Оглавление

Вступление

О ретроклокинге поговорим в следующий раз, а сейчас поменяем фокус повествования на диаметрально противоположный. Речь пойдет об актуальной на начало 2026 года высокопроизводительной платформе или HEDT (High-End Desktop) в конструктиве LGA 4677 и процессорах Intel Sapphire Rapids.

Но перед тем как начать, предлагаю ознакомиться со статьями, относящимися к данной тематике:

Первой HEDT-платформой для геймеров и энтузиастов можно назвать систему на базе сокета LGA 1366. В далеком 2008 году, помимо обычных десктопных систем с одним процессором и памятью, работающей в привычном всем двухканальном режиме, компания Intel выпустила отдельное направление со своим собственным сокетом с расчётом на настоящих энтузиастов.

Этим сокетом стал LGA 1366, куда устанавливались привычным всем Intel Core процессоры, включая Extreme, а также некоторые модели Intel Xeon, прямиком из сегмента высокопроизводительных рабочих станций и серверов. Такая платформа давала больше свобод, больше линий PCI-Express, больше слотов расширения на материнских платах, контроллер памяти CPU получил поддержку трехканального режима работы, а процессоры обзавелись большим количеством ядер, чем их обычные десктопные собратья.

Конечно, это всё больше нагревалось в процессе работы, и платить за такое «железо» приходилось соответственно больше. Кто-то скажет, что смысла в таком подходе нет, но если уж попробовал такое, то отказаться потом очень сложно. Не стоит забывать ещё и о том, что HEDT подарил всем нам и новых пользователей ПК, которые принадлежат к отдельной касте и нарекают себя «Зионщиками».

Немного истории

Думаю, хороший процент читателей Overclockers.ru были когда-то зионщиками, являются, либо будут (тут без вариантов), учитывая современные тенденции, которые всем нам подарил бум ИИ, и кратный рост цен на комплектующие. Зионщики, в отличие от экстремалов-энтузиастов, используют все плюсы HEDT-платформы и делают поистине народные сборки, которые в многопотоке составляют конкуренцию и зачастую опережают старших десктопных собратьев, при этом их стоимость заметно ниже.

Своё знакомство с HEDT я начал 7 лет назад, с LGA 2066, когда приобрёл одну из лучших, если не лучшую системную плату под данный разъем – EVGA x299 Dark (подробно о ней было рассказано в этом материале).

Вначале в ней трудился Core i7 девятого поколения с 8-ю ядрами, а после появления 10-го поколения был приобретен Core i9 с максимальным количеством ядер для данной платформы, в виде Intel Core i9-10980XE Extreme Edition. Оба процессора были основаны на микроархитектуре Skylake с техпроцессом изготовления 14 нм.

Когда подошло время следующего апгрейда, я уже не рассматривал ничего кроме HEDT-платформы, хотя после LGA 2066 Intel по сути отказалась от этого направления, и сегмент HEDT начал плавный переход в сторону Workstation.

И снова, волею судеб, я перешел на платформу Intel, опять на Skylake, на все те же 14 нм, но в разряд Super High-End Desktop PC в исполнении LGA 3647 с единственным процессором для энтузиастов – Intel Xeon W-3175X с 28-ю ядрами и материнской платой EVGA SR-3 Dark. Так что я также отчасти зионщик. В прошлом году случился очередной апгрейд, и я перешел на следующий сокет после LGA 3647 – LGA 4677. О нём и пойдет речь в данной статье.

Процессоры LGA 4677

Первые процессоры в исполнении LGA 4677 официально относятся к сегменту рабочих станций или Workstation, но связь с HEDT все же осталась в виде процессоров Xeon W с разблокированным множителем и несколькими моделями материнских плат ASUS и Asrock, которые официально поддерживают разгон, благодаря усиленной подсистеме питания и оверклокерской функциональности.

Официальный анонс данной платформы состоялся весной 2023 года, когда были представлены процессоры Xeon W для рабочих станций. Они производились с использованием техпроцесса «Intel 7», который путем ребрендинга появился от первоначального техпроцесса «10 nm Enhanced Superfin» и представлял собой улучшенный 10 нм техпроцесс.

Микроархитектура процессоров после Skylake сменилась на Golden Cove, аналогично процессорам Alder Lake на LGA 1700, которые можно встретить в настольных компьютерах и ноутбуках. Но, в отличие от десктопных процессоров, Xeon W получил поддержку полного пакета инструкций AVX-512, AMX, DSA и другие архитектурные улучшения.

В дополнение, процессоры Xeon W делились на две серии: W-3400 и W-2400, с 8-ми и 4-х канальным контроллером памяти стандарта DDR5 SDRAM, и 112 и 64 линиями стандарта PCI-Express 5-го поколения соответственно. Серия W-2400 официально называлась Mainstream Workstation Processors, а W-3400 носила название Expert Workstation 1S Processors.

