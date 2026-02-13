«Фэкхем-Холл» («Fackham Hall»)

Изображение: ru.kinorium.comЭто комедия из Великобритании. Снял ее режиссер Джим О’Хенлон. В ролях: Бен Рэдклифф, Томасин Маккензи, Дэмиэн Льюис, Кэтрин Уотерстон, Том Фелтон, Эмма Лейрд и другие.

Основа сюжета строится на рассказе о семье Довенпортов, которые владеют поместьем Фэкхем-Холл. Но их сыновья погибли, теперь вся надежда на то, что старшая дочь выйдет «правильно» замуж и особняк останется во владении Довенпортов.

Изображение: ru.kinorium.comНо доченька имеет свой собственный взгляд на вещи и буквально сбегает из-под венца с каким-то крестьянином. Женишок остался с «носом». Как и все, кто приехал на свадьбу. Но надежда еще есть: будем тогда «женить» младшенькую…

В это время некий виртуозный карманник Эрик, который прозябает житие в приюте, получает задание доставить письмо в Фэкхем-Холл.

Изображение: ru.kinorium.comНо по дороге туда Эрик встречает ту самую младшенькую дочку (Роуз). И они сразу проникаются друг к другу чувствами. Тут же для Эрика открывается возможность получить работу в поместье и остаться. Что он и делает, благополучно забывая о письме…

Это довольно хорошая комедия, которая высмеивает многие традиции и предрассудки «классической» Англии. Сам сюжет очень прост, хотя тут будет и детективная составляющая, явно пародирующая «чисто английские» детективы.

Изображение: ru.kinorium.comМного в фильме и разных отсылок на известных личностей. Получилось неплохо. Фильм не слишком длинный, нет излишней затянутости. Если сам сюжет пародирует всё типично английское, то вот сам юмор… Даже в явно отредактированном формате (но хоть перевод нормальный) он больше похож на типичный американский. Тот самый, с шутками «ниже пояса». Хотя… Если помните, было такое «Шоу Бенни Хилла». Это британский телевизионный проект, где также шутили совсем не по-пуритански. Поэтому юмор в фильме можно назвать «бенни хилловским».

Изображение: ru.kinorium.comВ целом вышел смешной, «легкий» фильм, который можно посмотреть. Да, это не «шедевр на века», но свою скромную роль выполняет. Смотреть стоит.

«Туман войны» («Fog of War»)

Изображение: ru.kinorium.comЭто фильм 2024 года, снятый режиссером Майклом Дэйем. В ролях: Джейк Эйбел, Брианна Хилдебранд, Геза Рёриг, Джон Кьюсак, Мира Сорвино и другие.

Заявлено, что это триллер. Но не уверен, что такое определение подходит. Я бы сказал, что это шпионский детектив с драмой.

Идет Вторая мировая война, 1944 год. Джин Льюис, пилот ВВС США, воюет во Франции. Самолет сбивают, и Джин получает ранение колена, но избегает немецкого плена.

Изображение: ru.kinorium.comПопав к своим, его переправляют в США, где он проходит лечение. А его невеста, Пенни, в это время работает на разведку США.

Изображение: ru.kinorium.comИ у них там происходит очень серьезный инцидент: кто-то похищает планы операции «Оверлорд» по вторжению союзнических войск. Более того, из региона, где живут приемные родители Пенни, кто-то выходит в эфир с подпольной радиостанции. Начальник контрразведки просит Джина, чтобы тот посодействовал в поисках потенциального шпиона. Пенни и Джин отправляются туда. Но о том, что у Джина есть тайная миссия, Пенни еще не знает…

Все указывает на то, что шпионом является бельгийский иммигрант Виктор, который живет у родителей Пенни.

Изображение: ru.kinorium.comОн и ведёт себя странно, да и рация у него имеется…

Изображение: ru.kinorium.comНу, фильм не самый плохой, хотя ближе к концу сюжет впадает в какое-то бессмысленное состояние. Да и многие моменты тут просто нелепые. Зачем посылать совершенно неподготовленного человека искать шпиона? Тем более, что у контрразведки имеются весьма обоснованные подозрения на конкретных людей.

Изображение: ru.kinorium.comИ вот тут любовь Джина к Пенни явно сыграет против расследования. Ну вот такой «ход» сделал сценарист. Шпиономания есть. Драма тоже. Но они не совсем хорошо состыковываются друг с другом.

Посмотреть фильм можно, но это далеко не лучший фильм подобного плана. Хоть и актерский состав подобрали неплохой.

«Поймать монстра» («Dust Bunny»)

Изображение: ru.kinorium.comЭто фильм жанра «типа фэнтези». Снял его Брайан Фуллер. В главных ролях: Софи Слоун, Мадс Миккельсен и Сигурни Уивер.

Девочка Аврора верит, что под полом живет монстр.

Изображение: ru.kinorium.comИ вера так велика, что этот монстр съедает ее родителей. Уже третьих… Соседом по дому является наемный убийца (сосед).

Изображение: ru.kinorium.comИ Аврора нанимает его, чтобы тот убил монстра. Сам же Сосед верит, что родителей Авроры убили случайно вместо него. Но дело его заинтересовало. И вот странная парочка пытается докопаться до истины…

Изображение: ru.kinorium.comЭто лучший фильм данной подборки. Тут есть фэнтези, но доминирует драма. Фильм не страшный, не особо серьезный, для семейного просмотра. При желании, тут можно увидеть некое напоминание о «Лабиринте Фавна» и даже… «Леоне». Не напрямую, но некоторые моменты похожи. Игра дуэта маленькой девочки Авроры (Софи Слоун) и киллера (Мадс Миккелсен) получилась отличной. Ну и роль Сигурни Уивер всё это неплохо дополняет.

Изображение: ru.kinorium.comТак есть ли монстр под полом? Это вы узнаете уже ближе к концу фильма…

Вот такая подборка фильмов, которые смотрел в самом начале 2026 года.