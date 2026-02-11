Интерфакс сообщает, что глава Минпромторга Антон Алиханов представил в Госдуме инициативу об уравнивании налоговых условий для отечественных и иностранных онлайн-продавцов.

Минпромторг вышел с собственной инициативой по налогообложению импортных интернет-покупок. Ведомство настаивает на резком переходе к ставке 22% с начала 2027 года без переходного периода.

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Сейчас беспошлинный порог составляет €200. Если заказ дороже, то покупатель платит 15% от суммы превышения (с июля 2026 года ставка снизится до 5%).

Минфин предлагает более плавный сценарий: 5% в 2027 году, 10% в 2028-м, 15% в 2029-м и только к 2030 году — 20%. Минпромторг такой подход не устраивает.

Алиханов также заявил о подготовке других мер: донастройка трансграничной торговли и выравнивание комиссий на маркетплейсах. Цель — создать равные условия для российских продавцов и зарубежных игроков.