Оглавление

Вступление

Игровые настольные ПК в последние годы переживают не меньшую турбулентность, чем рынок ноутбуков или мини-ПК. С одной стороны — дефицит, перекосы цен и смена поколений, с другой — постоянные попытки производителей упростить жизнь пользователю, предлагая «готовые решения». Но разобраться в этом сегменте по-прежнему непросто: под одинаковыми на первый взгляд названиями могут скрываться принципиально разные платформы, поколения процессоров и видеокарт.

Особенно запутанной ситуация стала с выходом новых настольных процессоров Intel Core Ultra. После десятилетий с привычными Core i5 / i7 / i9 рынок получил новое именование, новую архитектуру и новый сокет. Для неподготовленного пользователя Core Ultra 7 265F звучит почти как i7-13700F, хотя на деле это уже совсем другая платформа — Arrow Lake, LGA 1851, иной подход к энергоэффективности и внутренней компоновке ядер.

Видеокарты NVIDIA тоже подлили масла в огонь. Выход ускорителей GeForce RTX 50-й серии — это не просто очередной шаг вперёд по производительности, а смена памяти на GDDR7 и новые требования к питанию и охлаждению. Формально ещё одна RTX, а по факту много нововведений в программном обеспечении и совершенно иной класс устройств, требующий соответствующего окружения.

Внешне всё выглядит предельно просто: «Core Ultra», «RTX 50-й серии», внушительные цифры в характеристиках, кажется, что дальше можно не вникать. На практике же под схожими названиями скрываются разные платформы.

Кто-то видит в описании «RTX 5080» и автоматически записывает систему в безусловный топ, не задумываясь о том, какой именно процессор её сопровождает, на каком чипсете построена плата и есть ли у корпуса запас по вентиляции. В результате один готовый ПК действительно раскрывает потенциал видеокарты, а другой упирается в температурные ограничения или неудачную компоновку.

Именно поэтому перед покупкой системного блока сегодня важно не ограничиваться списком характеристик. Стоит внимательно изучить конфигурацию, понять, к какому поколению относится процессор, какой используется сокет, насколько адекватно реализовано охлаждение и есть ли у системы задел на будущее.

Теперь перейдём к герою нашего сегодняшнего материала. ROG G700 построен на базе процессора Intel Core Ultra 7 265F и видеокарты GeForce RTX 5080. На бумаге всё выглядит более чем убедительно, но, как обычно, дьявол кроется в деталях. Посмотрим, насколько удачной получилась эта конфигурация на практике и нет ли здесь подводных камней.

Технические характеристики ROG G700

Компонент Модель / Характеристика Процессор (CPU) Intel Core Ultra 7 265F, 20 ядер (8P + 12E),

до 5.3 ГГц, сокет LGA 1851, TDP 65 Вт Чипсет Intel B860 Видеокарта (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5080, 16 ГБ GDDR7, PCIe 5.0 x16, TGP 360 Вт Оперативная память (RAM) 32 ГБ DDR5 (2 x 16 ГБ), частота 4800 – 6000 МГц (поддержка до 64 ГБ) Накопитель 1 ТБ NVMe SSD (M.2 PCIe 4.0x4),

возможность расширения ещё одним M.2 или SATA Блок питания (PSU) 850 Вт, 80 Plus Gold Система охлаждения Жидкостная СВО для CPU + 4 штатных вентилятора Корпус Mid-Tower, прозрачная боковая панель,

габариты ~510 x 185 x 421 мм Порты на передней панели 2 x USB-A 3.2 Gen1;

1 x USB-C 3.2 Gen1;

1 x 3.5 мм аудио Порты на задней панели 4 x USB2.0;

1 x USB-A 3.2 Gen2;

1 x USB-C 3.2 Gen2;

1 x HDMI 2.1b;

3 x DisplayPort 2.1b;

1 x LAN 2.5 Гбит/с;

аудио Сетевые интерфейсы LAN 2.5 Гбит/с, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Особенности Поддержка апгрейда CPU/GPU/RAM/SSD

История и концепция ROG G700

ROG G700 — это полностью новая модель готовых ПК в линейке игрового бренда Republic of Gamers, которая впервые объединяет возможности готового высокопроизводительного настольного ПК с фирменным стилем ROG. До появления G700 аналогичной серии настольных игровых систем под брендом ROG не существовало: это одна из первых попыток ASUS предложить пользователю готовый традиционный игровой ПК в формате ATX, способный справляться с современными играми и ресурсоёмкими задачами без дополнительного подбора компонентов. Ранее производитель уделял больше внимания интересным, но нестандартным инженерным решениям, например, компактным ПК малого объема.

