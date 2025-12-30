Оглавление

Вступление

Для создания мощной игровой сборки часто требуется большой и просторный корпус. Дорогие компоненты, расположенные внутри, хочется демонстрировать всем, особенно модули памяти. Кстати, я только недавно узнал, что есть специальные вставки, которые их имитируют. Просто не так давно гремела новость, что какому-то парню, который отправил в Corsair, свой нерабочий модуль по гарантии обратно вернули как раз такую бижутерию. Особенно в корпусе, где много стеклянных панелей всё очень хорошо можно разглядеть, а если всё внутри и снаружи будет белое, то вообще будет загляденье и возможно где-то на планете даже состоится брак между пользователем и такой белоснежной игровой сборкой.

Сейчас уже трудно вспомнить, когда начался этот тренд на белые компоненты, но одно время были безумно популярны как раз чёрные. Позже уже кто-то не нашёл «системник» в тёмной комнате, споткнулся об него и решил, что нужно его как-то его подсветить. Идея эта прижилась, а потом пришло осознание того, что пора бы выйти из сумрака и перейти на светлую сторону. Вообще же моддинг существует уже очень давно и пользователи всячески кастомизируют свои сборки, уделяя особое внимание именно корпусу, а уж внутрь своего творчества можно как-то запихнуть подходящее железо.

Сейчас всё обстоит заметно проще потому, что разнообразие различных корпусов очень большое. Есть уже практически всё и чем-то особенным удивить сложно. Однако, есть эстеты, которым не нравятся внутри эти бесконечные пучки проводов. Всё это привело к тому, что производители материнских плат начали выпуск специализированных моделей, где основные коннекторы выведены с обратной стороны. Понятно, что для такого устройства необходим совместимый современный корпус или придётся дорабатывать свою любимую старую жестянку болгаркой.

Например, компания MSI специально для такого клуба не любителей торчащих проводов разработала целую линейку с приставкой Project Zero. В неё входят уже несколько различных материнских плат и несколько корпусов. Это говорит о том, что производитель заранее подумал о том, чтобы был совместимый комплект и пользователь мог выбрать то, что ему нравится. Всё равно пока нельзя сказать, что ассортимент именно таких устройств очень большой, но он постепенно наполняется новыми моделями и как раз об одной такой я хотел сегодня поговорить. Это корпус, который называется MSI MAG Pano 100R PZ White.

Он очень интересный и у него есть несколько интересных решений, которые можно изучить. Кстати, в названии присутствуют буквы PZ, что как раз намекает нам на Project Zero.

Упаковка и комплектация

Коробка очень большая и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона без какой-то яркой цветной полиграфии снаружи. Её габариты составляют 600 х 410 х 620 мм, а вес – 27.35 кг. По бокам есть прорези для ручек, что очень удобно, но не для одного человека, ведь коробка большая и тяжёлая.

Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет вообще никакой информации, кроме названия модели и логотипа производителя. По двум бокам есть схематичные изображения устройства, а с двух торцов расположена информация, где в том числе есть спецификация.

Моя коробка оказалась немного потрёпанной, но внутри расположен отличный каркас из мягкого вспененного полиэтилена, который усилен четырьмя прочными уголками из МДФ. Несмотря на грустный внешний вид коробки, внутри ничего не пострадало.

Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем, но одному это будет сделать тяжеловато. Комплект поставки находится в отдельной коробке, которая расположена внутри корпуса.

Несмотря на то, что корпус относится к серии MSI Arsenal Gaming (MAG), его нельзя назвать бюджетным. К тому же здесь представлен ряд интересных особенностей, включая поддержку материнских плат с расположением коннекторов на задней стороне. Также предусмотрена возможность вертикальной установки видеокарты, что расширяет комплект поставки. Поэтому коробка с ним достаточно крупная.

Что в комплекте?

Комплект разных винтов, шайб и другого крепежа;

Несколько маленьких мягких брусков;

Дополнительные пластиковые фиксаторы быстросъёмных шариковых соединений;

Альтернативная задняя панель;

Несколько инструкций;

Это ещё не всё. В комплекте поставляется специальный адаптер для установки видеокарты вертикально. Однако для полного функционала не хватает райзера PCI-e x16. Его придётся покупать отдельно (такая практика у всех производителей).