По сути развития процессоров был совершен технологический скачок, который перевёл процессоры с 14 нм на 10 нм, шину PCI-Express с 3-го на 5-е поколение, память стандарта DDR4 на DDR5 SDRAM, количество поддерживаемых каналов памяти изменилось с 6-ти да 8-ми.

И в завершение процессоры серии W-3400 получили чиплетный дизайн в виде четырех плиток, которые связаны между собой через подложку EMIB, обеспечивая межъядерную связь быстрее, чем у процессоров AMD EPYC/ Ryzen Threadripper с аналогичным чиплетным дизайном и шиной Infinity Fabric. Общее же количество ядер увеличилось с 28 до 56.

Четыре чиплета под одной крышкой (Xeon W-3400).

Осенью 2024 года последовал официальный Refresh процессоров Intel Sapphire Rapids. В новую серию вошли процессоры Xeon W-3500 и W-2500 серий, рабочие частоты были увеличены на 100 – 300 МГц, количество ядер увеличено на 2-4 ядра, а топовая модель Xeon W9-3595X так и вовсе обзавелась 60-ю производительными ядрами, что вместе с Hyper Threading позволяло обрабатывать 120 потоков одновременно.

Что касается цен, то разница с десктопными процессорами резко возросла. За самую младшую модель с 12-ю ядрами и разблокированным множителем просили более $1000, а за старшую с 56-ти ядрами уже $5889 в партиях от 1000 штук. Розничная цена в магазинах была еще выше; впрочем, цены под стать AMD Ryzen Threadripper.

Первоначально я приобрёл на AliExpress пару ES образцов. Решил сэкономить и сразу получить очень много ядер. До этого в HEDT я не использовал инженерные версии процессоров, всегда отдавал предпочтение ритейловым, но в этом случае решил рискнуть. И как потом оказалось, это было ошибкой.

Первым процессором был QYK8 или Intel Xeon Platinum 8480+ с частотой 1.9 ГГц для 56 ядер, в бусте которые должны работать на 4.0 ГГц при определенных сценариях. Процессор запускался, но при входе в BIOS зависал намертво, я даже не успевал сохранить измененные настройки.

Почитав зарубежные форумы, я понял, что проблема может быть в неработающих энергосберегающих технологиях и необходимо использовать самую раннюю версию BIOS и другие танцы с бубном. Перепрошивка BIOS проблему не решила, также предлагалось использовать кастомную BIOS с отключёнными функциями энергосбережения, но это было совсем не то, чем мне хотелось заниматься, в итоге получился дорогой брелок.

Второй экземпляр – QYFP или Intel Xeon Platinum 8468 ES с частотой 1.5 ГГц и 48 ядрами. Этот вариант сейчас стоит на зарубежных площадках в районе $100 и он претендует на лучший выбор зионщика. Процессор в этот раз оказался полностью рабочий, но слишком слабый однопоточный режим и невозможность выбирать частоту оперативной памяти ставил крест на всей затее. Теперь у меня имелось уже два брелока.

В итоге я решил взять нормальный процессор (больше никаких Intel Confidential) и остановился на 20-ти ядерном Xeon W5-3535X, который относится к процессорам Sapphire Rapids Refresh.

Xeon W5-3535X содержит 20 высокопроизводительных P-ядер и способен обрабатывать 40 потоков одновременно. Базовая частота равна 2.9 ГГц, Turbo Boost 2.0 разгоняет отдельные ядра до 4.6 ГГц, Turbo Boost Max 3.0 подымает планку до 4.8 ГГц. Объем кэша третьего уровня равен 52.5 Мбайт, объем поддерживаемой процессором оперативной памяти равен 4 Тбайт, параметр Maximum Turbo Power по спецификации Intel равен 360 Вт.

По сравнению с флагманом Xeon X-3175X для LGA 3647 характеристики нового процессора значительно изменились.

Материнские платы для LGA 4677

Процессоры нужно куда-то устанавливать, соответственно нужна системная плата, а с выбором плат на LGA 4677 совсем негусто, я бы даже сказал, что выбора как такового нет. Если на LGA 3647 можно было выбирать между ASUS ROG Dominus Extreme и EVGA SR-3 Dark (подразумеваются модели именно для энтузиастов-оверклокеров), то на LGA 4677 сначала нужно определиться, сколько каналов памяти планируется использовать: 4 либо 8, так как процессоры разных серий Xeon W-3400/3500 и W-2400/2500 имеют поддержку разного количества каналов памяти.

Поскольку я уже использовал 6-ти канальный режим, то делать downgrade смысла не было, и я остановился на платах для Expert Workstation 1S Processors. Все платы с поддержкой вышеуказанных серий процессоров построены на одном-единственном чипсете Intel W790.

Выбор плат на NewEgg, начало 2026 года.

Для младшей серии с 4-мя каналами памяти и 64 линиям PCI-Express выбор сводится к двум платам: ASUS Pro WS W790-ACE и ASRock W790 Ws (существует две ревизии платы, R2.0 – упрощенная). А вот для процессоров с 8-ю каналами и 112 линиями PCI-Express выбор сводится к одной плате – ASUS Pro WS W790E-Sage SE.

Есть конечно, платы от Gigabyte, Supermicro и даже Colorful c Maxsun, но повторюсь, необходимо было выбрать лучшую плату для разгона, полный список плат можно найти по ссылке. Скриншот этой таблицы приведен ниже.

Список материнских плат на чипсете Intel W790 для Xeon W процессоров.

На оверклокерской сцене компания ASUS ещё придерживается старых традиций, а вот компании EVGA давно уж нет. Рекомендованная стоимость ASUS Pro WS W790E-Sage SE составляет $1200, но со скидками её можно найти в продаже на $100-200 дешевле. Этот факт не сделает её лучшим выбором зионщика, но мы идем другим путем. Красочно о том, что умеет делать эта материнская плата, расскажет промоскриншот самой ASUS:

Как видите, плата идеально подходит для всех видов задач: рабочих, игровых и прочих, и является безальтернативными выбором энтузиаста-оверклокера.

Остановлюсь на ней поподробнее. Размеры платы стандартные для форм-фактора SSI EEB: 305 мм x 330 мм, аналогично, как и у EVGA SR-3 Dark. Бояться такого формата не стоит. К примеру, у меня EVGA SR-3 Dark прекрасно себя чувствует в Lian Li Lancool III, а ASUS Pro WS W790E-Sage SE – в ASUS ProArt PA602 WE, хотя оба корпуса официально не поддерживают этот формат.

Так как у процессоров 112 линий PCI-Express 5-й версии, никаких ограничений по подключаемым устройствам попросту быть не может. Не буду перечислять все коннекторы и контроллеры, которые есть на плате, ограничусь основными характеристиками.

Семь слотов 16x PCI-E работают в режиме 16-16-16-16-16-8-16. Для М2 накопителей предусмотрено три разъема, каждый с 4-мя линиями, два идут от процессора и один от чипсета (в этом случае стандарт PCI-E Gen 4). Сетевые возможность представляют два 10 Гбит/с контроллера Intel X710 и еще один 1 Гбит/с Realtek RTL8211F. Для классических накопителей доступно восемь SATA 6 Гбит/с портов плюс два порта SlimSAS с поддержкой NVMe накопителей, работающих по стандарту PCIe 4.0 x4.

Восемь слотов для оперативной памяти поддерживают память с суммарным объемом до 2 Тбайт в 8-ми канальном режиме работы (одна планка памяти на канал) с пропускной способностью 300+ Гб/с. Однако обычная DDR5 SDRAM сюда не подходит, необходимо приобрести регистровую память с коррекцией ошибок или RDIMM. Выбор частоты работы памяти зависит от удачности экземпляра процессора и толщины вашего кошелька. Последний пресет для частоты памяти в BIOS равен 8800 МГц, а с разгоном по BCLK можно в теории получить свыше 9 ГГц, всё как на сокете LGA 1700/1851.

VRM платы построен по схеме 14+1+1 и выдерживает мощность ~2000 Вт, именно столько потребляет Xeon W9-3495X на частоте 5.4 ГГц по всем 56 ядрам при охлаждении жидким азотом, что было подтверждено именитыми оверклокерами на мероприятии по разгону в марте 2023 года в штаб-квартире ASUS в Тайбэе.

Благо материнская плата имеет два 24-х пиновых разъема питания и четыре CPU 8-pin EPS для подключения сразу двух блоков питания. Но и с одним БП плата прекрасно работает и при этом еще разгоняет процессоры.

Плата поддерживает все современные USB разъемы всех стандартов, сзади можно найти один USB 3.2 Gen2x2 Type C, четыре USB 3.1 Gen2, один USB 3.1 Gen2 Type C, два USB 2.0, а также еще один USB 3.1 Gen2 (Type С), два USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), четыре USB 2.0 на самой материнской плате в виде колодок.

Для подключения вентиляторов на плате присутствует восемь 4-х pin разъемов, все они рассчитаны на силу тока 3 А, что позволяет подключать потребителей с мощностью вплоть до 36 Вт. Иными словами, можно не задумываться, сколько вентиляторов подключено на один разъем. Аналогичный подход был реализован и у EVGA SR-3 Dark.

Аудиофильская составляющая представлена в виде аудиокодека Realtek ALC S1220A с соотношением сигнал-шум 120 дБ, с возможностью вывода звука в формате 7.1 с цифровым оптическим выходом S/PDIF. Для аудиокодека на плате применено экранирование и установлены электролитические японские конденсаторы.

Плата имеет достаточно ёмкую BIOS объемом 512 Мбайт, но микросхема всего одна. Напомню, что у EVGA SR-3 Dark их было три, что давало массу свободы для экспериментов с различными версиями BIOS. Странно, что в этой плате инженеры ASUS не поставили хотя бы две микросхемы.

Но у ASUS, в отличие от EVGA, реализована технология BIOS FlashBack, благодаря которой можно прошить BIOS без установки процессора в сокет, достаточно просто подать питание на материнскую плату, вставить USB Flash накопитель и нажать соответствующую кнопку на панели ввода вывода. Эта функция будет полезна зионщикам, если их инженерный образец процессора не захочет работать с имеющейся версией BIOS. Я проверял трижды эту технологию, все работало без проблем.

Хотя ASUS Pro WS W790E-Sage SE в теории относится к материнским платам для рабочих станций, на практике это плата для экстремального разгона. Общее количество переключателей и кнопок говорит само за себя.

Кнопка включения Power.

Кнопка сброса Reset.

Кнопка FlexKEY (по умолчанию Resеt, но можно переназначить на любое другое действие).

Кнопка Safe Boot (позволяет перезагрузить материнскую плату, даже если параметры, выбранные в BIOS, не позволяют загрузиться. Таким образом, удается избежать необходимости выполнять сброс CMOS для перезагрузки и, следовательно, потери выставленных настроек).

Кнопка ReTry (позволяет перезапустить систему немедленно, если система зависла и ни на что не реагирует, вместо удержания кнопки Power в течение 5-6 секунд).

LN2 джампер (активирует профили экстремального разгона в BIOS, снимая все защиты у платы).

Если вы думаете, что это все джамперы, то вы ошибаетесь, я не стану перечислять их все, оставшаяся половина относится уже к чисто серверным фишкам, наподобие включения IPMI, BMC, встроенной графики на базе чипа AST2600 от ASPEED с D-SUB выходом на задней панели и так далее.

Обратная сторона платы закрыта защитным кожухом.

Выбор оперативной памяти

С материнской платой и процессорами разобрались, настала очередь выбора оперативной памяти. Восемь слотов для оперативной памяти (одна планка памяти на канал) работают в 8-миканальном режиме работы, что намекает на хорошую пропускную способность и разгон. Плата поддерживает регистровую DDR5 SDRAM память с коррекцией ошибок.

По спецификации Intel, плата работает с памятью с частотой 4800 МГц, однако в продаже существуют более скоростные комплекты, максимальная частота большинства из которых ограничивается на отметке 6800 МГц.

Выбор в этом сегменте не такай широкий, как в десктопном. Есть основные игроки, такие как G.SKILL с линейками Zeta R5 Neo (для AMD Ryzen Threadripper) и Zeta R5 (для Intel WS платформ). Для Zeta R5 Neo максимальная частота составляет 6800 МГц, а для Zeta R5 всего 6400 МГц. У Kingston есть линейка регистровой памяти Fury Renegade Pro с максимальной тактовой частотой 6800 МГц.

Team Group представлена комплектами памяти T-Create Master с максимальной частотой 6800 МГц. У Corsair имеется серия WS RDIMM с максимальной частотой 6400 МГц.

Все вышеуказанные наборы представлены планками памяти без радиаторов, за исключением набора Team Group. В наших краях эта память не встречается совсем, за рубежом её можно было приобрести в нескольких крупных online-маркетплейсах США и Тайваня. При этом стоимость такого набора была выше в среднем на $200, чем у других производителей.

Особняком стоит регистровая память тайваньского производителя V-COLOR серии OC R-DIMM, которая для платформы Intel предлагает 6800 МГц комплекты. Стоимость наборов V-COLOR зачатую еще выше, чем у Team Group. Для примера, на начало 2026 года комплект суммарным объемом 128 Гбайт (16 Гбайт х 8) с частотой 6800 МГц на официальном сайте V-COLOR оценивается в $4419.99 без учета доставки и сопутствующих налогов подлежащих уплате в стране импорта.

Но для платформы AMD Ryzen Threadripper на базе чипсета WRX90 доступны комплекты регистровой памяти, вплоть до 7600 МГц. Однако сейчас на официальном стайте для 7600 МГц набора пока красуется «Out of Stock», но всё еще можно приобрести 7200 МГц комплект из 8 модулей по 16 Гбайт каждый по цене $4739.99. Для всех модулей памяти от 6000 МГц до 7200 МГц рабочее напряжение составляет 1.4 В. Видимо для более высокочастотных модулей применятся отбор микросхем.

Я же остановился на наборе Kingston Fury Renegade Pro с частотой 6800 МГц, который включает 8 модулей по 16 Гбайт каждый. Модули базируются на микросхемах памяти SK Hynix A-die.

В SPD зашиты следующие параметры:

XMP Profile #1: DDR5-6800 CL34-44-44 @1.4V.

XMP Profile #2: DDR5-6400 CL32-39-39 @1.4V.

XMP Profile #3: DDR5-4800 CL36-38-38 @1.1V.

Тут еще следует сделать ремарку по частотному потенциалу и рабочим частотам данной платформы. В немногочисленных обзорах отдельные авторы не смогли получить стабильную работу оперативной памяти на частоте свыше 6600 МГц для процессоров Sapphire Rapids 2400/3400 серий. Мой же процессор относится к 3500 серии Sapphire Rapids Refresh, и я надеюсь, что штатную частоту этой памяти этот экземпляр осилит. Возможно, авторам статей просто не повезло с интегрированным контроллером оперативной памяти их экземпляров.

Системы охлаждения для LGA 4677

В предыдущей статье о Xeon W-3175X я проверял работу кулера Noctua NH-U12S DX-3647 с этим процессором. Тогда данный кулер обеспечивал работу всех 28-ми ядер процессора на частоте 4000 МГц с поднятием напряжения до 1.025 В, при этом температуры в полной нагрузке на все ядра с HT были в районе 89-92 градусов. Компания Noctua заботится о своих владельцах и для Socket 4677 она выпустило крепление NM-i4677, позволяющее установить данный кулер в новый сокет.

Крепление представляет собой пару скоб и ключ-звёздочка для прикручивания кулера к разъему процессора. Новое крепление стало более удобным, чем у LGA 3647. Но стоит не забывать, что закручивать все 4 болта следует равномерно, не пережимая один из краев, иначе процессор может не запуститься, либо же «потеряется» один из каналов оперативной памяти.

Если не брать во внимание разгон, данного воздушного кулера хватает чтобы охладить Xeon W5-3535X, работающего в авторежиме. При нагрузке на все ядра температуры процессора не превышали 70°С, при этом по данным HWINFO процессор потреблял 335 Вт. Но воздух оставим «зионщикам», я лишь осуществлял с помощью него проверку на работоспособность имеющихся у меня процессоров.

EVGA SR-3 с Xeon W-3175X и Noctua NH-U12S DX-3647.

Если вы планируете с нуля собирать LGA 4677 платформу, то у Noctua в ассортименте имеется кулер NH-U12S DX-4677 с аналогичном креплением и надобность в покупке переходника отпадает. Так, как я уже более трех лет использую Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 для охлаждения Xeon W-3175X, при этом компьютер, в который эта AIO установлена, работает каждый день по 14 часов, и за прошедшее время никаких сбоев в работе этой AIO не было. Штатные вентиляторы AIO своевременно очищались от пыли сжатым воздухом и на этом тех обслуживание системы заканчивалось.

О выборе AIO под такие системы я рассказывал в прошлой статье, некоторые производители немного обновили модельный ряд и добавили совместимость с LGA 4677, но я решил взять аналогичную AIO, так как никаких претензий к ней я не имею.

Сверху старая модель, снизу – новая. Видно, что изменился дизайн и видна наклейка с китайскими иероглифами, сказывается влияние китайского импорта. По комплектности всё идентично, единственное отличие в том, что новая AIO относится к HPE (High Performance Enhancement) версии, которая отличается от обычной слегка увеличенными габаритами радиатора: 391.5 x 124 x 30 мм против 390 x 120 x 30 мм у обычной версии.

Крепления для Socket LGA 4677 в комплект не входят их необходимо приобрести отдельно, что и было сделано. Выглядит upgrade kit для LGA 4677 следующим образом:

По качеству исполнения крепления претензий у меня нет, но по надежности фиксации есть вопросы. Версия для LGA 3647 выглядит лучше, несмотря на то что она тоньше. Главное правило установки – не перетянуть четыре зажима. Также было принято решение заменить штатные вентиляторы AIO на Thermaltake Toughfan EX12, в угоду удобства подключения, и черной сборки без RGB.

Нюансы запуска, термопаста, настройки BIOS и разгон

Перед секцией с результатами тестов остановлюсь на нюансах сборки, используемой термопасте, возможностям BIOS и самом разгоне. При установке такого массивного процессора в сокет нужно быть крайне аккуратным! По удобству установки – это самых худший сокет, с каким только я имел дело. Если установка процессора AMD Ryzen Threadripper проста и не составляет никаких трудностей, то в случае с LGA 3647/4677 приходится действовать в полуслепую, так как процессор устанавливается сначала на систему охлаждения, а потом всё вместе вставляется в сокет. Крайне неразумное решение imho.

Нанесение термопасты также может превратиться в квест. В основном я использую Kingpin cooling KPx, она тягучая и густая, но на такую площадь её можно нанести, приложив некоторые усилия. Я еще решил попробовать ID-Cooling Frost X45, по обзорам она в ряде случаев входит в ТОП-3, но я не смог её намазать на такую большую прощать. Паста эта капризная, не помог подогрев феном и специальные приспособления для её нанесения. Пришлось использовать оригинальную Arctic MX-4, с ней вообще не возникло никаких проблем, но температура самого горячего ядра была на 4С выше, чем у Kingpin cooling KPx, которая резко закончился в самый неподходящий момент.

Еще в минусы платы можно отнести вертикальное расположение разъемов, отвечающих за подачу питания платы. Два 24-pin ATX разъема, четыре 8-pin ESP разъема и один 8-pin GPU смотрят вверх. Те разъемы, которые находятся на краю платы можно было положить на бок, как это сделано у EBGA SR-3 Dark. Но на плате имеется один «боковой» разъем питания 6-pin GPU, который служит для подачи дополнительного питания на нижние PCI-Express слоты, очень странный подход. Вдобавок, минусом будет и то, что разъемы находятся близко друг к другу, что делает невозможным использовать Г-образные переходники без их ручной доработки.

Для стабильной подачи питания плате требуется от БП два 8-pin ESP кабеля, один 24-pin ATX кабель и один 8-pin GPU кабель, расположенный рядом с 24-pin ATX разъемом. Без подключения последнего кабеля, на этапе POST будет выведено сообщение о необходимости подключения дополнительного питания. Но нажав F1, можно проигнорировать это сообщение, общая функциональность работы системы нарушена не будет. Но для такого класса плат лучше подключать все имеющиеся питающие кабели, даже если некоторые их них значатся как опциональные.

Так же следует учесть, что несмотря на то, что на плате имеется два 24-pin ATX разъема, но назначение их не равноценно. Иными словами, если подать питание только во второй 24-pin ATX разъем без первого – старта системы не будет.

BIOS ASUS Pro WS W790E-Sage SE настолько обширен, что нет смысла даже начинать перечислять все возможные настройки. Остановлюсь на ключевых и значимых с точки зрения энтузиаста. Главный экран представлен Ai Tweaker меню, где можно выбрать XMP профиль для оперативной памяти, установить режим работы процессора, установить минимальный и максимальный множитель для кольцевой шины и перейти в другие под меню.

Максимальный множитель для процессоров с 4-мя плитками (3400/3500-я серии) равен 27. Не стоит выставлять одновременно множитель 27 для минимального и максимального состояний для повседневного использования. Это привет в повышенному потреблению. Лучше выставить Auto для минимального состояния и 27 для полной загрузки CPU.

Справочно: в режиме простоя процессор с установленным минимальным множителем для кольцевой шины, равным 27, потребляет 150 Вт. (Привет всем владельцам AMD Ryzen систем, где они имеют аналогичные цифры в полной нагрузке). Если минимальное значение с 27 изменить на AUTO, то получится экономия в 50 Вт.

Для разгона процессора необходимо убрать все лимиты по энергопотреблению, для этого в меню ASUS MCE выбрать Remove All limits.

В настройке CPU Core Ratio возможно выбрать сценарий разгона из 4-х вариантов. Можно синхронизировать работу всех ядер на фиксированной частоте выбрав Sync All Cores, вручную задать частоты отдельных активных ядер и их количества выбрав By Core Usage. Либо же установить Water-Cooling OC Preset от ASUS. Этот профиль значительно улучшает производительность всех ядер за счет изменения конфигурации коэффициента Turbo Boost 2.0. Кроме того, предустановка также регулирует ограничение коэффициента для каждого ядра, в результате процессор прибавляет +1 ГГц сверху на все ядра (в зависимости от модели) и увеличивается максимальный коэффициент разгона для удачных ядер (они помечены в BIOS), благодаря чему в однопотоке процессору покоряется частота в 4.8 ГГц (зависит от модели CPU). Это самый простой и достаточно эффективный метод разгона.

Наименование опции Water-Cooling OC Preset не зря так называется, без водяного охлаждения, процессор с этой настройки не вытянет по температурам. Справочно: активировав эту настройку в BIOS и подключив ваттметр на вход блока пинания, в Cinebench R23 для процессорного теста (видеокартой во время теста была GeForce GT 710) на экране я лицезрел 810 Вт, а по данным HW Info потребление процессора составляло 515 Вт. (В режиме AUTO по данным HW Info потребление процессора составляет 335 Вт, при фиксированной частоте в 4 ГГц ровно – 395 Вт)

Помимо GeForce GT 710 в ПК был установлен один NVME SSD, AIO и три корпусных вентилятора. Тестовый блок питания Zalman ZM1000-EBT имеет «золотой» сертификат и КПД в районе 92%. Если в систему добавить современную видеокарту и нагрузить и её, то необходимо минимально иметь в запасе 1200 Вт, а лучше все 1500 Вт. Так же не стоит забывать, что это лишь просто пресет, и выставив настройки By Core Usage с увеличением напряжения и поднятием множителя на процессоре, на ваттметре будут красоваться уже четырехзначные цифры. К слову, забегая вперед отмечу, что уже не молодой БП Zalman выдержал все испытания, работая с превышением всех своих номиналов более пяти часов подряд.

Выбрав настройку By Core Usage, пользователь получает возможность выбора разнообразных сценариев работы процессора, по отношению к количеству активных ядер. Ядра можно указывать индивидуально, как и индивидуальное напряжение для каждого ядра. Так, на скриншоте ниже показан сценарий, при котором одно активно ядро работает на 4.9 ГГц, пара на 4.8 ГГц, десять ядер на частоте 4.5 ГГц, а все ядра вместе – на значении по умолчанию. Сценарии могут быть абсолютно любыми, самые холодные ядра можно отнести в группу с наибольшей частой, а наиболее горячие ограничить необходимым множителем.

Для оперативной памяти доступны настройка всех видом таймингов, напряжений и выбор тактовой частоты. Последнего инженерные образцы процессоров лишены.

Так же в BIOS находятся готовые оверклокерские пресеты для модулей памяти на чипах Hynix и Miron. Выбрав нужный, можно получить дополнительную производительность, либо сделать их отправной точной для последующего ручного тюнинга.

Из полезных настроек системы можно выбелить возможность включения бифуркации для всех PCI-Express слотов, иными словами обладатель такой платы не сдержан будет никакими ограничениями в плане установки любых карт расширения.

В остальном же несмотря на аскетичный дизайн BIOS, ASUS Pro WS W790E-Sage SE позволяет настроить систему под любые нужны.

Подготовка тестового стенда и разгон

Конфигурация тестового стенда

Процессор: Intel Xeon W5-3535X, 2.9 – 4.8 ГГц, Sapphire Rapids Refresh 10 нм, 20 ядер, LGA 4677;

Материнская плата: ASUS Pro WS W790E-Sage SE, чипсет Intel W790, BIOS 1801 (07/25/2025);

Оперативная память: Kingston Fury Renegade Pro, DDR5-RDIMM 6800 МГц, CL=34, V=1.4 В (Hynix A-Die), 8 х 16 Гбайт;

Видеокарта: Inno3D GeForce GT 710, 1 Гбайт (Win10 x64 – Driver 475.14);

Блок питания: Zalman ZM1000-EBT, 80+ GOLD, 1000 Ватт;

Система охлаждения: Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 HPE;

Термопаста: Arctic cooling MX-4.

Тестирование проводилось в Windows 10 Pro с помощью следующего ПО:

CPU-Z (Benchmark) v.2.17.0 x64;

wPrime v.1.43;

WinRAR x86 v. 6.11 x64;

7-Zip v.19.00 x64;

Cinebench R15;

Cinebench R20;

Cinebench R23;

Geekbench 4, v.4.4.4;

Geekbench 5, v.5.4.5;

HWBOT x265 Benchmark v.2.3.0;

3DMark - CPU Profile Benchmark;

AIDA64 v.8.20.8100.

Результаты тестирования

Результаты тестов будут отталкиваться от платформы на базе Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark для оценки уровня прогресса за прошедшие годы. Процессор Intel Xeon W5-3535X будет работать в трех состояниях:

По умолчанию [AUTO], частота оперативной памяти 6000 МГц, CL32;

4000 МГц на все ядра, частота оперативной памяти 6400 МГц, CL32;

Water-Cooling OC Preset, все ядра 4500 МГц, частота оперативной памяти 6400 МГц, CL32;

5100 МГц на все ядра, частота оперативной памяти 6800 МГц, CL32; [валидация].

Процессор был в состоянии на 5500 МГц загружать Windows, но валидацию CPU-Z пройти на такой частоте не удавалось, какое-то ядро или ядра, видимо, уже не могли работать стабильно. На 5400 МГц валидация CPU-Z успешно была пройдена, но включался тротлинг, поэтому результат производительности в тесте был меньше, чем на частоте 5100 МГц. Оперативная память без каких-либо проблем работала на 6800 МГц с ужатыми таймингами и даже была в состоянии работать на 7000 МГц, но в связи с увеличением таймингов её пропускная способность снижалась.

CPU-Z v.2.17.0 x64, Benchmark version 17.01.64



Однопоток, баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В однопотоке Intel Xeon W5-3535X проигрывает современным десктопным процессорам, но уже гораздо меньше, чем Intel Xeon W предыдущего поколения.

CPU-Z v.2.17.0 x64, Benchmark version 17.01.64



Многопоток, баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В многопотоке разгон 20-ти современных ядер становятся быстрее 28-ми предыдущего поколения. Но, на одинаковой частоте (4000 МГц), восемь дополнительных ядер все же имеют перевес в данном тесте. Более тонкий техпроцесс у Xeon W5-3535X способствует достижению более высоких тактовых частот, и как следствие лучшему результату.

wPrime v.1.43, задача 1024m



Секунды

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Для многопоточной производительности в данном тесте количество процессорных ядер перевешивает качество. Xeon W-3175X еще рано списывать со счетов.

WinRAR x86 v.6.11 x64



Кбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Архиватор очень умело утилизирует все доступные ядра, так что перевес в 8-ми ядрах остаётся решающим. Но стоит понимать, что если Xeon W-3175X – это флагман Socket LGA 3647, то Xeon W5-3535X – самая младшая модель Sapphire Rapids Refresh обладающая свободным множителем из 3000-й серии процессоров. В тест явно просится Xeon w9-3595X с 60-тью ядрами.

