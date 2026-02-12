На актуальных «больших» платформах.

В августе прошлого года разработчики из Alkimia Interactive пообещали, что уже изрядно задержавшийся в процессе производства ремейк «Готики» выйдет в свет в начале 2026 года. Начало года, коим принято считать примерно первую половину января, успешно и уже давно прошло, релиза не состоялось, и вот сегодня девелоперы выложили в Сеть новый ролик со свежей датой выхода: 5 июня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Источник изображения: Alkimia Interactive / THQ Nordic.

Анонс обновлённой версии культовой ролевой игры состоялся почти семь лет назад — в 2019 году. В Steam, конечно, доступна демоверсия с прологом приключений Безымянного героя, и по ней при желании даже можно судить об уровне качества будущего продукта, но полноценную версию ностальгирующие по детству/юношеству геймеры уже давно заждались.