Оглавление

Вступление

Кризис микросхем памяти подкрался незаметно, но пока ещё не коснулся в полной мере всех устройств, в которых она присутствует. Поэтому кому-то нужно поторопиться с приобретением, а кому-то уже поздно стоять в очереди за модулями DDR5 или SSD накопителями. Цены уже заметно выросли и желание покупать что-либо ушло. Я тоже не всем успел запастись и слишком долго думал о покупке комплекта DDR5 на 96 Гбайт, теперь можно на некоторое время успокоиться, а вот накопителями я успел запастись и последним взял SSD M.2 на 4 Тбайт за 15 000 рублей, который продавался по распродаже 11.11. Специально выбирал не самое быстрое устройство и поэтому остановился на интерфейсе PCI-e x4 Gen4.

Однако сейчас всё большую популярность набирают устройства на следующем поколении шины PCI-e. Таких контроллеров становится всё больше, а сами модели постепенно переходят из верхнего сегмента в средний. На фоне сложившегося кризиса это звучит глупо, и тем не менее сначала были представлены флагманские решения с DRAM-буфером, а теперь стали появляться модели, где его нет, а соответственно в обычное время они были бы доступнее. В общем, не будем о грустном, поскольку цены сейчас очень нестабильные во всем мире и к чему-то привязаться сложно.

Сам я давно использую для тестов накопитель MSI Spatium M570 Pro Frozr. Основное его достоинство и недостаток – это система охлаждения. Она эффективная, но очень громоздкая. Из-за этого возникают проблемы с совместимостью. Однако была также версия без такого радиатора, а совсем недавно в линейке добавилась ещё одна модель – MSI Spatium M560, и как раз её я хотел изучить.

Если модели MSI Spatium M570 Pro и M580 основаны на восьмиканальном контроллере Phison PS5026-E26, то что устанавливают на модель попроще? Также в целом было интересно посмотреть, что из себя представляет это устройство, подробно изучить платформу, на которой оно основано и насколько его заявленные характеристики соответствуют действительности.

Упаковка и комплектация

Накопитель MSI Spatium M560 поставляется в небольшой коробке. Она изготовлена из тонкого плотного картона, фон преимущественно тёмный. Это уже не флагман, но всё ещё достаточно современное и быстрое устройство, которое предполагает работу с интерфейсом PCI-e x4 Gen5.

Сейчас материнских плат, которые оборудованы разъёмом M.2, поддерживающим такую скорость, становится гораздо больше. Особенно это заметно по платформе AMD AM5, где чипсет AMD B850 добавил такой функционал уже в платы начального/среднего уровня. Поэтому я сам недавно перешёл как раз на такое устройство, а плата на платформе Intel LGA1851 у меня была уже давно. Там также доступна возможность одновременного использования такого накопителя и видеокарты с шиной PCI-e x16 Gen5.

К чему я всё это? Да к тому, что упаковка стала проще, а значит такие скоростные накопители уже постепенно пошли в массы. Полоски в оформлении никуда не делись, они стали тоньше и теперь они светло-серые, а не жёлтые как раньше.

Спереди мы снова видим фрагмент изображения накопителя. Тут нет ничего необычного и сверху можно заметить лишь декоративную наклейку. Радиатора нет, и даже в комплекте он отсутствует. В левом верхнем углу находится логотип серии MSI Gaming. Возможно, накопитель в первую очередь рассчитан на геймеров, ведь игры становятся всё более объёмными, а при таких размерах важной становится скорость загрузки. Поэтому сейчас уже без быстрого накопителя комфортно не поиграешь. А вот информации о скоростных характеристиках нового устройства как раз спереди обнаружить не удалось. Внизу лишь указано, что это PCI-e 5.0 NVMe M.2 накопитель, который называется Spatium M560.

С обратной стороны информации представлено гораздо больше.

