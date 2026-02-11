Пользователь Bilibili запечатлел на видео момент возгорания видеокарты GeForce RTX 5090 во время первого запуска. Как объясняет автор, видеофиксация выполнялась по итогу модернизации компьютера, замены блока питания и видеокарты. Ожидалось, что система успешно запустится, после чего компьютер вернётся в работу, однако RTX 5090 «поджарилась» сразу же после нажатия на кнопку питания системного блока. Несколько мгновений можно было наблюдать открытое пламя.
В комментариях к видео пользователь подтвердил, что проблема коснулась только видеокарты, пишет VideoCardz. После возвращения к предыдущей GeForce RTX 5060, система запустилась без каких-либо видимых проблем. Повреждений на новом блоке питания не обнаружено. Огонь оставил следы на радиаторе материнской платы, но, по всей видимости, электронные компоненты не были повреждены, хотя пламя вырвалось и вблизи сокета материнской платы и в области оперативной памяти.
Автор видео утверждает, что это была первая установка и включение рассматриваемой GeForce RTX 5090 производства MSI. Тем не менее, есть нюансы: видеокарта была куплена не в официальном магазине, как известно, оригинальные RTX 5090 в Китае не продаются, только урезанные версии с индексом D и объёмом видеопамяти 24 ГБ. Таким образом, официальной гарантии на сгоревшую видеокарту нет, владельцу остаётся надеяться на помощь продавца или обращаться в ремонтную мастерскую, но, судя по видео, видеокарта могла получить фатальные повреждения.
