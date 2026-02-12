Сайт Конференция
Обзор аниме «Постапокалиптическое путешествие» – успокаивающая повседневность с привкусом видеоигр

Fallout, Wasteland, Horizon Forbidden West – геймеры любят жанр пост-апокалипсис. Совсем недавно я посмотрел аниме, которое напомнило мне о всех видных играх жанра и заставило иначе посмотреть на него.
1

Когда я впервые узнал об аниме «Постапокалиптическое путешествие», я подумал что это бессюжетное перечисление японских достопримечательностей. Но я был неправ – это настоящее туристическое приключение с загадками и экшеном, поражающее зрителя красотой природы, звездного неба и моря. 

Согласно сюжету, по неизвестной причине, Япония превратилась в руины. Когда это произошло – не понятно. Люди пропали, остались лишь роботы, да и тех мало. Звери и птицы стали осваивать города. По Акихабаре вместо отаку и туристов бродят капибары и кабаны. Внезапно, мотоцикл проносится мимо разваливающихся зданий, нарушая покой этой безлюдной территории. Это выжившие люди. Точнее, две девочки, что исследуют руины в поисках припасов и приключений. Похоже, они последние живые люди на планете. 

реклама



Ёко и Айри

Главных героинь в аниме три. Первая – девочка Ёко. Она жизнерадостная пацанка, которая гоняет на мотоцикле и искренне радуется каждому дню. Она любит пошутить и подурачиться, у неё игривый, импульсивный характер. Ей нравится охота и рыбалка, а также путешествия по Японии. Она старается найти все места, где когда-то во времена прежней жизни бывала её старшая сестра.Вторая героиня – Айри. Младшая сестра-киборг Ёко, которая отличается спокойным характером и прямолинейностью. Она знает много вещей о жизни до катастрофы. Ей не свойственна чрезвычайная эмоциональность. Но она весьма целеустремленная и решительная. Она очень хочет попробовать птицу-гриль. И хорошо разбирается в различных блюдах. Тема еды является одной из главных в этом аниме. Айри знает о множестве блюд и десертов, но в этом мире можно найти лишь консервы и чудом сохранившиеся снеки. Поэтому мороженое, йогурты и прочие десерты остаются лишь в её мечтах.

реклама



А третьей героиней аниме является сама природа. Невероятно красивая, многогранная, опасная, не знающая границ и правил, она радует глаз зрителя своими красотами и ставит героинь в трудное положение. Почти в каждом кадре мелькают звери, птицы, рыбы, насекомые. Капибары, кролики, кабаны, мыши и крысы, белки – все это новые жители разрушенной Японии. Их можно встретить везде. Некоторые животные и рептилии достигли невероятных размеров.

Достопримечательности и простые дома поросли мхом и лианами. Что-то затопило, а что-то было разрушено. Природа в этом аниме по-настоящему живой и важный персонаж. Она вмешивается в дела героинь постоянно. Она дарит и отбирает у них еду, радует удивительными явлениями природы, навсегда скрывает важные для Ёко места и постоянно знакомит героинь со своими удивительными творениями – животными. Почти каждая новая поездка оборачивается встречами с каким-то новым зверьком или птицей.

реклама



Аниме хранит свои тайны очень надежно. Понять, что произошло и кем на самом деле являются Ёко и Айри невозможно. Сюжет постоянно подкидывает кусочки информации о мире до катастрофы. Зритель узнает о продвинутых технологиях прошлого – девочки часто встречают их во время путешествий. Некоторые их них опасны и вполне могут составить конкуренцию крупным хищникам. Периодически нам показывают старшую сестру Ёко и её путешествия по Японии.

Аниме отличается от большинства постапокалиптических историй тем, что имеет светлое и веселое настроение. Это не тяжелое дорожное приключение и не драма, это туристическая повседневность в мире, где не осталось людей. Что-то в духе «Zom 100: Bucket List of the Dead», только более позитивное. Однако, грустных моментов в этой истории хватает. Вторая серия может заставить впечатлительных зрителей рыдать.

