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Windows 11, Windows 10, MS Office 2021 – первая распродажа 2022 года с большими скидками

На этой неделе пользователи смогут со скидкой приобрести лицензии OEM для операционной системы Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 10 Home и Windows 10 Pro.
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Первая распродажа 2022 года стартовала в магазине программного обеспечения KeysOFF. На этой неделе пользователи смогут со скидкой приобрести лицензии OEM для операционной системы Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 10 Home и Windows 10 Pro.

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Покупателям также доступно много другого программного обеспечения в рамках дебютной распродажи 2022 года, включая Microsoft Office для компьютеров на базе операционной системы Windows и macOS. Акция имеет временные ограничения, и скоро цены вернутся к прежнему уровню.

Лучшие предложения в KeysOFF

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Восемь предложений рассмотрим мы в данном блоке. Тут вы можете менее чем ха 16 долларов заказать лицензию на операционную систему Windows 11 Professional. В то же время за 1 доллара сверху можно приобрести домашнюю редакцию программного обеспечения компании Microsoft.

Третье предложение – набор офисных программ MS Office 2021 Professional Plus. Ключ для одного компьютера обойдётся примерно в 35 долларов. Однако, приобрести сразу пять ключей для пяти персональных компьютеров можно не за 175 долларов, а лишь за 74 доллара, то есть по цене менее 15 долларов за штуку.

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Кроме того, на распродаже в магазине KeysOFF доступна более старая ревизия программного обеспечения Microsoft. Издание 2019 года обойдётся примерно в 29 долларов. Если же вам хватит возможностей Microsoft Office 2016 Professional Plus, вы можете сэкономить ещё порядка 7 долларов и купить менее чем за 22 доллара редакцию 2016 года.

И ещё в завершение вернёмся к операционной системе Windows. Купить примерно за 7 долларов можно ключ для ОС Windows 10 Professional. Два ключа в комплекте обойдутся менее чем в 12 долларов, или в 5 долларов с небольшим за штуку.

Цены на программное обеспечение указаны с учётом все возможных скидок, то есть промокоды не нужны. Все точные цены вместе со ссылками на страницу каждого продукта указаны в таблице ниже.

Продукт
Цена
В магазин KeysOFF
Microsoft Office 2021 Professional Plus
$35.08
Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 шт.)
$74.02
Windows 11 Professional
$15.60
Windows 11 Home
$16.63
Windows 10 Professional
$7.40
Windows 10 Professional (2 шт.)
$11.50
Microsoft Office 2016 Professional Plus
$21.75
Microsoft Office 2019 Professional Plus
$28.93

Скидки 50% с промокодом SOLE50

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Теперь переходим к блоку дополнительных приложений. Тут тоже поговорим об операционной системе компании Microsoft. И первое из них – ОС Windows 10 Home. Порядка 8 долларов нужно отдать, если вам нужна домашняя редакция программного обеспечения.

Чтобы купить две лицензии OEM на операционную систему Windows 10 Home, не нужно платить 16 долларов. Купить два ключа одним набором можно менее чем за 14 долларов. Таким образом, цена одной лицензии составит чуть более 6 долларов.

Тут же вы можете приобрести серверную операционную систему Windows Server Standard 2019 года. Она обойдётся примерно в 16 долларов. Кроме того, за 9 долларов с копейками на распродаже в магазине KeysOFF предлагается Windows 10 Enterprise 2019 LTSC.

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Промокод SOLE50 нужно использовать для того, чтобы получить дополнительную скидку на программное обеспечение в размере 50%. Стоимость и ссылки на интернет-магазин ждут вас в таблице ниже.

Продукт
Промокод
Цена
В магазин KeysOFF
Windows 10 Home
SOLE50
$8.16
Windows 10 Home (2 шт.)
SOLE50
$13.57
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
SOLE50
$9.13
Windows Server 2019 Standard
SOLE50
$16.06

Скидки 60% с промокодом SOLE60

Следующий блок расскажем вам о предложениях, к которым можно применить промокод с 60-процентной скидкой. Действует купон на Microsoft Office. Купить пакет Professional Plus 2016 года для одного компьютера можно примерно за 25 долларов.

