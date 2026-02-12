Новые исследования вызывают сомнения в теории Большого взрыва

Стандартная космологическая модель гласит, что нашей Вселенной примерно 13,8 миллиарда лет. Но новейшие исследования, проведенные с использованием мощнейшего космического телескопа NASA «Джеймс Уэбб», выявили необычные факты, способные поставить под сомнение устоявшиеся представления о возрасте и эволюции космоса.

Астрономы из Института астрофизики Канарских островов (Испания) провели тщательное изучение 31 древнейшей галактики, существовавших менее чем через миллиард лет после предполагаемого начала Вселенной. Согласно стандартной космологической модели Lambda-CDM, этим объектам не могло хватить времени на формирование, однако наблюдения демонстрируют обратное.

Наиболее интересный пример — галактика JADES-1050323: расчеты показывают, что её звёзды значительно старше самой ранней возможной эпохи формирования звёзд во Вселенной. Эти выводы были опубликованы в престижном научном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Учёные использовали передовые методы моделирования, учитывая влияние пыли, газа и чёрных дыр. Полученный результат оказался настолько неожиданным, что вероятность статистической ошибки оценивается как крайне низкая — один шанс на миллион.

Открытие противоречит общепринятой гипотезе происхождения Вселенной, согласно которой весь мир возник около 13,8 миллиардов лет назад вследствие Большого взрыва. Оно создаёт серьёзный парадокс: если данные верны, значит стандартная космология нуждается в радикальном пересмотре.

Ранее подобные проблемы отмечались и другими группами исследователей. Ранние галактики выглядели гораздо более зрелыми и массивными, чем позволяли их предположительные молодые годы существования.

Однако учёные подчёркивают необходимость осторожности: требуются дополнительные независимые подтверждения полученных результатов, прежде чем менять фундаментальные основы космологии.