Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ

Мы проведем сравнительный анализ двух SSD‑накопителей компании MSI, выявим их ключевые технические различия и практические особенности.
Страница 1 из 1
+

Оглавление

Вступление

За последнее время цены выросли и на оперативную память, и на SSD-накопители. Однако тут производством микросхем 3D NAND Flash занимаются не только три компании – Samsung, SKhynix и Micron, есть и другие игроки вроде Kioxia (Toshiba) или YMTC. Тем не менее, теперь пользователям при сборке компьютера приходится экономить. Кроме того, не всем нужны флагманские решения с интерфейсом M.2 PCI-e x4 Gen5, некоторые изначально присматривают себе решения попроще и не гоняются за рекордами, которые часто бывают только в синтетике.

Другое дело, что на стоимость накопителей влияние оказывает наличие DRAM-буфера. Обычно это одна микросхема LPDDR памяти. Поэтому бюджетные накопители в основном безбуферные. Впрочем, цены выросли даже на них и поэтому понятие «бюджетный» в сложившейся ситуации становится неактуально.

450x240 27 KB. Big one: 1500x800 182 KB

реклама



Так или иначе, чем-то пользоваться всё равно нужно и поэтому приходится выбирать из того, что есть. Сейчас на рынке представлено множество различных моделей, которые сильно похожи между собой и в основном отличаются используемыми контроллерами и самой 3D NAND Flash памятью. Комбинации бывают разные, а ещё некоторые производители могут на каком-то этапе заменить начинку и никого не предупредить об этом. Иногда разумно немного доплатить, но точно быть уверенным в том, что именно хочешь приобрести. Если выбор состоит из продукции трёх крупных производителей – Samsung, SKhynix и Micron, то там обычно сюрпризов не бывает. Ещё есть компания MSI, которая сотрудничает с Phison и поэтому там тоже должно быть всё хорошо.

Кстати, Phison одной из первых представила контроллер с шиной PCI-e x4 Gen5, и я сам уже больше года пользуюсь накопителем MSI Spatium M570 PRO Frozr на 2 Тбайт. Недавно я рассматривал более доступную модель – MSI Spatium M560, а сегодня мы изучим другие устройства компании, которые предназначены для интерфейса PCI-e x4 Gen4. Это не означает, что они старые или сняты с производства, просто бренды продолжают выпуск продукции для разных сегментов, включая те, где можно ограничиться более скромными скоростями. Для обзора я выбрал два устройства: MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro.

450x240 28 KB. Big one: 1500x800 191 KB

Объём обоих накопителей одинаков – по 1 Тбайт. Названия устройств схожи и поэтому есть смысл сравнить их друг с другом и понять, в чём отличия и есть ли смысл переплачивать. Тем более что одно из отличий понятно практически сразу – это наличие/отсутствие DRAM буфера. Посмотрим более детально на оба устройства и попробуем разобраться с их производительностью.

Упаковка и комплектация

Оба накопителя MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro поставляются в похожих упаковках и комплектации. Даже внешне они схожи, благодаря наклейке, под которой скрыты все микросхемы. Оформление упаковки также одинаково, отличаются только какие-то цифры, а в остальном их можно легко спутать. Я уже с таким сталкивался, когда рассматривал накопители MSI Spatium M580 и M570 Pro. Это оказались очень похожие по начинке устройства.

Возьмём за пример упаковку версии MSI Spatium M480 Pro. Накопитель поставляется в небольшой коробке. Она изготовлена из тонкого плотного картона, фон преимущественно тёмный. Это уже не флагман, но всё ещё современное и быстрое устройство, которое предполагает работу с интерфейсом PCI-e x4 Gen4.

450x341 24 KB. Big one: 1500x1137 171 KB

реклама



Сегодня такие устройства не являются флагманскими и даже стали появляться более доступные модели с интерфейсом PCI-e 5.0. Например, я недавно рассматривал накопитель MSI Spatium M560, у которого упаковка выглядит аналогично.