Причём именно такая система была установлена в корпусе штатно, а альтернативная задняя панель для классической (горизонтальной) установки плат расширения была как раз в комплекте.

Часть компонентов уже смонтирована в корпусе: вентиляторы, контроллер подсветки, стяжки на липучках и элементы крепления накопителей. Маленькие бруски используются как подушки для опоры видеокарты. Сама опора штатно уже была смонтирована внутри корпуса.

Дизайн и особенности

Сам корпус не такой огромный как упаковка и на самом деле очень удобный. Его габариты составляют согласно спецификации 518.7 x 290 x 482 мм, а вес – 23.95 кг. Это кажется очень много, но это большой корпус с тремя стеклянными панелями.

Производитель старался местами облегчить корпус, и часть элементов не полностью металлические, иначе он был бы ещё тяжелее. Неудивительно, что на столе он даже пустой стоит как статуя.

Производитель уверяет, что по размеру это Mid Tower, но мне он больше напоминает Full. Хотя максимальный формат материнской платы, которую можно установить – это стандартный ATX. E-ATX уже не влезет. Точнее можно постараться, но часть платы уже повиснет в воздухе и будет перекрывать вентиляторы. А ещё для этого придётся снять держатель/опору видеокарты.

Расположение блока питания среднее. Это значит, что он размещается за стенкой от материнской платы, а не как мы уже привыкли – в нижнем тоннеле, которого тут нет. Рама корпуса стальная, передняя панель состоит из двух скошенных стёкол, находящихся под углом друг к другу. Верхняя панель тоже неровная и поэтому корпус можно считать полностью несимметричным. В местах соединения используются заклёпки.

Я не нашёл информации о толщине металла, но сам намерил 0.7 мм. Судя по весу это похоже на правду и реальный диапазон 0.6-0.7 мм плюс краска, слой которой очень толстый. За время тестирования ничего не поцарапалось. Металл не кажется фольгой, ничего не гнётся и не люфтит.

Качество изготовления и материалов очень хорошее. Всё ровно подогнано, щелей, заусенцев и прочих производственных недоработок попросту нет.

Передняя панель сделана стеклянной. Толщина стекла около 4 мм. То же самое касается левой боковой панели. Стёкла большие, толстые и прозрачные. Внизу за стеклом передней панели размещен пластиковый треугольник с подсветкой и фирменным логотипом MSI Gaming. Теоретически передняя панель должна как-то сниматься, но мне было боязно это делать и не было такой необходимости.

Вентиляторов спереди нет и установить их там невозможно. Верхняя и боковые панели снимаются очень просто и без всяких инструментов.

Во всех местах, где есть вентиляционные отверстия, присутствуют сетки для улавливания пыли. Глухие панели только стеклянные, во всех остальных предусмотрена вентиляция. Как уже упоминалось, всё легко снимается без инструментов, а конструкций фиксации тут две.

Прежде всего – это магниты. Магниты находятся на пластиковых рамках сеток. Второй вариант – это фиксация металлических выступов с шариками в пластиковых гнёздах, расположенных на раме корпуса. Штатно уже установлено четыре вентилятора и три из них расположены на внутренней перегородке ближе к передней части корпуса.

Также корпус подразумевает установку радиатора СЖО сверху, снизу и на внутренней панели. Везде есть свои сетки, кроме задней панели потому, что там вентилятор должен работать на вытяжку тёплого воздуха из корпуса.

Боковая стеклянная панель с быстросъёмным креплением, и на стекло наклеены металлические элементы для его фиксации. Такая конструкция очень удобная потому, что позволяет быстро организовать доступ.

Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На одной присутствуют выступы, устанавливающиеся в нижние пазы рамы, а на другой металлические выступы с шариками. Фиксация очень надёжная и требуется значительное усилие для открытия. Изначально стекло обклеено плёнкой, и оно абсолютно прозрачно. Тонировки тут я не заметил в принципе.

Ещё по периметру есть белая рамка шириной около 20 мм, кроме правой грани, которая граничит с передней панелью. Это сделано с расчётом создания иллюзии свободного пространства и подчёркивает, что одной стойки спереди нет.

Надёжно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень хорошо. Вариант фиксации получается надёжнее, чем магниты потому, что держится очень хорошо, а открывается с приличным усилием. Мне такой вариант открытия и фиксации боковой двери нравится больше, чем винты насквозь или барашки сзади.

