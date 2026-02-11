РИА Новости сообщает, что на Первом Международном конгрессе государственного управления глава Сбербанка Герман Греф предложил пересмотреть систему оплаты труда госслужащих.

Выступая на международном конгрессе госуправления, глава Сбербанка затронул тему, которая напрямую касается его прошлой работы в министерском кресле. Нынешний уровень оплаты труда чиновников он охарактеризовал как недопустимо низкий.

Герман Греф. Архивное фото

По мнению Грефа, человек, пришедший на госслужбу без личных сбережений, оказывается в ловушке. Ему не хватает на нормальную жизнь, и никакие льготы здесь не помогают. Льготы, считает он, вообще не тот инструмент – они нужны больным или инвалидам, а здоровым людям просто надо платить достаточно.

Если зарплата не покрывает базовых потребностей, сотрудник неизбежно будет искать варианты заработка. Удержать его от нарушений, полагает Греф, способен только реальный страх уголовного наказания.

Выход он видит в реформе системы доходов. Платить надо столько, чтобы госслужащий не думал о выживании, а спокойно занимался своей работой. Нищенские условия, по его выражению, неприемлемы для тех, кто управляет страной.