Сборка оснащалась 32 ГБ оперативной памяти DDR5.

В условиях кризиса на рынке памяти и заметного роста цен на видеокарты геймеры вынуждены смотреть в сторону моделей прошлых поколений, которые продолжают фигурировать в тестах YouTube-канала NJ Tech. В свежем видеоролике были проверены возможности GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ и Radeon RX 6700 XT 12 ГБ совместно с процессором AMD Ryzen 9 7900X и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5-6200 CL30.

Источник фото: PC Guide

Игровой ПК работал под управлением Windows 11 25H2 и продемонстрировал следующие показатели средней частоты кадров/1% low в разрешении 1080p:

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Как видно по тестам, обе видеокарты способны обеспечить достаточно высокие показатели частоты кадров в большинстве представленных игр. При этом RX 6700 XT была быстрее в двух играх, тогда как RTX 3060 Ti показала своё преимущество в шести, а в трёх случаях соблюдался паритет.

