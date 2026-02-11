Оглавление

Вступление

За последнее время цены выросли и на оперативную память, и на SSD-накопители. Однако тут производством микросхем 3D NAND Flash занимаются не только три компании – Samsung, SKhynix и Micron, есть и другие игроки вроде Kioxia (Toshiba) или YMTC. Тем не менее, теперь пользователям при сборке компьютера приходится экономить. Кроме того, не всем нужны флагманские решения с интерфейсом M.2 PCI-e x4 Gen5, некоторые изначально присматривают себе решения попроще и не гоняются за рекордами, которые часто бывают только в синтетике.

Другое дело, что на стоимость накопителей влияние оказывает наличие DRAM-буфера. Обычно это одна микросхема LPDDR памяти. Поэтому бюджетные накопители в основном безбуферные. Впрочем, цены выросли даже на них и поэтому понятие «бюджетный» в сложившейся ситуации становится неактуально.

Так или иначе, чем-то пользоваться всё равно нужно и поэтому приходится выбирать из того, что есть. Сейчас на рынке представлено множество различных моделей, которые сильно похожи между собой и в основном отличаются используемыми контроллерами и самой 3D NAND Flash памятью. Комбинации бывают разные, а ещё некоторые производители могут на каком-то этапе заменить начинку и никого не предупредить об этом. Иногда разумно немного доплатить, но точно быть уверенным в том, что именно хочешь приобрести. Если выбор состоит из продукции трёх крупных производителей – Samsung, SKhynix и Micron, то там обычно сюрпризов не бывает. Ещё есть компания MSI, которая сотрудничает с Phison и поэтому там тоже должно быть всё хорошо.

Кстати, Phison одной из первых представила контроллер с шиной PCI-e x4 Gen5, и я сам уже больше года пользуюсь накопителем MSI Spatium M570 PRO Frozr на 2 Тбайт. Недавно я рассматривал более доступную модель – MSI Spatium M560, а сегодня мы изучим другие устройства компании, которые предназначены для интерфейса PCI-e x4 Gen4. Это не означает, что они старые или сняты с производства, просто бренды продолжают выпуск продукции для разных сегментов, включая те, где можно ограничиться более скромными скоростями. Для обзора я выбрал два устройства: MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro.

Объём обоих накопителей одинаков – по 1 Тбайт. Названия устройств схожи и поэтому есть смысл сравнить их друг с другом и понять, в чём отличия и есть ли смысл переплачивать. Тем более что одно из отличий понятно практически сразу – это наличие/отсутствие DRAM буфера. Посмотрим более детально на оба устройства и попробуем разобраться с их производительностью.

Упаковка и комплектация

Оба накопителя MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro поставляются в похожих упаковках и комплектации. Даже внешне они схожи, благодаря наклейке, под которой скрыты все микросхемы. Оформление упаковки также одинаково, отличаются только какие-то цифры, а в остальном их можно легко спутать. Я уже с таким сталкивался, когда рассматривал накопители MSI Spatium M580 и M570 Pro. Это оказались очень похожие по начинке устройства.

Возьмём за пример упаковку версии MSI Spatium M480 Pro. Накопитель поставляется в небольшой коробке. Она изготовлена из тонкого плотного картона, фон преимущественно тёмный. Это уже не флагман, но всё ещё современное и быстрое устройство, которое предполагает работу с интерфейсом PCI-e x4 Gen4.

Сегодня такие устройства не являются флагманскими и даже стали появляться более доступные модели с интерфейсом PCI-e 5.0. Например, я недавно рассматривал накопитель MSI Spatium M560, у которого упаковка выглядит аналогично.

Спереди мы снова видим фрагмент изображения накопителя. Тут ничего необычного и сверху можно заметить лишь декоративную наклейку. Радиатора нет, и даже в комплекте он отсутствует. Это касается обеих моделей. В левом верхнем углу находится логотип серии MSI Gaming.

Возможно, накопитель в первую очередь рассчитан на геймеров, ведь игры становятся всё более объёмными, а при таких размерах важной становится скорость загрузки. В правом верхнем углу есть наклейка, где указан объём устройства, а также характеристики скорости чтения и записи. Указаны максимальные значения. Внизу указано наименование модели и интерфейс, по которому он работает. В данном случае это PCI-e 4.0 NVMe M.2.

