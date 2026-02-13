В первую очередь будет уделено внимание крупному предприятию в Сингапуре

Компания GE Aerospace планирует автоматизировать процесс ремонта реактивных двигателей. Это должно существенно ускорить производственные процессы. Такое решение обусловлено переизбытком заказов на обслуживание двигателей, который превосходит темпы работы на предприятиях. Переизбыток заказов, в свою очередь, обусловлен тем, что современные двигатели начали изнашиваться быстрее и требуют частого ремонта. Источник изображения: ReutersВ планах компании наладить механизм ремонта сложных деталей с помощью робототехники. До недавних пор большей частью обслуживания, включая шлифовку лопаток компрессора, занимались опытные техники вручную. Ожидается, что переход на автоматизации ремонтных центров позволит увеличить выполнимый объём ремонтов на 33% без необходимости строительства новых предприятий.

GE Aerospace начнёт автоматизацию ремонта реактивных двигателей с Сингапура, поскольку там расположен ключевой ремонтный центр, где работает порядка 2 тысяч сотрудников. Только на автоматизацию сингапурского завода компании понадобится инвестировать дополнительные 300 миллионов долларов.

Может быть интересно

Несмотря на все усилия по ускорению ремонтных работ, ожидается, что переизбыток заказов по-прежнему сохранится в ближайшие годы. Тем не менее, время простоя самолётов, нуждающихся в отремонтированных деталях, всё же сократится.