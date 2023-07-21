Xbox Game Pass Core - очередной провал компании Microsoft
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Маркетинговый отдел Microsoft - это сказочный отдел с розовыми пони и единорогами. Чего только стоит наименование игровых консолей компании: Xbox origin. Xbox 360. Xbox One. Xbox series. Но в 2023 году они переплюнули все, что было ранее. На свет появилось Xbox Game Pass Core. Монстр из кошмаров обычного геймера.
Предисловие
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Часто слышу в свой адрес упреки о предвзятом отношении к консолям Xbox. Все это неправда, выдумка и фантазии. Говорят фанаты Microsoft. Сегодня отличный шанс выслушать и вступить в полемику с любым честным и непредвзятым поклонником Фила "балабола" Спенсера. Переговорить с ними с глазу на глаз и перетереть старые вопросы.
Sony PlayStation Now
Игровая подписка появилась 28 января 2014 года. Включала около 50 игр для PS4, которые можно было установить на консоль. Около 200 игр, в которые можно было играть через облачные сервисы. К 1 июля 2017 года библиотека уже составляла около 250 игр для PS4 и около 300 игр из облака.
К чему это я вспомнил о данной подписке? Ах да... Ведь это ее аналог решила запустить Microsoft и пиарить везде и всюду. Через 3,5 года. А может автор не прав и это все неправда?
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Обратная совместимость
Железный аргумент был флагманом консолей Xbox более 5 лет. У Sony нельзя играть в старые игры, а вот Microsoft создала эмулятор и некоторые игры работают даже лучше, чем на старых консолях. Огонь, а не технология. Бесспорный плюс! Ведь так нам рассказывали из всякого утюга?
Тут такое дело... У Sony действительно не было эмулятора. Они пошли другим путем и запустили функцию Cross-Buy. Они сразу продавали версию игры для PS3 и PS4. Не было необходимости в эмуляторе. Человек получал ДВЕ версии игры, причем для PS4 изначально была улучшена под новое поколение. И это около 1500 тайтлов, против 600 у конкурента. Но и это не все. Многие ТОП игры были доступны в облачном сервисе. Получается так, что на новой консоли можно было познакомиться с втрое большим числом игр от старого поколения. Но и это не все. Самые качественные и знаковые проекты получили ремастеры, чего нет на Xbox. И все это за 2 года ДО старта инициативы "Обратная совместимость".
Бесплатный мультиплеер во Free-to-play
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Тут Sony повезло. В 2013 году на консолях не было крупных успешных бесплатных игр. От наличия или отсутствия такой фишки ничего не зависело. Но уже в 2018 году всем своим знакомым рекомендовал ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО PlayStation. Многие до сих пор думают, что консоли - это элитный гейминг. На самом деле, на консолях, как и на ПК, основная масса играет в бесплатные игры. Вместо Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2 тут популярны Call of Duty: Warzone и Fortnite. До Microsoft этот факт дошел только в 2021 году. Только через 7 лет до Фила "балабола" Спенсера дошло, что на супер бюджетном устройстве играют люди с ограниченными финансовыми возможностями. И они 6 (шесть) месяцев отключали такую несправедливость. КАРЛ!!!! ШЕСТЬ месяцев.
Оптимизация подписок PlayStation
В апреле 2022 года Sony оптимизировала свои подписочные сервисы в одну четкую линейку:
Playstation Plus - базовая версия за 60$ в год. Осталась без изменений
Playstation Plus ЭКСТРА - включает в себя базовую, Ubisoft классик и часть от старой подписки NOW за 100$ в год
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Playstation Plus Люкс - включает в себя Экстра и сверху классические игры и пробники за 120$ в год
Любой страус поймет, что ему нужно. Каждая подписка четко встроена в экосистему компании Sony. Платишь больше - получаешь больше.
Xbox Live
Вы знаете, чем между собой отличаются Coca-Cola и БелаКола? В стоимости этикетки. Одна стоит 65 млрд $, вторая 100 тысяч $. Это называется "Сила Бренда". Так вот, Xbox Live - помимо того, что это сервис Microsoft, это еще и мощнейший бренд. Узнаваемое имя. В выборе между Xbox Live и Vortex - почти каждый выберет онлайн-сервис из Калифорнии, так как о втором никто не слышал.
Сегодня, после употребления грибочков, решили избавиться от бренда "Xbox Live". Сам сервис остается, а вот название меняется. Но тут интересен момент. Раньше существовали:
- Xbox Live Gold (платные онлайн функции)
- Xbox Live Silver (бесплатные онлайн функции)
Один из сервисов переименовывают, а что со вторым? Более того, согласно маркетинговой политике и наименованиям, для игры онлайн употреблялось выражение "Зарегистрироваться в Xbox Live", а что будет теперь? Некоторые могут подумать, что наименования ничего не значат. Только Xbox Live стало именем нарицательным, таким же, как и "отксерить" или "отфотошопить". Маркетинговый отдел избавляется от него. "Зарегистрироваться в лайфе" - имеет четкую и точную суть действий, а что теперь?
Отмена Xbox Live Gold
Уже два года, как сервис не дееспособен. Оплату за воздух долгое время компенсировали дополнительными плюшками. 4 ежемесячные игры покрывали затраты. Часто попадались проекты, заметно выше вложений за подписку. Но в 2020 году отказались от раздачи игр с Xbox 360. Вместо четырех игр теперь давали две. Конкурент провернул подобный манёвр, только оставшиеся игры стали свежее и актуальнее. Microsoft не только уменьшила число игр, но и их актуальность. Цена на подписку оставалась прежней, а вот ее привлекательность падала с каждым годом.