Концепция ROG G700 строится на сочетании трёх ключевых принципов: производительность, визуальная выразительность и удобство эксплуатации. Корпус большого формата рассчитан на эффективное размещение высокопроизводительных компонентов и продуманную вентиляцию, что позволяет поддерживать стабильную работу системы даже при максимальной нагрузке в жарких условиях. В конструкции использованы материалы, обеспечивающие жёсткость и долговечность, а также удобный доступ к внутренним компонентам для модернизации.

С точки зрения дизайна, ASUS сохранила фирменный стиль ROG: тёмный корпус, передняя и боковые панели из закалённого стекла, декоративные элементы и RGB-подсветка, подчёркивающие игровую направленность системы. ROG G700 создавался с учётом интересов энтузиастов и геймеров, которые ценят готовое решение с визуально выразительным оформлением и высокой эргономикой.

Целевая аудитория модели — пользователи, которым необходим настольный ПК с высокой производительностью «из коробки», готовый к играм, а также с возможностью апгрейда в будущем.

Упаковка и комплектация

ROG G700 поставляется в крупной чёрной коробке с минимальным оформлением: на ней указаны название модели, основные характеристики системы и имеется логотип ROG. Внешне коробка строгая и функциональная.

Внутри всё организовано продуманно: сверху расположены инструкции и документация, под ними — сам системный блок, надёжно закреплённый в каркасе из вспененного полиэтилена.

Внешний вид и конструкция

Корпус ПК выполнен в традиционных тёмных тонах с передней и боковыми панелями из закалённого стекла, что создаёт ощущение премиальности и визуальной лёгкости, несмотря на внушительные габариты.

Декоративные элементы, включая пластиковый щиток возле материнской платы и тематическую надпись на нижней панели, подчёркивают принадлежность системы к игровому сегменту, придавая ей индивидуальность и фирменный характер без ущерба для практичности.

Габариты корпуса составляют 240 x 508 x 503 мм (9.45 x 20.0 x 19.8 дюйма). Четыре резиновые ножки обеспечивают устойчивость на любой поверхности и минимизируют вибрации при работе системы. Листовая сталь, использованная в конструкции корпуса, обеспечивает достаточную жёсткость, не давая корпусу «гулять» при малейшем прикосновении.

Боковые панели закреплены винтами, что позволяет легко и быстро получить доступ к внутренним компонентам без использования инструментов.

Внутреннее пространство корпуса организовано так, чтобы обеспечить оптимальный поток воздуха и защиту компонентов от пыли. По всей длине верхней, передней и нижней панели установлены пылевые фильтры: верхний фильтр магнитный, нижний выдвигается, а фронтальный легко снимается для очистки.

Такая реализация позволяет поддерживать чистоту внутри корпуса без значительных усилий и предотвращает перегрев ключевых компонентов.

Система охлаждения корпуса подразумевает шесть мест для установки 120 мм вентиляторов и жидкостного охлаждения для процессора. По умолчанию здесь уже установлена СЖО с двухсекционным 240 мм радиатором и парой 120 мм вентиляторов на верхней панели корпуса.

Спереди еще три вентилятора закачивают свежий воздух внутрь корпуса и один 120 мм вентилятор, так же, как и верхние, выдувает горячий воздух за пределы системного блока.

