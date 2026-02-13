Модель имеет полностью открытую конструкцию и ориентирована на покупателей, для которых приоритет — качество звучания, а не набор дополнительных функций

Компания Asus расширила линейку Republic of Gamers устройством, которое заметно отличается от привычных игровых гарнитур. В модели ROG Kithara отсутствуют беспроводной модуль, система активного шумоподавления и декоративная подсветка. Вместо этого инженеры оснастили наушники стомиллиметровыми планарно-магнитными излучателями — технологией, которая до настоящего времени применялась преимущественно в высококлассной аудиотехнике. По информации GizmoChina, к настройке звука привлекли специалистов компании HIFIMAN, известной своими разработками в области Hi-End-аудио.

Открытая акустическая конструкция создает «более широкую и естественную звуковую сцену», что в соревновательных играх позволяет точнее определять положение противника по шагам и выстрелам. Плата за это — полное отсутствие звукоизоляции. Окружающие будут слышать все, что воспроизводит гарнитура, а владелец — все, что происходит вокруг.

Заявленный производителем частотный диапазон составляет от 8 Гц до 55 кГц. Человеческое ухо не воспринимает звук на этих частотах, однако реальное преимущество планарных драйверов заключается в другом: низкий уровень нелинейных искажений и сбалансированное воспроизведение всего спектра частот. Разработчики отказались от искусственного усиления басов, характерного для многих игровых моделей. Гарнитура комплектуется сменным кабелем с балансным разъемом 4,4 мм, а также стандартными разъемами 3,5 мм и 6,3 мм. В комплект поставки входит переходник USB-C. Съемный микрофон выполнен по MEMS-технологии и охватывает частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц.

В конструкции использованы металлические шарниры и усиленное оголовье. Масса гарнитуры составляет 420 граммов, что является особенностью планарных излучателей. В комплект включены запасные амбушюры. Asus позиционирует ROG Kithara как гибридное решение, сочетающее требования профессиональных игроков к точности позиционирования и ожидания аудиофилов в отношении качества звука. Розничная цена новинки — $299.

* все фото издания GizmoChina