Правая стальная стенка крепится аналогичным образом, только зеркально. В ней большое количество вентиляционных отверстий и поэтому с внутренней стороны установлена дополнительная пластиковая рамка с натянутой на неё нейлоновой сеткой.

Держится этот пластиковый элемент на нескольких маленьких магнитах, которые расположены по углам и перекрестьям этой рамки. Фиксация очень надёжная и при этом сетка достаточно просто снимается и её также можно мыть и пылесосить.

У данного корпуса нет тоннеля внизу, вместо него специальная рамка для установки вентиляторов или радиатора жидкостной системы охлаждения. Все внутренние металлические элементы также окрашены в белый цвет и весь корпус выполнен в едином стиле.

Корпус получился достаточно широкий и это объясняется тем, что ниша с правой стороны сильно утоплена вглубь. Настолько, чтобы там мог разместиться блок питания. Передней левой стойки нет, поэтому остальная конструкция усилена, чтобы ничего не болталось и не деформировалось.

По периметру боковых планок есть изгибы, которые увеличивают их жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Металл здесь совсем не кажется тонким и в целом рама получилась крепкая, прочная и жёсткая. Внутри мы можем увидеть резиновые шторки в проёмах, как на большинстве премиальных моделей корпусов.

Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она расположена практически по всей длине панели. В данном случае это металлическая с мелкими отверстиями, а крепится она при помощи магнитной ленты, проходящей по периметру.

Ещё снизу видны пластиковые ножки. Спереди одна крупная в форме буквы «П», а сзади две прямоугольные. Также тут можно заметить несколько кабелей, которые выходят из корпуса.

Они заходят как раз в переднюю опору, где размещаются кнопки, разъёмы и индикаторы. На ножках и на передней опоре есть четыре резиновые площадки. Они также белого цвета, но при использовании могут немного испачкаться.

Каждая из опор крепится при помощи саморезов к основанию. Корпус даже пустой стоит очень хорошо и сдвинуть его трудно. С собранной в нём системой он стоит как прикрученный.

Сверху корпус очень хорошо вентилируется. Для этого здесь находится просто огромная панель с большим количеством отверстий. Производитель захотел немного её облегчить, поэтому основная рама пластиковая, а верхняя пластина металлическая. Металл специально сделан не очень толстым, поскольку особой нагрузки тут нет. Эта панель абсолютно не симметричная.

Крепится она специальными выступами в отверстия рамы путём сдвига. Для фиксации сзади предусмотрено два барашка. На верхней металлической пластине есть множество отверстий, а внутри приклеена тонкая нейлоновая сетка.

Панель не совсем ровная потому, что на ней есть несколько скосов. В передней части они сделаны в соответствии с углами передних стёкол. Также есть скос сверху-вниз справа.

Сверху места достаточно для того, чтобы свободно разместить радиатор с вентиляторами. До места крепления платы солидное расстояние и ничего не должно мешать. Ограничения могут быть лишь по толщине радиатора.

Теоретически переднюю панель можно как-то снять, но практического смысла в этом нет. Вентиляторы расположены на внутренней вертикальной стенке. Они также белые под цвет корпуса, а ещё в них встроена ARGB подсветка.

Внутри вертикально установлено 3 вентилятора размером 120 х 120 мм. От каждого идёт два кабеля: один для питания двигателя, а другой для подсветки.

Ещё один такой вентилятор установлен сзади и работает на выхлоп горячего воздуха. У него также два кабеля: один 4-pin FAN с ШИМ управлением, а другой 3-pin ARGB 5В.

Разветвителя нет, но подсветка может подключаться последовательно, для чего есть по два коннектора на конце каждого кабеля. Кроме этого, есть специализированный хаб, через который переключаются режимы работы и можно переключиться на синхронизацию с материнской платой.

Задняя панель, где установлен четвёртый вентилятор, сделана не полностью съёмной. В ней вынимается только модуль с заглушками под карты расширения. Соответственно тут может быть два варианта: вертикальная и горизонтальная установка оборудования, например, видеокарты.

Крепится панель аналогичным образом как боковые стенки, только ещё есть дополнительная фиксация при помощи двух барашков. Таким образом крепление получается надёжней.

За правой боковой стенкой открывается свой внутренний мир этого корпуса. Здесь очень глубокая ниша, система кабель-менеджмента на липучках и две крупные дверцы на петлях. Дверцы призваны скрыть беспорядок из кабелей. Я напомню, что корпус также подразумевает установку материнских плат с разъёмами, расположенными с обратной стороны. Для этого на внутренней перегородке есть специальные прорези во всех необходимых местах. И эти дверцы нужны, чтобы немного замаскировать беспорядок из кабелей, который тут может случиться.

Также на одну из них можно навесить пару накопителей формата 3,5” или 2,5”. Кроме этого, можно установить ещё один накопитель 2,5” на другую дверцу и ещё два таких снизу.

Забыл упомянуть, что корпус достаточно высокого уровня и поэтому заглушки на местах карт расширения сделаны съёмными. Также в рамке между заглушек нет стальных разделительных полос, поэтому всё устанавливается отлично.

Кнопки и внешние порты находятся на нижней пластиковой опоре. Индикатор интегрирован прямо в кнопку включения. Набор портов тут достаточно неплохой.

Основные особенности посмотрели, думаю пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;

Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, Kingbank (SKhynix);

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090;

Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: MSI MAG A850GL PCIE5, 850 Ватт.

Сборка системы

Сборка системы доставляет сплошное удовольствие. Корпус очень просторный, доступ отличный и везде без труда можно подлезть. Все манипуляции проводятся очень комфортно. Сверху есть даже пространство, чтобы просунуть руку и подключить коннектор дополнительного питания.

Корпус очень удобный для сборки и нет абсолютно никаких нюансов или подводных камней, с которыми пришлось столкнуться. Даже за правой стенкой всё отлично укладывается, и она легко закрывается потому, что пространства достаточно.

Система собрана, теперь можно запустить и посмотреть на её работу.

Результаты тестов

Для проверки корпуса на практике использовался тест OCCT для разогрева процессора и видеокарты, который неплохо справляется с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов MSI MAG Pano 100R PZ White и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все корпусные вентиляторы включены (MAX);

Все корпусные вентиляторы включены (LOW);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Заключение

MSI MAG Pano 100R PZ White – большой, просторный и красивый корпус с поддержкой материнских плат Project Zero, да ещё и в белом исполнении. Можно использовать обычные, что я и сделал. Корпус очень объёмистый внутри, хорошо вентилируемый и прекрасно оснащённый.

При этом выглядит он круто, но мне больше понравились его функциональность и эргономика. С ним удобно работать, а собирать систему вообще сплошное удовольствие. Здесь всё отлично продумано, а кабель-менеджмент один из лучших. За правой стенкой мы реально видим несколько трасс для укладки кабелей. Там же скрыта плата контроллера управления вентиляторами и подсветкой. Сами кнопки и разъёмы находятся в не совсем привычном месте, что даже подразумевает настольную установку корпуса. Однако этим корпусом действительно хочется любоваться, поэтому нужно найти огромный стол, на котором он может разместиться.

Штатно в корпусе уже установлено четыре качественных вентилятора с подсветкой размером 120 х 120 мм. Также есть места для установки трёх таких вертушек сверху и снизу. Поэтому тут без особых усилий можно разместить радиатор жидкостной системы охлаждения на 360 мм. Качество изготовления очень хорошее. Все детали идеально подогнаны, зазоры минимальны, краска ровная, а её слой достаточно толстый. Организован хороший кабель-менеджмент, многие технологические отверстия закрыты резиновыми шторками.

Также можно заметить, что везде присутствуют сетки для улавливания пыли, а внутри есть дверцы на петлях для удобства обслуживания. В премиальных моделях местами используют алюминий, но это на функциональность никак не влияет, а только на внешний вид. Ещё здесь предусмотрен отдельный хаб со своим контроллером для управления эффектами подсветки. Он синхронизируется с материнской платой. Хаб закреплён на внутренней панели, но ничего не мешает его снять и перенести в другое место.

В корпусе удобно осуществлять сборку, поскольку всё легко разбирается, везде хороший доступ и само шасси не очень тяжёлое. Корпус получился объёмным, видеокарту можно установить как вертикально, так и горизонтально, для чего в комплекте есть специальный адаптер, но, к сожалению, нет райзера PCI-e x16.

Андрей Понкратов aka wildchaser