280x450 28 KB. Big one: 932x1500 183 KB

Спереди мы снова видим фрагмент изображения накопителя. Тут ничего необычного и сверху можно заметить лишь декоративную наклейку. Радиатора нет, и даже в комплекте он отсутствует. Это касается обеих моделей. В левом верхнем углу находится логотип серии MSI Gaming.

Возможно, накопитель в первую очередь рассчитан на геймеров, ведь игры становятся всё более объёмными, а при таких размерах важной становится скорость загрузки. В правом верхнем углу есть наклейка, где указан объём устройства, а также характеристики скорости чтения и записи. Указаны максимальные значения. Внизу указано наименование модели и интерфейс, по которому он работает. В данном случае это PCI-e 4.0 NVMe M.2.

С обратной стороны информации представлено гораздо больше.

273x450 42 KB. Big one: 909x1500 280 KB

Несмотря на это, чего-то важного я не нашёл. Нет спецификации, характеристик, а из полезного лишь интерфейс накопителя PCI-e x4 Gen4. Ещё я увидел, что гарантия составляет 5 лет. За это время можно как полностью выработать ресурс, так и использовать его только на 1%.

Наименование модели MSI Spatium M480 Pro MSI Spatium M470 Pro
Объём 1 / 2 / 4 Тбайт 0.5 / 1 / 2 Тбайт
Форм-фактор M.2 2280 M.2 2280
Интерфейс NVMe, PCI-e x4 Gen4 NVMe, PCI-e x4 Gen4
Температура использования 0 – 70°C 0 – 70°C
Температура хранения -45 – 85°C -45 – 85°C
Скорость чтения до 7400 Мбайт/с 5500 / 6000 / 6000 Мбайт/с
Скорость записи до 6000 / 7000 / 7000 Мбайт/с 3600 / 4500 / 5000 Мбайт/с
Ресурс записи 700 / 1400 / 3000 TBW 160 / 320 / 640 TBW
Контроллер Phison PS5018-E18 Phison PS5027-E27
DRAM буфер 1 / 2 / 2 Гбайт LPDDR4 Нет
Габариты 80 х 22 х 2.15 мм 80 х 22 х 2.15 мм

Из спецификации устройств уже можно выяснить некоторую информацию, где становится понятно, что это принципиально разные устройства. Дело даже не в наличии/отсутствии DRAM буфера, тут по ресурсу похоже разный тип 3D NAND Flash памяти: TLC и QLC.

Чтобы открыть коробку, нужно сперва отклеить или срезать наклейки, удерживающие крышки с двух сторон. Внутри мы видим прозрачный пластиковый блистер и инструкции.

450x314 19 KB. Big one: 1500x1046 136 KB

Само устройство зажато внутри специальной ниши и фиксируется крышкой.

450x224 17 KB. Big one: 1500x746 123 KB

Стоит напомнить, что в комплекте нет радиатора, терморезинок и даже винтика для фиксации. Мне он был особо не нужен, поскольку на стендовых платах есть безвинтовое крепление и крупные радиаторы.

450x246 37 KB. Big one: 1500x821 217 KB

реклама





Устройство накопителя

MSI Spatium M480 Pro

С первого взгляда перед нами обычная плата M.2 размера 2280 с ключом M-Key. На этот типоразмер обычно ориентируются разные производители радиаторов, чтобы охлаждать свои горячие устройства. Среди накопителей с интерфейсом PCI-e x4 Gen4 такие тоже встречаются, и забегая немного вперёд MSI Spatium M480 Pro как раз тот самый случай.

450x128 17 KB. Big one: 1500x427 120 KB

Известно, что чудес не бывает и за высокую скорость приходится расплачиваться тепловыделением. В основном греется сам контроллер. Иногда производители комплектуют устройства радиатором, но в данном случае его нет. Поэтому сверху мы видим лишь декоративную наклейку с фирменной символикой и обозначением модели.

450x118 18 KB. Big one: 1500x394 97 KB

С обратной стороны устройства также присутствует наклейка. Производитель пытается подчеркнуть, что устройство принадлежит ему, и не нужно там что-то выискивать, пытаясь выяснить, кто за этим на самом деле стоит. Я бы не рекомендовал трогать обе эти наклейки, чтобы потом не лишиться гарантии. Если есть желание поставить радиатор, то можно это осуществить прямо сверху. Потери тепла от наклейки не такие большие – она очень тонкая.

