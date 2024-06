Между геймерами часто возникают споры о том, какую видеокарту или процессор нужно покупать. Кто-то уверяет, что следует обращать внимание на бренд, тогда как другие рассказывают о важности изучения игровых тестов. Не утихают споры о том, кто делает лучшие процессоры на планете, но в целом существуем масса вопросов, так или иначе вызывающих споры между любителями компьютерных игр. Сегодня мы уделим внимание любопытной теме, остановившись на оперативной памяти.

Если обратить внимание на статистику Steam, то можно сделать вывод, что примерно 47% всех геймеров владеют компьютерами с 16 Гб ОЗУ. Чуть больше 29% позволили себе 32 Гб, тогда как всего 3.2% купили 64 Гб. Ещё 11.7% довольствуются 8 Гб, но очень многое зависит от запросов того или иного геймера. Многие не запускают требовательные новинки, а значит не нуждаются в мощном железе. Сколько же нужно купить оперативной памяти? Давайте разбираться, а поможет нам в этом новое тестирование, проведённое каналом Hardware Unboxed. Авторы взяли процессор Ryzen 7 7800X3D в комплекте с видеокартой GeForce RTX 4090. Тесты проходили в разрешении 2К, ну а ниже вы можете увидеть итоговую таблицу.

Прежде всего выясняется, что большая часть актуальных игр действительно не требует больше 16 Гб оперативной памяти. Самой прожорливой оказалась Hogwarts Legacy, которая умудряется заполнить больше 22 Гб. Среди игр, которые могут использовать больше 16 Гб, значатся Avatar: Frontiers of Pandora, The Last of Us: Part I и Dragon's Dogma 2, Star Wars Jedi: Survivor и некоторые другие. Авторы приходят к выводу, что даже с 16 Гб оперативной памяти можно без проблем запускать любые требовательные новинки, что не сильно влияет на количество кадров в секунду. И всё же, если речь идёт о покупке нового компьютера, то попытки экономить обречены на провал. Обычно системный блок служит нам 4 года и даже больше, ну а уже сегодня есть игры, в которых с 16 Гб ОЗУ некомфортно. 32 Гб смотрятся в самый раз, а вот смысла брать 64 Гб нет никакого.

Скорее всего, даже через 5 лет не появится ни одной игры, в которой вам понадобится такое значительное количество оперативной памяти. Давайте взглянем на то, сколько линейки ОЗУ стоят в российской рознице, а после перейдём к ещё одному любопытному тесту. Прежде всего советуем вам присматриваться к платформе на базе DDR5. ОЗУ прошлого поколения уже не актуальна, ну а DDR5 послужит вам несколько поколений процессоров. Две линейки Kingston Fury Beast Black стоят 16 тысяч рублей и предлагают отличную скорость по разумной цене. Эксперты отмечают, что нужно ориентироваться на линейки, тактовая частота которых не ниже 6000 МГц. В этом случае можно получить прибавку по сравнению с оперативной памятью прошлого поколения. Неплохой вариант для игрового компьютера предлагает G.Skill. Вы сэкономите 2500 рублей, но получите те же 6000 МГц. Выбор за вами, а разница только в разгонном потенциале. На самом деле попытать счастья на оверклокерской ниве можно даже с недорогой ОЗУ, поскольку шансы часто зависят от удачи, хотя без необходимых навыков и усердия не обойтись. Если ваш компьютер не поддерживает оперативную память нового поколения, то можно обратить внимание на две линейки DDR4 Kingston FURY Beast Black. Цена здесь намного ниже, но подружить такую ОЗУ с новыми процессорами у вас не выйдет.

Ещё один нюанс, на который обращают внимание авторы Hardware Unboxed – это используемая видеокарта. Если у вас есть средства на флагман NVIDIA, то потребление системы в требовательных играх окажется ниже, чем в случае использования недорогих решений. Обратите внимание на скриншот выше. Как видите, при использовании GeForce RTX 4060 Ti с 8 Гб видеопамяти и с 16 Гб видеопамяти, меняется потребление ОЗУ. В Первом случае система заняла больше 17 Гб, тогда как во втором игре хватило всего 14.6 Гб. В данном случае мы видим, что игра упиралась в нехватку видеопамяти, ведь с GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб выросло и количество кадров в секунду. Кроме того, игра вместо 7 Гб заняла почти 12 Гб, а всё это свидетельствует о том, что сегодня нужно обращать внимание на несколько переменных при покупке нового компьютера. Вот только GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гб видеопамяти слишком дорогая и медленная, а значит нужно присмотреться к более выгодному предложению.

Radeon RX 7700 XT – это оптимальный выбор по разумной цене, ведь эта видеокарта стоит столько же, как версия GeForce RTX 4060 Ti с 8 Гб памяти, но предлагает на целых 4 Гб больше. Мало того, сама Radeon RX 7700 XT ощутимо быстрее, поэтому выбор здесь однозначный. Тесты доказывают, что в разрешении 2К видеокарты с 8 Гб видеопамяти показывают себя плохо. Ну а если прибавить к этому тот факт, что у владельца GeForce RTX 4060 Ti ещё и будет всего 16 Гб оперативной памяти, то налицо значительная потеря количества кадров в секунду. Мы рекомендуем ставить 32 Гб ОЗУ, а также обращать внимание на видеокарты, у которых есть 12 Гб видеопамяти и больше. Многое зависит от вашего кошелька, но тесты доказывают, что следующее поколения видеоигр будет ещё более требовательным. Тестов с процессорами нет, но в интернете достаточно примеров. Эксперты установили, что для решения большинства задач вам будет достаточно не самого мощного процессора. Важно, чтобы он был современным и имел не меньше 6 ядер с высокой тактовой частотой. Одним лишь усилением процессора нехватку производительности не решить, поэтому нужно соблюдать баланс с остальными комплектующими. Сегодня вы ещё сможете обойтись с 16 Гб оперативной памяти, но в таком случае придётся снижать настройки графики. Если вы купите указанную выше Radeon RX 7700 XT, то сможете ещё какое-то время не увеличивать количество ОЗУ. Учитывая, что оперативная память стоит относительно недорого, логики в таком решении нет никакой.