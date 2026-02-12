Сайт Конференция
«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)

Я не часто смотрю российские фильмы ужасов и триллеры. Но иногда бывает... Обычно такие проекты разочаровывают...
[ ] для раздела Блоги
+
+

«Голосовой помощник» 2025

Это «свежий» триллер российского производства. А с этим делом у отечественных киноделов дела плохи… Снял данный фильм Олег Витвицки по сценарию Лерики Витвицки. Опять семейный подряд?

реклама



В ролях актеры, коих я не знаю: Полина Федина, Илья Антоненко, Борис Дергачев, Виолетта Онор, Владислав Ценёв, Юлия Джулай, Илья Исаев и другие.

Фильмов о том, как устройства с ИИ (в том или ином виде) «вредят» людям, просто масса. По большей части – хлам. Посмотрим, смогли ли в данном случае снять что-то вменяемое…

Сюжет начинается с того, что пара едет на «Тесле» куда-то по лесу. И типа они заблудились, ибо навигатор начинает «делать мозги». Хотя дорога тут одна и ответвлений нет. Но сзади их догоняет огромный пикап «Додж», на котором едут… Нет, не маньяки, а их кореша.

реклама



Изображение: ru.kinorium.comИ вот «любители противоположного» приезжают в лесной коттедж, напичканный всем умным и полезным.

Это друзья, которые долгое время не проводили совместный отдых.

Изображение: ru.kinorium.comИ вот решили…

реклама



Состав друзей: парочки Катя и Ваня, Рома и Оля и отдельно Дима. 

Но особо отдых сразу не заладился. Катя всё вспоминает о ребенке, которого она потеряла.

Изображение: ru.kinorium.comНу как ребенка: беременность оборвалась на раннем сроке. И теперь она страдает, ей все напоминает об этом. А еще она ревнует своего Ваню к Оле, как к бывшей.

По ходу вспоминают о некой Алене, которая погибла.

реклама



Изображение: ru.kinorium.comПричина особо не понятна, но полиция считает, что было самоубийство…

Скучное веселье прерывает голосовой помощник, некий аналог Алисы, которую изначально называют Ларисой (чтобы Яндекс не подал иск в суд?). Но сам голосовой помощник, крепко встроенный в «умный дом», называет себя Аленой и заставляет друзей играть в странную игру…

Изображение: ru.kinorium.com

Да, совпадение имени погибшей и ИИ матрёшки не случайное. ИИ Алёна прямо говорит, что настоящую Алёну убил кто-то из присутствующих. И теперь они сыграют в игру «Правда или ложь».

Изображение: ru.kinorium.comЕстественно, что дом вошел в «режим безопасности» и сбежать оттуда нельзя. Хотя этот бестолковый момент сто раз точно также обыгрывали в американских фильмах. И никто это не хвалил на моей памяти.

Итак, начинается «процесс полоскания грязного белья». Мы очень нудно и медленно (фильм длится 104 минуты) будем узнавать, кто и что сделал. По неписанному правилу таких фильмов, все, так или иначе, оказались замешаны в трагедии с Аленой. Сама же Алена была психологом и приложила руку к созданию того самого ИИ, который считывает все поведенческие основы людей с соцсетей, мессенджеров и тому подобного. Короче, такой вирус-шпион на максималке. Местечковый аналог Скайнета.

Так как сбежать из деревянного/стеклянного коттеджа они не могут, то приходится всем признаваться. Ваня говорит, что это он сбросил Алену из окна, но на тот момент она уже была мертвой. Оля на самом деле дико ревнует к бывшему и именно она причастна к тому, что Катя потеряла ребенка. Дима вообще практически издевался над Аленой…

Изображение: ru.kinorium.comКак вы понимаете, чтобы все признались, нужно сделать что-то такое, чтобы не было выбора. И вот это выглядит просто смешно. Особенно принудительный адюльтер между Ваней и Олей… Ну хоть не на глазах всех, и то хорошо…

В общем, в плане «жести» фильм местами может дать фору американцам. И это ни разу не похвала.

Но самое «занимательное» нас ждет в финальной части, когда мы узнаем… Ладно, спойлерить не буду, но вы будете неприятно удивлены. По крайней мере, такого поворота событий я не ждал. Слишком все вышло нелогично и ужасно бестолково. А уж самый конец — вообще вне понимания.

Я не буду писать, что это очень плохой фильм. Нет, посмотреть его можно. Тем более что у него есть и хорошие моменты.

Например, тут нет отвратительного перевода, который портит часто картины. Ну это и логично, ведь переводить нечего. Некоторые моменты в разговорах очень даже хороши в плане «живого» общения старых знакомых. Но по большей части игра актеров плохая. Иногда у них получаются вменяемые эмоции.

Изображение: ru.kinorium.comНо иногда словно актёры «зависают». Паузы слишком большие. Нелепые позы. Это портит просмотр. А уж затягивание «триллерных моментов». Это в целом беда отечественных триллеров и фильмов ужасов. Словно все режиссёры данных фильмов учились у одного наставника.

Если отбросить нелепость «могущества» ИИ в доме (что проблема многих фильмов), то с «кровищей» тут не переборщили. Это положительный момент. Но, опять же, самая концовка всё портит.

Я не поклонник современного отечественного кинематографа. И к ужасам/триллерам это тоже относится. Но фильму можно поставить оценку «3-».

Комментарии

Сейчас обсуждают

Avenger
11:17
Назвать это конченое уе..ище кончем ,это считай сильно похвалить.У него все посты о говне ,очке и прочих дырках.Дружок Кити и Бернигана.Весь сайт над ними глумится
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
RangerXP
11:03
Новые процессоры Intel Core Ultra 400 могут оказаться существенно дороже предшественников
IRanPast
10:58
Мне срать на тебя машка полотёрка, ты конч из кончи тут. У вас своя компашка, с ними и туси. Понос свой словесный научись контролировать лучше.
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
Papant
10:55
Насчёт конструкции турбин сформулировано не очень корректно. На Чебоксарской ГЭС с самого начала стояли поворотно-лопастные турбины. Но работали не так, как надо и были зафиксированы в одном положении...
В Петербурге изготовили последнее рабочее колесо гидротурбины для модернизации Чебоксарской ГЭС
Котэ
10:41
Ты даже не в состоянии контролировать то дерьмо которое постоянно из тебя вытекает, не говоря уже о контроле куда установить загрузчик.
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
Котэ
10:37
...Многим пользователям ПК знакома неприятная ситуация при установке Windows, когда она добавляет загрузчик не на тот SSD... Такое бывает у дал6ае6ов вроде Zystax и IRanPast, которые никуя не понимают...
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
test1
10:28
так у интела тоже ддр5 основная,ддр4 вроде есть,но и оно подорожало + часть чипов больше не производят
На фоне напоминаний Кремля о выполнении законов РФ в Госдуме требуют отчета о блокировках Telegram
Purga
10:20
И чтобы по дороге, у них у всех руль заклинил.
Минпромторг предложил ввести НДС в 22% на покупку иностранных товаров через российские маркетплейсы
lion77815
10:05
Энтузиаст нашёл на свалке электронных отходов качественные комплектующие для компьютера
lion77815
09:43
А вот это вот всё разом пихать?
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