450x341 23 KB. Big one: 1500x1136 170 KB

Сзади никаких компонентов нет, они все находятся спереди. Сама печатная плата не очень толстая, а размеры её стандартные. Текстолит тёмно-коричневый.

Сняв наклейку сверху, можно заметить, что именно под ней находятся шесть микросхем: контроллер, чип LPDDR4 на 1 Гбайт и четыре микросхемы памяти 3D NAND TLC.

450x126 18 KB. Big one: 1500x419 160 KB

Я приобретал не так давно накопитель на 4 Тбайт от другого производителя и там также были 4 микросхемы памяти с одной стороны.

DRAM-кэш представлен одной микросхемой SKhynix H5AN8G6NDJR-XNC.

365x450 53 KB. Big one: 1216x1500 392 KB

Поскольку уже несколько накопителей MSI мы видели на чипах Phison, то чего-то другого ждать не приходится. Здесь представлен контроллер Phison PS5018-E18. Он изготовлен по 12 нм техпроцессу и является флагманом вчерашних дней, когда PCI-e 5.0 ещё не вошёл в моду.

Это восьмиканальный контроллер, на котором выпускались такие легендарные модели как Kingston KC3000. Каждый его канал может обмениваться информацией с памятью на скорости 1200 МТ/с. Ещё спереди распаяны 112-слойные чипы памяти TA7BG95AYV типа 3D NAND TLC производства компании Toshiba/KIOXIA. Вместе они образуют ёмкость 1000 Гбайт. Существует ещё модификация на 2 и 4 Тбайт.

341x450 44 KB. Big one: 1136x1500 467 KB

MSI Spatium M470 Pro

Внешне накопители отличаются, но это не сильно бросается в глаза. Да, немного другое расположение полосок на наклейке, но в целом общее в дизайне прослеживается.

450x322 33 KB. Big one: 1500x1073 215 KB

MSI Spatium M470 Pro также представляет собой классическую плату M.2 размера 2280 с ключом M-Key. Печатные платы и элементы на двух устройствах заметно отличаются, но из-за наклеек это особо не заметно.

450x286 29 KB. Big one: 1500x953 153 KB

Из спецификации мы уже знаем, что это безбуферный накопитель, и соответственно отличия должны быть. Поэтому лучше сразу снять наклейку и посмотреть на оба устройства сразу.

450x264 33 KB. Big one: 1500x880 228 KB

Видно, что это абсолютно два разных устройства и ничего общего между ними нет. Если у модели MSI Spatium M470 Pro было распаяно шесть микросхем, то тут их всего три. Используется другой контроллер и другие чипы 3D NAND Flash памяти. Радиатор тут также не предусмотрен, но это устройство греется заметно меньше, и у меня он прекрасно функционировал без радиатора и даже при высокой нагрузке мне не удалось добиться троттлинга.

450x121 21 KB. Big one: 1500x404 131 KB

Наклейки я бы также не советовал снимать, ведь можно лишиться гарантии. Сегодня, когда цены выросли, не каждый может выкинуть на ветер 15 000 рублей.

450x119 17 KB. Big one: 1500x397 90 KB

Сзади аналогично никаких компонентов нет, они все находятся спереди. Сама печатная плата не очень толстая, её размеры стандартные. Текстолит тёмно-коричневый.

450x126 20 KB. Big one: 1500x421 182 KB

Сверху находятся два чипа памяти 3D NAND Flash и в данном случае это, скорее всего, QLC. К сожалению, по маркировке S27HG86AZA не удалось найти точной информации, но по косвенным признакам из спецификации всё указывает на это. Что касается различных утилит, то они тоже молчат на этот счёт.

450x351 45 KB. Big one: 1500x1170 318 KB

По контроллеру можно было даже не снимать наклейки потому, что MSI сотрудничает с Phison. Кроме того, на сайте уже было указано, что там используется Phison PS5027-E27. Он также изготовлен по техпроцессу 12 нм, но у него 4 канала, в отличие от Phison PS5018-E18. Поэтому неудивительно, что скорости у него заявлены немного ниже.

