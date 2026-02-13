Среди лидеров антирейтинга оказались графический адаптер NVIDIA GeForce FX 5800 Ultra, процессор Intel Pentium 4 Prescott, операционная система Microsoft Windows Vista и другие продукты.

Автор популярного технологического канала YouTube JayzTwoCents опубликовал антирейтинг самых разочаровывающих устройств и решений для настольных ПК, выпущенных с начала XXI века. Список состоит из десяти позиций, каждая из которых получила «признание» пользователей благодаря своим серьезным недостаткам или сбоям в работе.

Антитоп-10

1. GeForce FX 5800 Ultra

Детище NVIDIA открыло рейтинг как яркий пример архитектуры, неспособной справиться с современными требованиями того времени. Несмотря на заявленную конкуренцию с Radeon 9700 Pro, карта оказалась шумной и недостаточно производительной из-за слабых результатов в поддержке DirectX 9 и высоких требований к охлаждению.

2. Intel Pentium 4 Prescott

Стремление корпорации Intel увеличить частоту процессоров привело к снижению IPC, повышенному энергопотреблению и сильному нагреву. Процессоры серии Pentium 4 часто проигрывали решениям конкурентов от AMD, став символом неэффективности архитектуры NetBurst.

3. Windows Vista

Операционная система Microsoft стала одной из наиболее критикуемых за годы своей жизни. Хотя дизайн Aero казался современным, проблемы с драйверами, совместимостью приложений и чрезмерной назойливостью системы контроля учетных записей (UAC) сделали её настоящей головной болью для пользователей.

4. GeForce RTX 2080 Ti

Хотя видеокарта имела инновационную поддержку трассировки лучей, высокая стоимость ($1199), низкая поддержка новой технологии в играх и падение производительности в режимах с включенной RT делали её непрактичной покупкой для большинства покупателей.

5. NZXT H1

Компьютерный корпус от NZXT оказался опасным продуктом, способным вызвать короткое замыкание и возгорание. Из-за дефекта крепления платы райзера PCI-e возник риск повреждения оборудования, вплоть до пожара внутри корпуса.

6. ATI Radeon HD 2900 XT

Эта видеокарта вошла в историю благодаря своему колоссальному для того времени энергопотреблению (до 215 Вт) и невысокой производительности относительно затрат энергии.

7. Seagate Barracuda 7200.11

Жесткий диск Seagate стал одним из крупнейших технологических фиаско. Ошибка в прошивке приводила к блокировке диска, делая его непригодным для восстановления данных.

8. GIGABYTE P750GM / P850GM

Блоки питания от GIGABYTE стали известны своими опасными отказами при перегрузке. Они выходили из строя внезапно, иногда сопровождая этот процесс громким хлопком и повреждая оборудование владельцев.

9. Intel Optane

Память Optane позиционировалась как быстрое решение для кеширования данных, однако ограниченный объем памяти и высокая цена существенно снизили привлекательность технологии. Со временем традиционные твердотельные накопители (SSD) стали доступнее и быстрее, окончательно вытеснив технологию Optane с рынка.

10. Разъем 12VHPWR

«Новаторская» идея создать универсальный разъём для мощных видеокарт не оправдала ожиданий пользователей. Новый стандарт питания для видеокарт вызвал ряд проблем, включая перегревы и повреждения разъёмов. Эти проблемы стали предметом активного обсуждения в интернете.



