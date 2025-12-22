Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White

Как и следовало ожидать, белый вариант отличается от черного только цветом. Он по-прежнему основан на платформе CWT GPX и не предлагает никаких отличий в элементной базе или гарантийном сроке.
Страница 1 из 1
+

Оглавление

Вступление

Сейчас производители компьютерных компонентов выпускают их в основном в двух цветовых решениях: в белом и черном цвете. Это касается не только корпусов, но и систем охлаждения, материнских плат, видеокарт и даже блоков питания. Казалось бы, последние сейчас прячутся в недрах нижнего тоннеля корпуса, но есть ещё кабели, которые расходятся по системному блоку. Особо педантичные пользователи предпочитают видеть всё в одной цветовой палитре, но это не всегда получается. Например, радиаторы могут быть светлые, а текстолит на печатной плате – тёмный. Также чёрными могут быть разъёмы, и поэтому идеального сочетания может не выйти. А у БП ещё могут быть чёрные кабели при белом корпусе.

Понятно, что производители стараются максимально унифицировать свои устройства и не желают запускать параллельную линию с другим цветом, поэтому зачастую мы видим компромисс. Перфекционизм же может довести до того, что сборка может не состояться. С модульными блоками питания могло бы быть всё гораздо проще, если б существовал единый стандарт по разводке кабелей. К сожалению, у разных производителей он не всегда совпадает и может случиться неприятность.

Например, из-за неправильной распиновки может что-то сгореть, поэтому иногда производители на коннекторы устанавливают специальные ключи-перемычки, которые не позволяют вставить «чужой» кабель. Однако это не всегда работает, и я уже сталкивался с тем, что по ошибке подключал не тот кабель, и в результате это приводило к повреждению оборудования. Поэтому лучше не рисковать, а использовать оригинальные кабели или проверять соответствие напряжения на контактах ещё до подключения оборудования.

реклама



Сегодня я изучу один белый блок питания, чтобы посмотреть различия в оформлении и комплектации. Полностью ли у него всё белое или есть элементы другого цвета? Через мои руки уже прошел блок MSI MAG A850GL PCIE5 в чёрном исполнении и вот теперь мы рассмотрим такой же, только белый. Так будет проще найти их отличия.

450x217 22 KB. Big one: 1336x643 122 KB

Название блока полностью аналогично за исключением приставки White. Он также полностью модульный, но неизвестно, какого цвета кабели в комплекте. Также будем надеяться, что отличия только снаружи, а внутри всё будет аналогично.

Упаковка и комплектация

Коробка блока питания не очень крупная и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона. Изначально она затянута в прозрачную плёнку. Оформлена также красиво и с цветной полиграфией. Фон тут преимущественно серый, а не чёрный. Отличия в оформлении с чёрной версией есть, но они не принципиальные.

450x365 26 KB. Big one: 1500x1215 165 KB

На передней стороне коробки находится большое изображение самого блока питания. Кабелей не видно. Известно, что сам блок полностью модульный и поэтому удивляться не приходится. Чтобы покупатель не запутался и понимал, что перед ним новая модель, в правом верхнем углу есть вставка с надписями: ATX 3.1 Compatible и PCI 5.1 Ready. Кстати, у чёрного было там же указано ATX 3.0 Compatible и PCI 5.0 Ready. Видимо данные перемены свидетельствуют о переходе с 12VHPWR на 12V-2Х6. Визуально это сложно определить, если только не разломать коннектор.

В левом верхнем углу находится крупный логотип MSI Gaming. Ниже указана модель устройства, а ещё значок 80 Plus Gold.

реклама



450x368 25 KB. Big one: 1500x1227 163 KB

С обратной стороны информации больше. Здесь также есть изображение кабелей с отмеченной длиной, таблица с количеством разъёмов и спецификация. Всё это также можно найти на сайте производителя. Кроме того, продублирована информация о том, что блок соответствует ATX 3.1 и поддерживает разъём 12V-2Х6. Про остановку вентилятора при отсутствии высокой нагрузки ничего не сказано и скорее всего это ещё один сюрприз.

450x254 26 KB. Big one: 1500x845 191 KB

Касательно размеров пока ничего не ясно, но похоже блок такой же по габаритам и весу как чёрная версия, а значит он достаточно компактный.

450x329 35 KB. Big one: 1500x1098 256 KB

Внутри находится каркас из вспененного полиэтилена, куда упакован сам блок. Рядом размещена сумочка с кабелями и аксессуарами. В комплекте ещё есть инструкция и памятка о подключении кабеля к новому коннектору.

450x253 22 KB. Big one: 1500x842 177 KB

Сумка на липучке, на ней изображён фирменный логотип MSI Gaming.

450x335 28 KB. Big one: 1500x1115 241 KB

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой и четыре крепёжных винта. Винты серебристые, а кабель чёрный.

450x273 21 KB. Big one: 1295x786 109 KB

На этот раз в оплётке только один кабель 12-V2Х6. Также можно заметить, что все кабели белые, а коннекторы у них чёрные.

