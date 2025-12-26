Оглавление

Вступление

Накануне новогодних праздников с прилавков магазинов сметают всё подряд. Хлеб, икру, оперативную память и прочее. Поэтому можно наблюдать сезонное повышение цен, когда по скидке товар стоит дороже, чем в любое другое время. Иногда кажется, что если купить какой-то товар меньшего размера, можно немного сэкономить. Это не всегда работает, особенно с материнскими платами.

В целом тут тоже есть закономерность и самыми недорогими платами обычно являются модели формата mATX, но вот если ещё дальше снижать размеры, то цены уже полезут в гору. Получается, что плата формата mini ITX уже будет стоить как полноформатная ATX. Причём такие устройства ещё иногда выпускают на флагманских чипсетах и тогда цена вообще становится астрономической. Однако, при этом не всегда получается в полной мере раскрыть функционал устройства потому, что ограничения накладывают габариты. Производители уже частично научились выходить из этой ситуации при помощи дочерних плат, которые в несколько уровней возвышаются над устройством и в итоге конструкция получается громоздкой.

Благодаря тому, что появились новые блоки питания формата SFX и SFX-L, открылись новые горизонты для создания небольших и мощных игровых сборок, в основе которых должны находиться материнские платы с самым широким функционалом. Формат mini-ITX – это узкая ниша и отдельная дисциплина среди энтузиастов. Помимо не очень высокого спроса и большой распространённости, такие устройства сложнее в изготовлении. Производителю банально приходится наращивать количество слоёв в печатной плате, чтобы можно было реализовать максимальный функционал. Однако, достаточно посмотреть на количество корпусов для плат mini-ITX, чтобы понять его возросшую популярность. Я уже рассматривал современную материнскую плату MSI MPG B850I Edge TI WIFI, но она не является флагманской. После неё компания ещё представила MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI.

Эта плата ещё более необычная и уникальная, а поэтому есть смысл рассмотреть её более детально. Например, непонятен смысл приставки EVO. Возможно, здесь нас ожидает что-то совершенно новое и необычное.

Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, что во многом объясняется габаритами устройства. Фон местами светлый, спереди он абстрактный и цветной. Приведен крупный фрагмент самой материнской платы, где заметно, что у неё не только серебристые радиаторы, но и светлая печатная плата.

В правом верхнем углу опять есть предупреждающая наклейка, чтобы дети не ели батарейки CR2032. Посередине крупными серебристыми переливающимися символами обозначено наименование модели MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI. На фрагменте изображения материнской платы можно заметить обновлённый логотип серии MSI MPG.

В правом нижнем углу есть вставка с указанием чипсета. В данном случае это AMD X870. В левом верхнем углу находится логотип серии MSI Gaming.

Посмотрим на противоположную сторону.

Здесь фон серый. Однако сверху мы снова видим надпись крупными серебристыми буквами MSI MPG B850I Edge TI WIFI. Справа есть значки AMD и HDMI. В левой части расположено изображение платы. Справа от него присутствуют два столбца значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве.

Ниже расположена небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Здесь мы видим белый картонный лоток с разделителем. В правой части лежит материнская плата в антистатическом пакете, а слева и сверху находятся отсеки, где размещается комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Буклет с акцией MSI;

Комплект наклеек;

Нормативное уведомление для стран ЕС.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Один кабель SATA 6 Гбит/с;

Карта расширения 5 в 1;

Адаптер USB 3.2 для карты расширения;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Антенна для беспроводной сети;

Кабель для разъёма EZConn;

Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса.

5 in 1 Xpander Card устанавливается в специальный слот, который распаян на плате. Поскольку она становится вертикально, то часть разъёмов переходит в другую плоскость и тем самым экономится пространство на самой печатной плате.

Заглушка на заднюю панель уже установлена на самой плате. Комплект очень солидный, есть всё самое необходимое и даже больше. Например, специальная плата расширения, которая устанавливается вертикально на плату в проприетарный слот. Ещё есть удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса, чтобы облегчить подключение при монтаже.

Дизайн и особенности платы

Перед нами компактная материнская плата формата mini-ITX. Её габариты не отличаются от классических и составляют 170 х 170 мм. Приставка TI в названии намекает нам на то, что будет «титановое» оформление. Это означает наличие серебристых радиаторов и светлого текстолита.

