Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт

MSI выпустила модель Datamag 40Gbps с контроллером Phison U21, поддерживающим USB 4.0 и Thunderbolt 4. Накопитель отличается компактностью, лёгким прочным корпусом и высоким качеством изготовления, а скорость его работы достигла паритета с интерфейсом M.2 PCI‑e x4 Gen3.
Оглавление

Вступление

Несмотря на образовавшийся дефицит памяти, объёмы информации в современном мире растут. Уже давно высокой популярностью пользуются внешние накопители больших объёмов. Когда-то это были обычные жёсткие диски, точнее в основном это были «ноутбучные» модели типоразмера 2,5”. Скорость их не очень высока и позднее, когда уже появились SSD накопители SATA с таким же формфактором, некоторые пользователи стали менять содержимое своих контейнеров.

Помимо увеличения скорости, такая замена ещё позволяла улучшить отказоустойчивость потому, что жёсткий диск требует к себе бережного обращения, в то время как в SSD накопителе никаких механических элементов нет и при падении у него больше шансов остаться в живых. Сам много раз сталкивался с тем, что жёсткий диск выходил из строя даже при не очень сильном ударе. Самый высокий риск был связан с оказанием какого-то внешнего воздействия во время работы устройства. Вместе с этим у NAND Flash памяти есть свои недостатки. Например, долго хранить важные данные на ней не рекомендуется.

Лично я пока не сталкивался с тем, чтобы после длительного отсутствия питания данные становились нечитаемы, но опасения такие основаны не на пустом месте. Однако внешние накопители чаще используют для повседневного использования с целью копирования и переноса данных, а также как большую флешку. Здесь более важна портативность, чтобы можно было без проблем переносить устройство и хранить на нём свою информацию. Я даже какое-то время использовал память смартфона для этих целей, но не так давно начали появляться быстрые портативные накопители, которые можно подключать не только к ПК, но и смартфону.

Я уже рассматривал подобное устройство, которое называлось MSI Datamag 20Gbps объёмом 1 Тб. Однако, интерфейс у него не самый заурядный и распространённый, соответствующий скорости USB 3.2 Gen2x2. Сейчас же большую популярность набирают стандарты USB 4.0 и Thunderbolt 4, а это уже 40 Гбит/с. Поэтому компания MSI оперативно выпустила обновление и уже следующее поколение назвала MSI Datamag 40Gbps. У меня оказалось такое устройство также на 1 Тбайт, и я захотел проверить как оно работает. Материнских плат с портами USB 4.0 и Thunderbolt 4 у меня было уже много, поэтому найти такой интерфейс сегодня не составит большого труда.

450x236 22 KB. Big one: 1433x753 205 KB

Производитель выпустил рекламный ролик ещё для прошлого поколения, чтобы пользователь мог уловить смысл этого устройства. В первую очередь это универсальность.

Устройство может использоваться для смартфонов и ПК. Для этого есть даже какой-то упрощённый механизм крепления на поверхности. Посмотрим, какую производительность нам предлагают на этот раз.

Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, фон у неё преимущественно белый. В целом оформление не сильно поменялось по сравнению с моделью MSI Datamag 20Gbps.

450x391 24 KB. Big one: 1500x1302 149 KB

Спереди мы снова видим изображение устройства. Его размеры по картинке определить не просто, а вот форма осталась прежней. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Внизу обозначена модель устройства. Здесь также добавлено использование магнитов, и их реализация аналогичная.

В правом верхнем углу есть небольшая квадратная наклейка, на которой указан объём накопителя. В данном случае это 1 Тб, но бывают и другие варианты. С обратной стороны информации представлено гораздо больше.

383x450 49 KB. Big one: 1275x1500 313 KB

Я ожидал найти здесь спецификацию, но тут её нет. Сверху идёт четыре пункта, где описываются ключевые достоинства данного устройства. Сверху также есть значок, который указывает на пятилетнюю гарантию от производителя. Это очень солидный срок, и я больше переживаю за разъём USB Type-C, если устройство очень часто и интенсивно использовать, постоянно переключая кабель.