Внутренняя компоновка продумана с точки зрения эргономики: материнская плата, оперативная память и накопители расположены так, чтобы к ним был быстрый доступ при необходимости апгрейда или замены. При этом корпус оставляет достаточно места для будущих улучшений графической подсистемы и расширения возможностей СЖО, обеспечивая долгосрочную актуальность ПК.

RGB-подсветка в ROG G700 интегрирована в вентиляторы, водоблок процессора и пластиковую декоративную панель. Все это хозяйство управляется через фирменную утилиту Armoury Crate, которая предлагает несколько предустановленных режимов: статический, дыхание, стробирование, циклическая смена цветов, радуга и синхронизация с музыкой.

Несмотря на то, что ленты объединены в одну группу и индивидуальное управление элементами ограничено, система подсветки создаёт яркий визуальный эффект, подчёркивая игровой характер устройства и делая его заметным на рабочем месте или в игровой зоне. Но! Что важно, все эти детали не превращают корпус в новогоднюю елку и оставляют возможность эксплуатации ПК в ночное время без сильного дискомфорта для окружающих.

В целом ROG G700 демонстрирует грамотное сочетание яркого дизайна, удобства эксплуатации и продуманной инженерии корпуса.

Набор интерфейсов

ROG G700 предлагает продуманный набор интерфейсов, который позволяет максимально гибко организовать подключение периферии и внешних устройств. На верхней панели корпуса расположены наиболее часто используемые порты: два USB-A 3.2 Gen1, один USB-C 3.2 Gen1 с пропускной способностью до 10 Гбит/с, а также разъёмы для наушников и микрофона.

Такой блок портов удобен, если ПК находится на полу или в стороне от рабочего места, а при размещении на столе может потребоваться немного привстать со стула, чтобы получить доступ к верхним соединениям.

На задней панели реализован более полный набор интерфейсов. Материнская плата ASUS B860M Max Gaming AX формата micro-ATX предлагает:

1 x USB 20 Гбит/с (1 х Type-C);

1 x USB 10 Гбит/с (1 x Type-A);

4 x USB 5 Гбит/с (2 x Type-A);

4 x USB 2.0 (4 x Type-A);

1 x DisplayPort;

1 x модуль Wi-Fi;

1 x порт 2.5 Гбит/с Ethernet;

3 x аудио джек.

Помимо проводных интерфейсов, ROG G700 оснащён беспроводными интерфейсами, а точнее материнская плата: встроенный контроллер Wi-Fi 6 (802.11ax) обеспечивает стабильное подключение к локальной сети по каналам 2.4 и 5 ГГЦ, а Bluetooth 5.3 позволит использовать геймпады, наушники и другие беспроводные устройства.

Беспроводная антенна подключается в встроенному контроллеру через позолоченные винтовые разъёмы, что гарантирует надёжный сигнал и минимальные потери при передаче данных.

Система охлаждения и блок питания

В ROG G700 может поставляться с двумя вариантами охлаждения процессора. Базовый вариант предполагает традиционный воздушный кулер для CPU. У нас же на тестировании более производительная версия системы, оснащенная заводской AIO СВО (All-In-One) с радиатором 240 мм, которая значительно снижает температуры CPU под высокой нагрузкой и работает тихо.

Что касается блока питания, то в нашей конфигурации ROG G700 используется мощный БП номинальной мощностью 850 Вт с сертификацией 80 Plus Gold, обеспечивающий высокую эффективность и даже небольшой запас мощности для текущей конфигурации (CPU + GPU + периферия), при учете энергопотребление видеокарты RTX 5080 на уровне TGP около 300–400 Вт.

Аппаратная платформа

Процессор

В конфигурации ROG G700, о которой идёт речь в нашем обзоре, установлен Intel Core Ultra 7 265F — современный десктопный процессор, ориентированный на производительные игровые системы и многозадачные сценарии. Он использует гибридную архитектуру с 20 вычислительными ядрами (8 производительных и 12 энергоэффективных), что позволяет эффективно распределять нагрузку между тяжёлыми вычислениями и фоновыми задачами.

Максимальная тактовая частота достигает 5.3 ГГц, благодаря чему процессор демонстрирует высокую отзывчивость в однопоточных задачах и играх, где важна скорость одного ядра. В то же время большое количество E-ядер заметно улучшает производительность в многопоточных нагрузках — от стриминга и рендеринга до параллельной работы с несколькими приложениями.

Модель с индексом F лишена встроенного графического ядра, что в контексте ROG G700 не является недостатком: система изначально комплектуется дискретной видеокартой высокого класса, а отказ от iGPU позволяет сосредоточиться на максимальной производительности CPU.

Отдельно стоит отметить требования к питанию и охлаждению. Intel Core Ultra 7 265F способен кратковременно выходить за рамки номинального энергопотребления, поэтому качество подсистемы питания и системы охлаждения играет ключевую роль. В случае ROG G700 этот вопрос решён корректно: материнская плата с усиленной VRM и заводская система жидкостного охлаждения позволяют процессору стабильно удерживать высокие частоты под нагрузкой без троттлинга.

Материнская плата

Сердцем системы служит ASUS B860M Max Gaming AX, формата micro ATX. Эта плата построена на чипсете Intel B860 и предлагает широкий набор интерфейсов для игрового ПК, включая четыре слота для модулей DDR5 суммарным объемом до 256 ГБ с частотой до 8666 МГц.

Теперь перейдем к слотам расширения. Линии от ЦП Intel Core Ultra:

1 x PCIe 5.0 x16.

Линии от чипсета Intel B860:

1 x PCIe 4.0 x16 slot (режим x4);

2 x PCIe 4.0 x16 slot (режим x1).

Для накопителей информации предусмотрено следующее. От ЦП Intel Core Ultra:

M.2_1, формат 2242/2260/2280 (режим PCIe 5.0 x4).

От чипсета Intel B860:

M.2_2, формат 2242/2260/2280 (режим PCIe 4.0 x4);

M.2_3, формат 2242/2260/2280 (режим PCIe 4.0 x2);

4 x SATA 6 Гбит/сек с поддержкой SATA RAID 0/1/5/10.

Особое внимание уделено системе питания ЦП, что критично для стабильной работы современных многоядерных процессоров Intel Core Ultra.

ASUS B860M Max Gaming AX использует конфигурацию 6+1+1+1 фазы, в которой каждый мосфет рассчитан на нагрузку до 80 А. Разделение выглядит так:

6 фаз VCCCORE (80 A DrMOS);

1 фаза VCCGT (80 A DrMOS);

1 фаза VCCSA (80 A DrMOS);

1 фаза VNNAON (80 A DrMOS).

Оперативная память

В ASUS ROG G700 установлено 32 ГБ памяти DDR5-4800 (2 x 16 ГБ) в двухканальном режиме. Важно отметить, что установленные модули поддерживают профиль XMP DDR5-6000, который по умолчанию отключён. Его активация в BIOS позволяет повысить частоту памяти и получить дополнительный прирост производительности без ручной настройки.

Видеокарта

В ROG G700 установлен графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5080, принадлежащий к линейке ASUS Prime — сдержанная и функциональная версия, ориентированная на стабильную работу и эффективное охлаждение. Карта выполнена в 2.5-слотовом дизайне и имеет отметку SFF-ready.

Ее система охлаждения включает три 90 мм вентилятора Axial-tech, испарительную камеру и термоинтерфейс с фазовым переходом. Вентиляторы оснащены двойными шарикоподшипниками, рассчитанными на длительную эксплуатацию, а две версии BIOS позволяют переключаться между режимами «Performance» и «Quiet». Для тонкой настройки доступна утилита GPU Tweak III.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5080 построен на архитектуре Blackwell и имеет следующие характеристики:

CUDA-ядер: 10 752;

RT-ядер (Ray Tracing cores): 84;

Тензорных ядер (Tensor cores): 336;

ROP (Raster Operations Units): 112;

TMU (Texture Mapping Units): 336;

Номинальная тактовая частота (МГц): 2295;

Тактовая частота в режиме Boost (МГц): 2662 (до 2870).

GPU комплектуется 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной, поддерживает аппаратный рейтрейсинг и технологии DLSS и Frame Generation. Интерфейс подключения — PCIe 5.0 x16, видеовыходы включают три DisplayPort и один HDMI.

А что еще интересного есть у ASUS?

В процессе тестирования ROG G700 я получил полное представление о том, что способна предложить полноформатная игровая система с настольными компонентами: мощный процессор, видеокарту высокого уровня, продуманную систему охлаждения и богатый набор интерфейсов. При этом заметил, что существует и альтернатива, которая выглядит нестандартно и в каком-то смысле противоречиво, но от этого не менее любопытно — TUF Gaming T500.

ASUS TUF Gaming T500 был представлен на выставке Computex 2025, как необычное гибридное решение: внутри компактного корпуса соединены мобильная платформа (процессор и оперативная память из ноутбука) и полноценная настольная видеокарта. Концепция направлена на создание энергоэффективной системы, которая при меньшем энергопотреблении сохраняет высокую производительность.

Такой подход привлекает внимание сразу по нескольким причинам. С одной стороны, компактный форм-фактор позволяет экономить место и снижать энергопотребление. С другой — использование мощной десктопной графики открывает возможности, которых нет у традиционных мобильных платформ. В то же время необычная архитектура накладывает свои ограничения: апгрейд компонентов и управление охлаждением требуют особого подхода и понимания особенностей конструкции.

Именно сочетание преимуществ и ограничений делает TUF Gaming T500 интересным объектом для обзора. В отличие от ROG G700, здесь производителю пришлось искать компромиссы между компактностью, энергоэффективностью и производительностью настольного уровня. Далее мы подробно рассмотрим конфигурацию, охлаждение, возможности апгрейда и реальную производительность этой системы.

Технические характеристики TUF Gaming T500

Компонент Модель / Характеристика Процессор (CPU) Intel Core i5-13420H (2.1 ГГц, 8 ядер, 12 потоков)

или Intel Core i7-13620H (2.4 ГГц, 10 ядер, 16 потоков) Видеокарта (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ GDDR6

или RTX 4060 / 5060 / 5060 TI 8/16 ГБ

(в зависимости от конфигурации) Оперативная память (RAM) 16 ГБ DDR5 SO-DIMM (2 слота, поддержка до 64 ГБ) Накопитель 512 ГБ или 1 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD + 2 порта SATA 6 Гб/с Блок питания (PSU) 330 Вт или 500 Вт (80+ Platinum) Система охлаждения Воздушное охлаждение Корпус Mid-Tower, габариты 15.55 x 29.64 x 35.68 см, масса 5.90 кг Порты на передней панели 1 x 3.5 мм аудио;

2 x USB 3.2 Gen1 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen1 Type-C Порты на задней панели 4 x USB 2.0 Type-A;

1 x RJ45 Gigabit Ethernet;

1 x HDMI 1.4;

1 x DisplayPort 1.4;

3 x аудио (7.1);

1 x слот Kensington Lock Сетевые интерфейсы LAN 1 Гбит/с, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4 Особенности Возможность апгрейда, TPM 2.0, защита паролем

Дизайн и форм-фактор

TUF Gaming T500 выполнен в фирменной «брутальной» эстетике серии TUF Gaming, которая подчёркивает надёжность и долговечность. Корпус окрашен в графитовый цвет, с матовыми и слегка текстурированными поверхностями. Боковая панель выполнена из затемнённого закалённого стекла, позволяя визуально контролировать внутренние компоненты и одновременно демонстрировать подсветку. Для фиксации панели используются винты.

Фронтальная панель также интересна с дизайнерской точки зрения: на ней расположены небольшие вентиляционные отверстия с интегрированной подсветкой. Здесь же находятся интерфейсы: два USB-A 3.2 Gen 1, один USB-C 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) и комбинированный аудиоразъём 3.5 мм.

Корпус T500 компактный, при сохранении полноценного рабочего пространства внутри. Его размеры 24.0 x 50.9 x 47.9 см позволяют разместить настольную видеокарту и мобильный процессор с системой охлаждения, но при этом ПК остаётся заметно меньше традиционных полноформатных декстопов.

Боковая панель с прозрачным стеклом дополнена вентиляционными решетками для дополнительного притока воздуха, что позволяет улучшить циркуляцию воздуха и снижает локальные перегревы. Также в нижней части корпуса есть вентиляционное отверстие для блока питания, обеспечивающее отвод горячего воздуха. В остальном корпус ориентирован на оптимизацию внутреннего пространства.

Несмотря на компактность, конструкция TUF Gaming T500 демонстрирует высокий уровень продуманности: удобный доступ к фронтальным портам, качественные материалы корпуса, обеспечивающие долговечность и защиту от случайных повреждений. Такой дизайн подчёркивает философию TUF Gaming – сочетание надёжности, практичности и узнаваемой игровой эстетики.

Компоненты и технические характеристики TUF Gaming T500

В основе TUF Gaming T500 лежит необычная комбинация компонентов, сочетающая элементы мобильной и настольной архитектуры. Сердцем системы выступает мобильный процессор Intel Core i7-13620H, оснащённый 6 высокопроизводительными и 8 энергоэффективными, всего 20 потоков обработки данных. Максимальная тактовая частота достигает 5.0–5.1 ГГц, а объём кэша составляет 24 МБ L3 и 20 МБ L2.

Такой выбор процессора позволяет снизить энергопотребление и тепловыделение по сравнению с полноразмерными настольными CPU, сохранив при этом высокий уровень производительности, необходимый для современных игр и ресурсоёмких приложений.

Оперативная память представлена планкой на 16 ГБ DDR5-5600 формата SO-DIMM. В TUF Gaming T500 предусмотрены два слота, однако стандартная конфигурация использует лишь один модуль.

Графическая подсистема построена на десктопной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5060 в исполнении ASUS Dual OC, которая обеспечивает значительный запас мощности для игр и рендеринга. Графический процессор построен на архитектуре Ada Lovelace и содержит:

CUDA-ядер: 3840;

RT-ядер (Ray Tracing cores): 30;

Тензорных ядер (Tensor cores): 120;

ROP (Raster Operations Units): 48;

TMU (Texture Mapping Units): 120;

Номинальная тактовая частота (МГц): 2280;

Тактовая частота в режиме Boost (МГц): 2497 (до 2745).

Объем видеопамяти составляет 8 ГБ, он набран микросхемами GDDR7 с 128-битной шиной. Система охлаждения карты реализована в двухвентиляторном исполнении с оптимизацией под компактный корпус, что обеспечивает стабильную работу без перегрева. Интерфейс подключения — PCIe 5.0 x8, видеовыходы включают два DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.1.

Для хранения данных используется SSD-накопитель формата 2280 на 512 ГБ с интерфейсом M.2 PCIe 4.0 и поддержкой протокола NVMe. Устройство обеспечивает высокие скорости чтения до 4800 МБ/с и записи до 1900 МБ/с.

Материнская плата в TUF Gaming T500 выполнена в нестандартном форм-факторе, рассчитанном на интеграцию мобильного процессора и SO-DIMM памяти. Она оснащена двумя слотами для памяти, двумя портами SATA 6,0 Гб/с, одним слотом расширения PCIe 5.0 х8, а также набором портов:

1 x RJ45 Gigabit Ethernet;

1 x HDMI 1.4;

1 x Displayport 1.4;

1 x аудиосистема 7.1-канальная (3 порта);

1 x слот Kensington Lock;

4 x USB 2.0 Type-A.

Процессор на ней уже распаян и также оборудован нестандартной системой охлаждения, неким гибридом обычного башенного кулера и системы охлаждения ноутбука.

Питание всех компонентов обеспечивает блок Lite-On мощностью 500 Вт с сертификацией 80+ Platinum. Это OEM-решение прямоугольной формы с немодульными кабелями, спрятанными под видеокартой.