7-Zip v.19.00 x64



MIPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В 7-Zip ситуация аналогична предыдущему тесту. Для сравнения я добавил результат $100 «инженерника» Xeon QYFP с 48 ядрами, результат немного не дотягивает до процессора, стоящего почти на 2 порядка больше. QYFP даже обогнал Xeon W-3175X, цена которого на момент продаж была более $4000. Вот она, настоящая сила «китайского» зиона с Али!

Cinebench R15



Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Cinebench R15 демонстрирует победу новых технологий. У QYFP также очень хороший результат, учитывая стоимость этого процессора.

Cinebench R20



Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В 20-м Cinebench QYFP так и вовсе занял 2-е место, при частоте ядер 2.5 ГГц в бусте c воздушным охлаждением.

QYFP собственной персоной.

Cinebench R23



Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Ситуация аналогична предыдущему тесту, младший Sapphire Rapids Refresh выходит вперед. Если кто-то захочет сравнить QYFP в Cinebench R24, то он набирает – 2483 балла, а Xeon W5-3535X на частоте 5.1 ГГц – 2677 очка.

QYFP в Cinebench R24.

HWBOT x265 Benchmark (1080p)



Кадры/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В декодировании видео новая архитектура с меньшим количеством ядер оказывается впереди благодаря разгону.

AIDA64 v.8.20.8100;



Чтение, Мбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



AIDA64 v.8.20.8100;



Запись, Мбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Cache and Memory benchmark

Скоростные показатели 8-ми канальной DDR5 SDRAM оставляют всех участников далеко позади. У процессоров с большим количеством ядер показатель чтения из памяти составляет более 350 Гб/с.

А вот так выглядят результаты чтения/записи трех поколений HEDT. Современные десктопные процессоры совсем недавно превысили достижение 4-х канальной DDR4 SDRAM на LGA 2066.

Нажмите для увеличения.

3DMark – CPU Profile Benchmark (Max Threads)



Итоговый балл

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Xeon W5-3535X совсем немного не дотянул до результата Xeon W-3175X, а ведь когда-то данный результат входил в сотню лучших результатов, по состоянию на январь 2023 года. За эти три года прогресс резко рванул вперед и на сегодня, на 92-м месте располагается результат AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX с 26030 баллами. А первое место занимает 96-ти ядерный AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX с результатом 51523 балла. [общий рейтинг]

Geekbench 4, v.4.4.4 (Max Threads)



Итоговый балл

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Данный тест демонстрирует разноплановую нагрузку и новая архитектура выходит вперед. Посмотреть детальный анализ двух платформ с максимальной производительностью можно по ссылке

Geekbench 5, v.5.4.5; (Max Threads)



Итоговый балл

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В более современном тесте новая архитектура также одерживает победу над старой. Посмотреть детальный анализ двух платформ с максимальной производительностью можно по ссылке.

Заключение

Если рассматривать чистую производительность обеих платформ, то новый техпроцесс и архитектура однозначно сделали свое дело. Младший представитель Sapphire Rapids Refresh где-то близко приблизился, а где-то и вовсе обогнал, благодаря разгону, короля предыдущей Super HEDT-платформы. Что касается самого движения и развития этого направления, то ситуация неоднозначная, энтузиасты-оверклокеры оставлены не у дел, теперь балом правят креаторы, которым разгон попросту не нужен.

Но радует тот факт, что еще остались производители материнских плат, которые следуют давним традициям, да и сама Intel продолжает производить процессоры Xeon со свободными множителями. Это пока ещё оставляет шанс на то, что Workstation-платформа, как бы она не называлась, поддаётся разгону и может послужить в качестве универсальной платформы для экстремальных энтузиастов-оверклокеров.

Два блока питания для одного процессора – для HEDT это норма))

Зионщикам в наши дни немного сложнее адаптироваться к новым реалиям, в основном за счет увеличения стоимости владения такой платформой, но дверь в мир дешёвых и производительных процессоров на примере QYFP еще открыта.

На горизонте уже маячит новый LGA 4710 с процессорами Intel Granite Rapids-WS, анонс которых должен состояться в ближайшие месяцы. Нам обещают новые процессоры Xeon W для рабочих станций со свободными множителями и с количеством ядер вплоть до 86-ти, а это означает, что HEDT жив и продолжает развиваться.

Прототип платы ASUS PRO W890 для LGA 4710 с процессорами Intel Granite Rapids-WS.

В сети уже замечены предсерийные образцы будущих процессоров и первая материнская плата ASUS, стало быть, отправная точка для будущего апгрейда поставлена. Зионщики могут надеяться на постепенное снижение цен на предыдущее поколение процессоров и материнских плат LGA 4677.

Максим Романов aka Max1024