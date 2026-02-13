Сайт Конференция
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца

Я вернулся в Minecraft после перерыва в 14 лет, и новые версии просто сразили меня наповал обилием контента и геймплейными возможностями
Прочитав название блога, некоторые читатели скажут: «Ну засел и засел, чего тут удивительного?». Особенно те, кто все еще способен на несколько месяцев засесть в какую-либо игру, а потом, когда она надоест, — в другую, третью, и так по кругу. Для меня такое состояние стало редкостью, и я очень скучаю по нему, так как игры на ПК вызывают все меньше эмоций, и в лучшем случае я увлекаюсь какой-либо игрой на неделю, поиграв всего по паре часов вечерами. 

Потеря интереса к играм даже привела к тому, что мой список еще не пройденных хитов разросся до таких размеров, что его хватит еще на несколько лет, и мне попросту можно не менять старенькую GeForce RTX 3060 до выхода седьмой, а то и восьмой серии GeForce RTX. В этом списке у меня Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Elden Ring, обе части Kingdom Come: Deliverance, Baldur's Gate 3 и даже масса игр моего самого любимого жанра — экономических стратегий.

Картинка с шейдерами и текстур паком

За последние пару лет исключением для меня стала только Fallout 4, в который я играл аж два месяца, забросив сюжетную линию и просто бродя по пустошам и руинам. А еще Horizon Forbidden West и стратегия Anno 1800, в которую я, похоже, с 2019 года уже наиграл больше, чем в какую-либо другую игру за свою долгую карьеру ПК геймера.

Поэтому тот факт, что я уже два месяца играю в Minecraft и не испытываю даже малейших признаков потери интереса к игре, для меня очень удивительный и выходящий из ряда вон. Причем в этот раз я даже делаю то, чего не делал за ПК уже лет 10 — засиживаюсь за игрой до 23:00, а то и до совсем до часа ночи. Последняя игра, в которую я выдерживал играть допоздна, не в силах остановиться, — это «Мир танков», но это было так давно, что кажется, что в них играл не я, а совсем другой человек. И сейчас я расскажу вам о своем игровом опыте, а заодно о том, как эволюционировала игра Minecraft за последние годы.

Началось все в декабре 2025 года, когда племянники, которые иногда играют на моих домашних ПК, попросили установить Minecraft, так как больше не могли вместе играть в Roblox. А выбор игр, в который обычно разрешают играть ответственные родители детям 9-11 лет, довольно небольшой. И они могут только завидовать, глядя, как их старшие товарищи режутся в PUBG: Battlegrounds, Counter-Strike 2, Grand Theft Auto V и Fortnite. Поэтому Minecraft — это хороший выбор для детей, игра творческая, с открытым миром, большим объемом контента и заставляющая думать.

Племянники принесли флешку с дистрибутивом Minecraft версии 1.14, и я установил игру на два моих домашних ПК, соединенных локальную в сеть, а дальнейшую настройку игры и подключение они настроили сами. И глядя на то, как они часами не могут оторваться от игры, причем не просто строят убежища и фермы, а исследуют опасные подземелья и без конца пробуют различные рецепты крафта, мне стало интересно, и я установил Minecraft и на свой ПК.

Картинка только с текстур паком

Я уже играл в него очень давно, году в 2012-м, и тогда получил приятные впечатления. За пару недель я отстроил шикарный домик, фермы с животными, поля с различными сельскохозяйственными культурами и периодически зачищал пещеры с враждебными мобами в вылазках за рудой и углем. Играть я закончил по стечению обстоятельств – долго бродил по окрестностям в поисках новых пещер, заблудился и так и не смог найти свой дом, так как построил его слишком далеко от места стартовой локации. Потратив часа три на поиски дома, я плюнул и удалил Minecraft, забыв про эту игру, как оказалось, на долгие 14 лет.

И глядя, как с азартом играют в Minecraft племянники, я испытал чувство ностальгии, а еще интереса — что же изменилось в игре за столь долгий срок? И, как выяснилось, в той версии, что была на флешке — 1.14, на первый взгляд изменений было немного, а мне казалось, что в игру уже давно интегрировали новую графику и механики. Но, как выяснилось, чтобы получить картинку, как на тех красивых скриншотах с задействованной трассировкой лучей, что мелькали в сети несколько лет назад, нужно потратить немало времени. А еще я понял, что версия игры 1.14 сильно устарела, так как вышла аж в 2019 году.

Источник изображения: Nvidia

Но я решил пока не вникать в технические детали и просто поиграть в свое удовольствие. С подробнейшей онлайн-энциклопедией по Minecraft разобраться в нюансах игры и новых рецептах крафта было довольно просто. И я за несколько вечеров отгрохал себе добротное хозяйство с курятником, коровником и парой полей. А заодно накопал различной руды, наплавил железа на недели игры вперед и накопил почти два «стака» алмазов. Впервые сделал я еще и портал в «Нижний мир», но он меня не впечатлил. На этом мой интерес к игре стал угасать, так как пытаться победить Эндер-дракона, чтобы получить на экране банальную фразу «Вы прошли игру», я не хотел.

Я редко какую игру дохожу до конца, и мне интересен сам процесс игры и исследование мира, а не следование сюжету и попытка дойти до финала. Забавно, что даже наиграв массу времени в такие великие игры, как The Elder Scrolls III: Morrowind и The Elder Scrolls IV: Oblivion, и начав не менее десятка их прохождений, я ни одно из них не довел до конца и так и не увидел финал этих игр.

И перед тем, как удалить Minecraft с ПК, я решил попробовать настроить в нем ту красивую графику, что видел на скриншотах с логотипом «RTX ON». Засев читать гайды и форумы, через пару часов я добавил в игру более четкие текстуры и шейдерные эффекты. Но всё было не то — перебирая одну конфигурацию шейдеров за другой, я не мог найти приятной картинки. Всё было сделано по-любительски, то слишком ярко, то слишком тускло, то с неприятным свечением, как в играх середины нулевых, то со слишком темными тенями.

А еще выяснилось, что даже на процессоре Ryzen 5 5600X и видеокарте GeForce RTX 3060 все это любительское шейдерное «великолепие» сильно тормозит, и я даже не могу выставить максимальные настройки графики и высокую дальность прорисовки. Причем проблема была не только в мощности видеокарты — игре отчаянно не хватало процессорной мощности. Подходя к курятнику, в котором у меня на бешеной скорости носилось несколько сотен кур, которые были нужны не только для употребления в пищу, но и как источники перьев для стрел, а главное — опыта для зачарований, я просто вводил свой ПК в ступор.

Кур здесь гораздо больше, чем отрисовывает игра

Таких лагов я не видел со времен игры на Pentium III, игра просто останавливалась на пару секунд и отвисала, прокручивая еще пару секунд картинку, как на ускоренном воспроизведении. Причем тормоза не исчезли и после удаления шейдеров и паков с текстурами, думаю, этой игре будет мало даже Ryzen 7 7700 с видеокартой GeForce RTX 5070.

Засев изучать вопрос, я наткнулся на новейшую версию Minecraft — Bedrock Edition, установил ее и был поражен красивой картинкой, которая уже не так тормозила, как с любительскими улучшениями графики, и была органична по дизайну и визуалу, хоть и не дотягивая до уровня скриншотов с трассировкой лучей. Приятно удивило и большое количество новых материалов, ресурсов и предметов по сравнению с версией 1.14. 

Но самый сногсшибательный эффект произвел на меня первый спуск в пещеры. Они были настолько огромны, что больше похожи на подземные страны, чем на узкие и темные пещеры из старых версий игры, да еще и очень красивы. Светящиеся растения подсвечивают их мягким светом, а еще текут яркие потоки лавы и водопады с изумрудным оттенком, и все это великолепие уходит гораздо глубже к дну мира, чем в Minecraft версии 1.14.

Лью лаву на зомби в Minecraft Bedrock Edition

Племянники, увидев такую красоту, потребовали установить Minecraft Bedrock Edition и им. Но, во-первых, поиграть в эту версию игры в домашней сети у нас так и не получилось, а во-вторых, она сильно тормозила на их ПК. Ведь это был всего лишь мой запасной ПК на базе Ryzen 3 2200G со встроенной графикой Vega 8 и 16 ГБ ОЗУ, и совсем старый ПК с древним четырехъядерником Core i5-3570, в который я временно установил видеокарту GeForce GT 1030.

Выручила нас Java-версия игры 1.21.8, в которой и почти все новшества вместе с огромными пещерами были на месте, а графика была не слишком требовательная, а еще и возможность играть по сети оставалась. А так как я никогда не играл в Minecraft по сети, мы решили стартовать новый мир с максимальным режимом сложности, но с возможностью возрождения. Так как я уже пробовал режим с одной жизнью и ничего, кроме разочарования, он такому игроку, как я, дать не сможет. Ведь одно неловкое движение, и вы можете лишиться всего прогресса игры, на которую потратили неделю или даже больше.

Маленькая пещерка по меркам Minecraft Bedrock Edition

И сложный режим игры, вдобавок с двумя напарниками, — это совершенно другой опыт. Враждебные мобы в этой версии Minecraft настолько сильны, что игра превращается практически в тактический шутер про лучников, которые должны тщательно координировать свои действия и помогать друг другу в бою. Игра выдает столько непредсказуемых ситуаций, что совершенно не надоедает — каждая вылазка в пещеру это отдельный квест на несколько часов, из которого можно прийти с опытом, зачарованным оружием и броней мобов, алмазами и кучей железной и медной руды. А можно вернуться ни с чем, потеряв всё, что было потрачено на подготовку к походу вместе с драгоценным опытом, нужным для зачарований.

Скромный огородик

Это настолько увлекает, что я вот уже два месяца играю только в Minecraft, причем сразу в двух мирах — в версию 1.21.8 по сети с племянниками, когда они приходят в гости. И в Minecraft Bedrock Edition, в котором я играю один, и он тоже все еще не успел мне надоесть. Расстраивает только одно — высокие реальные системные требования игры. Minecraft Bedrock Edition подтормаживает на моем основном ПК с настройками графики, близкими к средним.

И я уже жалею, что после выхода из строя материнской платы в нем пару месяцев назад я опять вложился в устаревшую платформу AM4, купив плату MSI B550-A PRO. Надо было продать часть старого «железа» и купить материнскую плату LGA 1700 с мощным процессором Core i5-14600K или хотя бы Core i5-12600KF, поставив в нее комплект ОЗУ DDR4 объемом 32 ГБ из моего старого ПК.

Итоги

А тем, кто, как и я, решит попробовать Minecraft после долгого перерыва или в первый раз, я могу дать несколько советов:

  • Пробуйте полезные моды, мод на глобальную карту просто великолепен
  • Ставьте высокий уровень сложности — так играть гораздо интереснее
  • Играйте без читов, читы — верный способ потерять интерес к игре, которая перестанет бросать вам вызов
  • Играйте с друзьями по сети, вместе гораздо интереснее
  • Вникайте в автоматизацию и простые механизмы
  • Обязательно пользуйтесь зачарованием оружия, брони и инструментов
  • Ведро лавы под рукой — ваш лучший друг, но и один из самых опасных типов оружия и для вас тоже

Комментарии Правила

