Издание Popular Mechanics вновь обратилось к теории австралийского ученого Карла Крушельницкого об отсутствии феномена в районе Бермудского треугольника.

Пока одни ищут в Бермудском треугольнике следы инопланетян или порталы в Атлантиду, австралийский ученый Карл Крушельницкий (Karl Kruszelnicki) уже восемь лет доказывает, что ничего сверхъестественного в этом районе нет.

О его теории Popular Mechanics напоминает в своей вчерашней публикации. Крушельницкий не первый, кто утверждает, что Бермудский треугольник не таит в себе никакой мистики. Еще в 2010 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) официально заявило: нет доказательств того, что в этом районе исчезает больше судов и самолетов, чем в любом другом оживленном месте океана.

Крушельницкий повторяет эту мысль с 2017 года. В интервью The Independent он пояснял: огромный трафик в районе Флориды, Бермудских островов и Пуэрто-Рико автоматически дает более высокие абсолютные показатели происшествий. В процентном же соотношении статистика не отличается от мировой.

Страховая компания Lloyd‘s of London (Lloyd‘s of London) придерживается этой позиции с 1970-х годов. Береговая охрана США также не находит подтверждений аномальности зоны. Специалисты NOAA указывают на несколько объективных факторов: Гольфстрим провоцирует резкие изменения погоды, обилие островов усложняет навигацию, а в этом районе магнитный компас иногда показывает не на магнитный, а на истинный (географический) север, что сбивает с курса пилотов и капитанов.

Даже история «Рейса 19» — пяти торпедоносцев ВМС США, пропавших в 1945 году, — укладывается в эту логику. По мнению специалистов, причиной стало сочетание человеческой ошибки и внезапного ухудшения погоды.

Однако массовая культура продолжает тиражировать версии об инопланетянах, аномальных зонах и затонувшей Атлантиде. Людям интереснее верить в фантастику, чем в скучные цифры.