С обратной стороны информации представлено гораздо больше.

Несмотря на это, чего-то важного я не нашёл. Нет спецификации, характеристик, а из полезного лишь интерфейс накопителя PCI-e x4 Gen4. Ещё я увидел, что гарантия составляет 5 лет. За это время можно как полностью выработать ресурс, так и использовать его только на 1%.

Наименование модели MSI Spatium M480 Pro MSI Spatium M470 Pro Объём 1 / 2 / 4 Тбайт 0.5 / 1 / 2 Тбайт Форм-фактор M.2 2280 M.2 2280 Интерфейс NVMe, PCI-e x4 Gen4 NVMe, PCI-e x4 Gen4 Температура использования 0 – 70°C 0 – 70°C Температура хранения -45 – 85°C -45 – 85°C Скорость чтения до 7400 Мбайт/с 5500 / 6000 / 6000 Мбайт/с Скорость записи до 6000 / 7000 / 7000 Мбайт/с 3600 / 4500 / 5000 Мбайт/с Ресурс записи 700 / 1400 / 3000 TBW 160 / 320 / 640 TBW Контроллер Phison PS5018-E18 Phison PS5027-E27 DRAM буфер 1 / 2 / 2 Гбайт LPDDR4 Нет Габариты 80 х 22 х 2.15 мм 80 х 22 х 2.15 мм

Из спецификации устройств уже можно выяснить некоторую информацию, где становится понятно, что это принципиально разные устройства. Дело даже не в наличии/отсутствии DRAM буфера, тут по ресурсу похоже разный тип 3D NAND Flash памяти: TLC и QLC.

Чтобы открыть коробку, нужно сперва отклеить или срезать наклейки, удерживающие крышки с двух сторон. Внутри мы видим прозрачный пластиковый блистер и инструкции.

Само устройство зажато внутри специальной ниши и фиксируется крышкой.

Стоит напомнить, что в комплекте нет радиатора, терморезинок и даже винтика для фиксации. Мне он был особо не нужен, поскольку на стендовых платах есть безвинтовое крепление и крупные радиаторы.

Устройство накопителя

MSI Spatium M480 Pro

С первого взгляда перед нами обычная плата M.2 размера 2280 с ключом M-Key. На этот типоразмер обычно ориентируются разные производители радиаторов, чтобы охлаждать свои горячие устройства. Среди накопителей с интерфейсом PCI-e x4 Gen4 такие тоже встречаются, и забегая немного вперёд MSI Spatium M480 Pro как раз тот самый случай.

Известно, что чудес не бывает и за высокую скорость приходится расплачиваться тепловыделением. В основном греется сам контроллер. Иногда производители комплектуют устройства радиатором, но в данном случае его нет. Поэтому сверху мы видим лишь декоративную наклейку с фирменной символикой и обозначением модели.

С обратной стороны устройства также присутствует наклейка. Производитель пытается подчеркнуть, что устройство принадлежит ему, и не нужно там что-то выискивать, пытаясь выяснить, кто за этим на самом деле стоит. Я бы не рекомендовал трогать обе эти наклейки, чтобы потом не лишиться гарантии. Если есть желание поставить радиатор, то можно это осуществить прямо сверху. Потери тепла от наклейки не такие большие – она очень тонкая.

Сзади никаких компонентов нет, они все находятся спереди. Сама печатная плата не очень толстая, а размеры её стандартные. Текстолит тёмно-коричневый.

Сняв наклейку сверху, можно заметить, что именно под ней находятся шесть микросхем: контроллер, чип LPDDR4 на 1 Гбайт и четыре микросхемы памяти 3D NAND TLC.

Я приобретал не так давно накопитель на 4 Тбайт от другого производителя и там также были 4 микросхемы памяти с одной стороны.

DRAM-кэш представлен одной микросхемой SKhynix H5AN8G6NDJR-XNC.