Сверху сама плата скорее молочно-белая, а сзади серая, но всё равно светлая. Ещё есть надписи и логотипы на радиаторах. Принты на поверхности также присутствуют. В основном это белые полосы на чуть менее белой основной поверхности. RGB-подсветки тут нет, ни на боковом радиаторе, ни на самой печатной плате.

Плата необычна тем, что сверху поверхность у неё белая матовая, а с противоположной стороны – серая. Производитель сообщает о 12 слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая и вообще не гнётся. Она короткая, плюс много слоёв металлизации, а также на ней есть несколько радиаторов. Принтов на плате прилично, но в основном это полоски и подписи к разъёмам, микросхемам, и коннекторам.

Для этой платформы и форм-фактора данную материнскую плату можно считать флагманской. Да, я рассматривал уже плату MSI MPG B850I Edge TI WIFI и какое-то время она считалась топовой, но потом появилась эта модель и пальма первенства перешла к ней.

Здесь мы также видим развитую систему охлаждения. В первую очередь заметен крупный радиатор в левой части сбоку, который возвышается над разъёмами задней панели. На нём находится знакомый дракон серии MSI Gaming. На этот раз в нём же спрятан маленький вентилятор активной системы охлаждения.

С обратной стороны платы элементы также есть, но плотность их невелика, а ещё здесь можно обнаружить один из разъёмов M.2, для установки накопителя. Это обычное дело для подобного формата материнских плат потому, что спереди всё не умещается, а башню над чипсетом нельзя наращивать бесконечно. Светодиодов подсветки тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8.

Это тоже обычная практика даже на самых топовых платах такого формата. Производители просто стараются делать контакты в коннекторах чуть толще, понимая, что разъём всего один и нагрузка на него может быть высокая. В данном случае производитель позаботился о питании.

По верхнему краю также можно заметить группу из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. В отсутствии индикатора POST-кодов загрузки и инициализации, они неплохо выручают, например, при разгоне памяти. Также удобно расположена кнопка ClrCMOS на задней панели, чтобы можно было легко сбросить настройки BIOS до заводских.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено два слота белого цвета. C одной стороны каждого слота используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно просто установить две планки. CUDIMM модули тоже можно использовать, но они будут работать в режиме Bypass, поэтому смысла в этом не вижу.

Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 8400+ МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гбайт достигается путём установки двух модулей по 64 Гбайт. Сейчас стоимость таких модулей очень высока и ассортимент их не очень богат.

Питание процессора выполнено по схеме 8+2+1. Все 11 каналов находятся сбоку. Это хорошие показатели даже для полноразмерной платы, а здесь она компактная. Кстати, похожим образом реализовано питание на MSI MPG B850I Edge TI WIFI.

На каждый из основных 10 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной SPS (smart power stages) сборке Renesas RAA2209004. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку до 110 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. ШИМ-контроллер представлен микросхемой Renesas RAA229139.

MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI позиционируется как геймерское решение с возможностью разгона для компактных сборок. Подсистема питания выглядит очень солидно. Однако следует помнить, что ограничителем в сборке может выступать система охлаждения процессора.

В BIOS при первом запуске системы можно сразу включить режим PBO и повысить производительность системы. На этот раз я использовал воздушное охлаждение, и тем не менее из моего процессора удалось выжать потребление 200-220Вт. Всё это было сделано только для эксперимента. Для обычной работы разумнее подкорректировать Curve Optimizer.

Тепло от транзисторов отводит один крупный радиатор с развитым оребрением и маленьким вентилятором внутри. Видно, что прижим очень хороший и достигается это благодаря специальной пластине с двумя винтами, которая находится с противоположной стороны. На ней также присутствует терморезинка, а сама она алюминиевая, что в комплексе обеспечивает дополнительный теплоотвод сзади.

Спереди радиатор контактирует не только с мосфетами, но и с катушками, что заметно по двум комплектам термопрокладок.

Подсветки на радиаторе нет и вообще на плате она не предусмотрена. Однако есть разъём для её подключения в формате EZConn. Это комбинированный коннектор, который обеспечивает не только работу подсветки, но и питание вентиляторов.

Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава. Сверху находятся логотипы и надписи, выполненные белым цветом. Поверхность самого радиатора шероховатая.

