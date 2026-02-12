«Луна-9» благополучно приземлился на спутник Земли 60 лет назад. Но точное местонахождение космического аппарата до сих пор является предметом споров.

В середине 1960-х годов «космическая гонка» была в самом разгаре. США и СССР вели ожесточенную конкуренцию за превосходство в космосе. Первоначально основное внимание уделялось беспилотным миссиям к естественному спутнику Земли, и здесь Советский Союз имел преимущество: 3 февраля 1966 года «Луна-9» стала первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на лунную поверхность. Изображение: нейросеть freepikКак сообщили в тот день западные СМИ, посадка была замечена и сфотографирована с помощью супертелескопа недалеко от Ленинграда. Сам зонд фотографировал окружающую местность и отправлял изображения на Землю.

Однако точное место посадки так и не было окончательно определено. Как сообщает New York Times (NYT), две исследовательские группы утверждают, что разгадали тайну местонахождения «Луны-9».

«Луна-9» весит около 100 кг и, имея диаметр 58 сантиметров, примерно размером с пляжный мяч. Это делает обнаружение лунного посадочного модуля крайне сложным, даже с помощью более новых космических аппаратов на лунной орбите.

Даже камера Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), которая находится на орбите Луны с 2009 года и предоставляет изображения её поверхности с самым высоким разрешением, не достигает необходимого уровня детализации.

Недавно группа исследователей из Университетского колледжа Лондона опубликовала статью в журнале npj Space Exploration, в которой утверждается, что они, вероятно, обнаружили место посадки «Луны-9». Они разработали новый алгоритм машинного обучения, способный обнаруживать искусственные объекты на изображениях, полученных с помощью камеры Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC).

Виталий Егоров, российский популяризатор науки и блогер, автор youtube-канала «Открытый космос Зеленого кота», попытался найти пропавший советский лунный зонд с помощью краудсорсинга. Он транслировал данные LROC в прямом эфире и просил своих подписчиков искать пиксели, которые казались не на своих местах. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Он также проанализировал панорамные фотографии, сделанные «Луной-9» 60 лет назад, пытаясь сопоставить характеристики горизонта с деталями, полученными LROC с орбиты.

Однако две исследовательские группы расходятся во мнениях. Предполагаемое исследователями из Университетского колледжа Лондона место посадки находится примерно в 5 километрах от ранее предполагаемого места, как сообщалось на сайте Russian Space Web.

Егоров обследовал территорию площадью почти 100 км вокруг предполагаемого местоположения. Он считает, что пропавший зонд находится примерно в 25 километрах от ранее предполагаемого места.

Теория Егорова будет проверена в марте с помощью «Чандраян-2». Индийский орбитальный аппарат вращается вокруг Луны с 2019 года и имеет камеру с немного более высоким разрешением, чем LROC. В новых поисковых миссиях также могут быть обнаружены остатки других лунных зондов. «Луна-13», преемница «Луны-9», потеряна, как и некоторые компоненты программ NASA «Surveyor» и «Аполлон».