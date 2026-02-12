В условиях кризиса на рынке памяти и заметного роста цен на видеокарты геймеры вынуждены смотреть в сторону моделей прошлых поколений, которые продолжают фигурировать в тестах YouTube-канала NJ Tech. В свежем видеоролике были проверены возможности GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ и Radeon RX 6700 XT 12 ГБ совместно с процессором AMD Ryzen 9 7900X и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5-6200 CL30.
Источник фото: PC Guide
Игровой ПК работал под управлением Windows 11 25H2 и продемонстрировал следующие показатели средней частоты кадров/1% low в разрешении 1080p:
- Avatar: Frontiers of Pandora (качество графики Ultra, TAA): RX 6700 XT – 42 fps/32 fps, RTX 3060 Ti – 44 fps/34 fps
- Assassin's Creed Shadows (качество графики Ultra, TAA): RX 6700 XT – 42 fps/35 fps, RTX 3060 Ti – 40 fps/33 fps
- ARC Raiders (пресет Cinematic, RTGI Static, TAA): RX 6700 XT – 63 fps/52 fps, RTX 3060 Ti – 72 fps/55 fps
- Cyberpunk 2077 (качество графики Ultra, RT выкл.): RX 6700 XT – 92 fps/70 fps, RTX 3060 Ti – 92 fps/71 fps
- Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x, FSR выкл.): RX 6700 XT – 420 fps/227 fps, RTX 3060 Ti – 420 fps/198 fps
- Hogwarts Legacy (качество графики Ultra, качество TAA высокое, RT выкл.): RX 6700 XT – 89 fps/67 fps, RTX 3060 Ti – 89 fps/56 fps
- Horizon Zero Dawn Remastered (очень высокие настройки, TAA): RX 6700 XT – 104 fps/85 fps, RTX 3060 Ti – 98 fps/68 fps
- Indiana Jones and the Great Circle (средние настройки, TAA): RX 6700 XT – 82 fps/67 fps, RTX 3060 Ti – 92 fps/75 fps
- The Last of Us Part II (очень высокие настройки, TAA): RX 6700 XT – 65 fps/52 fps, RTX 3060 Ti – 70 fps/57 fps
- Starfield (качество графики Ultra): RX 6700 XT – 55 fps/44 fps, RTX 3060 Ti – 61 fps/49 fps
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (качество графики Ultra, TAA): RX 6700 XT – 36 fps/24 fps, RTX 3060 Ti – 37 fps/24 fps
Источник фото: NJ Tech/YouTube
Как видно по тестам, обе видеокарты способны обеспечить достаточно высокие показатели частоты кадров в большинстве представленных игр. При этом RX 6700 XT была быстрее в двух играх, тогда как RTX 3060 Ti показала своё преимущество в шести, а в трёх случаях соблюдался паритет.
