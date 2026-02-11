Pixel World – это полноценная 3D игра прямо Telegram, которая сейчас находится в стадии бета-тестирования и уже даёт понять, в какую сторону может развиваться игровая и NFT-экосистема внутри Telegram.

Мне удалось поиграть в бету, и в этом обзоре я расскажу, что из себя представляет проект, как в него попасть и почему на него вообще стоит обратить внимание.

Как попасть в Pixel World?

Доступ в игру сейчас выдаётся по вайтлисту. Ссылки получают участники "первой волны", и ими можно делиться. Если перейти по такой ссылке, вы получаете:

редкие предметы в виде разводного ключа и рюкзака в форме жука;

500 игровых золотых монет, за которые можно будет купить оружие;

место в очереди на доступ к игре.

Есть нюанс: игроки, у которых уже есть предметы Pixel World (например, купленные на Pixel Market), получают доступ быстрее. По крайней мере, в моём случае это сработало именно так.

Также приглашаю посмотреть видеообзор игры, где я разобрал механику и рассказал о возможных перспективах:

Pixel Market

В игре есть собственный маркет – Pixel Market . Он сделан довольно удобно – во многом удобнее некоторых других NFT-маркетов. Через него можно приобрести уникальные NFT оружия и маски. Так, например, кто участвовал в пресейле боксов, из которых выпадали маски и оружие, получили доступ к игре на ранней стадии. Сейчас за TON можно купить как боксы, так и NFT-скины оружия.

Саплай каждого предмета ограничен. Ножей, например, меньше всего – 2000 штук. Это может привести к их дефициту в дальнейшем и росту цены. Оружие и маски будут нужны и применимы в самой игре, которая может собрать достаточно большую аудиторию фанатов. Сейчас, насколько мне известно, к игре допущено от 2 до 4 тысяч человек.

Почему Pixel World вообще интересен?

На первый взгляд Pixel World – это просто пиксельный шутер. Но на самом деле это, скорее, проба пера Telegram в сторону собственной метавселенной, даже несмотря на то, что команда разработчиков Pixel World не относится к команде Telegram.

Если смотреть шире, Telegram со своим блокчейном TON сейчас – одна из самых применимых экосистем в блокчейне, которая реально соединяет Web2 и Web3. Ethereum – это всё-таки история для "криптанов", с достаточно высоким порогом входа. Telegram же даёт массовый адопшен: боты, встроенные механики, подарки, NFT-номера – всё это уже используют обычные люди, а не только энтузиасты.

Pixel World выглядит как уже рабочий эксперимент с применимыми NFT предметами (айтемами), игровой экономикой и заделом на будущую интеграцию подарков, предметов и механик внутри Telegram. Возможно не только сторонние разработчики будут создавать свои 3D миры и метавселенние, но и сам Telegram пойдет по такому же пути, где NFT подарки, которыми сейчас можно только украшать свои профили, станут применимы в 3D пространствах.

Основные режимы игры

В Pixel World сейчас несколько ключевых режимов:

1. PvP-боёвка. Классические быстрые матчи, которые сейчас доступны для ранних участников:

бой насмерть (каждый сам за себя);

командные бои (две команды, кто набрал больше убийств – победил).

Геймплей динамичный, многое решает реакция и знание карт. Есть ускорение (на кнопку X – обновляется каждые 3 секунды), бег (на кнопку Shift), выбор оружия (колесиком или на кнопки 1-4), временная защита после респауна – всё как в классических шутерах. В арсенале сразу доступны 4 типа оружия (автомат, пистолет, нож и гранатомет). Лимит патронов не ограничен. Также есть гранаты – всего 5 на весь матч (применяются на кнопку 5).

2. Режим мира – большой пиксельный мир, где:

отряды и кланы захватывают территории;

территории помечаются эмблемами;

идут PvP-сражения между кланами.

Уже сейчас можно увидеть кланы по типу Notcoin, TON, Wallet и т.д. Выглядит как задел на полноценную клановую войну. Сейчас этот режим недоступен.

3. Лобби (личный остров) игрока:

его можно улучшать;

добывать ресурсы;

перестроить и обустроить пространство по своему вкусу.

По сути – что-то в духе Minecraft, но в рамках общей экосистемы Pixel World. Этот режим также пока недоступен.

Карты и геймплей

Карт в игре довольно много, и они сильно отличаются по темпу:

Пустынный городок – одна из самых динамичных и маленьких карт, мой фаворит.

Город – тоже быстрая и удобная.

Фабрика – неплохой баланс между первыми двумя.

Дворец, Конструктор, Мост, Летающий корабль — более прямолинейные, много бега.

Кубок снайперов – на любителя, лично мне не зашёл.

За игры на некоторых картах и в режимах дают дополнительные награды в виде монет. Каждый день за вход в игру дают монеты, также дополнительные монеты раз в сутки можно получать за выполнение заданий. За один PvP бой дают 5 монет и XP в зависимости от места.

Дополнительное оружие открывается постепенно в зависимости от вашего уровня, чем больше XP вы получаете за бой, тем быстрее можно двигаться по уровням.

Важно понимать, что сейчас идёт бета, и разработчики прямо пишут, что прогресс может быть сброшен. Поэтому вкладываться в монеты и прокачку на этом этапе – вопрос спорный. Лучше покупать дополнительное оружие на монеты, полученные за PvP-матчи.

Отдельно стоит сказать про экономику и внешний вид персонажа. В игре уже присутствуют NFT-маски, наряды, предметы на спину и анимации победы. Пока большая часть этого – косметика, но видно, что проект закладывает фундамент под более глубокую систему. Есть ощущение, что со временем могут появиться лутбоксы, редкие предметы и дополнительные механики, которые будут влиять не только на внешний вид, но и на игровой процесс.

Социальная составляющая тоже постепенно формируется. Уже сейчас есть отряды, кланы, таблицы лидеров и элементы сообщества. Всё это сильно напоминает ранние этапы Notcoin, только в более игровой форме. Если эту часть будут развивать, Pixel World может превратиться не просто в игру, а в социальное пространство внутри Telegram.

Итоги

Лично для меня Pixel World – это не тот проект, в который я буду играть каждый день просто ради игрового опыта. Но, если в нем появится коммерческая составляющая, типа возможности поучения редких NFT предметов, то, для меня может появится дополнительный интерес. NFT, которые имеют применение в открытом игровом мире – это то, к чему рынок идёт уже давно, и Telegram, по сути, прокладывает к этому путь.

Время покажет, во что именно вырастет Pixel World. Но уже сейчас видно, что это не случайный проект, а часть более широкой стратегии по коммерциализации и интеграции NFT в повседневный пользовательский опыт.