450x315 30 KB. Big one: 1500x1050 295 KB

Все остальные кабели плоские и без оплётки.

450x344 24 KB. Big one: 1500x1147 219 KB

реклама





Они достаточно длинные, но без фанатизма. Длина стандартная – 600-750 мм.

450x364 37 KB. Big one: 1500x1212 302 KB

Кстати, полное количество кабелей, их длина, и количество разъёмов указаны на упаковке.

450x242 32 KB. Big one: 1500x807 211 KB

Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 140 х 150 х 86 мм, вес без кабелей около 1.44 кг. Напомню, что у чёрной версии были точно такие характеристики. Корпус стальной, толщина металла около 0.7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в белый матовый цвет. На корпусе присутствуют декоративные наклейки по бокам.

450x431 45 KB. Big one: 1500x1436 302 KB

На них находится логотип серии MSI Gaming и наименование модели устройства. Вентилятор один размером 120 х 120 мм. Для него в корпусе проделаны отверстия, сквозь которые заметно, что он чёрный. Специальной решётки тут нет. По центру находится наклейка с логотипом MSI.

450x428 33 KB. Big one: 1500x1428 243 KB

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Gold. Рядом находится ещё одна поменьше с серийным номером и штрихкодом.

450x284 44 KB. Big one: 1500x946 265 KB

Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля и выключатель. Кнопки переключения в бесшумный режим тут уже нет. Разъём для силового кабеля и выключатель – чёрные.

450x273 29 KB. Big one: 1500x911 212 KB

Гибридный режим работы, скорее всего, просто не предусмотрен, а вентилятор работает постоянно даже при минимальной нагрузке.

450x283 29 KB. Big one: 1500x944 177 KB

Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны находятся коннекторы для кабелей, которые также изготовлены из чёрного пластика. Поэтому получается, что блок не полностью белый.

443x450 32 KB. Big one: 1478x1500 211 KB

Теперь пора заглянуть внутрь и убедиться, что там не произошло никаких изменений по сравнению с чёрной версией. В очередной раз можно увидеть, что тут не обошлось без компании CWT (Channel Well Technology).

Как и в чёрной модификации, тут используется платформа CWT GPX. Есть ли аналоги? Например, Deepcool DQ750-M-V2L, который также представлен в двух цветах, включая белый. Разумеется, это не копия и какие-то элементы могут отличаться.

450x422 48 KB. Big one: 1500x1406 320 KB

Компоновка внутри не такая плотная и радиаторы здесь попроще потому, что пассивный режим не подразумевается. Поэтому всё не уместилось на основной плате, а дочерних, которые распаяны вертикально, практически нет.

450x450 53 KB. Big one: 1500x1500 350 KB

Стадия фильтрации является типичной: два конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующих катушки индуктивности, варистор и плавкий предохранитель. К каскаду фильтрации подключён один крупный выпрямительный мост Taiwan Semiconductor GBU1506, размещенный на собственном крупном радиаторе.

Топология выглядит следующим образом. Первичная сторона: преобразователь APFC, Full-Bridge и LLC. Вторичная сторона: синхронное выпрямление и преобразователи постоянного тока. Пассивными компонентами схемы APFC являются: большой конденсатор APFC CapXon 420 В/560 мкФ и крупная фильтрующая катушка в корпусе. Активные компоненты APFC находятся на самом длинном радиаторе.

450x398 50 KB. Big one: 1500x1328 355 KB

Ещё два транзистора Great Power GP28S50 можно найти на отдельном радиаторе. Они образуют топологию полного моста на первичной стороне основного трансформатора. Выход основного трансформатора подключен к шести полевым МОП-транзисторам Infineon BSC014N04LS (40 В, 107 A), которые генерируют одну шину 12 В, расположенную на вертикальной дочерней плате.

Линии 3,3 В и 5 В генерируются с помощью схемы преобразования постоянного тока в постоянный, которую можно найти на следующей вертикальной дочерней плате под управлением микросхемы ANPEC APW7159 и транзисторов QM3054M (30 В, 97 А). Все конденсаторы на вторичной стороне производятся компаниями CapXon.

450x267 48 KB. Big one: 1500x889 319 KB

Вентилятор размера 120 х 120 мм производства компании Martech модель DF1202512FDHN. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 2200 об/мин.

450x408 33 KB. Big one: 1500x1361 239 KB

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: Deepcool LT720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix);
  • Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090;
  • Накопитель: XPG Legend 960MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: MSI MAG A850GL PCIE5, 850 Ватт.

450x298 47 KB. Big one: 1500x993 336 KB

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это почти 825 Вт, для чего даже не пришлось ничего разгонять.

Кроме этого, я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 15 таких ламп, которые в совокупности потребляют 825 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке
%


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки
3.3В, 5В, 12В


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость вращения крыльчатки вентиляторов
об/мин


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Уровень шума
расстояние 1 м, дБ


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

450x300 31 KB. Big one: 1000x667 91 KB

Тепловизор показывает, что блок питания греется не так сильно в нагрузке. Температуры отдельных компонент доходят до 55°C, что не очень критично.

