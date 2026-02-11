Как сообщается, остальные компоненты остались работоспособными.

Пользователь Bilibili запечатлел на видео момент возгорания видеокарты GeForce RTX 5090 во время первого запуска. Как объясняет автор, видеофиксация выполнялась по итогу модернизации компьютера, замены блока питания и видеокарты. Ожидалось, что система успешно запустится, после чего компьютер вернётся в работу, однако RTX 5090 «поджарилась» сразу же после нажатия на кнопку питания системного блока. Несколько мгновений можно было наблюдать открытое пламя.

Источник изображения: Bilibili, 晚睡等于早死 (отредактировано)

В комментариях к видео пользователь подтвердил, что проблема коснулась только видеокарты, пишет VideoCardz. После возвращения к предыдущей GeForce RTX 5060, система запустилась без каких-либо видимых проблем. Повреждений на новом блоке питания не обнаружено. Огонь оставил следы на радиаторе материнской платы, но, по всей видимости, электронные компоненты не были повреждены, хотя пламя вырвалось и вблизи сокета материнской платы и в области оперативной памяти.

Автор видео утверждает, что это была первая установка и включение рассматриваемой GeForce RTX 5090 производства MSI. Тем не менее, есть нюансы: видеокарта была куплена не в официальном магазине, как известно, оригинальные RTX 5090 в Китае не продаются, только урезанные версии с индексом D и объёмом видеопамяти 24 ГБ. Таким образом, официальной гарантии на сгоревшую видеокарту нет, владельцу остаётся надеяться на помощь продавца или обращаться в ремонтную мастерскую, но, судя по видео, видеокарта могла получить фатальные повреждения.

