В феврале прошлого года писательница Корал Харт запустила эксперимент. Она начала использовать программы искусственного интеллекта для быстрого создания любовных романов.

Многие авторы, использующие инструменты ИИ для мозгового штурма, исследований, построения сюжета или редактирования, держат это в секрете из-за опасений по поводу реакции читателей. Автор бестселлеров Корал Харт рассказала New York Times (NYT), как ей удается опубликовать более 200 книг всего за один год.

Изображение: нейросеть Shutterstock AIПри написании романов она использовала инструменты ИИ. Согласно статье в издании, Харт написала целый роман только во время видеозвонка в Zoom с редактором NYT — или, точнее, поручила его написание ИИ. Сообщается, что создание истории о фермере, влюбляющемся в городскую девушку, убегающую от своего прошлого, заняло около 45 минут. Неудивительно, что некоторые авторы могут публиковать сотни книг в год на специальных ресурсах.

В опросе, проведенном в мае 2025 года книжной платформой Bookbub, 45 процентов из 1200 опрошенных авторов заявили, что используют ИИ для помощи в написании или маркетинге.

Может быть интересно

Сама Харт является убежденным сторонником использования ИИ при написании книг. Она считает, что те, кто отказывается от ИИ, потерпят неудачу, особенно в таких жанрах, как романтическая литература.

«Если я могу написать книгу за день, а другим требуется шесть месяцев, кто выиграет гонку?», — спрашивает автор.

Харт демонстрирует, как писать книги с поддержкой ИИ, на своих коучинговых курсах для авторов. Сообщается, что эти мероприятия посетили более 1600 человек, включая видных деятелей отрасли, публично выступавших против использования ИИ в книжной индустрии.

Харт разработала собственную программу для написания текстов с использованием ИИ, которая может создать целую книгу менее чем за час. Стоимость её использования составляет от 80 до 250 долларов в месяц.

Читатели, похоже, по-прежнему в значительной степени отвергают произведения, созданные с помощью ИИ. В мае 2025 года авторы двух романов, явно написанных с помощью ИИ — без каких-либо указаний на его использование — столкнулись с критикой разочарованных читателей и коллег.

Как сообщает Fast Company, оба автора, по-видимому, забыли удалить части подсказок из текста. Читатели задались вопросом, зачем им платить за подобные вещи. Однако во многих случаях определить, создана ли книга с помощью ИИ, невозможно.