Фирменное ПО

В случае обоих систем — ROG G700 и TUF Gaming T500 — ключевым элементом фирменной экосистемы выступает Armoury Crate. Это единая программная платформа ASUS, которая служит центральной точкой управления аппаратными и программными возможностями ПК, независимо от их форм-фактора и концепции.

На ROG G700 Armoury Crate раскрывается в более полном виде. Приложение позволяет контролировать производительные профили системы, поведение системы охлаждения, параметры энергопотребления и работу подсветки Aura Sync.

Пользователь может переключаться между предустановленными режимами, ориентированными на максимальную производительность, сбалансированную работу или пониженный уровень шума, а также отслеживать текущие температуры, частоты и загрузку процессора и видеокарты в реальном времени.

Для игровой системы такого уровня это фактически обязательный инструмент, который заменяет ручную работу с BIOS и сторонними утилитами.

В случае TUF Gaming T500 также предлагается утилита MyASUS, которая позволит своевременно следить за обновлениями не только самой ОС, но и всего программного обеспечения ПК, драйверов и прочего.

Тестирование TUF Gaming T500 в номинальном режиме

Тестирование ROG G700 в номинальном режиме

Заключение

Подводя итоги, ASUS ROG G700 и TUF Gaming T500 наглядно демонстрируют два принципиально разных подхода к современному игровому настольному ПК. Обе модели созданы одним производителем, используют общую программную экосистему и ориентированы на геймеров, однако философия, заложенная в каждую из систем, существенно отличается.

ASUS ROG G700 — это классический игровой десктоп в наиболее зрелом и понятном виде. Он предлагает мощную современную платформу с настольным процессором, полноразмерной видеокартой GeForce RTX 5080, продуманной системой охлаждения и адекватным заделом на будущее. Такой ПК не пытается экспериментировать с форм-фактором или архитектурой, а делает ставку на предсказуемость, высокую производительность и относительную свободу модернизации.

Это система для тех, кто хочет получить максимальный уровень производительности «из коробки», не погружаясь в тонкости подбора комплектующих, но при этом оставляя себе пространство для апгрейда в дальнейшем. В рамках готового решения ROG G700 выглядит сбалансированным и логичным продуктом, соответствующим ожиданиям от флагманской линейки Republic of Gamers.

ASUS TUF Gaming T500, напротив, — это попытка переосмыслить саму концепцию игрового настольного ПК. Использование мобильного процессора и SO-DIMM-памяти в сочетании с настольной видеокартой делает его гибридным решением, находящимся на границе между ноутбуками и классическими десктопами. Такой подход действительно позволяет снизить энергопотребление и уместить систему в более компактный корпус, но неизбежно приводит к компромиссам. Ограниченные возможности апгрейда, нестандартные компоненты и чувствительность к тепловым режимам делают T500 менее универсальным решением, особенно для энтузиастов. При этом он остаётся интересным вариантом для пользователей, которым важны компактность, готовность к работе без сборки и наличие полноценной настольной видеокарты при умеренном энергопотреблении.

Важно подчеркнуть, что TUF Gaming T500 не следует рассматривать как прямую альтернативу ROG G700. Это разные продукты, рассчитанные на различные сценарии использования и разные ожидания пользователя. TUF Gaming T500 — решение для тех, кто готов принять ограничения ради компактности и нестандартной инженерной идеи, понимая, что дальнейшая модернизация системы будет существенно ограничена.

Обе системы выигрывают от фирменного программного обеспечения Armoury Crate, которое унифицирует пользовательский опыт, упрощает управление производительностью и охлаждением и снижает порог входа для пользователей, не желающих глубоко разбираться в настройках BIOS и сторонних утилитах. В контексте готовых ПК — это важное преимущество, которое повышает общую ценность продукта.

В итоге ASUS демонстрирует, что рынок игровых настольных ПК остаётся достаточно гибким для экспериментов. ROG G700 подтверждает жизнеспособность классического подхода, тогда как TUF Gaming T500 показывает альтернативный вектор развития, пусть и не лишённый спорных решений. Выбор между ними сводится не столько к сухим цифрам производительности, сколько к пониманию собственных приоритетов.

Андрей Понкратов aka wildchaser