Поскольку уже несколько накопителей MSI мы видели на чипах Phison, то чего-то другого ждать не приходится. Здесь представлен контроллер Phison PS5018-E18. Он изготовлен по 12 нм техпроцессу и является флагманом вчерашних дней, когда PCI-e 5.0 ещё не вошёл в моду.

Это восьмиканальный контроллер, на котором выпускались такие легендарные модели как Kingston KC3000. Каждый его канал может обмениваться информацией с памятью на скорости 1200 МТ/с. Ещё спереди распаяны 112-слойные чипы памяти TA7BG95AYV типа 3D NAND TLC производства компании Toshiba/KIOXIA. Вместе они образуют ёмкость 1000 Гбайт. Существует ещё модификация на 2 и 4 Тбайт.

MSI Spatium M470 Pro

Внешне накопители отличаются, но это не сильно бросается в глаза. Да, немного другое расположение полосок на наклейке, но в целом общее в дизайне прослеживается.

MSI Spatium M470 Pro также представляет собой классическую плату M.2 размера 2280 с ключом M-Key. Печатные платы и элементы на двух устройствах заметно отличаются, но из-за наклеек это особо не заметно.

Из спецификации мы уже знаем, что это безбуферный накопитель, и соответственно отличия должны быть. Поэтому лучше сразу снять наклейку и посмотреть на оба устройства сразу.

Видно, что это абсолютно два разных устройства и ничего общего между ними нет. Если у модели MSI Spatium M470 Pro было распаяно шесть микросхем, то тут их всего три. Используется другой контроллер и другие чипы 3D NAND Flash памяти. Радиатор тут также не предусмотрен, но это устройство греется заметно меньше, и у меня он прекрасно функционировал без радиатора и даже при высокой нагрузке мне не удалось добиться троттлинга.

Наклейки я бы также не советовал снимать, ведь можно лишиться гарантии. Сегодня, когда цены выросли, не каждый может выкинуть на ветер 15 000 рублей.

Сзади аналогично никаких компонентов нет, они все находятся спереди. Сама печатная плата не очень толстая, её размеры стандартные. Текстолит тёмно-коричневый.

Сверху находятся два чипа памяти 3D NAND Flash и в данном случае это, скорее всего, QLC. К сожалению, по маркировке S27HG86AZA не удалось найти точной информации, но по косвенным признакам из спецификации всё указывает на это. Что касается различных утилит, то они тоже молчат на этот счёт.

По контроллеру можно было даже не снимать наклейки потому, что MSI сотрудничает с Phison. Кроме того, на сайте уже было указано, что там используется Phison PS5027-E27. Он также изготовлен по техпроцессу 12 нм, но у него 4 канала, в отличие от Phison PS5018-E18. Поэтому неудивительно, что скорости у него заявлены немного ниже.

Пора переходить к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование SSD-накопителей MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;

Охлаждение: AIO Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank;

Накопитель: MSI Spatium M470 Pro 1 Тбайт;

Накопитель: MSI Spatium M480 Pro 1 Тбайт;

Накопитель: A-Data Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

Результаты тестов

Накопитель был установлен в верхний слот материнской платы, который поддерживает режимы работы вплоть до PCI-e x4 Gen5. Все тесты проводились в операционной системе Windows 11. Накопитель был подключен как дополнительный, чтобы ничего не мешало получить максимальный результат. Также некоторые тесты записи не любят, когда на диске уже есть разделы.

Я устанавливал систему на оба накопителя, но особо выдающихся результатов, связанных с загрузкой системы и работой приложений, на глаз не заметил даже по сравнению со своим штатным устройством Legend 960 MAX. Поэтому пора переходить к тестам и цифрам.

MSI Spatium M480 Pro

Далее обратился к тестовой утилите CrystalDiskMark с разным объёмом задачи.

1 Гбайт:

4 Гбайт:

8 Гбайт:

16 Гбайт:

32 Гбайт:

64 Гбайт:

IOPS:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):

AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение):

AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):

AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):

3DMark Storage Benchmark:

PCMark Storage Benchmark:

HD Tune PRO 5.70 Benchmark:

HD Tune PRO 5.70 Extra Tests:

HD Tune PRO 5.70 Random Access:

ATTO Disk Benchmark:

Сразу видно, что в последнем тесте отсутствовал радиатор и начался троттлинг. С установленным радиатором картина сразу меняется.

