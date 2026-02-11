Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
На Ямале открыли крупнейшее в регионе за последние 30 лет месторождение нефти
Крупнейшее за 30 лет именно для Ямала, а не для России в целом.

При всём настойчивом желании «зелёных», от нефти и продуктов её переработки мы никуда не денемся не просто в обозримой, а даже в уходящей далеко за горизонт перспективе. Как минимум потому, что нефтепродукты — это не только топливо, хотя и от него мы ещё долго не уйдём, но и сырьё для химической промышленности. Поэтому разведывать новые месторождения нефти нужно обязательно.

Источник изображения: «Газпром нефть».

И вот, как сообщила компания «Газпром нефть», в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа было разведано крупнейшее для Ямала за последние 30 лет месторождение нефти. Как сообщается, речь идёт о геологических запасах в 55 миллионов тонн нефти.

Как отметили геологи, данное открытие подтверждает, что далеко не вся ресурсная база России ещё изучена, поэтому геологоразведка с целью поиска новых нефтяных месторождений продолжается во всех регионах, где это имеет смысл.

При внушительном на первый взгляд значении, на практике месторождение-герой данного материала крошечное в масштабах даже российского, не то что мирового потребления «чёрного золота». По статистике за 2024 год, Россия ежегодно потребляет порядка 195 миллионов тонн нефти, и этот показатель постоянно растёт. И суммарная годовая добыча складывается из сотен, если не тысяч месторождений, подобных свежеобнаруженному ямальскому.

#россия #экономика #нефть