На мой взгляд, это аниме будет особенно интересно геймерам. Ёко и Айри живут в убежище, чем-то напоминающем убежища из серии игр Fallout. Там они играют в игры и учатся в виртуальной школе. А после уроков отправляются в путешествие на мотоцикле. В пути они поют песни. А когда приезжают в нужно место, ищут припасы, исследуют достопримечательности и пытаются «наверстать упущенное» – посещают заведения, которые уже никогда не будут работать. В одной из серий они находят мэйд-кафе, в другой – гоночную трассу. Много интересных мест попадается героиням на пути. Они возят с собой большую складную солнечную батарею, которая помогает им заряжать аккумулятор и девайсы.

реклама



Местами руины Японии похожи на солнечные пейзажи Horizon Forbidden West, серия с поездкой в дождь напоминает игру Days Gone. В солнечные дни аниме так и хочется сравнить с великолепным заросшим Нью-Йорком из Crysis 3. Буйство природы также напоминает игру Bulletstorm. Ну а виды дороги с красными и желтыми кронами деревьев навевают воспоминания о Forza Horizon 4 – последней интересной игре в этой некогда великой серии.

Смотря это аниме, я задумался – почему все постапокалиптические игры такие серьезные и мрачные? Почему нельзя сделать веселую, светлую, красивую игру об исследовании мира? Без всяких руин древних цивилизаций, без призраков ,что мерещатся вдали, без мрачного свинцового неба и прочего ужаса? Почему бы не сделать игру, в которой постапокалипсис показан не как мрачное место, где всё кончается, а как новая глава в истории человечества? Без охоты на робо-динозавров, но зато с полянами, где полно ёжиков, мышей и прочих животных? Игру, в которой люди находят друг друга и объединяются, строят новый мир? Такая игра могла бы привлечь внимание не только ценителей постапокалиптического сеттинга, но и игроков казуальных игр.

«Постапокалиптическое путешествие» это аниме жанра CGDCT и иясикей. То есть, аниме успокаивает зрителя, показывая ему милые истории о милых персонажах из повседневности. Почему никто из разработчиков не додумался перенести этот формат в игры для меня загадка. По крайней мере, я не встречал ничего подобного. 

Напряженных моментов в аниме хватает, но оно остается солнечным и спокойным

Это не значит, что пост-апокалипсис в этом аниме просто декорация. Девушкам приходиться искать припасы и грызть засохшее печенье, бороться за свою добычу и мечтать о нормальной еде. Но они не впадают в отчаяние и искреннее радуются тому, что с ними происходит. Они как Гомер Симпсон из серии про ядерный взрыв, просто радуются жизни. И наблюдать за этим очень интересно. Персонажи не просто милые. Они живые. А в самом аниме чувствуется дух старых тайтлов.

Это аниме не особо похоже на аниме современное. Я не знаю почему на аниме-сайтах у него стоит низкая оценка. Мне как геймеру было очень интересно наблюдать за приключениями юных туристок. Каждый раз, каждую серию, я вспоминал какую-то игру. И искренне удивлялся невероятной красоте пост-апокалиптической Японии. А также вспоминал ранее просмотренные, старые тайлы. Такие, как «Путешествие Кино», «Планетарианка» и «Путевые заметки о поездке за покупками в Йокогаму».

«Постапокалиптическое путешествие» не самое совершенное в техническом плане аниме в сезоне. Невооруженным глазом заметны проблемы с анимацией и бедность некоторых фонов. Но при этом, оно очень красивое и милое, а от некоторых видов захватывает дух. Его определенно стоит взять на заметку геймерам и всем, кто любит сеттинг пост-апокалипсиса.

В обзоре использованы кадры аниме Shuumatsu Touring, производства студии Nexus. Режиссер – Ёсинобу Токумото. Аниме вышло в 2025 году. Автор оригинальной манги – Сакаэ Сайто. 

Теги

постапокалипсис критика видеоигр anime lab обзор аниме постапокалиптика мотоциклы в культуре
