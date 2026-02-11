Сайт Конференция
Блоги
link1pc_bl0g
Серверы Escape from Tarkov и сайт игры стали недоступны для игроков из России
Battlestate Games объяснила, что проблемы связаны с работой внешней инфраструктуры, которая находится вне их контроля

Многопользовательская игра Escape from Tarkov перестала запускаться у российских игроков. В социальных сетях и тематических сообществах появилось множество жалоб от геймеров из России, которые не могут ни запустить игру, ни войти на официальный сайт проекта.

Разработчик игры, студия Battlestate Games, официально прокомментировала ситуацию. По словам авторов, трудности вызваны проблемами с инфраструктурой, находящейся вне зоны ответственности разработчиков. Студия подчеркивает, что никоим образом не причастна к возникшим сбоям и не имеет возможности повлиять на решение вопроса самостоятельно. Конкретного виновника инцидента студия пока не назвала.

На своём официальном канале в Telegram представители Battlestate Games выразили свои извинения перед фанатами и заверили, что будут регулярно информировать игроков о ходе решения возникшей проблемы. В том числе там будет опубликовано сообщение о восстановлении доступа к игре для геймеров из России.

#escape from tarkov #battlestate games #проблемы с доступом
Источник: t.me
samweb86
00:51
мнение со дна.
Xbox следующего поколения будет построена на базе Windows
Egorka
00:41
... а если не будут брать? - не будут брать отключим газ...
ТАСС: Закон об обязательной привязке сим-карты к телефону по IMEI прошел первое чтение в Госдуме
ологгр опоапопоа
00:29
Переходник для ноутбучной ОЗУ DDR5 за 1800 улыбнул :) на авито народ уже ноутбучную память с этими переходниками продаёт по 10к за 16гигов
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
salexa
00:25
ты чё тут ху..ю порешь
РИА Новости: Греф заявил о необходимости платить госслужащим «нормальную зарплату» вместо льгот
dimkahon
23:33
Ддда, и это началось вот совсем недавно...
ComputerBase: цены на GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ быстро приближаются к уровню цен на GeForce RTX 5070
dimkahon
23:30
Да-да, и все снимают видеокарту сразу же после установки!
В сети появилось видео возгорания топовой MSI GeForce RTX 5090 при первом запуске системы
Djereli
23:21
Полмиллиона нынче мало, полмилиона каждый вонючий россиянен зарабатывает. Надо милион ,а то на многомилионный бизнес не хватает. В одних трусах ходят от нищеты.
РИА Новости: Греф заявил о необходимости платить госслужащим «нормальную зарплату» вместо льгот
test1
22:55
r7 7700 лучше
На фоне напоминаний Кремля о выполнении законов РФ в Госдуме требуют отчета о блокировках Telegram
test1
22:54
+ может брак с деградацией попасться
На фоне напоминаний Кремля о выполнении законов РФ в Госдуме требуют отчета о блокировках Telegram
Cowboy Huggies
22:48
Тут появился повод потроллить интель, что у них утюги и калориферы.
Флагман линейки Intel Core Ultra 400K получит 52 ядра и пиковую мощность 700 Вт