Для учёбы и дома у компании Microsoft есть отдельное предложение – MS Office Home & Student. Вариант 2016 года стоит приблизительно 31 доллара, тогда как версия 2019 года обойдётся вам с учётом 60-процентной скидки менее чем в 33 долларов.

Как мы писали в начале, есть в ассортименте интернет-магазина KeysOFF предложения для владельцев персональных компьютеров с операционной системой macOS. Например, Microsoft Office 2019 Home & Business. Цена с учётом скидки составляет около 104 долларов. Для сравнения, такой же набор офисного программного обеспечения для ПК на Windows можно купить более чем вдвое дешевле – примерно за 45 долларов.

Как обычно, все точные цены и ссылки на магазин KeysOFF вы найдёте в таблице ниже. Для получения 60-процентной скидки нужно использовать купон SOLE60 в корзине во время оформления заказа.

Продукт
Промокод
Цена
В магазин KeysOFF
Microsoft Office 2016 Professional Plus
SOLE60
$25.18
Microsoft Office 2016 Home & Student
SOLE60
$31.48
Microsoft Office 2019 Home & Student
SOLE60
$32.79
Microsoft Office 2019 Home & Business (macOS)
SOLE60
$103.73
Microsoft Office 2019 Home & Business (Windows)
SOLE60
$45.10

Ещё больше скидок

Завершаем подборку лучших предложений распродажи 2022 года комплектами. Например, ключ для операционной системы Windows 10 Professional в паре с набором программного обеспечения Microsoft Office 2049 Professional Plus стоит примерно 34 доллара.

Если вы замените редакцию 2019 года на более новый пакет Microsoft Office 2021 Professional Plus, то цена набора вырастет до 43 долларов. В то же время Windows 10 Professional Plus в паре с Microsoft Office 2016 Professional Plus стоит лишь 26 долларов с копейками.

И теперь – о комплектах с Windows 11. Профессиональное издание в паре с Microsoft Office 2019 Professional Plus стоит порядка 41 долларов. Доплатив лишь 10 долларов, можно вместе с OEM-лицензией на операционную систему Windows 11 Pro купить MS Office 2021 Professional Plus.

60-процентная скидка тоже доступна с промокодом SOLE60. Как всегда, цены и ссылки на распродажу вы найдёте в таблице ниже.

Продукт
Промокод
Цена
В магазин KeysOFF
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Professional
SOLE60
$34.38
Microsoft Office 2021 Professional Plus + Windows 10 Professional
SOLE60
$43.05
Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Professional
SOLE60
$26.36
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 11 Professional
SOLE60
$41.41
Microsoft Office 2021 Professional Plus + Windows 11 Professional
SOLE60
$51.49

Как купить в KeysOFF

Процедуру оформления заказа в магазине рассмотрим на примере дуэта Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus. Стоимость составляет почти 86 долларов. Добавляем набор в корзину и переходим туда же для ввода промокода.

Чтобы снизить стоимость программного обеспечения, нужно ввести в корзине промокод SOLE60. После ввода купона активируется 60-процентная скидка, а стоимость комплекта падает более чем на 51 доллар и составляет порядка 34 долларов.

Теперь жмём Proceed to checkout и переходим к оформлению заказа. Прежде чем платить, нужно создать аккаунт или войти в уже существующую учётную запись. При желании вы можете остаться гостем, но после этого нужно будет заполнить большую форму:

  • ФИО
  • e-mail
  • домашний адрес
  • индекс
  • номер телефона

В конце выбираем сервис Cwalletco и переходим к оплате. При желании вы можете платить напрямую с карты VISA или MasterCard. Но рекомендуется оплачивать заказ через платёжную систему PayPal.

После активации на указанный при регистрации или заполнении формы (если остались гостем) адрес электронной почты будет отправлен ключ для операционной системы Windows 10 Pro и инструкция по активации Microsoft Office 2019 Professional Plus.

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