Эти две подписки стоят одинаково. Для сравнения взяты последние раздачи на момент написания, но разница будет во всех вариантах.
Microsoft - очень богатая компания с безграничными финансовыми возможностями... Именно так фанаты Фила "балабола" Спенсера трактуют свою любовь к зеленым. Только у нее нет денег выкупать эксклюзивность игр у других издателей. Отмазка работает в виде: "Ну, Sony это обходится дешевле"... Эммм... А разве это не работа на перспективу? Нам так долго продвигали эту тему. Деньги и переплаты сейчас не приведут больше пользователей в будущем?
Но речь сегодня о другом... Так как на подписчиках "платного онлайна" японцы зарабатывают больше, то и от отмены налога они потеряют больше. И удар по ним это нанесет более существенный. Разве супер богатая компания считает такие копейки? Xbox Live Gold мертв. Его отмена привлечет толпу новых пользователей и даст неоспоримый конкурентный бонус. Потери меньше, имидж лучше, поклонников больше. Или Microsoft - не такая богатая компания и не готова пойти на такой объективный шаг? Со стороны выглядит очень странно.
Xbox Game Pass
Аренда игр. Именно так продвигался сервис долгие годы. Мы как нетфликс, только лучше - регулярно звучало их утюгов. И хочется поговорить о наименованиях и о регрессии сервиса.
Xbox Game Pass - стартует летом 2017 года. Через 3,5 года после конкурента. Игры по подписке. Покупаешь и играешь. Первая подписка
Sea of Thieves - отличная игра. Попала в подписку в день своего выхода. Только вы не сможете в нее поиграть. В подписке она есть, только для нее вам нужно купить еще одну подписку. Fallout 76 - есть в подписке, только играть вы в нее не сможете. Conan Exiles - есть в подписке, только играть вы в нее не сможете. The Elder Scrolls Online - есть в подписке, только играть вы в нее не сможете...
Сотни игр, включенных в подписку, требуют дополнительной покупки еще одной подписки. Интересный расклад вещей. Злобная корпорация Sony дает полный функционал без ограничений, а Microsoft требует дополнительных трат.
Xbox Game Pass PC - стартует летом 2019 года. Это вторая подписка сервиса Microsoft. А тут никаких ограничений нет. Все работает на должном уровне. Только набор игр другой. Хочу поиграть в Fable II. Точно знаю, что игра есть в подписке. Интересно, я смогу ее запустить? Или мне надо изучать весь список игр и по всему интернету выискивать, какая игра к чему относится? Вторая подписка
Xbox Game Pass Ultimate - стартует летом 2019 года. Одно кольцо, чтобы править ими всеми. Идеальный вариант без ограничений. За 180$ в год, против 100$ у конкурента. Третья подписка
Xbox Game Pass "Friends & Family" - стартовала в апреле 2023 года. Монстр из глубины. Нам нужно БОЛЬШЕ денег. Бетатест заканчивается в августе. В виде компенсации все ее участники получат подписку Ultimate из расчета 1 месяц семейной равно 3 месяцам ультимативной. Четвертая подписка
Xbox Game Pass Core - скоро на ваших экранах. Пятая подписка
Вы думаете это все? А как насчет поговорить про trial? Пробники? Акции? Коллаборации? Подарочные коды? Объединение подписок? Подписки для старых и новых пользователей? Подписки на разный период? Региональные особенности? Подписки для телевизоров и телефонов? Игры, оптимизированные для сенсорного управления?
Как человек в теме, я знаю, за что отвечает и что дает каждая из подписок, а что делать обычному геймеру, что хочет прийти и поиграть перед сном?
Позиционирование подписки Xbox Game Pass
1. Базовая подписка (Xbox Game Pass Core) за 10$ или 60$ в год нам дает доступ к онлайну и к 25 играм. Все просто и понятно.
2. Дальше по старшинству идут Xbox Game Pass и Xbox Game Pass PC за 11$ или 132$ в год. В одной подписке есть EA Play, а в другой ее нет... Эммм... что? В одной вы сможете играть в Sea of Thieves, а в другой нет... Эммм.... что? В одной вам доступна Banjo-Kazooie от внутренних студий Microsoft, а в другой нет... Что за!?!?!? Вы, наверное, думаете, что более дорогая подписка включает в себя предыдущую, более дешевую? То есть, доплачивая немножко денежки, вы делаете скачок от Core версии к обычной? И снова вы ОШИБАЕТЕСЬ. Отделаться легким испугом у вас не получится.
За 100$ Sony дает своим поклонникам ПОЛНЫЙ доступ ко всей библиотеке и всем ее функциям. За 132$ Microsoft предоставляет вам обрезанный сервис, в котором вы не сможете играть без младшей подписки. Более дешевая почему-то не входит в более старшую. Одинаковое у них только название, но ничего общего у них нет. Это взрыв мозга для рядового потребителя, но вы можете еще немного доплатить.
3. Friends & Family - неизвестно, будут расширять эту инициативу, или "срубить бабла" решили банальным поднятием цены, но в списке подписок это четвертая по стоимости дороже конкурента и с меньшим функционалом.
4. Приходите вы в магазин купить код для ребенка, а перед вами россыпь разных карточек. Какую вы выберете?
Послесловие
В этом месте нужно сделать далеко идущие выводы, но их не будет. Политика с подписками ужасная. Она полностью проигрывает конкуренту. Единственный плюс: игры от внутренних студий имеют статус "day one". Только у Xbox нет игр уровня God of War/Ghost of Tsushima/Spider-Man 2/Horizon Zero Dawn, а инди и так можно покупать (а не брать в аренду) по 5 копеек за пучок.
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