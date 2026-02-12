Windows 11 26H1 предназначена для ограниченного числа устройств.

Компания Microsoft продолжает рассказывать о Windows 11 26H1, раскрывая дополнительные подробности о предназначении и порядке обновления новой версии ОС, пишет издание Tom's Hardware.

Может быть интересно

Источник фото: Windows Report

В официальном блоге представитель Microsoft сообщил, что операционная система Windows 11 26H1 не является обновлением для версий 24H2 или 25H2, представляя собой отдельный продукт, предназначенный для ограниченного числа устройств, в частности моделей на базе процессоров Qualcomm серии Snapdragon X2.

Отмечается, что ОС Windows 11 26H1 основана на ядре, отличном от кода версий 24H2 и 25H2, поэтому следующее ежегодное обновление 26H2, которое выйдет во второй половине текущего года, для неё будет недоступно, хотя это не отменяет релиз крупного апдейта, предназначенного для устройств под управлением 26H1, в будущем.

Таким образом, владельцев обычных ПК и ноутбуков с Windows 11 25H2 или 24H2 версия 26H1 не касается, поэтому им следует сосредоточиться на ожидании обновления 26H2, ориентированного на широкий список устройств. Что касается Windows 11 26H1, то в более ранних утечках говорилось, что модели на базе чипа Nvidia N1X также получат поддержку данной версии ОС.