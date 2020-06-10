Полезные секреты Mozilla Firefox: работа с сотнями вкладок, сохранение в PDF, бекапы и восстановление
Уже много лет я пользуюсь браузером Mozilla Firefox и до сих пор ни один другой браузер не дал мне такого богатого количества настроек и полезных функций. Я использую в работе и серфинге интернета очень большое количество открытых и сохраненных вкладок.
Количество сохраненных ссылок в закладках браузера у меня уже достигло 6000 штук, продолжает расти и другие браузеры просто не могут нормально "переварить" такое их количество.
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рекламаНо сначала о грустном.
Приступая к написанию этой статьи я не подозревал, насколько снизилась доля моего любимого браузера в Рунете.
рекламаВот состояние рынка браузеров на май 2020 года.
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Доля Mozilla Firefox составляет всего от 2.55 до 5.26% по разным источникам. Похоже, битва с Google Chrome на рынке проиграна, и нам, любителям Mozilla Firefox, остается только надеяться, что браузер не "захиреет", и его поддержка и развитие продолжатся.
Вообще, это довольно непонятно, почему такой быстрый, удобный и приватный браузер, как Mozilla Firefox, практически потерял долю на рынке. Ведь все болячки, за которые его ругали, давно "пофиксены" и даже сравнивая его с Google Chrome по потреблению памяти и загрузке процессора, я вижу лучшие показатели у Mozilla Firefox.
Но давайте закончим с грустным вступлением и перейдем к секретам и фишкам, которые помогут вам легко управляться с сотнями и тысячами вкладок на Mozilla Firefox.
Наверняка у вас, как и у меня, копятся открытые вкладки, которые вы не успели просмотреть и в которых есть куча полезной информации. В Mozilla Firefox они находятся в "спящем" состоянии и практически не задействуют дополнительные ресурсы компьютера, однако удобнее отправить их в какую-либо папку закладок, дав ей имя в виде даты сохранения.
Для этого выберем все вкладки, щелкнув по ним правой кнопкой мыши и нажав "Выбрать все вкладки".
Далее выбираем "Добавить вкладки в закладки".
Выбираем куда сохраним - "Панель закладок". И даем папке имя.
Готово! Таким способом вы можете отправить в закладки даже несколько сотен вкладок за раз.
Если вы случайно удалили важную закладку или даже их группу - не беда, Mozilla Firefox делает их ежедневный бэкап. Меня спасало это уже два-три раза.
Для этого откройте "Журнал", у меня он вынесен на главную панель.
Выберите "Показать весь журнал". И в открывшемся окне выберите "Импорт и резервные копии", далее - "Восстановить резервную копию от".
Теперь о механизме сохранения и переноса состояния Mozilla Firefox при переустановке Windows. Это можно сделать несколькими способами, например, сохранив закладки в HTML-файл и потом восстановив.
Более продвинутый способ - подключить синхронизацию. При этом все ваши вкладки и часть настроек подтянутся автоматически при подключении к интернету. Но и в этом способе есть минус, если вы имеете сотни и тысячи закладок.
Во-первых, они теряют свои значки, и способ их интуитивного нахождения в папках дает сбой до тех пор, пока вы не откроете их заново.
Во-вторых, они могут попросту перемешаться местами, что было у меня пару раз.
Самый эффективный инструмент восстановления состояния Mozilla Firefox после переустановки Windows или на новом устройстве, который мне попался - это утилита MozBackup-1.5.1-ru.
С ее помощью можно восстановить Mozilla Firefox со всеми настройками, журналом, авторизациями на сайтах и даже масштабом для каждого из ваших сайтов.
Для этого запускаем MozBackup и выберем "Сохранить".
Нам нужен default-realease профиль.
Ставим галочки у компонентов, которые надо сохранить.
После этого профиль можно будет восстановить в новой Windows за несколько кликов.
Теперь расскажу о небольшом "финте" для совсем слабых компьютеров и ноутбуков, с малым количеством ОЗУ. Сегодняшние браузеры - это почти непосильная задача для таких компьютеров, но улучшить их работу можно.
Для этого включим снижение потребления ОЗУ при сворачивании браузера.
Введите about:config в адресную строку.
Мы попадаем в параметры конфигурации. Найти нужную настройку в длинном списке вручную тяжело. Проще всего ввести название конкретной настройки в поисковую строку.
Нам нужен будет параметр config.trim_on_minimize.
Когда вы сворачиваете Mozilla Firefox, данные сеанса будут сохраняться в файле подкачки, освобождая дефицитное ОЗУ. Браузер снизит потребление физической памяти всего до 10-20 мегабайт, а при открытии, снова зарезервирует необходимый объем памяти.
По умолчанию этот параметр не представлен в списке и его необходимо создать. Кликните правой кнопкой мыши и выберите "Создать > Логический".
Введите название config.trim_on_minimize и установите значение true.
Еще одна очень полезная функция, которая есть, к примеру, в браузере Opera, но до сих пор отсутствующая в Mozilla Firefox, это сохранение всей страницы в PDF-формат. Но реализовать ее можно сторонним расширением FireShot.
После его установки появится кнопка, позволяющая сохранить всю страницу целиком в PDF файл.
Захватываются даже длинные страницы на много экранов.
После захвата выберите "Сохранить в PDF".
Надеюсь, эти секреты дадут вам большее удобство пользования Mozilla Firefox и добавят немного популярности этому замечательному браузеру.
Если вы знаете еще какие-нибудь полезные секреты или расширения для Mozilla Firefox - пишите в комментарии.
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