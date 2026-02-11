Battlestate Games объяснила, что проблемы связаны с работой внешней инфраструктуры, которая находится вне их контроля

Многопользовательская игра Escape from Tarkov перестала запускаться у российских игроков. В социальных сетях и тематических сообществах появилось множество жалоб от геймеров из России, которые не могут ни запустить игру, ни войти на официальный сайт проекта.

Разработчик игры, студия Battlestate Games, официально прокомментировала ситуацию. По словам авторов, трудности вызваны проблемами с инфраструктурой, находящейся вне зоны ответственности разработчиков. Студия подчеркивает, что никоим образом не причастна к возникшим сбоям и не имеет возможности повлиять на решение вопроса самостоятельно. Конкретного виновника инцидента студия пока не назвала.

На своём официальном канале в Telegram представители Battlestate Games выразили свои извинения перед фанатами и заверили, что будут регулярно информировать игроков о ходе решения возникшей проблемы. В том числе там будет опубликовано сообщение о восстановлении доступа к игре для геймеров из России.