически в любом месте корпуса ПК, под разными углами. Есть даже кронштейн с регулировкой угла наклона вентилятора, которым можно обдувать любой греющийся компонент в ПК. Раньше я «колхозил» подобные крепления из деталей металлического детского конструктора, проволоки и стяжек, ставя вентиляторы на обдув видеокарт, системы питания материнских плат и SSD, но с заводским кронштейном это будет надежнее и эстетичнее.

Переходники крепления для процессорных кулеров

Крепеж Thermalright AM4/AM5 Universal BTK

Изображение: Яндекс Маркет

Если уж мы заговорили про системы охлаждения, то стоит упомянуть и переходники крепления для процессорных кулеров. Ведь производители процессоров, особенно Intel, любят менять размеры сокета и его крепежных отверстий так, что огромное количество отличных старых кулеров становится несовместимыми с новыми материнскими платами. Отличилась этим и компания AMD, поменяв крепежные отверстия в материнских платах AM4, из-за чего многие кулеры с проприетарным креплением на винтах стали несовместимы с ними. Хорошо хоть размеры зубцов на рамке сокета остались теми же и можно ставить на AM4 классический кулер с пружиной хоть с 754-го сокета из 2003 года.

Я столкнулся с подобной проблемой в 2020 году, когда мой весьма неплохой кулер Zalman CNPS10X Performa оказался несовместим с новой сборкой с процессором Ryzen 5 1600 и материнской платой MSI B450-A PRO MAX. Сначала я подумал о «колхозинге» крепления, но как только увидел, как недорого стоят адаптеры для кулеров, позволяющие установить топовые модели прошлого на платы AM4, отказался от этой довольно рискованной затеи. Мне подошел крепеж «AM4 Clip» для кулеров Lucifer V2/K2 и Iceblade pro V2.0. И сегодня на Яндекс Маркете можно найти крепеж для разных кулеров и систем, не только AM4, но и LGA 1700.

Рамки для процессоров

Рамка для процессора Id-cooling ABF-1700

Изображение: Яндекс Маркет

Если уж мы вспомнили про процессоры LGA 1700, то стоит упомянуть и крепежные рамки для процессорного сокета для материнских плат. Наиболее известны они стали, когда пошла масса сообщений от пользователей процессоров LGA 1700, начавших перегреваться вследствие изгиба текстолита в слишком вытянутом сокете, а особенно мощные — уровня Core i5-14600K и выше. Корректор изгиба или рамка сокета LGA 1700 решит эту проблему, а стоит довольно недорого.

Рамка для процессора Id-cooling ABF-AM5

Изображение: Яндекс Маркет

Есть подобные рамки и для процессоров AMD AM5, они заменяют заводской прижимной механизм процессора, чтобы избежать стекание термопасты в вырезы теплораспределительной крышки. Но гораздо важнее была бы такая рамка для сокета AM4, ведь на этой платформе есть такая опасная проблема, как вырывание процессора из сокета кулером, крепко сидящим на засохшей или густой термопасте. Мне не удалось найти такие полезнейшие рамки на Яндекс Маркете, но, если вам это удастся — отправьте ссылку в комментарии.

Крепления и подставки для видеокарт, райзеры PCI Express

Изображение: Яндекс Маркет

Во многих современных ПК есть возможность поставить видеокарту не горизонтально, а вертикально. Это бывает нужно по многим причинам, но главные из них — эстетика игровой сборки и возможность улучшить охлаждение ПК. Есть небольшие корпуса, позволяющие разместить видеокарту с обратной стороны материнской платы, где тепло, выходящее из нее, не разогревает процессор и систему питания материнской платы.

Подобные крепления бывают и универсальные, для обычных корпусов. Но вначале стоит поискать заводские крепления именно под ваш корпус, например, часто встречаются для корпусов Lian LI. Крепления подороже имеют райзер PCI Express в комплекте, но можно купить его отдельно, если в вашем корпусе есть место для установки видеокарты вертикально, такое есть, к примеру, даже в моем древнем Fractal Design Define R4.

Изображение: Яндекс Маркет

Ну а если у вас тяжелая и длинная видеокарта, которая стоит стандартным способом, обязательно купите специальную подставку, устраняющую провисание видеокарты. Вендоры сегодня экономят не только на толщине текстолита, но и на стальных ребрах жесткости для него, которые раньше встречались на видеокартах гораздо чаще. При этом производители неоправданно увеличивают их длину, растягивая даже такие экономичные модели, как GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti, так, что им требуется трехвентиляторная система охлаждения длиной около 30 см, которая создает сильный рычаг изгиба.

Удлинители кабелей питания

Изображение: Яндекс Маркет

Каждый раз, когда я ищу полезные «штуковины» для ПК на Яндекс Маркете, не устаю удивляться, сколько разновидностей их есть. Например, многие геймеры, собирая современный ПК с видеокартами GeForce RTX 5070 или GeForce RTX 5070 Ti, очень недовольны тем, что приходится использовать комплектный разветвитель питания видеокарты с четырех 8-пин кабелей на один 12VHPWR.

Этот разветвитель очень короткий, и спрятать его в корпусе с прозрачной боковой крышкой практически невозможно, и внутренняя эстетика сборки становится настолько испорченной, что хочется отключить подсветку, чтобы не видеть этот разветвитель питания. Выход, конечно же, есть. Это более длинные кабели от сторонних изготовителей, место соединения которых с кабелями 8-пин уже вполне можно спрятать под кожухом БП или за материнской платой.

Карты видеозахвата

Карта видеозахвата AVerMedia Live Gamer 4K

Изображение: Яндекс Маркет

Ведение стримов с трансляцией игрового процесса — простой и интересный источник заработка. А то, что зрители переходят на отечественные платформы потокового видео — Rutube и VK Видео, ставит практически в равные условия видеоблогеров, начавших стримить много лет назад на других площадках, и начинающих, которые только пробуют себя в этом деле. И чтобы картинка на вашем стриме была качественная, а ваш игровой процесс — без лагов и фризов даже в самых тяжелых сценах, стоит обзавестись вторым ПК, который и будет передавать картинку с вашего основного ПК в сеть. А для этого оснастить его платой видеозахвата, которая даст практически идеальную картинку.

Переходник для ноутбучной ОЗУ DDR5





Изображение: Яндекс Маркет

И под конец хотелось бы упомянуть вот такой редкий переходник, позволяющий установить ноутбучные модули ОЗУ SO-DIMM в обычные разъемы DIMM на ПК. Полгода назад такой переходник был совершенно не нужен пользователям ПК, но сегодня, в условиях высоких цен на ОЗУ, он может сильно выручить. Например, с его помощью можно переставить один из модулей ОЗУ из ноутбука в бюджетный ПК. Ведь сегодня даже 8 ГБ ОЗУ DDR5 стоят так дорого, что становятся самым дорогим компонентом в бюджетном ПК.

