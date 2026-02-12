Официально GeForce RTX 5090 в китайские магазины не поставляется.

Случаи расплавления 16-контактного разъёма питания и даже возгорания видеокарт серии GeForce RTX 50 нередко публиковались в сети Интернет, не всегда заканчиваясь на позитивной ноте для пострадавших владельцев, что и произошло с одним из пользователей, опубликовавшим видео на платформе Bilibili, в котором запечатлён момент возгорания GeForce RTX 5090, пишет издание Wccftech.

По словам пострадавшего пользователя, после установки нового блока питания на 1300 Вт и видеокарты GeForce RTX 5090 производства MSI он решил записать процесс запуска ПК на видео, и сделал это не зря — после включения видеоадаптер внезапно загорелся, выпуская языки пламени.

Источник фото: Wccftech/Bilibili

Пользователь поспешил выключить ПК, но судя по всему, было уже поздно — хотя система включалась, видеокарта, вероятно, вышла из строя. Как отмечает unikoshardware, причиной возгорания могло стать короткое замыкание, затронувшее схему VRM видеопамяти.

К сожалению, пострадавший владелец видеоадаптера не сможет рассчитывать на его ремонт или замену по гарантии, так как поставки GeForce RTX 5090 в Китай запрещены, что автоматически отменяет официальную поддержку.

