Вступление

Сейчас производители компьютерных компонентов выпускают их в основном в двух цветовых решениях: в белом и черном цвете. Это касается не только корпусов, но и систем охлаждения, материнских плат, видеокарт и даже блоков питания. Казалось бы, последние сейчас прячутся в недрах нижнего тоннеля корпуса, но есть ещё кабели, которые расходятся по системному блоку. Особо педантичные пользователи предпочитают видеть всё в одной цветовой палитре, но это не всегда получается. Например, радиаторы могут быть светлые, а текстолит на печатной плате – тёмный. Также чёрными могут быть разъёмы, и поэтому идеального сочетания может не выйти. А у БП ещё могут быть чёрные кабели при белом корпусе.

Понятно, что производители стараются максимально унифицировать свои устройства и не желают запускать параллельную линию с другим цветом, поэтому зачастую мы видим компромисс. Перфекционизм же может довести до того, что сборка может не состояться. С модульными блоками питания могло бы быть всё гораздо проще, если б существовал единый стандарт по разводке кабелей. К сожалению, у разных производителей он не всегда совпадает и может случиться неприятность.

Например, из-за неправильной распиновки может что-то сгореть, поэтому иногда производители на коннекторы устанавливают специальные ключи-перемычки, которые не позволяют вставить «чужой» кабель. Однако это не всегда работает, и я уже сталкивался с тем, что по ошибке подключал не тот кабель, и в результате это приводило к повреждению оборудования. Поэтому лучше не рисковать, а использовать оригинальные кабели или проверять соответствие напряжения на контактах ещё до подключения оборудования.

Сегодня я изучу один белый блок питания, чтобы посмотреть различия в оформлении и комплектации. Полностью ли у него всё белое или есть элементы другого цвета? Через мои руки уже прошел блок MSI MAG A850GL PCIE5 в чёрном исполнении и вот теперь мы рассмотрим такой же, только белый. Так будет проще найти их отличия.

Название блока полностью аналогично за исключением приставки White. Он также полностью модульный, но неизвестно, какого цвета кабели в комплекте. Также будем надеяться, что отличия только снаружи, а внутри всё будет аналогично.

Упаковка и комплектация

Коробка блока питания не очень крупная и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона. Изначально она затянута в прозрачную плёнку. Оформлена также красиво и с цветной полиграфией. Фон тут преимущественно серый, а не чёрный. Отличия в оформлении с чёрной версией есть, но они не принципиальные.

На передней стороне коробки находится большое изображение самого блока питания. Кабелей не видно. Известно, что сам блок полностью модульный и поэтому удивляться не приходится. Чтобы покупатель не запутался и понимал, что перед ним новая модель, в правом верхнем углу есть вставка с надписями: ATX 3.1 Compatible и PCI 5.1 Ready. Кстати, у чёрного было там же указано ATX 3.0 Compatible и PCI 5.0 Ready. Видимо данные перемены свидетельствуют о переходе с 12VHPWR на 12V-2Х6. Визуально это сложно определить, если только не разломать коннектор.

В левом верхнем углу находится крупный логотип MSI Gaming. Ниже указана модель устройства, а ещё значок 80 Plus Gold.

С обратной стороны информации больше. Здесь также есть изображение кабелей с отмеченной длиной, таблица с количеством разъёмов и спецификация. Всё это также можно найти на сайте производителя. Кроме того, продублирована информация о том, что блок соответствует ATX 3.1 и поддерживает разъём 12V-2Х6. Про остановку вентилятора при отсутствии высокой нагрузки ничего не сказано и скорее всего это ещё один сюрприз.

Касательно размеров пока ничего не ясно, но похоже блок такой же по габаритам и весу как чёрная версия, а значит он достаточно компактный.

Внутри находится каркас из вспененного полиэтилена, куда упакован сам блок. Рядом размещена сумочка с кабелями и аксессуарами. В комплекте ещё есть инструкция и памятка о подключении кабеля к новому коннектору.

Сумка на липучке, на ней изображён фирменный логотип MSI Gaming.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой и четыре крепёжных винта. Винты серебристые, а кабель чёрный.

На этот раз в оплётке только один кабель 12-V2Х6. Также можно заметить, что все кабели белые, а коннекторы у них чёрные.

Все остальные кабели плоские и без оплётки.

Они достаточно длинные, но без фанатизма. Длина стандартная – 600-750 мм.

Кстати, полное количество кабелей, их длина, и количество разъёмов указаны на упаковке.

Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 140 х 150 х 86 мм, вес без кабелей около 1.44 кг. Напомню, что у чёрной версии были точно такие характеристики. Корпус стальной, толщина металла около 0.7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в белый матовый цвет. На корпусе присутствуют декоративные наклейки по бокам.

На них находится логотип серии MSI Gaming и наименование модели устройства. Вентилятор один размером 120 х 120 мм. Для него в корпусе проделаны отверстия, сквозь которые заметно, что он чёрный. Специальной решётки тут нет. По центру находится наклейка с логотипом MSI.

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Gold. Рядом находится ещё одна поменьше с серийным номером и штрихкодом.

Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля и выключатель. Кнопки переключения в бесшумный режим тут уже нет. Разъём для силового кабеля и выключатель – чёрные.

