Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Полезные секреты Mozilla Firefox: работа с сотнями вкладок, сохранение в PDF, бекапы и восстановление

для раздела Блоги
3
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Уже много лет я пользуюсь браузером Mozilla Firefox и до сих пор ни один другой браузер не дал мне такого богатого количества настроек и полезных функций. Я использую в работе и серфинге интернета очень большое количество открытых и сохраненных вкладок.
Количество сохраненных ссылок в закладках браузера у меня уже достигло 6000 штук,  продолжает расти и другие браузеры просто не могут нормально "переварить" такое их количество.

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Советы и секреты, про которые я расскажу в этом блоге, в первую очередь будут удобны тем пользователям, которые так же как и я, используют сотни и тысячи вкладок. Ведь если у вас 10-20 сохраненных вкладок, вам будет достаточно даже Internet Explorer, но если их уже хотя бы несколько сотен - это совсем другое дело.  


реклама


реклама

Но сначала о грустном.

Приступая к написанию этой статьи я не подозревал, насколько снизилась доля моего любимого браузера в Рунете.

реклама

Вот состояние рынка браузеров на май 2020 года.

реклама


Доля Mozilla Firefox составляет всего от 2.55 до 5.26% по разным источникам. Похоже, битва с Google Chrome на рынке проиграна, и нам, любителям Mozilla Firefox, остается только надеяться, что браузер не "захиреет", и его поддержка и развитие продолжатся.

Вообще, это довольно непонятно, почему такой быстрый, удобный и приватный браузер, как Mozilla Firefox, практически потерял долю на рынке. Ведь все болячки, за которые его ругали, давно "пофиксены" и даже сравнивая его с Google Chrome по потреблению памяти и загрузке процессора, я вижу лучшие показатели у Mozilla Firefox.




Но давайте закончим с грустным вступлением и перейдем к секретам и фишкам, которые помогут вам легко управляться с сотнями и тысячами вкладок на Mozilla Firefox.

Наверняка у вас, как и у меня, копятся открытые вкладки, которые вы не успели просмотреть и в которых есть куча полезной информации. В Mozilla Firefox они находятся в "спящем" состоянии и практически не задействуют дополнительные ресурсы компьютера, однако удобнее отправить их в какую-либо папку закладок, дав ей имя в виде даты сохранения.

Для этого выберем все вкладки, щелкнув по ним правой кнопкой мыши и нажав "Выбрать все вкладки".


Далее выбираем "Добавить вкладки в закладки".


Выбираем куда сохраним - "Панель закладок". И даем папке имя.


Готово! Таким способом вы можете отправить в закладки даже несколько сотен вкладок за раз.


Если вы случайно удалили важную закладку или даже их группу - не беда, Mozilla Firefox делает их ежедневный бэкап. Меня спасало это уже два-три раза.

Для этого откройте "Журнал", у меня он вынесен на главную панель.


Выберите "Показать весь журнал". И в открывшемся окне выберите "Импорт и резервные копии", далее - "Восстановить резервную копию от".


Теперь о механизме сохранения и переноса состояния Mozilla Firefox при переустановке Windows. Это можно сделать несколькими способами, например, сохранив закладки в HTML-файл и потом восстановив.
Более продвинутый способ - подключить синхронизацию. При этом все ваши вкладки и часть настроек подтянутся автоматически при подключении к интернету. Но и в этом способе есть минус, если вы имеете сотни и тысячи закладок.

Во-первых, они теряют свои значки, и способ их интуитивного нахождения в папках дает сбой до тех пор, пока вы не откроете их заново. 

Во-вторых, они могут попросту перемешаться местами, что было у меня пару раз.

Самый эффективный инструмент восстановления состояния Mozilla Firefox после переустановки Windows или на новом устройстве, который мне попался - это утилита MozBackup-1.5.1-ru

С ее помощью можно восстановить Mozilla Firefox со всеми настройками, журналом, авторизациями на сайтах и даже масштабом для каждого из ваших сайтов.

Для этого запускаем MozBackup и выберем "Сохранить".


Нам нужен default-realease профиль.


Ставим галочки у компонентов, которые надо сохранить.


После этого профиль можно будет восстановить в новой Windows за несколько кликов.




Теперь расскажу о небольшом "финте" для совсем слабых компьютеров и ноутбуков, с малым количеством ОЗУ. Сегодняшние браузеры - это почти непосильная задача для таких компьютеров, но улучшить их работу можно.

Для этого включим снижение потребления ОЗУ при сворачивании браузера.

Введите about:config в адресную строку.


Мы попадаем в параметры конфигурации. Найти нужную настройку в длинном списке вручную тяжело. Проще всего ввести название конкретной настройки в поисковую строку.


 
Нам нужен будет параметр config.trim_on_minimize.

Когда вы сворачиваете Mozilla Firefox, данные сеанса будут сохраняться в файле подкачки, освобождая дефицитное ОЗУ. Браузер снизит потребление физической памяти всего до 10-20 мегабайт, а при открытии, снова зарезервирует необходимый объем памяти.

По умолчанию этот параметр не представлен в списке и его необходимо создать. Кликните правой кнопкой мыши и выберите "Создать > Логический".

Введите название config.trim_on_minimize и установите значение true.


Еще одна очень полезная функция, которая есть, к примеру, в браузере Opera, но до сих пор отсутствующая в Mozilla Firefox, это сохранение всей страницы в PDF-формат. Но реализовать ее можно сторонним расширением FireShot.


После его установки появится кнопка, позволяющая сохранить всю страницу целиком в PDF файл.


Захватываются даже длинные страницы на много экранов.

После захвата выберите "Сохранить в PDF".



Надеюсь, эти секреты дадут вам большее удобство пользования Mozilla Firefox и добавят немного популярности этому замечательному браузеру.

Если вы знаете еще какие-нибудь полезные секреты или расширения для Mozilla Firefox - пишите в комментарии.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

mozilla firefox секреты
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
30
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
25
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
115
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
31
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
35
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
179
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
15
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero White 500W
60

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 372
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 31
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 179
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 115
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

20 смартфонов Xiaomi уже можно обновить до последней версии MIUI 12 на Android 10
4
Xiaomi Redmi Note 8T с NFC упал в цене более чем на 5000 рублей
11
Samsung Galaxy S20 Ultra подешевел на 33 000 рублей – цена опустилась почти до уровня Xiaomi Mi 10
11
В игре The Witcher 3 была найдена секретная локация, о которой 5 лет никто не догадывался
20
Samsung Galaxy S10+ Ceramic подешевел почти в два раза – цена упала на 51 000 рублей
+
GeForce RTX 3090 будет вдвое производительней RTX 2080, а Radeon RX 6900 ХТ превзойдёт RTX 3080 - новые данные о характеристиках следующего поколения видеокарт AMD и NVIDIA
36
Sony Xperia 1 сильно подешевел – кинематографический дисплей и камера для профессионалов на 30 000 рублей дешевле, чем на старте продаж
17
Цена OnePlus 7T упала на 15 000 рублей – флагман стоит в два раза дешевле, чем Xiaomi Mi 10
4
Энтузиаст рассекретил технические характеристики и производительность видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и AMD Radeon RX 6900 ХТ – Big Navi
23
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, в чём игра превосходит третьего «Ведьмака»
13
AMD предложит более 4 ГБ VRAM в стандартной комплектации следующего поколения Radeon RX, Big Navi по более низкой цене
27
Технические характеристики всех флагманов NVIDIA слили в сеть до анонса – GeForce RTX 3090 получит 24 Гб памяти с частотой 21 000 МГц
57
Разработчики The Witcher 3 объявили, что Cyberpunk 2077 не будет доступна на некоторых платформах в день релиза
5
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
51
S.T.A.L.K.E.R. получит трассировку лучей и новый движок Unreal Engine 4 – видео игрового процесса и несколько уровней игры
18
OnePlus Z получит Snapdragon 765G и будет стоить от 330 долларов
1
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
134
AMD и NVIDIA только сейчас выпустили совместный пресс-релиз о выходе Ampere
11
Samsung начнёт показывать неотключаемую рекламу на бюджетных смартфонах серии Galaxy A и Galaxy M
28
Apple отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac из-за низкой энергоэффективности и производительности
45

Популярные статьи

Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
115
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
113
Чем охлаждать народный райзен. Часть 4: народный герой
67
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
25
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
37
Xeon E5-2696V2 Ivy Bridge на китайской матплате Huananzhi X79 в сравнении с AMD FX 8300/50
53
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
30
Пять причин отложить покупку и сборку ПК до конца 2020 года
16
Полезные секреты Mozilla Firefox: работа с сотнями вкладок, сохранение в PDF, бекапы и восстановление
3
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
+

Сейчас обсуждают

Leonid Shagidullin
09:30
Если у 3080Ti действительно 11 Гб памяти, это весьма печально. Так-то неплохая карточка 680 довольно быстро ушла в утиль с выходом 980 и игр под нее из-за маленькой VRAM. А ведь уже были 1080Ti и 2080...
Технические характеристики всех флагманов NVIDIA слили в сеть до анонса – GeForce RTX 3090 получит 24 Гб памяти с частотой 21 000 МГц
Max Payne
09:29
Насобирают себе пылесосов как на ВЫСТАВКУ, а потом каждый день радиаторы и фильтры от пыли чистят)))
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
Андрей Андронов
09:29
Боже ну и мусор.
ASUS анонсировала видеокарту Radeon 550 с 2 ГБ памяти GDDR5
djon776
09:28
Самого главного нет - вкладки в несколько рядов.
Полезные секреты Mozilla Firefox: работа с сотнями вкладок, сохранение в PDF, бекапы и восстановление
Max Payne
09:28
А где БП? О_О
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
GlamOtrip
09:27
Фуфло ваш гамак, это для тех кому лишь бы башня.
Чем охлаждать народный райзен. Часть 4: народный герой
Me4tatelI&gt;
09:27
очень странная презентация данные за прошлый год уже почти прошел 2 квартал 2020го а они не обновили данные до q1 2020?
В прошлом году доля AMD на рынке графики существенно не изменилась
Ерлан Ахметов
09:26
3300 mA*h в в этом смарте хватает на долго. Как минимум 6 ч экрана выжигаю со всеми соц сетями играми. Могу скрины скинуть если кому интересно. Реально можно с ним сутки ходить. И это я ещё не включаю...
Sony Xperia 1 сильно подешевел – кинематографический дисплей и камера для профессионалов на 30 000 рублей дешевле, чем на старте продаж
Александр Борисович Челомбитько
09:25
Как хорошо, что я пошел читать комментарии.
Samsung начнёт показывать неотключаемую рекламу на бюджетных смартфонах серии Galaxy A и Galaxy M
Александр Толикин
09:24
Жду RX 6900XT. После Vega 64, прибавка производительности должна быть неплохой. 100-ку уже отложил на такой случай.
Технические характеристики всех флагманов NVIDIA слили в сеть до анонса – GeForce RTX 3090 получит 24 Гб памяти с частотой 21 000 МГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем