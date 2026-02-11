В прошлом году это значение и вовсе достигло 131 единиц.

Поскольку законы физики не обманешь и не перепишешь, как удобно, то морские и речные грузоперевозки были, есть и, скорее всего, будут наиболее выгодными по соотношению затрат к выручке. Российское судостроение после коллапса 1990-х потихоньку возрождается, тем более что опции размещения заказов на западных и южнокорейских верфях больше нет, и вот, как сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов, судостроительная отрасль страны вышла на темп сдачи более 100 судов в год.

В прошлом году, добавил Алиханов, верфи повторили значение 2024 года и передали заказчикам 131 новое судно разных классов и уровней водоизмещения. Отдельно глава Минпромторга отметил процесс наращивания атомного ледокольного флота: в 2025 году в эксплуатацию был сдан третий серийный атомный ледокол «Якутия» проекта 22220, а на текущий момент уже строятся четвёртый и пятый ледоколы данного проекта, и заложен шестой.

Приоритетом для российского судостроения, отметил Алиханов, является производство крупнотоннажных морских судов, включая газовозы. В прошлом году в эксплуатацию был сдан первый (головной) газовоз «Алексей Косыгин» ледового класса Arc7, а в этом году планируется завершить строительство ещё двух.

Следует помнить, что судостроение автоматически тянет за собой массу сопутствующих сфер: от металлургии до машиностроения, приборостроения, электроники и спутниковой навигации. Так что переоценить важность данной отрасли для индустриального развития государства невозможно.