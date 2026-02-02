На спутниковых снимках учений нового китайского авианосца «Фуцзянь» зафиксирована авиагруппа из восьми самолётов, где ключевую роль играют самолёты ДРЛО KJ-600

Спутниковые снимки, сделанные во время учений новейшего китайского авианосца «Фуцзянь», демонстрируют состав его авиакрыла и указывают на возможные приоритеты в боевой подготовке. Корабль, введённый в строй 5 ноября и базирующийся в порту Санья на Хайнане, занимает оптимальную позицию для действий в Южно-Китайском море. Его вступление в службу стало важной вехой. Благодаря трём взлётным позициям, электромагнитным катапультам и современной авиагруппе, «Фуцзянь» рассматривается как один из самых мощных авианосцев в мире, не принадлежащих США.

Изображение: https://militarywatchmagazine.com

На снимках, на палубе авианосца видны восемь самолётов: два тяжёлых истребителя J-15, три самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) KJ-600 и три истребителя пятого поколения J-35. Высокая доля «летающих радаров» KJ-600 может указывать на отработку операций, направленных на максимальное расширение ситуационной осведомлённости. Эта информация, вероятно, используется для координации действий малозаметных J-35. Это единственные истребители своего поколения, запускаемые с авианосца при помощи электромагнитной катапульты.

Присутствующие на палубе J-15, возможно, являются специализированными самолётами радиоэлектронной борьбы J-15D. Их задача состоит в повышении живучести авиагруппы за счёт подавления вражеских радаров и маскировки союзных самолётов. Снимок был сделан во время учений в Бохайском заливе недалеко от Пекина. Комбинация KJ-600, J-15D и J-35 предоставляет авиакрылу «Фуцзяня» уникальные преимущества, превосходящие возможности всех других неамериканских авианосных групп.

Аналитики отмечают, что по ряду параметров (дальность, радар, боевая нагрузка, лётные характеристики) J-35 превосходит американский палубный F-35C, а J-15D обладает большей дальностью и потенциалом, чем американский палубный самолёт РЭБ E/A-18G. Крупные радары и современные каналы связи KJ-600 позволяют авианосцу самостоятельно создавать мощное радиолокационное поле в море, обеспечивая раннее предупреждение о воздушных и ракетных угрозах в дополнение к наземным системам.