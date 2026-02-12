Несмотря на риски, основатель Bitfury считает падение возможностью увеличить свой портфель

Миллиардер Вал Вавилов, основавший в 2011 году компанию Bitfury, рассказал о своих инвестициях в Bitcoin на фоне обвала криптовалюты. Латвийский инвестор видит в падении новую возможность для увеличения своего криптовалютного портфеля, в то время как стоимость Bitcoin упала до 67 тысяч долларов по сравнению с 120 тысячами долларов осенью 2025 года. Источник изображения: ReutersВавилов видит рост Bitcoin в долгосрочной перспективе, поэтому готов идти против рынка. При этом он подчёркивает, что рассматривает криптовалюту лишь как один из элементов своего диверсифицированного инвестиционного портфеля. В последние годы бизнесмен активно инвестирует в строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта, что позволило ему удержаться на плаву даже во время обвала криптовалюты. Состояние Вала Вавилова по версии индекса миллиардеров Bloomberg составляет около 1,1 миллиарда долларов.

Впрочем, Валивов далеко не единственный миллиардер, кто продолжает верить в Bitcoin. Майкл Сэйлор и его компания Strategy Inc. с октября 2025 года инвестировала в эту криптовалюту более 7 миллиардов долларов, призывая других инвесторов поступать аналогично. Впрочем, пока Strategy Inc. продолжат терпеть убытки из-за своих рискованных инвестиций, хотя в период с 2023 по 2025 год каждый месяц трейдинга приносил компании прибыль.