450x300 33 KB. Big one: 1000x667 95 KB

Шум от вентилятора становится заметен при переходе экватора, при потреблении около 425 Вт. Он постепенно увеличивается и на максимальной мощности уже отчётлив. На расстоянии 1 м он достигает около 42 дБ. Тихого режима нет, на старте вентилятор раскручивается где-то до 1000 об/мин. Шум на той же дистанции составляет 28.4 дБ.

Заключение

Как и следовало ожидать, блок питания MSI MAG A850GL PCIE5 White отличается от черной версии только цветом. В данном случае производитель пошёл не совсем до конца и часть элементов у БП всё же чёрные. Это касается разъёмов, коннекторов, выключателя и вентилятора. Понятно, что и печатная плата внутри тоже чудесным образом не стала белоснежной. Блок питания по-прежнему основан на платформе CWT GPX и никаких отличий по элементной базе по сравнению с чёрной версией я не обнаружил, что не удивительно. Соответственно тут аналогичный солидный гарантийный срок от производителя.

Блок полностью модульный и подходит для сборок среднего уровня. Он изготовлен из качественных материалов, схема хорошая, с максимальной заявленной нагрузкой он справляется. Он может потянуть даже видеокарту GeForce RTX 5090, но для подобных устройств лучше подстраховаться и взять что-то помощнее, а вот RTX 5080 или попроще можно использовать точно. В очередной раз всё реализовано отлично. Хорошая упаковка, провода длинные, комплект неплохой, хотя хотелось бы хоть немного стяжек. Нагрев при работе умеренный.

Ещё один нюанс – отсутствие возможности отключения вентилятора. На самом деле это не минус потому, что блок всё равно достаточно тихий при невысокой нагрузке. Скорее всего, шум от него вы не услышите на фоне других вентиляторов в системе. Однако с ростом нагрузки он увеличивается. Ещё блок относительно компактный и лёгкий. Кабели достаточно гибкие, а основным отличием от модели прошлого поколения является поддержка нового разъёма для видеокарт 12V2X6. На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600 Вт. Также в комплекте есть обычные кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2-Pin.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Вентилятор не останавливается, но зато компоненты всегда хорошо охлаждаются и БП при таком подходе прослужит дольше.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора блок питания MSI MAG A850GL PCIE5 White получает награду:

200x109 15 KB

Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi wildchaser блоки питания mag 850 ватт msi mag a850gl pcie5 msi mag a850gl pcie5 white

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
10
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
42
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
6
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
3
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
ТАСС: Во избежание ситуаций наподобие «дела Долиной», нужна страховка сделок при покупке квартир
3
Энтузиаст приобрел GeForce RTX 5090 за $40 в Китае и удивился реально доставленной ему видеокарте
2
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
6
В Москве открыли вторую трамвайную линию для вагонов на аккумуляторах без контактной сети
1
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
4
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
2
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4
Зафиксирован взрыв сверхкилоновой, порожденной столкновением нейтронных звезд
+
В НАТО заявили, что после изменения политики США военная помощь Украине не сократилась
2
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
3
Хорватский фридайвер 14 июня 2025 установил мировой рекорд, задержав дыхание под водой на 29 минут
1
Honda обновила седан Accord для 2026 модельного года
+
Полностью российский лайнер Ту-214 совершил первый полёт и отправился в Минск
+
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
+
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
5
Провал попытки изъятия российских активов лег новым бременем на кошельки европейцев
+
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
2

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
10:21
Свободна шавка политическа со справкой
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Никита Абсалямов
10:20
Идея продуктом не может быть по определению, ибо продукт это физический объект, она лишь может входить в отношения как товар - как и в принципе всё при рыночной экономике. С деятельностью аналогично. ...
Перспективы дезинфляции в России
Миша Анисимов
10:18
Да и фиг с ним собрал себе пеку и это уже хорошо. и очень счастлив. Под елку забобахал подарочек.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
accountguy
10:17
молодец, не даёшь разочароваться и почувствовать хоть толику надежды на возможную адекватность... Всё, что я хотел донести до вероятных адекватов (если таковые ещё остались) было изложено в заглавном...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
[IRanPast]
10:15
Меня цены на эту видеокарту не интересовали до сегодняшнего дня, пока политический бот не решил устроить срач. Россия страна возможностей, кто хочет тот зарабатывает. Под лежачий камень вода не потечё...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Миша Анисимов
10:11
Да что вы пох на цены. у нас в РФ все хорошо живут.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Миша Анисимов
10:07
Только вин 11 и самый новый. Купил комп не давно отдал под 400 косарей.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
[IRanPast]
10:07
Таблетки прими, тебя клинит. Да, и я твои пердежи в лужи уже не читаю
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
accountguy
10:05
чем больше слов из тебя выплёскивается, тем больше становится понятно у кого из нас двоих (а также тех, кто ставит красные минусы в отношении моих фраз, тоже мне критики) ДОЛЖНА присутствовать та сама...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
[IRanPast]
10:00
Ты очередной шизофреник с сумасшедшим бредом. Ясно, понятно. На учёте всё же стоишь
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter