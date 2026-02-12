Первая ступень ракеты-носителя Long March-10 благополучно приводнилась в заранее определенном районе контролируемым образом, как и планировалось.

Китай успешно провел лётные испытания космического аппарата Mengzhou и нижней ступени ракеты Long March-10. Запуск состоялся 11 февраля на прибрежной стартовой площадке Вэньчан. Целью миссии было тестирование системы отсоединения капсулы от ракеты в случае отказа.

Изображение: нейросеть freepikНа высоте приблизительно 10 км и после прохождения точки максимального динамического давления (Max-Q) на космический аппарат Mengzhou была подана команда на аварийное приземление. Возвращаемая капсула, оснащенная парашютами, благополучно приземлилась в обозначенной зоне, где её ожидала баржа для захвата. В соцсетях были опубликованы фотографии испытаний.

Источник: скриншот поста CNSPACE / XРакетный сегмент продолжил свой полет, затем вошел в атмосферу Земли и приводнился, включив тормозные и управляющие двигатели. Таким образом, испытание стало не только проверкой важнейшей системы, влияющей на безопасность космического аппарата, но и важной вехой в лунной программе, в которой ракета Long March-10 сыграет ключевую роль.

Источник: скриншот поста CNSPACE / XНапомним, что в 2025 году Китай провел испытание системы аварийного приземления Mengzhou. Космический аппарат был запущен с помощью твердотопливного носителя и достиг заданной высоты примерно за 20 секунд. Затем раскрылись три парашюта, и капсула мягко приземлилась в обозначенной зоне с помощью подушек безопасности.

Космический аппарат с экипажем и служебными модулями в варианте для низкой околоземной орбиты сможет вместить семь тайконавтов. Окончательным местом стыковки станет все еще расширяющаяся космическая станция Тяньгун. Китай также работает над более тяжелой версией для пилотируемой миссии на Луну, которая будет нести экипаж из трех человек.

В контексте космической гонки между Соединенными Штатами и Китаем испытание нижней ступени ракеты-носителя Long March-10 стало большим прорывом. Система запуска, разработанная для китайской лунной программы, будет состоять из трех ступеней. Ракета также будет оснащена двумя твердотопливными ускорителями.

В этом испытании использовалась адаптированная ступень, которая прошла два статических испытания двигателей в 2025 году, пока ракета находилась на стартовой площадке. В ходе испытаний инженеры подтвердили, что двигатели могут безопасно и точно изменять уровни тяги во время работы. Также была проверена возможность повторного зажигания.