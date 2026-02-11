Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Будущий самый высокий жилой небоскрёб в Европе нарекли Aurus Residences
В честь автобренда Aurus. Построен он будет в «Москва-Сити», а высота составит более 394,5 метров.

О том что в Москве, а если конкретно, то в деловом центре «Москва-Сити», будет построен самый высокий во всей Европе жилой комплекс, мы знаем уже относительно давно. Время от времени застройщик к этой теме возвращается, и вот сегодня компания «Страна» сообщила, что у жилого комплекса появилось полноценное название: он будет именоваться Aurus Residences — в честь российского премиального автомобильного бренда.

Источник изображения: «Страна Девелопмент».

Все основные характеристики жилого комплекса уже известны: проект представляет собой две переплетённые снизу башни высотой 394,6 метра, включает в себя 1774 квартиры различных планировок и площадей, и подземную парковку на 619 машиномест. Также жилой комплекс предполагает наличие в нём коммерческих площадей, спортзала, пространства для досуга, включая парк на высоте 28 метров, и многого другого.

Проще говоря, территорию жилого комплекса можно не покидать, ведь всё необходимое для жизни и приятного времяпрепровождения есть и на ней.

Источник изображения: «Страна Девелопмент».

При всей неоднозначности такого жилищного строительства, напоминающего блоки-небоскрёбы из «Судьи Дредда», можно не сомневаться в том, что спрос на элитные квартиры в таком комплексе будет, причём колоссальный. Причин две: во-первых, у богатых свои причуды, а во-вторых, при всех недостатках, в том числе связанных с критической зависимостью от лифтов, у таких ЖК есть бесспорное преимущество: без преувеличения роскошный вид из окна.

#россия #экономика #москва #строительство
