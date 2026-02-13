«Фэкхем-Холл», «Туман войны», «Поймать монстра» — краткий обзор фильмов (субъективно)
«Фэкхем-Холл» («Fackham Hall»)
Это комедия из Великобритании. Снял ее режиссер Джим О’Хенлон. В ролях: Бен Рэдклифф, Томасин Маккензи, Дэмиэн Льюис, Кэтрин Уотерстон, Том Фелтон, Эмма Лейрд и другие.
Основа сюжета строится на рассказе о семье Довенпортов, которые владеют поместьем Фэкхем-Холл. Но их сыновья погибли, теперь вся надежда на то, что старшая дочь выйдет «правильно» замуж и особняк останется во владении Довенпортов.
реклама
Но доченька имеет свой собственный взгляд на вещи и буквально сбегает из-под венца с каким-то крестьянином. Женишок остался с «носом». Как и все, кто приехал на свадьбу. Но надежда еще есть: будем тогда «женить» младшенькую…
В это время некий виртуозный карманник Эрик, который прозябает житие в приюте, получает задание доставить письмо в Фэкхем-Холл.
Но по дороге туда Эрик встречает ту самую младшенькую дочку (Роуз). И они сразу проникаются друг к другу чувствами. Тут же для Эрика открывается возможность получить работу в поместье и остаться. Что он и делает, благополучно забывая о письме…
реклама
Это довольно хорошая комедия, которая высмеивает многие традиции и предрассудки «классической» Англии. Сам сюжет очень прост, хотя тут будет и детективная составляющая, явно пародирующая «чисто английские» детективы.
Много в фильме и разных отсылок на известных личностей. Получилось неплохо. Фильм не слишком длинный, нет излишней затянутости. Если сам сюжет пародирует всё типично английское, то вот сам юмор… Даже в явно отредактированном формате (но хоть перевод нормальный) он больше похож на типичный американский. Тот самый, с шутками «ниже пояса». Хотя… Если помните, было такое «Шоу Бенни Хилла». Это британский телевизионный проект, где также шутили совсем не по-пуритански. Поэтому юмор в фильме можно назвать «бенни хилловским».
В целом вышел смешной, «легкий» фильм, который можно посмотреть. Да, это не «шедевр на века», но свою скромную роль выполняет. Смотреть стоит.
«Туман войны» («Fog of War»)
Это фильм 2024 года, снятый режиссером Майклом Дэйем. В ролях: Джейк Эйбел, Брианна Хилдебранд, Геза Рёриг, Джон Кьюсак, Мира Сорвино и другие.
реклама
Заявлено, что это триллер. Но не уверен, что такое определение подходит. Я бы сказал, что это шпионский детектив с драмой.
Идет Вторая мировая война, 1944 год. Джин Льюис, пилот ВВС США, воюет во Франции. Самолет сбивают, и Джин получает ранение колена, но избегает немецкого плена.
Попав к своим, его переправляют в США, где он проходит лечение. А его невеста, Пенни, в это время работает на разведку США.
И у них там происходит очень серьезный инцидент: кто-то похищает планы операции «Оверлорд» по вторжению союзнических войск. Более того, из региона, где живут приемные родители Пенни, кто-то выходит в эфир с подпольной радиостанции. Начальник контрразведки просит Джина, чтобы тот посодействовал в поисках потенциального шпиона. Пенни и Джин отправляются туда. Но о том, что у Джина есть тайная миссия, Пенни еще не знает…
реклама
Все указывает на то, что шпионом является бельгийский иммигрант Виктор, который живет у родителей Пенни.
Он и ведёт себя странно, да и рация у него имеется…
Ну, фильм не самый плохой, хотя ближе к концу сюжет впадает в какое-то бессмысленное состояние. Да и многие моменты тут просто нелепые. Зачем посылать совершенно неподготовленного человека искать шпиона? Тем более, что у контрразведки имеются весьма обоснованные подозрения на конкретных людей.
И вот тут любовь Джина к Пенни явно сыграет против расследования. Ну вот такой «ход» сделал сценарист. Шпиономания есть. Драма тоже. Но они не совсем хорошо состыковываются друг с другом.
Посмотреть фильм можно, но это далеко не лучший фильм подобного плана. Хоть и актерский состав подобрали неплохой.
«Поймать монстра» («Dust Bunny»)
Это фильм жанра «типа фэнтези». Снял его Брайан Фуллер. В главных ролях: Софи Слоун, Мадс Миккельсен и Сигурни Уивер.
Девочка Аврора верит, что под полом живет монстр.
И вера так велика, что этот монстр съедает ее родителей. Уже третьих… Соседом по дому является наемный убийца (сосед).
И Аврора нанимает его, чтобы тот убил монстра. Сам же Сосед верит, что родителей Авроры убили случайно вместо него. Но дело его заинтересовало. И вот странная парочка пытается докопаться до истины…
Это лучший фильм данной подборки. Тут есть фэнтези, но доминирует драма. Фильм не страшный, не особо серьезный, для семейного просмотра. При желании, тут можно увидеть некое напоминание о «Лабиринте Фавна» и даже… «Леоне». Не напрямую, но некоторые моменты похожи. Игра дуэта маленькой девочки Авроры (Софи Слоун) и киллера (Мадс Миккелсен) получилась отличной. Ну и роль Сигурни Уивер всё это неплохо дополняет.
Так есть ли монстр под полом? Это вы узнаете уже ближе к концу фильма…
Вот такая подборка фильмов, которые смотрел в самом начале 2026 года.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила