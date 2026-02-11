Ресурс PC Gamer составил топ-5 видеокарт, доступных для приобретения в феврале 2026 года. Для большинства пользователей оптимальным выбором станет AMD Radeon RX 9070.

Выбор видеокарты в феврале 2026 года оказался крайне непростым делом на фоне кризисных явлений рынка комплектующих и значительного повышения цен. Эксперты портала PC Gamer провели тестирование десятков современных графических ускорителей и поделились результатами своего исследования, выделив лучшие модели.

Лучший выбор для большинства пользователей — AMD Radeon RX 9070

Самым удачным решением среди топовых карт была признана AMD Radeon RX 9070. Эта видеокарта обладает наилучшим соотношением стоимости и производительности. Ее мощности достаточно для комфортного гейминга в разрешении 1440p с высокими настройками графики, она поддерживает трассировку лучей (RT) и оснащается достаточным объемом памяти — 16 ГБ. Кроме того, благодаря удачной конструкции и эффективному охлаждению, карту легко разогнать без значительного увеличения потребления энергии и снизить напряжение питания («андервольтинг»).

Средняя категория — Radeon RX 9060 XT (16 ГБ)

Для тех, кому важен баланс качества картинки и доступной цены, отличным решением станет Radeon RX 9060 XT, версия с памятью 16 ГБ. Модель уверенно показывает себя в играх с разрешением Full HD (1080p) и способна поддерживать комфортный игровой процесс в режиме 1440p. Именно эта модель стала достойным конкурентом популярным решениям NVIDIA, таким как GeForce RTX 5060 Ti.

Бюджетный сегмент — GeForce RTX 5050

В недорогом секторе самой привлекательной моделью оказалась GeForce RTX 5050 от NVIDIA. На фоне роста цен на продукцию конкурирующей марки Intel (ARC B570 и B580), данная видеокарта становится лучшим предложением благодаря стабильно работающим драйверам и отличной производительности c DLSS 4, обеспечивая комфортный фреймрейт около 60 FPS в разрешении 1080p.

Топовые решения — GeForce RTX 5070 Ti

Среди топовых решений выделяется GeForce RTX 5070 Ti, обладающая внушительным потенциалом благодаря технологии Multi Frame Generation (MFG), обеспечивающей значительное повышение FPS даже в ультра-качестве и разрешениях вплоть до 4K.

Абсолютный лидер — GeForce RTX 5090

Безоговорочным лидером по уровню производительности стала NVIDIA GeForce RTX 5090, оборудованная значительным объемом видеопамяти — 32 ГБ формата GDDR7. Однако высокая стоимость карты делает её приобретение целесообразным лишь для ограниченного круга энтузиастов и профессионалов, которым важна максимальная производительность вне зависимости от бюджета.

Также напомним, что ранее эксперты ресурса Tom's Hardware составили свой рейтинг лучших видеокарт в феврале 2026 года. В данный рейтинг попало 8 моделей видеокарт, а первое место досталось Radeon RX 9070 XT.

