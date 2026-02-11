Статистика магазинов Amazon в США и Mindfactory показывает рост спроса на чипы на архитектуре Zen 3

После подорожания оперативной памяти DDR5 в несколько раз в магазинах значительно увеличился спрос на процессоры на старой платформе AMD AM4 с архитектурой Zen 3. Статистика показывает, что спрос на восьмиядерные чипы американского производителя растёт день ото дня. Если раньше модели Ryzen 7 9800X3D и 7800X3D по объёму продаж опережали все процессоры Intel вместе взятые, то теперь покупатели отдают предпочтение моделям AMD попроще.

Изображение: Grok

К числу таких моделей относятся достаточно старые чипы Ryzen 7 5800XT и 5800X. Статистика магазина Amazon в США демонстрирует, что за минувший месяц было продано около 3000 экземпляров Ryzen 7 5800XT против 1000 экземпляров Ryzen 7 7800X3D. Лидерство пока сохраняет Ryzen 7 9800X3D с 5000 проданными процессорами, зато 5800XT сумела опередить такие востребованные модели, как Ryzen 5 9600X и Ryzen 5 5600.

Изображение: @TechEpiphanyYT

Изображение: @TechEpiphanyYT

В магазине Mindfactory Ryzen 7 5800X второй с количеством проданных процессоров почти 120. На третьем месте располагается Ryzen 7 7800X3D почти с таким же результатом.

Изображение: @TechEpiphanyYT

Изображение: @TechEpiphanyYT

Если бы AMD не прекратила выпуск процессоров Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D, лидерами по продажам сейчас могли бы быть они. Без них Ryzen 7 5800X и 5800XT стали главным выбором для видеоигр и работы. Неплохо продаются и другие представители архитектуры Zen 3, такие как Ryzen 5 5500, Ryzen 7 5700X и Ryzen 5 5600.