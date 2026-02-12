«Голосовой помощник» 2025

Это «свежий» триллер российского производства. А с этим делом у отечественных киноделов дела плохи… Снял данный фильм Олег Витвицки по сценарию Лерики Витвицки. Опять семейный подряд?

В ролях актеры, коих я не знаю: Полина Федина, Илья Антоненко, Борис Дергачев, Виолетта Онор, Владислав Ценёв, Юлия Джулай, Илья Исаев и другие.

Фильмов о том, как устройства с ИИ (в том или ином виде) «вредят» людям, просто масса. По большей части – хлам. Посмотрим, смогли ли в данном случае снять что-то вменяемое…

Сюжет начинается с того, что пара едет на «Тесле» куда-то по лесу. И типа они заблудились, ибо навигатор начинает «делать мозги». Хотя дорога тут одна и ответвлений нет. Но сзади их догоняет огромный пикап «Додж», на котором едут… Нет, не маньяки, а их кореша.

Изображение: ru.kinorium.comИ вот «любители противоположного» приезжают в лесной коттедж, напичканный всем умным и полезным.

Это друзья, которые долгое время не проводили совместный отдых.

Изображение: ru.kinorium.comИ вот решили…

Состав друзей: парочки Катя и Ваня, Рома и Оля и отдельно Дима.

Но особо отдых сразу не заладился. Катя всё вспоминает о ребенке, которого она потеряла.

Изображение: ru.kinorium.comНу как ребенка: беременность оборвалась на раннем сроке. И теперь она страдает, ей все напоминает об этом. А еще она ревнует своего Ваню к Оле, как к бывшей.

По ходу вспоминают о некой Алене, которая погибла.

Изображение: ru.kinorium.comПричина особо не понятна, но полиция считает, что было самоубийство…

Скучное веселье прерывает голосовой помощник, некий аналог Алисы, которую изначально называют Ларисой (чтобы Яндекс не подал иск в суд?). Но сам голосовой помощник, крепко встроенный в «умный дом», называет себя Аленой и заставляет друзей играть в странную игру…

Изображение: ru.kinorium.com

Да, совпадение имени погибшей и ИИ матрёшки не случайное. ИИ Алёна прямо говорит, что настоящую Алёну убил кто-то из присутствующих. И теперь они сыграют в игру «Правда или ложь».

Изображение: ru.kinorium.comЕстественно, что дом вошел в «режим безопасности» и сбежать оттуда нельзя. Хотя этот бестолковый момент сто раз точно также обыгрывали в американских фильмах. И никто это не хвалил на моей памяти.

Итак, начинается «процесс полоскания грязного белья». Мы очень нудно и медленно (фильм длится 104 минуты) будем узнавать, кто и что сделал. По неписанному правилу таких фильмов, все, так или иначе, оказались замешаны в трагедии с Аленой. Сама же Алена была психологом и приложила руку к созданию того самого ИИ, который считывает все поведенческие основы людей с соцсетей, мессенджеров и тому подобного. Короче, такой вирус-шпион на максималке. Местечковый аналог Скайнета.

Так как сбежать из деревянного/стеклянного коттеджа они не могут, то приходится всем признаваться. Ваня говорит, что это он сбросил Алену из окна, но на тот момент она уже была мертвой. Оля на самом деле дико ревнует к бывшему и именно она причастна к тому, что Катя потеряла ребенка. Дима вообще практически издевался над Аленой…

Изображение: ru.kinorium.comКак вы понимаете, чтобы все признались, нужно сделать что-то такое, чтобы не было выбора. И вот это выглядит просто смешно. Особенно принудительный адюльтер между Ваней и Олей… Ну хоть не на глазах всех, и то хорошо…

В общем, в плане «жести» фильм местами может дать фору американцам. И это ни разу не похвала.

Но самое «занимательное» нас ждет в финальной части, когда мы узнаем… Ладно, спойлерить не буду, но вы будете неприятно удивлены. По крайней мере, такого поворота событий я не ждал. Слишком все вышло нелогично и ужасно бестолково. А уж самый конец — вообще вне понимания.

Я не буду писать, что это очень плохой фильм. Нет, посмотреть его можно. Тем более что у него есть и хорошие моменты.

Например, тут нет отвратительного перевода, который портит часто картины. Ну это и логично, ведь переводить нечего. Некоторые моменты в разговорах очень даже хороши в плане «живого» общения старых знакомых. Но по большей части игра актеров плохая. Иногда у них получаются вменяемые эмоции.

Изображение: ru.kinorium.comНо иногда словно актёры «зависают». Паузы слишком большие. Нелепые позы. Это портит просмотр. А уж затягивание «триллерных моментов». Это в целом беда отечественных триллеров и фильмов ужасов. Словно все режиссёры данных фильмов учились у одного наставника.

Если отбросить нелепость «могущества» ИИ в доме (что проблема многих фильмов), то с «кровищей» тут не переборщили. Это положительный момент. Но, опять же, самая концовка всё портит.

Я не поклонник современного отечественного кинематографа. И к ужасам/триллерам это тоже относится. Но фильму можно поставить оценку «3-».