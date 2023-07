За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Маркетинговый отдел Microsoft - это сказочный отдел с розовыми пони и единорогами. Чего только стоит наименование игровых консолей компании: Xbox origin. Xbox 360. Xbox One. Xbox series. Но в 2023 году они переплюнули все, что было ранее. На свет появилось Xbox Game Pass Core. Монстр из кошмаров обычного геймера.

кот не доволен Xbox game pass core

Предисловие

реклама

Часто слышу в свой адрес упреки о предвзятом отношении к консолям Xbox. Все это неправда, выдумка и фантазии. Говорят фанаты Microsoft. Сегодня отличный шанс выслушать и вступить в полемику с любым честным и непредвзятым поклонником Фила "балабола" Спенсера. Переговорить с ними с глазу на глаз и перетереть старые вопросы.

Sony PlayStation Now

Игровая подписка появилась 28 января 2014 года. Включала около 50 игр для PS4, которые можно было установить на консоль. Около 200 игр, в которые можно было играть через облачные сервисы. К 1 июля 2017 года библиотека уже составляла около 250 игр для PS4 и около 300 игр из облака.

К чему это я вспомнил о данной подписке? Ах да... Ведь это ее аналог решила запустить Microsoft и пиарить везде и всюду. Через 3,5 года. А может автор не прав и это все неправда?

реклама

Sony PlayStation Now образца 2014 года

Обратная совместимость

Железный аргумент был флагманом консолей Xbox более 5 лет. У Sony нельзя играть в старые игры, а вот Microsoft создала эмулятор и некоторые игры работают даже лучше, чем на старых консолях. Огонь, а не технология. Бесспорный плюс! Ведь так нам рассказывали из всякого утюга?

Тут такое дело... У Sony действительно не было эмулятора. Они пошли другим путем и запустили функцию Cross-Buy. Они сразу продавали версию игры для PS3 и PS4. Не было необходимости в эмуляторе. Человек получал ДВЕ версии игры, причем для PS4 изначально была улучшена под новое поколение. И это около 1500 тайтлов, против 600 у конкурента. Но и это не все. Многие ТОП игры были доступны в облачном сервисе. Получается так, что на новой консоли можно было познакомиться с втрое большим числом игр от старого поколения. Но и это не все. Самые качественные и знаковые проекты получили ремастеры, чего нет на Xbox. И все это за 2 года ДО старта инициативы "Обратная совместимость".

PlayStation Cross-Buy

Бесплатный мультиплеер во Free-to-play

реклама

Тут Sony повезло. В 2013 году на консолях не было крупных успешных бесплатных игр. От наличия или отсутствия такой фишки ничего не зависело. Но уже в 2018 году всем своим знакомым рекомендовал ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО PlayStation. Многие до сих пор думают, что консоли - это элитный гейминг. На самом деле, на консолях, как и на ПК, основная масса играет в бесплатные игры. Вместо Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2 тут популярны Call of Duty: Warzone и Fortnite. До Microsoft этот факт дошел только в 2021 году. Только через 7 лет до Фила "балабола" Спенсера дошло, что на супер бюджетном устройстве играют люди с ограниченными финансовыми возможностями. И они 6 (шесть) месяцев отключали такую несправедливость. КАРЛ!!!! ШЕСТЬ месяцев.

Оптимизация подписок PlayStation

В апреле 2022 года Sony оптимизировала свои подписочные сервисы в одну четкую линейку:

Playstation Plus - базовая версия за 60$ в год. Осталась без изменений

Playstation Plus ЭКСТРА - включает в себя базовую, Ubisoft классик и часть от старой подписки NOW за 100$ в год

реклама

Playstation Plus Люкс - включает в себя Экстра и сверху классические игры и пробники за 120$ в год

Любой страус поймет, что ему нужно. Каждая подписка четко встроена в экосистему компании Sony. Платишь больше - получаешь больше.

Виды подписок PlayStation Plus

Xbox Live

Вы знаете, чем между собой отличаются Coca-Cola и БелаКола? В стоимости этикетки. Одна стоит 65 млрд $, вторая 100 тысяч $. Это называется "Сила Бренда". Так вот, Xbox Live - помимо того, что это сервис Microsoft, это еще и мощнейший бренд. Узнаваемое имя. В выборе между Xbox Live и Vortex - почти каждый выберет онлайн-сервис из Калифорнии, так как о втором никто не слышал.

Сегодня, после употребления грибочков, решили избавиться от бренда "Xbox Live". Сам сервис остается, а вот название меняется. Но тут интересен момент. Раньше существовали:

Xbox Live Gold (платные онлайн функции)



Xbox Live Silver (бесплатные онлайн функции)



Один из сервисов переименовывают, а что со вторым? Более того, согласно маркетинговой политике и наименованиям, для игры онлайн употреблялось выражение "Зарегистрироваться в Xbox Live", а что будет теперь? Некоторые могут подумать, что наименования ничего не значат. Только Xbox Live стало именем нарицательным, таким же, как и "отксерить" или "отфотошопить". Маркетинговый отдел избавляется от него. "Зарегистрироваться в лайфе" - имеет четкую и точную суть действий, а что теперь?

Xbox Live Gold и Xbox Live Silver

Отмена Xbox Live Gold

Уже два года, как сервис не дееспособен. Оплату за воздух долгое время компенсировали дополнительными плюшками. 4 ежемесячные игры покрывали затраты. Часто попадались проекты, заметно выше вложений за подписку. Но в 2020 году отказались от раздачи игр с Xbox 360. Вместо четырех игр теперь давали две. Конкурент провернул подобный манёвр, только оставшиеся игры стали свежее и актуальнее. Microsoft не только уменьшила число игр, но и их актуальность. Цена на подписку оставалась прежней, а вот ее привлекательность падала с каждым годом.

PlayStation Plus на июнь 2023

Games With Gold на июнь 2023

Эти две подписки стоят одинаково. Для сравнения взяты последние раздачи на момент написания, но разница будет во всех вариантах.

Microsoft - очень богатая компания с безграничными финансовыми возможностями... Именно так фанаты Фила "балабола" Спенсера трактуют свою любовь к зеленым. Только у нее нет денег выкупать эксклюзивность игр у других издателей. Отмазка работает в виде: "Ну, Sony это обходится дешевле"... Эммм... А разве это не работа на перспективу? Нам так долго продвигали эту тему. Деньги и переплаты сейчас не приведут больше пользователей в будущем?

Но речь сегодня о другом... Так как на подписчиках "платного онлайна" японцы зарабатывают больше, то и от отмены налога они потеряют больше. И удар по ним это нанесет более существенный. Разве супер богатая компания считает такие копейки? Xbox Live Gold мертв. Его отмена привлечет толпу новых пользователей и даст неоспоримый конкурентный бонус. Потери меньше, имидж лучше, поклонников больше. Или Microsoft - не такая богатая компания и не готова пойти на такой объективный шаг? Со стороны выглядит очень странно.

Xbox Game Pass

Аренда игр. Именно так продвигался сервис долгие годы. Мы как нетфликс, только лучше - регулярно звучало их утюгов. И хочется поговорить о наименованиях и о регрессии сервиса.

Xbox Game Pass - стартует летом 2017 года. Через 3,5 года после конкурента. Игры по подписке. Покупаешь и играешь. Первая подписка

Sea of Thieves - отличная игра. Попала в подписку в день своего выхода. Только вы не сможете в нее поиграть. В подписке она есть, только для нее вам нужно купить еще одну подписку. Fallout 76 - есть в подписке, только играть вы в нее не сможете. Conan Exiles - есть в подписке, только играть вы в нее не сможете. The Elder Scrolls Online - есть в подписке, только играть вы в нее не сможете...

Сотни игр, включенных в подписку, требуют дополнительной покупки еще одной подписки. Интересный расклад вещей. Злобная корпорация Sony дает полный функционал без ограничений, а Microsoft требует дополнительных трат.

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass PC - стартует летом 2019 года. Это вторая подписка сервиса Microsoft. А тут никаких ограничений нет. Все работает на должном уровне. Только набор игр другой. Хочу поиграть в Fable II. Точно знаю, что игра есть в подписке. Интересно, я смогу ее запустить? Или мне надо изучать весь список игр и по всему интернету выискивать, какая игра к чему относится? Вторая подписка

Xbox Game Pass Ultimate - стартует летом 2019 года. Одно кольцо, чтобы править ими всеми. Идеальный вариант без ограничений. За 180$ в год, против 100$ у конкурента. Третья подписка

Xbox Game Pass "Friends & Family" - стартовала в апреле 2023 года. Монстр из глубины. Нам нужно БОЛЬШЕ денег. Бетатест заканчивается в августе. В виде компенсации все ее участники получат подписку Ultimate из расчета 1 месяц семейной равно 3 месяцам ультимативной. Четвертая подписка

Xbox Game Pass "Friends & Family"

Xbox Game Pass Core - скоро на ваших экранах. Пятая подписка

Вы думаете это все? А как насчет поговорить про trial? Пробники? Акции? Коллаборации? Подарочные коды? Объединение подписок? Подписки для старых и новых пользователей? Подписки на разный период? Региональные особенности? Подписки для телевизоров и телефонов? Игры, оптимизированные для сенсорного управления?

Как человек в теме, я знаю, за что отвечает и что дает каждая из подписок, а что делать обычному геймеру, что хочет прийти и поиграть перед сном?

Позиционирование подписки Xbox Game Pass

1. Базовая подписка (Xbox Game Pass Core) за 10$ или 60$ в год нам дает доступ к онлайну и к 25 играм. Все просто и понятно.

2. Дальше по старшинству идут Xbox Game Pass и Xbox Game Pass PC за 11$ или 132$ в год. В одной подписке есть EA Play, а в другой ее нет... Эммм... что? В одной вы сможете играть в Sea of Thieves, а в другой нет... Эммм.... что? В одной вам доступна Banjo-Kazooie от внутренних студий Microsoft, а в другой нет... Что за!?!?!? Вы, наверное, думаете, что более дорогая подписка включает в себя предыдущую, более дешевую? То есть, доплачивая немножко денежки, вы делаете скачок от Core версии к обычной? И снова вы ОШИБАЕТЕСЬ. Отделаться легким испугом у вас не получится.

За 100$ Sony дает своим поклонникам ПОЛНЫЙ доступ ко всей библиотеке и всем ее функциям. За 132$ Microsoft предоставляет вам обрезанный сервис, в котором вы не сможете играть без младшей подписки. Более дешевая почему-то не входит в более старшую. Одинаковое у них только название, но ничего общего у них нет. Это взрыв мозга для рядового потребителя, но вы можете еще немного доплатить.

3. Friends & Family - неизвестно, будут расширять эту инициативу, или "срубить бабла" решили банальным поднятием цены, но в списке подписок это четвертая по стоимости дороже конкурента и с меньшим функционалом.

4. Приходите вы в магазин купить код для ребенка, а перед вами россыпь разных карточек. Какую вы выберете?

Виды подписок Xbox Game Pass



Послесловие

В этом месте нужно сделать далеко идущие выводы, но их не будет. Политика с подписками ужасная. Она полностью проигрывает конкуренту. Единственный плюс: игры от внутренних студий имеют статус "day one". Только у Xbox нет игр уровня God of War/Ghost of Tsushima/Spider-Man 2/Horizon Zero Dawn, а инди и так можно покупать (а не брать в аренду) по 5 копеек за пучок.