Спецификацию придётся поискать на сайте производителя.

Модель MSI Datamag 40Gbps
Объём 1 / 2 / 4 Тбайт
Скорость передачи 40 Гбит/с
Интерфейс USB 4.0, Thunderbolt 4, Type-C
Температура использования 0 – 70°C
Температура хранения -45 - 85°C
Скорость чтения до 4000 Мбайт/с
Скорость записи до 3500 / 3600 / 3600 Мбайт/с
Ресурс записи 750 / 1500 / 3000 TBW
Контроллер Phison PS2251-U21
Совместимость PC / Laptop / Mac / iPhone / iPad / Android / Gaming Console
Габариты 66 х 66 х 13 мм
Масса 85 г

На устройство распространяется лимитированная гарантия cроком 5 лет. По сравнению с моделью MSI Datamag 20Gbps в спецификации есть заметные изменения. Прежде всего это скоростные характеристики. Они заметно увеличились. Кстати, используется похожий контроллер Phison PS2251, но в модификации U21. В прошлом устройстве был Phison PS2251-U18. Компания MSI уже давно сотрудничает с Phison, что заметно не только по внешним накопителям, но и внутренним.

Внутри коробки находится чёрный картонный лоток. Сверху лежит инструкция, а в его недрах запрятан комплект поставки, включая само устройство.

450x284 14 KB. Big one: 1500x946 106 KB

Накопитель упакован в белый полупрозрачный пакет. Под ним находится ещё один пакет, в котором можно обнаружить два металлических кольца с липкой лентой по периметру. Они наклеиваются на поверхность и потом к ним уже магнитится корпус накопителя.

450x363 18 KB. Big one: 1500x1209 110 KB

В самом низу находится небольшая коробочка с адаптером-переходником с USB Type-C на USB Type-A. Он необходим для лучшей совместимости, хотя скорость передачи будет ниже.

450x257 18 KB. Big one: 1500x858 94 KB

Ещё в комплекте есть два коротких кабеля USB Type-C - USB Type-C. Хотя производитель считает один кабель коротким, а другой длинным. Длина одного приблизительно 17 см, а другого – 30 см.

450x168 15 KB. Big one: 1500x561 91 KB

В прошлый раз я использовал альтернативный кабель подлиннее и стандарта USB 4.0. Я уже понял, что он работает как нужно, поэтому в этот раз уже использовал штатный.

450x301 32 KB. Big one: 1202x804 148 KB

Устройство накопителя

По форме и внешнему виду изменений практически нет. Тут отличается только поверхность верхней декоративной накладки. Сам накопитель достаточно компактный. Корпус металлический, но материал похож на какой-то силумин. Производитель заявляет про алюминиевый сплав, но не сообщает какой точно. Поверхность корпуса шероховатая и окрашена чёрной матовой краской.

По форме накопитель напоминает квадрат, у которого откусили три угла. Один остался целым, но в нём находится треугольное отверстие, чтобы можно было вставить кольцо или шнурок.

450x349 21 KB. Big one: 1500x1163 157 KB

Таким образом, устройство можно носить как большой брелок. На верхней части находится металлическая декоративная панель. Она приклеена к основному корпусу. Поверхность также рельефная и имитирует тончайшие круги, которые расходятся из центра. Поэтому на свету появляется интересный эффект. Также на этой панели присутствует логотип производителя.

450x361 34 KB. Big one: 1500x1204 212 KB

С обратной стороны по центру наклеена круглая информационная наклейка. Здесь указана модель, присутствуют штрихкод и QR-коды. Также есть информация по питанию устройства. Это 5 В, 1.5 А, которые подаются по интерфейсному кабелю. Как быть с теми портами, которые выдают только 500-700 мА? Об этом ничего не известно, но знать это важно, если ваш диск при подключении не определяется.

По периметру от наклейки находится мягкая резиновая поверхность, которая выполняет функцию опоры. За ней прячутся магниты и отверстия с крепёжными винтами. Поэтому кажущийся монолитным корпус на самом деле достаточно просто разбирается.

450x416 50 KB. Big one: 1500x1388 321 KB

По бокам корпуса ничего нет. Только с одного торца находится разъём USB Type-C и индикатор рядом. Он светится белым цветом и показывает активность устройства.

450x219 25 KB. Big one: 1500x729 189 KB

После разбора корпуса можно заметить, что в центре находится плата, которая сильно напоминает SSD M.2 накопитель. Только вместо привычных контактов с одной стороны у неё можно заметить порт USB Type-C.

На этот раз используются две термопрокладки: одна толстая, а другая тонкая. Они передают тепло от накопителя на корпус устройства. В прошлом поколении этого не было, а значит возросшая производительность не даётся просто так. Сама плата винтами к корпусу не крепится, а держится за несколько выступов, прорезь разъёма USB и практически приклеена на термопрокладки.

450x295 28 KB. Big one: 1500x983 168 KB

Плата достаточно компактная. На ней можно заметить три крупных микросхемы. Две из них – это чипы 3D NAND Flash памяти типа TLC производства компании Kioxia (Toshiba). В модели на 4 Тб таких микросхем соответственно четыре и для этого здесь предусмотрены дополнительные площадки с контактами под BGA пайку.

450x197 31 KB. Big one: 1500x655 239 KB

Это 162-слойные чипы с маркировкой T27HGA5A1V. Сразу хочется отметить, что такие чипы устанавливаются на более скоростные модели накопителей с интерфейсом M.2 PCI-e x4 Gen4. Рядом с одной микросхемой памяти можно заметить контроллер Phison PS2251-U21. В модели MSI Datamag 20Gbps использовалась модификация Phison PS2251-U18. Обычному человеку это мало о чём говорит, ясно точно, что отличается интерфейс.

Вообще Phison заявляет, что это первый в мире контроллер с нативной поддержкой USB 4.0. Он также поддерживает 4 канала для работы с памятью и как раз обеспечивает скорость чтения и записи на уровне 4000 Мбайт/с (~32Гбит/с).

450x194 30 KB. Big one: 1500x648 230 KB

DRAM буфера тут нет, есть скорее всего какой-то скромный SLC-кэш и всё. За охлаждение отвечает корпус устройства потому, что термопрокладки соприкасаются с ним. Пора переходить к тестированию.

Тестирование

Как я уже говорил, для тестирования я нашёл материнскую плату с портом Thunderbolt 4 и у меня ещё был ноутбук с USB 4.0 на платформе AMD. На всякий случай попробовал оба варианта, но какой-то разницы не заметил и поэтому тестировал на ПК.

Кстати, накопитель уже был отформатирован прямо из коробки в exFAT и я не стал его переформатировать в NTFS, хотя такая возможность есть.

450x429 53 KB. Big one: 1009x963 215 KB

Ещё раз хочу отметить, что подключение осуществлялось к порту Thunderbolt 4 штатным кабелем, скорость соединения была 40 Гбит/с – это ограничение контроллера накопителя.

CrystalDiskMark с разным объёмом задачи.

1 Гбайт:

450x231 38 KB

4 Гбайт:

450x231 38 KB

8 Гбайт:

450x231 38 KB

16 Гбайт:

450x231 38 KB

32 Гбайт:

450x231 38 KB

64 Гбайт:

450x231 38 KB

IOPS:

450x231 41 KB

AS SSD Benchmark:

450x449 49 KB

Anvil’s Benchmark:

450x302 43 KB. Big one: 1271x853 201 KB

ATTO Disk Benchmark:

366x450 46 KB. Big one: 796x978 183 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x299 33 KB. Big one: 1500x997 214 KB

AIDA64 Disk Benchmark:

450x312 26 KB. Big one: 1239x858 146 KB

AIDA64 Linear Read:

450x312 31 KB. Big one: 1239x858 171 KB

AIDA64 Random Read:

450x312 38 KB. Big one: 1239x858 225 KB

AIDA64 Linear Write:

450x312 32 KB. Big one: 1239x858 179 KB

AIDA64 Random Write:

450x312 33 KB. Big one: 1239x858 185 KB

PCMark 10, Quick system drive benchmark:

450x354 31 KB. Big one: 1500x1179 170 KB

Основные тесты уже сделаны, многое из них стало понятно. К чтению вопросов нет. Там скорость стабильно где-то 4000 Мбайт/с на всём объёме. При этом 40 Гбит/с – это 5000 Мбайт/с, а тут эти циферки немного не бьются. Производитель контроллера заявляет как раз именно про 4000 Мбайт/с.

В некоторых тестовых пакетах я наблюдал именно такие результаты. Однако реальная скорость чтения при копировании файлов оказалась немного ниже заявленной. Тут возможно как раз проблемы в файловой системе. И ещё с записью дела обстоят похуже. Можно говорить лишь о 4-6% от общей ёмкости, где скорость может быть на уровне заявленной (3500 Мбайт/с), а все остальные 97% — это ~ 830 Мбайт/с.

Чтобы проверить синтетический тест записи, я решил банально переписать папку с игрой примерно на 100 Гб.

450x294 24 KB

Надеюсь, что смысл понятен. Да, это всё равно быстро, но практически в 5 раз медленнее, чем 40 Гбит/с. На более медленных режимах интерфейса USB я не стал тестировать скорость потому, что она уже частично будет ограничиваться его пропускной способностью, а здесь весь смысл этого устройства – это прежде всего высокая скорость если не записи, то хотя бы чтения.

450x300 30 KB. Big one: 1000x667 90 KB

Во время работы корпус нагревается не более 32°C. При разборе было хорошо видно, что теплоотвод от накопителя идёт на корпус.

Заключение

На мой взгляд, обновление получилось достойным. Скорости заметно выросли и теперь можно говорить о примерном паритете с интерфейсом M.2 PCI-e x4 Gen3. Сначала может показаться, что это медленно, но тут мы говорим о внешнем устройстве

В очередной раз компания MSI приятно удивила выпуском модели Datamag 40Gbps даже несмотря на определённую заслугу фирмы Phison, чей контроллер тут задействован. Само обновление прошло достаточно быстро потому, что уже были какие-то наработки и за основу можно было взять прошлое поколение устройства. Да, о какой-то революции тут говорить не приходится, но в определённом смысле она всё же произошла и скорость уже перешла на другой уровень. Снова для полного функционала необходимо, чтобы все устройства поддерживали интерфейс USB 4.0 или Thunderbolt 4 Type-C, а иначе скорость уже будет ограничивать интерфейс, а не накопитель. Справедливости ради сейчас такие порты более распространены на материнских платах, чем переходный вариант USB 3.2 Gen2x2.

В очередной раз устройство получилось лёгким, компактным и быстрым. Это объясняется тем, что производитель не стал сильно мудрить и использовал свои прошлые наработки. В комплекте есть два тонких металлических кольца на липкой ленте для того, чтобы накопитель можно было зафиксировать, но любой поверхности, как это показано в демонстрационном ролике из начала. Корпус очень прочный и лёгкий. Качество изготовления высокое и пользоваться устройством приятно. Ещё в комплекте есть два кабеля USB Type-C. Один короткий, другой совсем короткий. Понятно, что один необходим для смартфона, а другой для подключения к ноутбуку. Для компьютера скорее всего придётся приобрести отдельный кабель подлиннее, чтобы подключить его к разъёму Thunderbolt 4 на задней панели материнской платы.

Вместо контроллера Phison PS2251-U18 здесь используется модификация U21, которая поддерживает стандарты USB 4.0 и Thunderbolt 4. Также тут используются 162-слойные чипы памяти 3D NAND TLC Kioxia (Toshiba) T27HGA5A1V. Поскольку они устанавливаются на более быстрые накопители с интерфейсом PCI-e x4 Gen4, то скорость ограничивают явно не они.

450x328 22 KB. Big one: 1109x808 97 KB

Во время использования заметного нагрева нет. В целом мне всё понравилось за исключением отсутствия длинного кабеля в комплекте, но справедливости ради тогда пришлось бы заметно увеличить размеры упаковки потому, что кабели достаточно толстые.

Андрей Понкратов aka wildchaser

