Справиться с неполадками можно путём удаления апдейта.

Несколько дней назад Microsoft выпустила обновление KB5077181 для Windows 11 версий 25H2 и 24H2 за февраль текущего года, и пользователи уже успели столкнуться с очередными проблемами после установки апдейта, пишет издание Neowin.

Может быть интересно

Источник фото: Neowin

Сообщается, что в ряде случаев в процессе инсталляции KB5077181 могут наблюдаться сбои с ошибками 0x800f0983 и 0x800f0991, а в случае успешной установки некоторые пользователи страдают от длительных циклов перезагрузки, когда данный процесс повторяется более пятнадцати раз, после чего появляется неработающий экран входа в систему. Кроме того, в затронутых системах может появляться ошибка службы уведомлений о системных событиях (SENS) при попытке входа в систему.

Ещё одна неприятная проблема, которая может возникнуть после установки обновления, заключается в полной потере интернет-соединения в связи со сбоем DHCP. Как и прежде, в случае возникновения неполадок рекомендуется удалить проблемное обновление, а также приостановить его установку в дальнейшем, пока Microsoft не выпустит патч.