Несмотря на это чего-то важного я не нашёл. Нет спецификации, характеристик, а из всего я понял только то, что интерфейс накопителя PCI-e x4 Gen5. Ещё я увидел, что гарантия составляет 5 лет. За это время можно как полностью выработать ресурс, так и использовать его только на 1%. Раз уж мы заговорили о ресурсе, то производитель заявляет о 600 TBW для 1 Тб модели. Это нельзя назвать рекордным показателем.

Чтобы открыть коробку, нужно сперва отклеить или срезать наклейки, удерживающие крышки с двух сторон. Внутри мы видим прозрачный пластиковый блистер и инструкции.

Само устройство зажато внутри специальной ниши и фиксируется крышкой.

Хочу напомнить, что в комплекте нет радиатора, терморезинок и даже винтик где-то затерялся. Мне он был особо не нужен потому, что на моих платах есть безвинтовое крепление и крупные радиаторы.

Устройство накопителя

Накопитель представляет собой классическую плату M.2 размера 2280 с ключом M-Key. Самый ходовой стандарт и большинство моделей представлено именно в нём. На него же ориентируются разные производители радиаторов, чтобы охлаждать какие-то супергорячие устройства. Это как раз относится к накопителям с интерфейсом PCI-e x4 Gen5.

Известно, что чудес не бывает и за высокую скорость приходится расплачиваться тепловыделением. В основном греется сам контроллер. Здесь лишь была надежда на то, что скорость ниже максимальной пропускной способности интерфейса и отсутствует DRAM-буфер. Также сам контроллер изготовлен по более тонкому техпроцессу и, казалось бы, должен быть холоднее. Однако на такое чудо я бы не рассчитывал.

Тем не менее, производитель не стал комплектовать устройство радиатором, а значит можно предположить, что накопитель будет холодный. Поэтому спереди мы видим лишь декоративную наклейку с фирменной символикой и обозначением модели.

С обратной стороны устройства также присутствует наклейка. Производитель пытается подчеркнуть, что устройство принадлежит ему, и не нужно там что-то выискивать, пытаясь выяснить, кто за этим на самом деле стоит. Я бы не рекомендовал трогать обе эти наклейки, чтобы потом не лишиться гарантии.

Если есть желание поставить радиатор, то можно это осуществить прямо сверху. Потери тепла от наклейки не такие большие потому, что она очень тонкая.

Сзади никаких компонентов нет, они все находятся спереди. Сама печатная плата не очень толстая, а размеры её стандартные. Текстолит тёмно-коричневый. Сняв наклейку сверху, можно заметить, что именно под ней находятся контроллер и две микросхемы памяти 3D NAND TLC.

Микросхемы оперативной памяти тут нет, поэтому перед нами безбуферный накопитель.

Поскольку уже несколько накопителей MSI мы видели на чипах Phison, то чего-то другого уже ждать не приходится. Здесь представлен новый контроллер – Phison PS5031-E31T. Он изготовлен по 7 нм техпроцессу на фабрике TSMC, в отличие от своего старшего брата Phison PS5026-E26. Однако флагмана решили тоже немного подновить и выпустили новую версию в виде Phison PS5028-E28 уже по 6 нм техпроцессу TSMC. Каждый канал Phison PS5031-E31T может обмениваться информацией с памятью на скорости 4800 МТ/с на каждый из четырёх каналов. Проблема только в том, что таких чипов пока нет. Поэтому этот показатель ограничен отметкой 3600 МТ/с.

Также спереди распаяны два чипа 218-слойной памяти типа 3D NAND TLC производства компании Toshiba/KIOXIA. Вместе они образуют ёмкость 1000 Гбайт. Существует ещё модификация на 2000 Гбайт.