Гибридный режим работы, скорее всего, просто не предусмотрен, а вентилятор работает постоянно даже при минимальной нагрузке.

Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны находятся коннекторы для кабелей, которые также изготовлены из чёрного пластика. Поэтому получается, что блок не полностью белый.

Теперь пора заглянуть внутрь и убедиться, что там не произошло никаких изменений по сравнению с чёрной версией. В очередной раз можно увидеть, что тут не обошлось без компании CWT (Channel Well Technology).

Как и в чёрной модификации, тут используется платформа CWT GPX. Есть ли аналоги? Например, Deepcool DQ750-M-V2L, который также представлен в двух цветах, включая белый. Разумеется, это не копия и какие-то элементы могут отличаться.

Компоновка внутри не такая плотная и радиаторы здесь попроще потому, что пассивный режим не подразумевается. Поэтому всё не уместилось на основной плате, а дочерних, которые распаяны вертикально, практически нет.

Стадия фильтрации является типичной: два конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующих катушки индуктивности, варистор и плавкий предохранитель. К каскаду фильтрации подключён один крупный выпрямительный мост Taiwan Semiconductor GBU1506, размещенный на собственном крупном радиаторе.

Топология выглядит следующим образом. Первичная сторона: преобразователь APFC, Full-Bridge и LLC. Вторичная сторона: синхронное выпрямление и преобразователи постоянного тока. Пассивными компонентами схемы APFC являются: большой конденсатор APFC CapXon 420 В/560 мкФ и крупная фильтрующая катушка в корпусе. Активные компоненты APFC находятся на самом длинном радиаторе.

Ещё два транзистора Great Power GP28S50 можно найти на отдельном радиаторе. Они образуют топологию полного моста на первичной стороне основного трансформатора. Выход основного трансформатора подключен к шести полевым МОП-транзисторам Infineon BSC014N04LS (40 В, 107 A), которые генерируют одну шину 12 В, расположенную на вертикальной дочерней плате.

Линии 3,3 В и 5 В генерируются с помощью схемы преобразования постоянного тока в постоянный, которую можно найти на следующей вертикальной дочерней плате под управлением микросхемы ANPEC APW7159 и транзисторов QM3054M (30 В, 97 А). Все конденсаторы на вторичной стороне производятся компаниями CapXon.

Вентилятор размера 120 х 120 мм производства компании Martech модель DF1202512FDHN. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 2200 об/мин.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;

Охлаждение: Deepcool LT720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix);

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090;

Накопитель: XPG Legend 960MAX 1 Тбайт;

Блок питания: MSI MAG A850GL PCIE5, 850 Ватт.

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это почти 825 Вт, для чего даже не пришлось ничего разгонять.

Кроме этого, я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 15 таких ламп, которые в совокупности потребляют 825 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке

%





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

3.3В, 5В, 12В





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Скорость вращения крыльчатки вентиляторов

об/мин





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Уровень шума

расстояние 1 м, дБ





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Тепловизор показывает, что блок питания греется не так сильно в нагрузке. Температуры отдельных компонент доходят до 55°C, что не очень критично.

Шум от вентилятора становится заметен при переходе экватора, при потреблении около 425 Вт. Он постепенно увеличивается и на максимальной мощности уже отчётлив. На расстоянии 1 м он достигает около 42 дБ. Тихого режима нет, на старте вентилятор раскручивается где-то до 1000 об/мин. Шум на той же дистанции составляет 28.4 дБ.

Заключение

Как и следовало ожидать, блок питания MSI MAG A850GL PCIE5 White отличается от черной версии только цветом. В данном случае производитель пошёл не совсем до конца и часть элементов у БП всё же чёрные. Это касается разъёмов, коннекторов, выключателя и вентилятора. Понятно, что и печатная плата внутри тоже чудесным образом не стала белоснежной. Блок питания по-прежнему основан на платформе CWT GPX и никаких отличий по элементной базе по сравнению с чёрной версией я не обнаружил, что не удивительно. Соответственно тут аналогичный солидный гарантийный срок от производителя.

Блок полностью модульный и подходит для сборок среднего уровня. Он изготовлен из качественных материалов, схема хорошая, с максимальной заявленной нагрузкой он справляется. Он может потянуть даже видеокарту GeForce RTX 5090, но для подобных устройств лучше подстраховаться и взять что-то помощнее, а вот RTX 5080 или попроще можно использовать точно. В очередной раз всё реализовано отлично. Хорошая упаковка, провода длинные, комплект неплохой, хотя хотелось бы хоть немного стяжек. Нагрев при работе умеренный.

Ещё один нюанс – отсутствие возможности отключения вентилятора. На самом деле это не минус потому, что блок всё равно достаточно тихий при невысокой нагрузке. Скорее всего, шум от него вы не услышите на фоне других вентиляторов в системе. Однако с ростом нагрузки он увеличивается. Ещё блок относительно компактный и лёгкий. Кабели достаточно гибкие, а основным отличием от модели прошлого поколения является поддержка нового разъёма для видеокарт 12V2X6. На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600 Вт. Также в комплекте есть обычные кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2-Pin.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Вентилятор не останавливается, но зато компоненты всегда хорошо охлаждаются и БП при таком подходе прослужит дольше.

Андрей Понкратов aka wildchaser