Пора переходить к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование SSD-накопителей MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: AIO Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank;
  • Накопитель: MSI Spatium M470 Pro 1 Тбайт;
  • Накопитель: MSI Spatium M480 Pro 1 Тбайт;
  • Накопитель: A-Data Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

450x299 46 KB. Big one: 1500x998 336 KB

Результаты тестов

Накопитель был установлен в верхний слот материнской платы, который поддерживает режимы работы вплоть до PCI-e x4 Gen5. Все тесты проводились в операционной системе Windows 11. Накопитель был подключен как дополнительный, чтобы ничего не мешало получить максимальный результат. Также некоторые тесты записи не любят, когда на диске уже есть разделы.

Я устанавливал систему на оба накопителя, но особо выдающихся результатов, связанных с загрузкой системы и работой приложений, на глаз не заметил даже по сравнению со своим штатным устройством Legend 960 MAX. Поэтому пора переходить к тестам и цифрам.

MSI Spatium M480 Pro

450x425 51 KB. Big one: 1009x953 213 KB

Далее обратился к тестовой утилите CrystalDiskMark с разным объёмом задачи.

1 Гбайт:

450x231 38 KB

4 Гбайт:

450x231 38 KB

8 Гбайт:

450x231 38 KB

16 Гбайт:

450x231 39 KB

32 Гбайт:

450x231 38 KB

64 Гбайт:

450x231 39 KB

IOPS:

450x231 41 KB

AS SSD Benchmark:

450x448 49 KB

Anvil’s Benchmark:

450x303 44 KB. Big one: 1268x855 200 KB

AIDA64 Disk Benchmark:

450x313 25 KB. Big one: 1236x860 149 KB

AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):

450x313 31 KB. Big one: 1236x860 170 KB

AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение):

450x313 34 KB. Big one: 1236x860 191 KB

AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):

450x313 32 KB. Big one: 1236x860 172 KB

AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):

450x313 33 KB. Big one: 1236x860 181 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x325 34 KB. Big one: 1500x1084 205 KB

PCMark Storage Benchmark:

450x364 31 KB. Big one: 1500x1213 179 KB

HD Tune PRO 5.70 Benchmark:

450x397 47 KB. Big one: 871x769 127 KB

HD Tune PRO 5.70 Extra Tests:

450x397 55 KB. Big one: 871x769 147 KB

HD Tune PRO 5.70 Random Access:

450x397 52 KB. Big one: 871x769 147 KB

ATTO Disk Benchmark:

365x450 42 KB. Big one: 791x974 165 KB

Сразу видно, что в последнем тесте отсутствовал радиатор и начался троттлинг. С установленным радиатором картина сразу меняется.

365x450 43 KB. Big one: 791x974 173 KB

Во время работы радиатор нагревается до 45°C. Если его снять и нагрузить накопитель, то температура повышается до 97°C. Без радиатора использовать накопитель крайне не рекомендуется.

338x450 30 KB

По скоростям чтения и записи наблюдается стандартная картина. Скорость чтения практически ровная на всём объёме. По записи картина немного отличается. На максимальной скорости можно записать примерно 37% всего объёма. Далее происходит снижение скорости до 250 Мбайт/с.

MSI Spatium M470 Pro

450x426 52 KB. Big one: 1007x953 209 KB

И вновь я обратился к тестовой утилите CrystalDiskMark с разным объёмом задачи.

1 Гбайт:

450x229 39 KB

4 Гбайт:

450x229 39 KB

8 Гбайт:

450x229 38 KB

16 Гбайт:

450x229 39 KB

32 Гбайт:

450x229 38 KB

64 Гбайт:

450x229 39 KB

IOPS:

450x229 41 KB

AS SSD Benchmark:

450x448 48 KB

Anvil’s Benchmark:

450x302 43 KB. Big one: 1271x853 201 KB

AIDA64 Disk Benchmark:

450x312 26 KB. Big one: 1239x860 144 KB

AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):

450x312 32 KB. Big one: 1239x860 170 KB

AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение)

450x312 35 KB. Big one: 1239x860 196 KB

AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):

450x312 32 KB. Big one: 1239x860 173 KB

AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):

450x312 39 KB. Big one: 1239x860 225 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x306 35 KB. Big one: 1500x1021 219 KB

PCMark Storage Benchmark:

450x339 29 KB. Big one: 1500x1129 160 KB

HD Tune PRO 5.70 Benchmark:

450x398 46 KB. Big one: 865x765 123 KB

HD Tune PRO 5.70 File Benchmark:

450x398 53 KB. Big one: 865x765 143 KB

HD Tune PRO 5.70 Extra Tests:

450x398 53 KB. Big one: 865x765 138 KB

HD Tune PRO 5.70 Random Access:

450x398 51 KB. Big one: 865x765 143 KB

ATTO Disk Benchmark:

364x450 43 KB. Big one: 788x973 172 KB

Здесь с температурами полный порядок. Даже в самых тяжёлых режимах температура контроллера не поднимается выше 75°C. Троттлинг не появляется и соответственно накопитель можно использовать без радиатора. Однако я бы всё же что-то поставил.

338x450 30 KB

Что касается скоростей, то тут не всё так радужно. С чтением опять нет проблем, а вот записать можно только 20% на максимальной скорости, а дальше начинается затяжное падение скорости вплоть до 65 Мбайт/с.

Заключение

Сказать, что я был немного удивлён – это ничего не сказать. MSI Spatium M480 Pro и Spatium M470 Pro – это абсолютно два разных устройства. M480 Pro – это классический производительный накопитель, выполненный на платформе Phison E18. Во время её появления использовалась более скоростная память 3D NAND Flash TLC компании Micron. Далее производитель перешёл на чипы 3D NAND Flash TLC от Toshiba/KIOXIA. Также здесь используется DRAM буфер на 1 Гбайт в версии устройства на 1 Тбайт.

Сердцем служит контроллер Phison PS5018-E18. Платформа популярная и используется в таком распространённом накопителе, как Kingston KC3000. При этом продукт MSI в рознице можно найти даже дешевле при том, что начинка одинакова. При интенсивной работе накопитель достаточно горячий и нуждается в хорошем охлаждении. Производителем заявлен хороший ресурс, который составляет 700 TBW. Скоростные характеристики отличные и в основном упираются в ограничение интерфейса PCI-e x4 Gen4. Понятно, что где-то после 30% от общего объёма скорость будет снижаться, но не катастрофично.

А вот MSI Spatium M470 Pro – это совсем другая история. Самое грустное, что отличие всего в одну цифру и при покупке можно банально перепутать. Разница в цене на момент подготовки материала составляла 3000-4000 рублей за версию 1 Тбайт (цены просто улетели в космос и вместе с ними увеличилась разница). Однако это тот самый случай, когда я бы не пожадничал и переплатил. В чём тут фокус? В QLC. Сам производитель не сообщает эту информацию, и по маркировке чипов ничего найти не удалось, но вот скорость характерна для этого типа 3D NAND Flash. Косвенно то же самое подтверждает ресурс – всего 320 TBW, практически вдвое меньше, чем у модели M480 Pro.

Также здесь отсутствует DRAM буфер. Снова используется платформа Phison, но на этот раз E27. Есть ли у этого накопителя свой брат-близнец? Оказывается такой тоже есть, и он называется Apacer AS2280Q4X. Там используется тот же контроллер Phison PS5027-E27 и аналогичные чипы памяти 3D NAND Flash. Фокус тут в том, что при заполнении объёма примерно на 15% начинается снижение скорости. У меня она упала почти до 65 Мбайт/с. Даже на внешнем устройстве MSI Datamag 40Gbps я такого не видел.

Остается лишь добавить, что производитель даёт ограниченную гарантию 5 лет на оба устройства.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi ssd wildchaser phison 1 тбайт spatium phison ps5018-e18 msi spatium m480 pro msi spatium m470 pro phison ps5027-e27

Комментарии Правила