Тестовый стенд

Тестирование SSD накопителя MSI Spatium M560 проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;

Охлаждение: AIO Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank;

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090

Накопитель: MSI Spatium M560 1 Тбайт;

Накопитель: A-Data XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

Результаты тестов

Накопитель был установлен в верхний слот материнской платы, который как раз поддерживает такие быстрые накопители. К сожалению, такой можно поставить только один, не прибегая к помощи специальных адаптеров. Все тесты проводились в операционной системе Windows 11. Накопитель был подключен как дополнительный, чтобы ничего не мешало получить максимальный результат. Также некоторые тесты записи не любят, когда на диске уже есть разделы.

Я устанавливал систему на диск, но каких-то выдающихся результатов, связанных с загрузкой системы и работой приложений, я на глаз не заметил даже по сравнению со своим накопителем с интерфейсом PCI-e 4.0. Поэтому пора переходить к тестам и цифрам.

Далее я обратился к тестовой утилите CrystalDiskMark с разным объёмом задачи.

1 Гбайт:

4 Гбайт:

8 Гбайт:

16 Гбайт:

32 Гбайт:

64 Гбайт:

IOPS:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):

AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение):

AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):

AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):

3DMark Storage Benchmark:

PCMark Storage Benchmark:

HD Tune Pro 5.70 Benchmark:

HD Tune Pro 5.70 File Benchmark:

HD Tune Pro 5.70 Extra Tests:

HD Tune Pro 5.70 Random Access:

ATTO Disk Benchmark:

Во всех тестах на накопителе был установлен радиатор от материнской платы. Он без активного охлаждения, но хорошо справлялся со своей задачей. Сам радиатор после продолжительной нагрузки разогрелся до 45°C. По показаниям датчиков, максимальная температура составила 60°C. Больше всего в нагрузке нагревается микросхема контроллера.

Если не устанавливать радиатор, то по показаниям встроенного датчика даже в простое температура сразу достигает 64°C. Это без тестов, сразу после загрузки операционной системы.

Стоит лишь немного что-то записать, и температура сразу начинает лезть вверх. Причём реальные её показатели заметно выше. Если по датчикам это будет 67°C, то реально температура контроллера уже около 80°C. Исходя из этого, использование радиатора просто необходимо.

По скоростям чтения и записи наблюдается стандартная картина, как у любого безбуферного накопителя. После заполнения SLC-кэша наблюдается заметный спад. Поэтому для кого-то это может оказаться критичным параметром при выборе устройства.

Заключение

MSI Spatium M560 – это современный накопитель с интерфейсом PCI-e x4 Gen5 среднего уровня. Про цены сейчас говорить бессмысленно, поскольку они улетели в космос, но он должен быть дешевле моделей MSI Spatium M580 и M570 Pro (разумеется, если речь идет о том же объёме).

Основное отличие заключается в другой платформе, которая основана на безбуферном контроллере Phison PS5031-E31. В отличие от Phison PS5026-E26 он выполнен по более тонкому техпроцессу 7 нм, но это не значит, что он не нуждается в охлаждении. Чтобы накопитель заметно не нагревался, мне пришлось использовать штатный радиатор материнской платы ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S, который хорошо справляется со своей задачей. Без него в простое температура быстро достигает 64°C, а с ним – сразу вдвое меньше. Соответственно, если в комплекте с устройством нет охлаждения, то это не означает, что оно не нужно. Основная проблема таких быстрых SSD – это высокий нагрев и, как следствие, троттлинг.

По производительности здесь всё очень напоминает любой безбуферный накопитель. Максимальная скорость наблюдается только до заполнения SLC-кэша. Далее снижение происходит в два этапа, но производительность заметно уменьшается, что характерно как раз для безбуферных накопителей. В остальном ничего необычного нет. Используется 3D NAND Flash TLC память производства компании Toshiba/KIOXIA. Согласно спецификации, ресурс у 1 Тбайт модификации составляет 600 TBW. Пока представлено всего две модели: на 1 и 2 Тбайт. Соответственно у второй ресурс вдвое выше. Гарантия стандартна для производителя и составляет 5 лет.

Андрей Понкратов aka wildchaser