В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам на них. Под ним находится ещё один небольшой радиатор, который предназначен для отвода тепла от контроллера USB 4.0.

Над ним вторым ярусом стоит маленькая дочерняя плата с портами USB 3.2 Gen2. В ней есть отверстие, через которое виднеются рёбра радиатора. Вентилятор в основном радиаторе стоит напротив него и соответственно нагнетает туда поток воздуха.

Ниже расположен ещё один такой бутерброд из радиаторов и плат. Верхний радиатор предназначен для охлаждения накопителя SSD M.2, который устанавливается в ещё одну дочернюю плату. В данном случае уже никакого активного охлаждения нет. Он оборудован быстросъёмным креплением на защёлке.

Можно использовать альтернативный вариант с пассивным охлаждением, например, накопитель MSI Spatium M570 Pro, но это уже может повлиять на охлаждение чипсета.

Радиаторы также изготовлены из алюминиевого сплава. Сверху находятся надписи Edge EVO. С противоположной стороны есть кусочек термопрокладки, для лучшего контакта с накопителем.

Под дочерней платой находится ещё один радиатор, который предназначен для охлаждения чипсета. Он крепится к материнской плате с обратной стороны при помощи четырёх винтов жёстко.

Для контакта с чипсетом есть специальная защитная рамка из пористого материала и тонкая терморезинка в центре. Судя по отпечатку прижим хороший. Под радиатором находится чипсет AMD X870 (B850, B650E).

Про него уже всё известно и главной его особенностью является официальная поддержка PCI-e 5.0, хотя ещё раз хочу напомнить, что чипсет к этому относится почти никак, ведь контроллер этой шины в процессоре, если это не APU и он там вообще есть.

По правой стороне снизу находится специальный слот для установки платы 5 in 1 Xpander Card. На ней находится пару портов SATA, ещё один слот M.2, один порт USB 3.2, один порт USB 3.2 Gen2 и разъём для подключения спикерфона.

В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса.

По нижнему краю находится единственный слот расширения PCI-e x16 Gen5. Он обрамлён специальной стальной рамкой, чтобы выдерживать большую нагрузку.

Левее и выше расположен разъём для подключения передней аудиопанели. Рядом можно заметить микросхему звукового кодека Realtek ALC4080.

Сетевой контроллер представлен чипом Realtek RTL8126, а контроллер ввода/вывода и системного мониторинга - микросхемой Nuvoton NCT6687D.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Пять разъёмов USB 3.2 Gen2 Type-A;

Один разъём USB 3.2 Gen2 Type-C;

Два разъёма USB 4.0 Type-С;

Один сетевой разъём RJ-45 (5G);

Два аудиоразъёма типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Одна кнопка BIOS Flash;

Одна кнопка Сlr CMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Qualcomm NCM865.

Технические характеристики

Модель MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000, 8000, 9000-й серии для Socket AM5 Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4 Системная логика AMD X870 Оперативная память 2 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 - 8400 (разгон) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 2 x SATA 6.0 Гбит/с порта AMD X870; RAID 0, 1;

3 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 2x PCI-e x4 Gen4 (зависит от модели процессора) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Realtek RTL8126;

1 x Qualcomm NCM865 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 x USB 2.0 (AMD X870), на дочерней плате USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD X870) USB 3.2 Gen2 6 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD X870 +Realtek) USB 4.0 2 x USB 4.0 (Realtek) Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 5 x USB 3.2 Gen2 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

2 x USB 4.0 Type-C;

1 х HDMI;

1 x RJ45;

2 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x ClrSMOS Размеры, мм 170 x 170 Форм-фактор mini-ITX.

Возможности BIOS

В новом поколении материнских плат UEFI оболочка BIOS изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Есть некоторые цветовые различия между разными линейками, но в пределах одной их нет. Поэтому здесь всё визуально напоминает модификацию Carbon. Если кто-то ожидал обнаружить светлую тему, то её нет. Оболочка теперь называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включать XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и отлично работает.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти и теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать XMP профиль, но и разогнать NPU. Зачем это чудо гнать, мне неизвестно. Основные изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко и без нареканий. Инструментарий для разгона тут хороший и находится в одном разделе.

Структура меню не поменялась, что будет удобно при переходе с другой модели MSI.

Есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 9700X;

Охлаждение: PCCooler RT500 TC ARGB;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI, версия BIOS – A.20;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000 Asgard (SKhynix);

Видеокарта: интегрированная в процессор;

Накопитель: XPG Legend 960 MAX;

Блок питания: MSI MAG A850GL, 850 Ватт.

Тестирование

Сборка не вызывает каких-то сложностей. Я использовал воздушный кулер, а с жидкостным охлаждением должно быть ещё проще. Также я установил накопитель MSI Spatium M570 Pro, чтобы проверить работу интерфейса PCI-e x4 Gen5. Он встал без всяких проблем и его огромный радиатор сильно не мешался. Также я сразу установил вертикальную дочернюю плату, чтобы посмотреть будет ли она сильно мешаться. Оказалось, что в моём случае она ни с чем не конфликтовала, и даже если б я установил видеокарту, то она бы ей не мешала.

Ещё я изначально немного разогнал систему. Просто в BIOS включил автоматический разгон и немного увеличил частоту памяти. Также проверил её работу в режиме DDR5-8000.

Я специально никак не стал настраивать вентилятор на материнской плате и оставил его в штатном режиме, чтобы просто показать, что он работает достаточно шумно и его обороты нужно снижать. При этом накопитель или сам чипсет во время эксплуатации нагревались не так сильно, поэтому можно было смело снизить скорость его вращения или даже вовсе снять.

Пора переходить непосредственно к результатам тестов.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

AIDA64 FP32 RayTrace:

AIDA64 FP64 RayTrace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

Winrar 7.01:

7-Zip 24.08:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

PCMark 10:

3DMark CPU Profile:

Corona 1.3:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Секрет тут очень простой – это крупный радиатор, который отлично справляется с нагрузкой в пассивном режиме и мощная подсистема питания с производительными мосфетами, которые с таким процессором просто отдыхают.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьёзных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI – это безусловно одна из лучших компактных материнских плат для платформы AMD Socket AM5. Можно было предположить, что это просто немного улучшенная MSI MPG B850I Edge TI WIFI, но на самом деле они абсолютно разные. Здесь производитель перешёл в вертикальную плоскость и для этого придумал специальный разъём с вертикально устанавливаемой дочерней платой, на которой присутствует несколько портов расширения. Также в комплекте с чипсетом AMD X870 поставляется контроллер USB 4.0. Возможно, именно поэтому кто-то выберет эту плату, а не аналог попроще с чипсетом AMD B850.

Разумеется, есть поддержка таких интерфейсов как PCI-e 5.0, WIFI 7 и Ethernet 5G. Поэтому для своих габаритов плата смотрится достаточно солидно. Кроме того, тут можно установить сразу три накопителя SSD M.2. Это будет не очень удобно, но такой вариант возможен. Главное, что основной разъём M.2 поддерживает шину PCI-e x4 Gen5 и можно устанавливать самые быстрые современные накопители, а для теплоотвода есть неплохой радиатор. Впрочем, я без проблем смог установить накопитель MSI Spatium M570 PRO Frozr со своим огромным радиатором. В остальных двух слотах такой трюк уже не провернуть.

У данной материнской платы стандартные габариты для этого форм-фактора, но всегда есть на что обратить внимание. Прежде всего это радиаторы. Если планируется использование жидкостного охлаждения, то никаких проблем с совместимостью возникнуть не должно. Я даже поворачивал выводы шлангов в сторону бокового радиатора и проблем с установкой не возникло.

Ещё один нюанс – вентилятор на радиаторе транзисторов. В штатном режиме (по умолчанию, без настроек через приложение или в BIOS) он достаточно шумный. Я какое-то время тестировал плату без него и даже не думал о нём. Потом решил проверить его и понял, что шум от его работы есть и эту проблему нужно будет решать. Также не совсем удобно расположены некоторые разъёмы. В собранной системе подобраться к ним становится трудно, но это частая проблема подобных материнских плат.

В остальном перед нами отличное устройство, которое позволяет разогнать процессор и память, демонстрируя хороший потенциал. На практике процессор разгонять, скорее всего, никто не будет, можно просто скорректировать кривую для работы на повышенных частотах при пониженном напряжении. Также при необходимости можно разогнать оперативную память до режима DDR5-8000 или даже больше.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI получает награду: