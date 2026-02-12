Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Релиз ремейка «Готики» состоится в начале июня
На актуальных «больших» платформах.

В августе прошлого года разработчики из Alkimia Interactive пообещали, что уже изрядно задержавшийся в процессе производства ремейк «Готики» выйдет в свет в начале 2026 года. Начало года, коим принято считать примерно первую половину января, успешно и уже давно прошло, релиза не состоялось, и вот сегодня девелоперы выложили в Сеть новый ролик со свежей датой выхода: 5 июня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Источник изображения: Alkimia Interactive / THQ Nordic.

Анонс обновлённой версии культовой ролевой игры состоялся почти семь лет назад — в 2019 году. В Steam, конечно, доступна демоверсия с прологом приключений Безымянного героя, и по ней при желании даже можно судить об уровне качества будущего продукта, но полноценную версию ностальгирующие по детству/юношеству геймеры уже давно заждались.

#thq nordic #gothic #alkimia interactive #gothic remake
Сейчас обсуждают

linux4ever
16:02
Для быдлофилда читов уже как говна за баней. Что-то не помогли зонды хомячкам никак.
Ученые хотят проверить теорию относительности Эйнштейна с помощью возможного пульсара у черной дыры
Дмитрий Никифоров
15:47
Должны вкладывать в развлечения а профита даже на 5050 не выдали... Хоть какой-то был бы Профит за пользование...
Nvidia дарит покупателям видеокарт GeForce RTX 50 копию Resident Evil Requiem в Steam
Дмитрий Никифоров
15:45
А почему обделили юзверей 5060ti?
Nvidia дарит покупателям видеокарт GeForce RTX 50 копию Resident Evil Requiem в Steam
Джон Карсон
15:42
Где конденсатор на схеме.
Самая простейшая транзисторная схема для повышения напряжения, которую соберет даже ребенок
IRanPast
15:40
Стрелочница, иди на колготках стрелки штопай
Серверы Escape from Tarkov и сайт игры стали недоступны для игроков из России
rikki_tikki
15:40
Ничего не нужно было делать, уже всё было сделано. На 3090 ставили 3 стандартных разъема 4х2, надо было ставить 5 раз потребление выросло А по факту вместо 5 требуемых разъемов установили полтора. Ну ...
MSI Afterburner расширяет функции для предотвращения расплавления 16-контактного разъёма питания
Виктор Бажанов
15:34
Это лучше моего пк сейчас)))
Энтузиаст нашёл на свалке электронных отходов качественные комплектующие для компьютера
Котэ
15:34
А ты чё трешься под моими комментами, Ирэн ? У тебя есть своя компашками с хохлами, вот и трись об них своим дырявым анусом.
Серверы Escape from Tarkov и сайт игры стали недоступны для игроков из России
linux4ever
15:15
Как ты выяснил, что на ядре 6.18 radeonsi, а не 6.19 RADV? Не может быть такой маленькой разницы хотя бы потому, что в первом случае opengl - dx11, а во втором vulkan - dx11.
Linux 6.18 RadeonSI против Linux 6.19 RADV на примере Radeon HD 7770 1 Гб
Имя Фамилия
15:10
он как ли 7 или ли 9?
Японский автопроизводитель Toyota представил электромобиль Highlander 2027 с запасом хода 515 км
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter