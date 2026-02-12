Новый защитный инструмент приводит к заметному падению fps

Ремейк Resident Evil 4, дебютировавший весной 2023 года, поставлялся со встроенной DRM-защитой Denuvo, которая до сих пор вызывает споры среди пользователей, но совсем недавно Capcom отказалась от неё в пользу другого защитного инструмента, Enigma Protector, добавившего геймерам ещё больше проблем, пишет издание Digital Foundry.

Источник фото: Polygon/Capcom

Как показали тесты экспертов издания, после добавления защиты Enigma Protector производительность в Resident Evil 4 Remake заметно упала — на ПК с Ryzen 5 3600 и GeForce RTX 4070 Super, пропатченная при помощи мода до изначального состояния версия игры, работала с более высокой частотой кадров по сравнению с новым вариантом.

В частности, во время вступительного ролика игры в разрешении 1440p и с включённым режимом FSR 2 Performance падение производительности CPU достигало 40%, тогда как при переходе к игровому процессу составило до 20%. Наиболее вероятной причиной снижения fps в Resident Evil 4 Remake, как считают эксперты издания, является внедрение DRM-защиты Enigma Protector, которая требует часть ресурсов процессора для своей работы.

Источник фото: Digital Foundry

Отмечается, что падение быстродействия наблюдается не всегда — например, в деревне с зомби разницы между старой и новой версиями практически не наблюдается, в то время как отсутствие зомби снова приводит к снижению частоты кадров. Ещё одна проблема, с которой столкнулись геймеры, заключается в нестабильности работы модов, возникшей после обновления игры — в частности, разработчики REFramework в настоящее время стремятся избавиться от вылетов, наблюдающихся в новой версии Resident Evil 4 Remake.