Во время работы радиатор нагревается до 45°C. Если его снять и нагрузить накопитель, то температура повышается до 97°C. Без радиатора использовать накопитель крайне не рекомендуется.

По скоростям чтения и записи наблюдается стандартная картина. Скорость чтения практически ровная на всём объёме. По записи картина немного отличается. На максимальной скорости можно записать примерно 37% всего объёма. Далее происходит снижение скорости до 250 Мбайт/с.

MSI Spatium M470 Pro

И вновь я обратился к тестовой утилите CrystalDiskMark с разным объёмом задачи.

1 Гбайт:

4 Гбайт:

8 Гбайт:

16 Гбайт:

32 Гбайт:

64 Гбайт:

IOPS:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):

AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение)

AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):

AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):

3DMark Storage Benchmark:

PCMark Storage Benchmark:

HD Tune PRO 5.70 Benchmark:

HD Tune PRO 5.70 File Benchmark:

HD Tune PRO 5.70 Extra Tests:

HD Tune PRO 5.70 Random Access:

ATTO Disk Benchmark:

Здесь с температурами полный порядок. Даже в самых тяжёлых режимах температура контроллера не поднимается выше 75°C. Троттлинг не появляется и соответственно накопитель можно использовать без радиатора. Однако я бы всё же что-то поставил.

Что касается скоростей, то тут не всё так радужно. С чтением опять нет проблем, а вот записать можно только 20% на максимальной скорости, а дальше начинается затяжное падение скорости вплоть до 65 Мбайт/с.

Заключение

Сказать, что я был немного удивлён – это ничего не сказать. MSI Spatium M480 Pro и Spatium M470 Pro – это абсолютно два разных устройства. M480 Pro – это классический производительный накопитель, выполненный на платформе Phison E18. Во время её появления использовалась более скоростная память 3D NAND Flash TLC компании Micron. Далее производитель перешёл на чипы 3D NAND Flash TLC от Toshiba/KIOXIA. Также здесь используется DRAM буфер на 1 Гбайт в версии устройства на 1 Тбайт.

Сердцем служит контроллер Phison PS5018-E18. Платформа популярная и используется в таком распространённом накопителе, как Kingston KC3000. При этом продукт MSI в рознице можно найти даже дешевле при том, что начинка одинакова. При интенсивной работе накопитель достаточно горячий и нуждается в хорошем охлаждении. Производителем заявлен хороший ресурс, который составляет 700 TBW. Скоростные характеристики отличные и в основном упираются в ограничение интерфейса PCI-e x4 Gen4. Понятно, что где-то после 30% от общего объёма скорость будет снижаться, но не катастрофично.

А вот MSI Spatium M470 Pro – это совсем другая история. Самое грустное, что отличие всего в одну цифру и при покупке можно банально перепутать. Разница в цене на момент подготовки материала составляла 3000-4000 рублей за версию 1 Тбайт (цены просто улетели в космос и вместе с ними увеличилась разница). Однако это тот самый случай, когда я бы не пожадничал и переплатил. В чём тут фокус? В QLC. Сам производитель не сообщает эту информацию, и по маркировке чипов ничего найти не удалось, но вот скорость характерна для этого типа 3D NAND Flash. Косвенно то же самое подтверждает ресурс – всего 320 TBW, практически вдвое меньше, чем у модели M480 Pro.

Также здесь отсутствует DRAM буфер. Снова используется платформа Phison, но на этот раз E27. Есть ли у этого накопителя свой брат-близнец? Оказывается такой тоже есть, и он называется Apacer AS2280Q4X. Там используется тот же контроллер Phison PS5027-E27 и аналогичные чипы памяти 3D NAND Flash. Фокус тут в том, что при заполнении объёма примерно на 15% начинается снижение скорости. У меня она упала почти до 65 Мбайт/с. Даже на внешнем устройстве MSI Datamag 40Gbps я такого не видел.

Остается лишь добавить, что производитель даёт ограниченную гарантию 5 лет на оба устройства.

Андрей Понкратов aka wildchaser