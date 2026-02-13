Новинка станет пятой моделью в ассортименте мониторов компании Thermaltake

Thermaltake помимо традиционных для себя продуктов также производит мониторы и у компании уже есть четыре игровых дисплея, а теперь ассортимент пополнился ещё одним. В существующую линейку входят изогнутый 32-дюймовый монитор с разрешением 2560x1440 пикселей, плоский 27-дюймовый монитор с разрешением 2560x1440 пикселей, плоский 27-дюймовый монитор с разрешением 3840x2160 и 49-дюймовый изогнутый сверхширокоформатный монитор с разрешением 5120x1440. Новый TGM-V49CDQ представляет собой вариант с VA-матрицей в том же классе 49-дюймовых сверхширокоформатных мониторов.

Источник: Thermaltake

Модель TGM-V49CDQ - это 49-дюймовый монитор DQHD с соотношением сторон 32:9 и собственным разрешением 5120x1440 пикселей. Это количество пикселей соответствует двум дисплеям 2560x1440, расположенным рядом. Thermaltake заявляет о частоте обновления 240 Гц и времени отклика 1 мс GTG, в сочетании с быстрой VA-панелью и антибликовым покрытием.

Типовая яркость Thermaltake составляет 400 кд/м2, охват DCI-P3 — 95%, а количество цветов — 1,07 миллиарда. В таблице характеристик также указан типичный коэффициент контрастности 1000:1 и углы обзора 178 градусов. Thermaltake также отмечает поддержку HDR10.

Источник: Thermaltake

Порты включают два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и USB-C с питанием 90 Вт, а также USB-концентратор с двумя портами USB-A и 3,5-мм аудиоразъемом. Кроме того, монитор поддерживает технологии улучшения изображения AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC. Thermaltake также указывает на поддержку KVM-переключателей, режимы PiP и PbP, а также опциональную динамическую RGB-подсветку.

Что касается входящей в комплект подставки, то компания указывает возможность наклона от -5° до 20°, регулировка высоты от 0 до 130 мм, поворот на ±20° и вращение на +5°. Новинка также поддерживает крепление VESA 100x100 мм. В настоящее время в собственном магазине Thermaltake монитор отсутствует и указан с условной ценой в 999 999 долларов США, поэтому окончательная рекомендованная розничная цена и информация о наличии товара пока остаются неизвестными.