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Уже много лет я пользуюсь браузером Mozilla Firefox и до сих пор ни один другой браузер не дал мне такого богатого количества настроек и полезных функций. Я использую в работе и серфинге интернета очень большое количество открытых и сохраненных вкладок.

Количество сохраненных ссылок в закладках браузера у меня уже достигло 6000 штук, продолжает расти и другие браузеры просто не могут нормально "переварить" такое их количество.

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Советы и секреты, про которые я расскажу в этом блоге, в первую очередь будут удобны тем пользователям, которые так же как и я, используют сотни и тысячи вкладок. Ведь если у вас 10-20 сохраненных вкладок, вам будет достаточно даже, но если их уже хотя бы несколько сотен - это совсем другое дело.





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Но сначала о грустном.

Приступая к написанию этой статьи я не подозревал, насколько снизилась доля моего любимого браузера в Рунете.

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Вот состояние рынка браузеров на май 2020 года.

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Доля Mozilla Firefox составляет всего от 2.55 до 5.26% по разным источникам. Похоже, битва с Google Chrome на рынке проиграна, и нам, любителям Mozilla Firefox, остается только надеяться, что браузер не "захиреет", и его поддержка и развитие продолжатся.



Вообще, это довольно непонятно, почему такой быстрый, удобный и приватный браузер, как Mozilla Firefox, практически потерял долю на рынке. Ведь все болячки, за которые его ругали, давно "пофиксены" и даже сравнивая его с Google Chrome по потреблению памяти и загрузке процессора, я вижу лучшие показатели у Mozilla Firefox.









Но давайте закончим с грустным вступлением и перейдем к секретам и фишкам, которые помогут вам легко управляться с сотнями и тысячами вкладок на Mozilla Firefox.



Наверняка у вас, как и у меня, копятся открытые вкладки, которые вы не успели просмотреть и в которых есть куча полезной информации. В Mozilla Firefox они находятся в "спящем" состоянии и практически не задействуют дополнительные ресурсы компьютера, однако удобнее отправить их в какую-либо папку закладок, дав ей имя в виде даты сохранения.



Для этого выберем все вкладки, щелкнув по ним правой кнопкой мыши и нажав "Выбрать все вкладки".





Далее выбираем "Добавить вкладки в закладки".









Выбираем куда сохраним - "Панель закладок". И даем папке имя.





Готово! Таким способом вы можете отправить в закладки даже несколько сотен вкладок за раз.





Если вы случайно удалили важную закладку или даже их группу - не беда, Mozilla Firefox делает их ежедневный бэкап. Меня спасало это уже два-три раза.



Для этого откройте "Журнал", у меня он вынесен на главную панель.









Выберите "Показать весь журнал". И в открывшемся окне выберите "Импорт и резервные копии", далее - "Восстановить резервную копию от".









Теперь о механизме сохранения и переноса состояния Mozilla Firefox при переустановке Windows. Это можно сделать несколькими способами, например, сохранив закладки в HTML-файл и потом восстановив.

Более продвинутый способ - подключить синхронизацию. При этом все ваши вкладки и часть настроек подтянутся автоматически при подключении к интернету. Но и в этом способе есть минус, если вы имеете сотни и тысячи закладок.



Во-первых, они теряют свои значки, и способ их интуитивного нахождения в папках дает сбой до тех пор, пока вы не откроете их заново.

Во-вторых, они могут попросту перемешаться местами, что было у меня пару раз.



Самый эффективный инструмент восстановления состояния Mozilla Firefox после переустановки Windows или на новом устройстве, который мне попался - это утилита MozBackup-1.5.1-ru.

С ее помощью можно восстановить Mozilla Firefox со всеми настройками, журналом, авторизациями на сайтах и даже масштабом для каждого из ваших сайтов.



Для этого запускаем MozBackup и выберем "Сохранить".





Нам нужен default-realease профиль.





Ставим галочки у компонентов, которые надо сохранить.





После этого профиль можно будет восстановить в новой Windows за несколько кликов.













Теперь расскажу о небольшом "финте" для совсем слабых компьютеров и ноутбуков, с малым количеством ОЗУ. Сегодняшние браузеры - это почти непосильная задача для таких компьютеров, но улучшить их работу можно.



Для этого включим снижение потребления ОЗУ при сворачивании браузера.



Введите about:config в адресную строку.





Мы попадаем в параметры конфигурации. Найти нужную настройку в длинном списке вручную тяжело. Проще всего ввести название конкретной настройки в поисковую строку.







Нам нужен будет параметр config.trim_on_minimize.

Когда вы сворачиваете Mozilla Firefox, данные сеанса будут сохраняться в файле подкачки, освобождая дефицитное ОЗУ. Браузер снизит потребление физической памяти всего до 10-20 мегабайт, а при открытии, снова зарезервирует необходимый объем памяти.

По умолчанию этот параметр не представлен в списке и его необходимо создать. Кликните правой кнопкой мыши и выберите "Создать > Логический".

Введите название config.trim_on_minimize и установите значение true.





Еще одна очень полезная функция, которая есть, к примеру, в браузере Opera, но до сих пор отсутствующая в Mozilla Firefox, это сохранение всей страницы в PDF-формат. Но реализовать ее можно сторонним расширением FireShot.





После его установки появится кнопка, позволяющая сохранить всю страницу целиком в PDF файл.









Захватываются даже длинные страницы на много экранов.

После захвата выберите "Сохранить в PDF".









Надеюсь, эти секреты дадут вам большее удобство пользования Mozilla Firefox и добавят немного популярности этому замечательному браузеру.



Если вы знаете еще какие-нибудь полезные секреты или расширения для Mozilla Firefox - пишите в комментарии.